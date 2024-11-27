Офис генпрокурора обратился к Польше по поводу передачи уголовного преследования в отношении экс-главы "Укравтодора" Новака

Офис Генерального прокурора направил в Республику Польша ходатайство о принятии уголовного преследования в отношении бывшего исполняющего обязанности главы Укравтодора Славомира Новака.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Как отмечают в прокуратуре, Новаку сообщено о подозрении в умышленном невыполнении судебного решения (ч. 3 ст. 382 УК Украины).

По данным следствия, с октября 2018 года по сентябрь 2019 года экс-руководитель "Укравтодора" организовал подачу ряда безосновательных и необоснованных ходатайств государственному исполнителю об отложении проведения исполнительных действий. Также были поданы заявления в Винницкий городской суд Винницкой области и Верховный Суд об исправлении описок и приостановлении принудительного исполнения судебного решения относительно исполнительного листа. В дальнейшем экс-чиновник так и не выполнил решение и постановления суда.

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Кто такой Славомир Новак?

Новак был назначен Кабинетом Министров Украины и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции во время подготовки Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.

В июле 2020 года Новак был задержан польскими властями по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой.

Новака подозревают в вымогательстве в обмен на предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений, на территории Польши. По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их уставный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора".

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