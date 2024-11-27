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Новости Война
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Трамп назначил Келлога спецпосланником США по войне в Украине (дополнено)

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на должность своего специального представителя по вопросам урегулирования войны России против Украины.

Об этом Трамп заявил в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Келлог "имеет выдающуюся военную и деловую карьеру", в том числе опыт в сфере национальной безопасности.

"Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и мир снова безопасными!" - добавил Трамп.

Читайте также: Трамп рассматривает кандидатуру Келлога на должность спецпосланника по войне РФ против Украины, - Reuters

Кіт Келлог призначений спецпосланцем США в Україні: що відомо

Что известно о Ките Келлоге

Генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог в 2017-2021 годах занимал высокие должности в администрации Трампа. В частности, был главой аппарата Совета национальной безопасности и советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.

По информации Reuters, Келлог ранее предложил свой план прекращения войны в Украине, предусматривающий, что поставки американского оружия Киеву продолжатся только при условии, что Украина согласится на мирные переговоры с РФ.

В то же время в США готовы предупредить Москву о последствиях отказа от переговоров, включая усиление поддержки Киева.

Издание добавляет, что план предусматривает снятие вопроса о членстве Украины в НАТО с повестки дня на ближайшее будущее.

Сейчас Келлог работает в протрамповском центре America First Policy Institute, где выдвигал разные предложения того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.

Читайте также: Минюст США просит закрыть дело против Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года

Напомним, 16 ноября, газета The New York Times со ссылкой на собеседников заявила, что один из советников новоизбранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн, который является уроженцем России, предложил свою кандидатуру на должность специального представителя по вопросам урегулирования российско-украинской войны.

Автор: 

США (26528) Трамп Дональд (5155) переговоры с Россией (956) Кит Келлог (111)


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Топ комментарии
+27
Ці старці хочуть вмовити хутіна ? Вони все ще надіються ???
Краще ліквідуйте скотину
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27.11.2024 20:24
+18
Щоб зробити world safe again треба розірвать рашку на шматки і знешкодити іран, північну корею та китай. Без цього ніякої безпеки не буде. Хтось вірить, що трампакс здатен на такі можна сказать подвиги? Я не вірю, бо він махровий диктатор, він буде зайнятий розбудовою лояльної внртикалі і більш нічим. Буду рада помилитись.
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27.11.2024 20:22
+12
Геронтократія. Схоже що за Трампа склад керівництва США нагадуватиме пародію на часи Брєжнєва... Шоумени не здатні керувати... Вони та їх трухляві призначенці швидко повиздихають, а вигрібати молодим всі наслідки їх "входження в історію"...
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27.11.2024 20:22
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Геронтократія. Схоже що за Трампа склад керівництва США нагадуватиме пародію на часи Брєжнєва... Шоумени не здатні керувати... Вони та їх трухляві призначенці швидко повиздихають, а вигрібати молодим всі наслідки їх "входження в історію"...
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27.11.2024 20:22 Ответить
Склад керівництва США більш нагадує склад керівництва України - такі ж клоуни та дебіли, взяті на керівні посади тільки за відданість найвеличнішому.
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27.11.2024 20:37 Ответить
В Україні не такі старці, НОВИЕ ліца жадібніше , страшніші і гидкіші ‼️🤡🤢 :«янелох ,мне 42», « нада только перестать стрелять», « я відел мир🩸в очке *****» , « а какая разница» ,» дагаварімся ПААСЕРЕДІНЕ», « ніякого вторгнення не будє, а будє день ППАБЕДИІ МАЙСЬКІ ШАШЛИКІ»…………
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27.11.2024 21:32 Ответить
За керівництва Байдена кращі? Там он Пелосі знову переобралася.А вона навіть від Байдена старша.Саме Байден,це і є американський Брєжнєв.Він навіть речення довгі говорити не може.
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27.11.2024 20:49 Ответить
шановний, ваше зелене їбанько-********** теж довгими реченнями говорити не може, якщо не читає з суфлера... але є ще одна різниця - завдяки діду байдену країна іще є, а от завдяки вашому зе-поцу вона має усі шанси зникнути!! з брєжнєвим він зрівнює!! якщо мізків катма, то хоч би вдячність мав!!
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27.11.2024 22:08 Ответить
Не завдяки, а всупереч Байдену
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28.11.2024 05:05 Ответить
А ви згадайте "перегони на лафетах" - Брєжнєв, Андропов, Черненко...
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28.11.2024 01:04 Ответить
Щоб зробити world safe again треба розірвать рашку на шматки і знешкодити іран, північну корею та китай. Без цього ніякої безпеки не буде. Хтось вірить, що трампакс здатен на такі можна сказать подвиги? Я не вірю, бо він махровий диктатор, він буде зайнятий розбудовою лояльної внртикалі і більш нічим. Буду рада помилитись.
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27.11.2024 20:22 Ответить
Оля раскажи детали как это сделать? Финансовую часть твоего безумного проекта освети. рашка китай и корея посядают ядерное оружие. Скажем так Афган стоил Америке триллион долларов и пришлось оттуда уйти.
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27.11.2024 23:06 Ответить
За планами і проектами до зєлі і трампакса, це ж не я обіцяла зробити Америку грейт еген і світ сейф еген. Читай уважніше
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27.11.2024 23:28 Ответить
Земний уклін що ви не балотувались!
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28.11.2024 05:22 Ответить
економічно можна зробити. Оголосити росію країною-терористом кишка тонка??
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27.11.2024 23:31 Ответить
Це негативно впливатиме на ринок тому ця пропозиція відхиляється.
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28.11.2024 01:52 Ответить
ясно. Українці ж безкоштовні. Де геноцид 41 млн країни в 21 році і де ринок.
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28.11.2024 23:40 Ответить
прішлось оттуда уйті... ну так Амеріка в Україну і не заходила. а її сюди запрошують, кличуть прийти на допомогу. А Афганістан Америку не кликав. вона туди сама вторглась. і той трильйон вона тратила, точніше переважну частину із того трильйона, вона тратила на забезпечення в Афганістані власних збройних сил... в Україні американських військ немає. тому таке це порівняння Афганістану з Україною дуже некоректне. тим більше, що ніякого трильйона Америка Україні теж не надала.

а рецепт тут не такий вже й складний. щоб відправити рашку на дно потрібно позбавити рашку грошей - знизити світові ціни на нафту, або понизити рашці стелю цін на її нафту з 60 до 30 хоча би. і санкції ще більші ввести. і тотально слідкувати і наказувати тих, хто буде допомагати рашці ці санкції обходити. від цього виграє весь світ.. і це зробити значно вигідніше буде, ніж знову з головою поринути в чергову гонку озброєнь і нову холодну війну. кінчати економічно і технологічно з рашкою потрібно тут і зараз. і ніяких переговорів з ними. переговори з ними можуть бути тільки одні - забираєтесь з України, з її усіх окупованих земель і відшкодовуєте українцям всі завдані війною збитки, а організаторів того "сво" усіх передати в Гаагу.. так, це звучить ультимативно. однак і рашка перед нападом на Україну викотила до НАТО ультиматум, щоб НАТО забирало свої манатки на кордони 97-го року. і вони про цей ультиматум не забули. недавно лавров його повторював. тому тут не варто плекати ілюзій Трампу, що він умовить ху йла припинити війну, віддавши йому Крим і Донбас... війна не закінчиться на таких умовах, лише відтермінується на кілька років.
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28.11.2024 09:54 Ответить
Це тільки підвищить шанси Венса зробити ворогам Америки «козью морду»
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28.11.2024 01:55 Ответить
Козлу ,показати свою морду всім підряд зовсім не важко.
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28.11.2024 02:09 Ответить
Ці старці хочуть вмовити хутіна ? Вони все ще надіються ???
Краще ліквідуйте скотину
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27.11.2024 20:24 Ответить
Скотобазу
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27.11.2024 20:28 Ответить
Все більше сигналів, що вони не путлєра будуть вмовляти.
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27.11.2024 20:29 Ответить
Серйозно ?
Вони пропонують Україні впровадити план хутіна.
Вас очевидно влаштовує.
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27.11.2024 20:30 Ответить
Я бачу занадто складно написав, розшифровую - все більше і більше вказівок на те, що план Трмпа, це не вмовляння/примусу путлєра до миру - це план остаточно поставити Україну на коліна і примусити виконати майже усі забаганки кремлівського фюрера.
Так моя думка зрозуміліша?
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27.11.2024 20:41 Ответить
А якщо поставити ***** перед вибором - або домовляєшся з Україною, або необмежена допомога Україні. Щось мені видається, що саме в тому суть тої забави. Єдине, чи тої України на то вистачить...
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27.11.2024 21:10 Ответить
Україна погодиться на мирні переговори з РФ...

боюся запитати, на яких умовах?
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27.11.2024 23:33 Ответить
На яких сторгуються
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28.11.2024 01:56 Ответить
Прямо сейчас администрация байдена предлагает вам снизить призывной возраст в ВСУ. Вас очевидно влаштовує?
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27.11.2024 23:00 Ответить
І не вмовляти, а ламати через коліно. Але й ***** вони не збираються дарувати перемогу. "Сайдутся пасєрєдінє", як хотів один гундосий комік. Цікаво, де він зараз?
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27.11.2024 20:47 Ответить
Розумієте, Мордор від допомоги США не залежить, а Україна залежить. Тому на Путіна Трамп тиснути не може, а на Заленського може і буде. Бо Трампу байдуже, на яких умовах мир, аби він мог говорити, що він приніс мир.
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28.11.2024 00:05 Ответить
Схоже, що так і буде.

Додатком до вашого посту , один клінічний ідіот із Верховної Ради звісно партія "Слугa народу"
вже висунувши Трампа на Нобелівську премію миру.
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28.11.2024 02:32 Ответить
Так ликвидуйце сами. У вас же малодзенький президент и вся его замечательная команда.
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27.11.2024 22:58 Ответить
Значить Україна нарешті отримає усю необхідну зброю
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27.11.2024 20:29 Ответить
The god of peace has been born.
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27.11.2024 20:43 Ответить
and you're all joking around...
are you having fun in the usa?
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27.11.2024 23:34 Ответить
Aren't you having fun in GB
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28.11.2024 01:58 Ответить
no
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28.11.2024 23:43 Ответить
А шо за дід? Шукати в штабі Трампа союзників України, звісно марно, але може є якісь більш-менш лояльні персони.
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27.11.2024 20:48 Ответить
по опису - нам труба
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27.11.2024 23:35 Ответить
Що за інформаційна дурня...?
Трамп ще нікого нікуди не призначав - бо він ще не президент.
Призначати він почне в кінці січня наступного року, після інавгурації.
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27.11.2024 21:13 Ответить
Декого з призначенців має спочатку затвердити Сенат.
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27.11.2024 21:37 Ответить
Все правильно - дехто проходить через Сенат.
Окрім того - кандидатів на деякі посади ще узгоджують профільні комісії Конгресу.
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27.11.2024 21:57 Ответить
Якщо хочеться пісать окропом то згадують Трампа.
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28.11.2024 05:30 Ответить
Чемберлен в іпостасі...
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27.11.2024 21:29 Ответить
Різниця в традиціях управлінням СРСР і США лише в тому, що в СРСР уходящий був як правило уносящим, в США - маразм стабільний.
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27.11.2024 22:04 Ответить
Не ну куда нам до Украины с ее наивеличайшим лидаром современности. Вам асфальтоукладчики не нужны?
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27.11.2024 23:02 Ответить
що там ваш епштейн - права рука трампа? гроші на посади з усіх вже настриг, чи ще не встиг? і тітка Крісті? на посаду (не памятаю кого), яка собак вбивала і дуже цим пишалася. Нічого так?
нам до вашого ******іуму ще рости і рости.
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27.11.2024 23:37 Ответить
Є надія що американські генерали помстяться , боже поможи!!!
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27.11.2024 23:13 Ответить
трамп это просто бизнесмен .Поэтому и не видит ничего плохого в действиях рашки и северной кореи.Так как у него нет политического мышления а есть только экономика.Но и здесь не глобальное мышление а только как сэкономить и пошлины ввести.Вот и на нато экономит и делит кто сколько потратил.
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27.11.2024 23:47 Ответить
Это то чего нафронтники не желают понять. Говорите с Трампом на его (на нашем) языке потерь и приобретений.
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28.11.2024 02:02 Ответить
Не нужно вообще с ним говорить. Если Трамп бесполезен, то пусть говорит там с Кимом или звонит Путину. Это не наше дело вообще. Американцы же постоянно заводят пластинку как эта Украина никому не нужна - вот игнор должен быть взаимным.
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28.11.2024 03:22 Ответить
Трамп постоянно говорит как ему нравятся диктаторы. Вот пусть с ними и общается.
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28.11.2024 03:23 Ответить
ти притрушене, лікуйся..
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28.11.2024 11:09 Ответить
Вопрос зачем все это Украине. Они не могут ответить на этот вопрос.
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28.11.2024 00:17 Ответить
Вопрос прост - хочешь жить умей вертеться.
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28.11.2024 02:04 Ответить
Як не крутись, а дупа все одно ззаду.

Моя бабуся так казала.
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28.11.2024 02:38 Ответить
Страна которая продала свою жопу за дешевые яйца или что там у вас подорожало - не имеет права раздавать советы. Вы нищеброды духа.
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28.11.2024 03:17 Ответить
Духом сыт не будешь. И пока вы будете на находить пристанище в пошлой пословице "бедность не порок" я буду валяться на пляжах Таити.
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28.11.2024 04:35 Ответить
 
 