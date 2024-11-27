Умеров встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем: Обсудили сотрудничество РФ и КНДР

Министр обороны Рустем Умеров во время визита в Сеул встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

Лидер Южной Кореи отметил готовность взаимодействовать с Украиной и тесно координировать свои действия с Соединенными Штатами Америки в вопросах реагирования на угрозы, которые создает усиление военного сотрудничества между РФ и КНДР.

Украина и Корея будут продолжать обмен информацией о развертывании войск КНДР в России и о том, что РФ передает КНДР взамен на его военную помощь в войне.

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Также делегация Украины провела отдельные переговоры с советником корейского президента по вопросам нацбезопасности Шин Вон Шиком и главой Минобороны Ким Йон Хьоном, поделившись разведданными о северокорейских войсках в России.

По данным издания, ожидалось, что Умеров будет обращаться к Корее с просьбой о военной помощи, однако пока неизвестно, обсуждалось ли это.

Ранее президент Южной Кореи заявлял, что Сеул будет принимать решение о передаче Украине оружия в зависимости от масштабов военного сотрудничества между КНДР и Россией.

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Визит Умерова в Южную Корею

Накануне СМИ сообщили, что Рустем Умеров прибыл в Южную Корею.

Журналисты предполагали, что министр обороны будет просить передать Украине оружие.

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