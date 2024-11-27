Офіс генпрокурора звернувся до Польщі щодо перейняття кримінального переслідування стосовно ексголови "Укравтодору" Новака

Офіс Генерального прокурора направив до Республіки Польща клопотання про перейняття кримінального переслідування стосовно колишнього виконувача обов’язків голови Укравтодору Славомира Новака.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Як зазначають у прокуратурі, Новаку повідомлено про підозру в умисному невиконанні судового рішення (ч. 3 ст. 382 КК України).

За даними слідства, з жовтня 2018 року по вересень 2019 року екскерівник Укравтодору організував подання низки безпідставних та необґрунтованих клопотань державному виконавцю про відкладення проведення виконавчих дій. Також були подані заяви до Вінницького міського суду Вінницької області та Верховного Суду про виправлення описок і зупинення примусового виконання судового рішення за виконавчим листом. В подальшому експосадовець так і не виконав рішення та постанови суду.

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Хто такий Славомир Новак?

Новака було призначено Кабінетом міністрів України в.о. голови "Укравтодору" у жовтні 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції під час підготовки Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 роках обіймав посаду міністра транспорту, будівництва та морського господарства Польщі. У вересні 2019 року Кабмін України звільнив Новака з посади.

У липні 2020 року Новака було затримано польською владою за підозрою в корупції та управлінні організованою злочинною групою.

Новака підозрюють у здирстві в обмін на надання приватним компаніям контрактів на будівництво та ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні коштів, отриманих під час цих злочинів, на території Польщі. За інформацією правоохоронців, Новак реєстрував підприємства у Польщі на імена довірених осіб та поповнював їх статутний капітал засобами учасників тендерів "Укравтодору".

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