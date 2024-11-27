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Новини Війна
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Умєров зустрівся із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем: Обговорили співпрацю РФ та КНДР

Умєров зустрівся із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем

Міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до Сеулу зустрівся із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

Лідер Південної Кореї наголосив на готовності взаємодіяти з Україною та тісно координувати свої дії зі Сполученими Штатами Америки в питаннях реагування на загрози, які створює посилення військової співпраці між РФ та КНДР.

Україна та Корея продовжуватимуть обмін інформацією щодо розгортання військ КНДР у Росії та щодо того, що РФ передає КНДР взамін на його військову допомогу у війні.

Читайте також: Військових КНДР перекинули до Курської області приблизно наприкінці минулого місяця. Їх закріпили за російськими ВДВ і морською піхотою, - розвідка Південної Кореї

Також делегація України провела окремі переговори із радником корейського президента з питань нацбезпеки Шин Вон Шиком та очільником Міноборони Кім Йон Хьоном, поділившись розвідданими про північнокорейські війська в Росії.

За даними видання, очікувалося, що Умєров звертатиметься до Кореї з проханням про військову допомогу, проте наразі невідомо,чи це обговорювалося.

Раніше президент Південної Кореї заявляв, що Сеул ухвалюватиме рішення про передачу Україні зброї залежно від масштабів військової співпраці між КНДР та Росією.

Також читайте: РФ передала КНДР системи ППО та ракети до них в обмін на солдатів,- Південна Корея

Візит Умєрова до Південної Кореї

Напередодні ЗМІ повідомили, що Рустем Умєров прибув до Південної Кореї.

Журналісти припускали, що міністр оборони проситиме передати Україні зброю.

Читайте: Сибіга обговорив з главою МЗС Південної Кореї Чо Те Юлем розширення співпраці між країнами

Автор: 

Південна Корея (451) Умєров Рустем (585)


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Це є кінчена зе -гнида з кацапським паспортом,призначений на посаду зелеским
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27.11.2024 16:24 Відповісти
Головне, що згідно опитувань, 82% південнокорейців ПРОТИ надання зброї Україні. Собакоїди.
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27.11.2024 16:42 Відповісти
Вояж - вояж! - здаваи діла - тюрма жде
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27.11.2024 16:28 Відповісти
Що трапилось з його одягом?
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27.11.2024 16:41 Відповісти
В понедельник смотрел на новом канале шоу "Е пытання" с Лесей Никитюк. Так вот там была ведущая канала ИСИТИВИ, Юлия Зорий, жена Яйцеголового 17 гривневого Резника. Я так понял, что это чучело где-то в Украине окалачивается. Возможно даже у корыта. Я думаю, он Умерова консультирует как лучше красть. Возможно в коммандировку он поехал вместе с ним
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27.11.2024 16:42 Відповісти
жебракувати треба уміючи....
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27.11.2024 16:51 Відповісти
чмо косить під військового. а із військового у нього лише "в дєцтвє, в узбекістанє в салдатіков іграл"
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27.11.2024 17:07 Відповісти
Що вирішили про зброю - нікому, ніх.я! Південна Корея боїться раші, китайців, рокет мена. Тому - зась на зброю. Будуть співчувати і все.
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27.11.2024 17:17 Відповісти
Який перемовник , такий і результат.
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27.11.2024 17:55 Відповісти
 
 