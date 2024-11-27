Умєров зустрівся із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем: Обговорили співпрацю РФ та КНДР

Міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до Сеулу зустрівся із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

Лідер Південної Кореї наголосив на готовності взаємодіяти з Україною та тісно координувати свої дії зі Сполученими Штатами Америки в питаннях реагування на загрози, які створює посилення військової співпраці між РФ та КНДР.

Україна та Корея продовжуватимуть обмін інформацією щодо розгортання військ КНДР у Росії та щодо того, що РФ передає КНДР взамін на його військову допомогу у війні.

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Також делегація України провела окремі переговори із радником корейського президента з питань нацбезпеки Шин Вон Шиком та очільником Міноборони Кім Йон Хьоном, поділившись розвідданими про північнокорейські війська в Росії.

За даними видання, очікувалося, що Умєров звертатиметься до Кореї з проханням про військову допомогу, проте наразі невідомо,чи це обговорювалося.

Раніше президент Південної Кореї заявляв, що Сеул ухвалюватиме рішення про передачу Україні зброї залежно від масштабів військової співпраці між КНДР та Росією.

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Візит Умєрова до Південної Кореї

Напередодні ЗМІ повідомили, що Рустем Умєров прибув до Південної Кореї.

Журналісти припускали, що міністр оборони проситиме передати Україні зброю.

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