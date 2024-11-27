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Новости Борьба с коррупцией
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Офис генпрокурора обратился к Польше по поводу передачи уголовного преследования в отношении экс-главы "Укравтодора" Новака

новак,славомир

Офис Генерального прокурора направил в Республику Польша ходатайство о принятии уголовного преследования в отношении бывшего исполняющего обязанности главы Укравтодора Славомира Новака.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Как отмечают в прокуратуре, Новаку сообщено о подозрении в умышленном невыполнении судебного решения (ч. 3 ст. 382 УК Украины).

По данным следствия, с октября 2018 года по сентябрь 2019 года экс-руководитель "Укравтодора" организовал подачу ряда безосновательных и необоснованных ходатайств государственному исполнителю об отложении проведения исполнительных действий. Также были поданы заявления в Винницкий городской суд Винницкой области и Верховный Суд об исправлении описок и приостановлении принудительного исполнения судебного решения относительно исполнительного листа. В дальнейшем экс-чиновник так и не выполнил решение и постановления суда.

Читайте также: Польская прокуратура обвиняет экс-главу "Укравтодора" Новака в получении 315 тыс. евро взяток за строительство дорог в Украине

Кто такой Славомир Новак?

Новак был назначен Кабинетом Министров Украины и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции во время подготовки Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.

В июле 2020 года Новак был задержан польскими властями по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой.

Новака подозревают в вымогательстве в обмен на предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений, на территории Польши. По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их уставный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора".

Читайте также: Польский суд отпустил под обязательства экс-главу "Укравтодора" Новака

Автор: 

Польша (8405) Укравтодор (663) Новак Славомир (74) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+3
Цікаво, а зелені будуть відповідати за асфальти ''в три дорога'', і чи візьмуть за зад тих хто на тому асфальті озолотився?
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27.11.2024 19:16
+1
американська феміда не перекладала на "зелених" перейняття кримінального переслідування їхньої бородатої інвест няні...Вони сами проявили ініціативу...
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27.11.2024 19:31
+1
Цікаво, якого хабаря цей новак пообіцяв ОП за те, щоб таким способом звільнитись від кримінального переслідування в Польщі? І який завдаток вже передав Єрмаку ізЗєлєю?
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27.11.2024 19:43
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Цікаво, а зелені будуть відповідати за асфальти ''в три дорога'', і чи візьмуть за зад тих хто на тому асфальті озолотився?
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27.11.2024 19:16 Ответить
Цікаво, якого хабаря цей новак пообіцяв ОП за те, щоб таким способом звільнитись від кримінального переслідування в Польщі? І який завдаток вже передав Єрмаку ізЗєлєю?
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27.11.2024 19:43 Ответить
Беню теж таким чином відмазують від американської феміди. У пресі проскочили фото, що беня повинен бути у буцигарні, а він був на весіллі, фото бистро прибрали, мабуть грошенят заплатили.
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27.11.2024 21:32 Ответить
А це випадково той тип, який з Омеляном-гіперлупом крали гроші?
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27.11.2024 19:26 Ответить
Ти помітив, що фігурує Вінницяю. Гройсман - тоді голова уряду , саме з Вінниці. Тоді у 19 році під час виборів Гроцсман працював проти Пороха. Ті що голосували за Гройсмана відібрали дуже багато голосів у Пороха. Гройсман саме на будівництві доріг заробив собі непоганий авторитет.
А з,ясувалось.....
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27.11.2024 20:14 Ответить
американська феміда не перекладала на "зелених" перейняття кримінального переслідування їхньої бородатої інвест няні...Вони сами проявили ініціативу...
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27.11.2024 19:31 Ответить
а опа вже має повноваження каральних органів?
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27.11.2024 19:34 Ответить
Не треба перебільшувати! Польща і поляки хотіли б побачити цього хитруна в українській тюрмі чи в окопах на передовій. Але його політичні соратники з тієї ж банди захищатимуть його...
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27.11.2024 20:39 Ответить
Саме у Новака (за попереднього уряду) поліція знайшла під час обшуку понад мільйон доларів готівки в схованках меблів. Оскільки Новак отримав українське громадянство в 2016 році, то нехай його забере Україна, дасть йому в руки автомат і відправить в Курахове (хоча користь для країни буде).
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27.11.2024 21:14 Ответить
Яке це має відношення до будь-чого? Він громадянин України? так! Він наживався на українських грошах? так! Тож нехай тепер іде на фронт. Законодавчих протипоказань немає. Він здоровий хлопець призовного віку. Чим він кращий за простого робітника, водія чи вчителя?
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27.11.2024 21:42 Ответить
Вони йому нічого не зроблять. Новак був правою рукою Туска (точніше, кимось на зразок Єрмака у президента Зеленського). У Польщі розгорівся корупційний скандал з його участю. Коли Туск втратив владу, Новак втік в Україну, отримав громадянство та очолив Укравтодор. У 2020 році його заарештували за корупцію та відмивання грошей. Тепер Туск повернувся до влади і контролює прокуратуру і суди. У Польщі вони йому нічого не зроблять. Але - він має українське громадянство. Україна повинна вимагати його екстрадиції і відправити на фронт.
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27.11.2024 20:02 Ответить
Nowak powinien nie tylko siedzieć w ukraińskim więzieniu! Powinien stracić cały majątek na rzecz Ukrainy i mieć zasądzoną olbrzymie kary finansowe! Hańbi wszak też Polskę!
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27.11.2024 20:14 Ответить
 
 