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Новости Война
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Умеров встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем: Обсудили сотрудничество РФ и КНДР

Умєров зустрівся із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем

Министр обороны Рустем Умеров во время визита в Сеул встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

Лидер Южной Кореи отметил готовность взаимодействовать с Украиной и тесно координировать свои действия с Соединенными Штатами Америки в вопросах реагирования на угрозы, которые создает усиление военного сотрудничества между РФ и КНДР.

Украина и Корея будут продолжать обмен информацией о развертывании войск КНДР в России и о том, что РФ передает КНДР взамен на его военную помощь в войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров планирует визит в Южную Корею для переговоров по оружию, - South China Morning Post

Также делегация Украины провела отдельные переговоры с советником корейского президента по вопросам нацбезопасности Шин Вон Шиком и главой Минобороны Ким Йон Хьоном, поделившись разведданными о северокорейских войсках в России.

По данным издания, ожидалось, что Умеров будет обращаться к Корее с просьбой о военной помощи, однако пока неизвестно, обсуждалось ли это.

Ранее президент Южной Кореи заявлял, что Сеул будет принимать решение о передаче Украине оружия в зависимости от масштабов военного сотрудничества между КНДР и Россией.

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Визит Умерова в Южную Корею

Накануне СМИ сообщили, что Рустем Умеров прибыл в Южную Корею.

Журналисты предполагали, что министр обороны будет просить передать Украине оружие.

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Автор: 

Южная Корея (333) Умеров Рустем (515)


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Це є кінчена зе -гнида з кацапським паспортом,призначений на посаду зелеским
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27.11.2024 16:24 Ответить
Головне, що згідно опитувань, 82% південнокорейців ПРОТИ надання зброї Україні. Собакоїди.
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27.11.2024 16:42 Ответить
Вояж - вояж! - здаваи діла - тюрма жде
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27.11.2024 16:28 Ответить
Що трапилось з його одягом?
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27.11.2024 16:41 Ответить
В понедельник смотрел на новом канале шоу "Е пытання" с Лесей Никитюк. Так вот там была ведущая канала ИСИТИВИ, Юлия Зорий, жена Яйцеголового 17 гривневого Резника. Я так понял, что это чучело где-то в Украине окалачивается. Возможно даже у корыта. Я думаю, он Умерова консультирует как лучше красть. Возможно в коммандировку он поехал вместе с ним
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27.11.2024 16:42 Ответить
жебракувати треба уміючи....
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27.11.2024 16:51 Ответить
чмо косить під військового. а із військового у нього лише "в дєцтвє, в узбекістанє в салдатіков іграл"
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27.11.2024 17:07 Ответить
Що вирішили про зброю - нікому, ніх.я! Південна Корея боїться раші, китайців, рокет мена. Тому - зась на зброю. Будуть співчувати і все.
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27.11.2024 17:17 Ответить
Який перемовник , такий і результат.
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27.11.2024 17:55 Ответить
 
 