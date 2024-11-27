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Новини Боротьба з корупцією
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Офіс генпрокурора звернувся до Польщі щодо перейняття кримінального переслідування стосовно ексголови "Укравтодору" Новака

новак,славомир

Офіс Генерального прокурора направив до Республіки Польща клопотання про перейняття кримінального переслідування стосовно колишнього виконувача обов’язків голови Укравтодору Славомира Новака.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Як зазначають у прокуратурі, Новаку повідомлено про підозру в умисному невиконанні судового рішення (ч. 3 ст. 382 КК України).

За даними слідства, з жовтня 2018 року по вересень 2019 року екскерівник Укравтодору організував подання низки безпідставних та необґрунтованих клопотань державному виконавцю про відкладення проведення виконавчих дій. Також були подані заяви до Вінницького міського суду Вінницької області та Верховного Суду про виправлення описок і зупинення примусового виконання судового рішення за виконавчим листом. В подальшому експосадовець так і не виконав рішення та постанови суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новака підозрюють в отриманні хабарів у трьох компаній, включно з двома нинішніми виконавцями "Великого будівництва" Зеленського, - Бутусов

Хто такий Славомир Новак?

Новака було призначено Кабінетом міністрів України в.о. голови "Укравтодору" у жовтні 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції під час підготовки Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 роках обіймав посаду міністра транспорту, будівництва та морського господарства Польщі. У вересні 2019 року Кабмін України звільнив Новака з посади.

У липні 2020 року Новака було затримано польською владою за підозрою в корупції та управлінні організованою злочинною групою.

Новака підозрюють у здирстві в обмін на надання приватним компаніям контрактів на будівництво та ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні коштів, отриманих під час цих злочинів, на території Польщі. За інформацією правоохоронців, Новак реєстрував підприємства у Польщі на імена довірених осіб та поповнював їх статутний капітал засобами учасників тендерів "Укравтодору".

Також читайте: Брифінг НАБУ про затримання в Польщі ексглави "Укравтодору" Новака. ВIДЕО

Автор: 

Польща (8471) Укравтодор (1200) Новак Славомир (147) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+3
Цікаво, а зелені будуть відповідати за асфальти ''в три дорога'', і чи візьмуть за зад тих хто на тому асфальті озолотився?
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27.11.2024 19:16
+1
американська феміда не перекладала на "зелених" перейняття кримінального переслідування їхньої бородатої інвест няні...Вони сами проявили ініціативу...
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27.11.2024 19:31
+1
Цікаво, якого хабаря цей новак пообіцяв ОП за те, щоб таким способом звільнитись від кримінального переслідування в Польщі? І який завдаток вже передав Єрмаку ізЗєлєю?
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27.11.2024 19:43
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Цікаво, а зелені будуть відповідати за асфальти ''в три дорога'', і чи візьмуть за зад тих хто на тому асфальті озолотився?
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27.11.2024 19:16 Відповісти
Цікаво, якого хабаря цей новак пообіцяв ОП за те, щоб таким способом звільнитись від кримінального переслідування в Польщі? І який завдаток вже передав Єрмаку ізЗєлєю?
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27.11.2024 19:43 Відповісти
Беню теж таким чином відмазують від американської феміди. У пресі проскочили фото, що беня повинен бути у буцигарні, а він був на весіллі, фото бистро прибрали, мабуть грошенят заплатили.
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27.11.2024 21:32 Відповісти
А це випадково той тип, який з Омеляном-гіперлупом крали гроші?
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27.11.2024 19:26 Відповісти
Ти помітив, що фігурує Вінницяю. Гройсман - тоді голова уряду , саме з Вінниці. Тоді у 19 році під час виборів Гроцсман працював проти Пороха. Ті що голосували за Гройсмана відібрали дуже багато голосів у Пороха. Гройсман саме на будівництві доріг заробив собі непоганий авторитет.
А з,ясувалось.....
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27.11.2024 20:14 Відповісти
американська феміда не перекладала на "зелених" перейняття кримінального переслідування їхньої бородатої інвест няні...Вони сами проявили ініціативу...
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27.11.2024 19:31 Відповісти
а опа вже має повноваження каральних органів?
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27.11.2024 19:34 Відповісти
Не треба перебільшувати! Польща і поляки хотіли б побачити цього хитруна в українській тюрмі чи в окопах на передовій. Але його політичні соратники з тієї ж банди захищатимуть його...
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27.11.2024 20:39 Відповісти
Саме у Новака (за попереднього уряду) поліція знайшла під час обшуку понад мільйон доларів готівки в схованках меблів. Оскільки Новак отримав українське громадянство в 2016 році, то нехай його забере Україна, дасть йому в руки автомат і відправить в Курахове (хоча користь для країни буде).
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27.11.2024 21:14 Відповісти
Яке це має відношення до будь-чого? Він громадянин України? так! Він наживався на українських грошах? так! Тож нехай тепер іде на фронт. Законодавчих протипоказань немає. Він здоровий хлопець призовного віку. Чим він кращий за простого робітника, водія чи вчителя?
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27.11.2024 21:42 Відповісти
Вони йому нічого не зроблять. Новак був правою рукою Туска (точніше, кимось на зразок Єрмака у президента Зеленського). У Польщі розгорівся корупційний скандал з його участю. Коли Туск втратив владу, Новак втік в Україну, отримав громадянство та очолив Укравтодор. У 2020 році його заарештували за корупцію та відмивання грошей. Тепер Туск повернувся до влади і контролює прокуратуру і суди. У Польщі вони йому нічого не зроблять. Але - він має українське громадянство. Україна повинна вимагати його екстрадиції і відправити на фронт.
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27.11.2024 20:02 Відповісти
Nowak powinien nie tylko siedzieć w ukraińskim więzieniu! Powinien stracić cały majątek na rzecz Ukrainy i mieć zasądzoną olbrzymie kary finansowe! Hańbi wszak też Polskę!
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27.11.2024 20:14 Відповісти
 
 