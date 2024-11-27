Трамп назначил Келлога спецпосланником США по войне в Украине (дополнено)
Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на должность своего специального представителя по вопросам урегулирования войны России против Украины.
Об этом Трамп заявил в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, Келлог "имеет выдающуюся военную и деловую карьеру", в том числе опыт в сфере национальной безопасности.
"Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и мир снова безопасными!" - добавил Трамп.
Что известно о Ките Келлоге
Генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог в 2017-2021 годах занимал высокие должности в администрации Трампа. В частности, был главой аппарата Совета национальной безопасности и советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.
По информации Reuters, Келлог ранее предложил свой план прекращения войны в Украине, предусматривающий, что поставки американского оружия Киеву продолжатся только при условии, что Украина согласится на мирные переговоры с РФ.
В то же время в США готовы предупредить Москву о последствиях отказа от переговоров, включая усиление поддержки Киева.
Издание добавляет, что план предусматривает снятие вопроса о членстве Украины в НАТО с повестки дня на ближайшее будущее.
Сейчас Келлог работает в протрамповском центре America First Policy Institute, где выдвигал разные предложения того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.
Напомним, 16 ноября, газета The New York Times со ссылкой на собеседников заявила, что один из советников новоизбранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн, который является уроженцем России, предложил свою кандидатуру на должность специального представителя по вопросам урегулирования российско-украинской войны.
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а рецепт тут не такий вже й складний. щоб відправити рашку на дно потрібно позбавити рашку грошей - знизити світові ціни на нафту, або понизити рашці стелю цін на її нафту з 60 до 30 хоча би. і санкції ще більші ввести. і тотально слідкувати і наказувати тих, хто буде допомагати рашці ці санкції обходити. від цього виграє весь світ.. і це зробити значно вигідніше буде, ніж знову з головою поринути в чергову гонку озброєнь і нову холодну війну. кінчати економічно і технологічно з рашкою потрібно тут і зараз. і ніяких переговорів з ними. переговори з ними можуть бути тільки одні - забираєтесь з України, з її усіх окупованих земель і відшкодовуєте українцям всі завдані війною збитки, а організаторів того "сво" усіх передати в Гаагу.. так, це звучить ультимативно. однак і рашка перед нападом на Україну викотила до НАТО ультиматум, щоб НАТО забирало свої манатки на кордони 97-го року. і вони про цей ультиматум не забули. недавно лавров його повторював. тому тут не варто плекати ілюзій Трампу, що він умовить ху йла припинити війну, віддавши йому Крим і Донбас... війна не закінчиться на таких умовах, лише відтермінується на кілька років.
Краще ліквідуйте скотину
Вони пропонують Україні впровадити план хутіна.
Вас очевидно влаштовує.
Так моя думка зрозуміліша?
боюся запитати, на яких умовах?
Додатком до вашого посту , один клінічний ідіот із Верховної Ради звісно партія "Слугa народу"
вже висунувши Трампа на Нобелівську премію миру.
are you having fun in the usa?
Трамп ще нікого нікуди не призначав - бо він ще не президент.
Призначати він почне в кінці січня наступного року, після інавгурації.
Окрім того - кандидатів на деякі посади ще узгоджують профільні комісії Конгресу.
нам до вашого ******іуму ще рости і рости.
Моя бабуся так казала.