Умеров встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем: Обсудили сотрудничество РФ и КНДР
Министр обороны Рустем Умеров во время визита в Сеул встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.
Лидер Южной Кореи отметил готовность взаимодействовать с Украиной и тесно координировать свои действия с Соединенными Штатами Америки в вопросах реагирования на угрозы, которые создает усиление военного сотрудничества между РФ и КНДР.
Украина и Корея будут продолжать обмен информацией о развертывании войск КНДР в России и о том, что РФ передает КНДР взамен на его военную помощь в войне.
Также делегация Украины провела отдельные переговоры с советником корейского президента по вопросам нацбезопасности Шин Вон Шиком и главой Минобороны Ким Йон Хьоном, поделившись разведданными о северокорейских войсках в России.
По данным издания, ожидалось, что Умеров будет обращаться к Корее с просьбой о военной помощи, однако пока неизвестно, обсуждалось ли это.
Ранее президент Южной Кореи заявлял, что Сеул будет принимать решение о передаче Украине оружия в зависимости от масштабов военного сотрудничества между КНДР и Россией.
Визит Умерова в Южную Корею
Накануне СМИ сообщили, что Рустем Умеров прибыл в Южную Корею.
Журналисты предполагали, что министр обороны будет просить передать Украине оружие.
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