Трамп назначил Келлога спецпосланником США по войне в Украине (дополнено)

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на должность своего специального представителя по вопросам урегулирования войны России против Украины.

Об этом Трамп заявил в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Келлог "имеет выдающуюся военную и деловую карьеру", в том числе опыт в сфере национальной безопасности.

"Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и мир снова безопасными!" - добавил Трамп.

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Что известно о Ките Келлоге

Генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог в 2017-2021 годах занимал высокие должности в администрации Трампа. В частности, был главой аппарата Совета национальной безопасности и советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.

По информации Reuters, Келлог ранее предложил свой план прекращения войны в Украине, предусматривающий, что поставки американского оружия Киеву продолжатся только при условии, что Украина согласится на мирные переговоры с РФ.

В то же время в США готовы предупредить Москву о последствиях отказа от переговоров, включая усиление поддержки Киева.

Издание добавляет, что план предусматривает снятие вопроса о членстве Украины в НАТО с повестки дня на ближайшее будущее.

Сейчас Келлог работает в протрамповском центре America First Policy Institute, где выдвигал разные предложения того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.

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Напомним, 16 ноября, газета The New York Times со ссылкой на собеседников заявила, что один из советников новоизбранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн, который является уроженцем России, предложил свою кандидатуру на должность специального представителя по вопросам урегулирования российско-украинской войны.