Россиянин из команды Трампа Борис Эпштейн предложил ему стать спецпредставителем для переговоров по миру в Украине, - NYT

Один из советников новоизбранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн, который является уроженцем России, предложил свою кандидатуру на должность специального представителя по вопросам урегулирования российско-украинской войны.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, информирует Цензор.НЕТ.

По данным собеседников издания, Эпштейн выдвинул свою кандидатуру в тот момент, когда Трамп летел в Вашингтон на встречу с действующим главой США Джо Байденом в среду, 13 ноября.

"Трамп выслушал с очевидным интересом и не отклонил предложение, несмотря на то, что он не согласился на него", - пишет NYT.

Журналисты пишут, что кандидатура Эпштейна удивила близкое окружение Трампа.

Эпштейн, который родился в России и жил там в детстве, не имеет опыта внешней политики. Сам советник Трампа заявлял, что якобы имеет семью как в России, так и в Украине.

Как пишет издание, в дополнение к недостатку дипломатического опыта, Эпштейн сейчас находится под обвинением в Аризоне вместе с несколькими другими союзниками Трампа за их усилия сорвать выборы 2020 года.

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Влияние Эпштейна на Трампа

Журналисты NYT пишут, что Трамп уже наделил Эпштейна чрезвычайными полномочиями и продемонстрировал готовность прислушиваться к его советам больше, чем к советам других. Это удивило даже миллиардера Илона Маска, который участвовал во многих переходных заседаниях на прошлой неделе. Маск приватно отметил, насколько он удивлен тем, что господин Эпштейн получил столько полномочий, отметили журналисты.

Издание добавляет, что в окружении Трампа есть люди, которые не в восторге от Эпштейна, но нет никого, кто бы сомневался в уровне его влияния.

"Он быстро стал одной из самых влиятельных фигур на первых днях президентских изменений, несмотря на то, что формальной роли в ней не имел. Он стал существенным защитником Трампа, в частности формируя часть информации, которую он получает о персонале и отборе кабинета", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Трамп может "вскоре" назначить мирного посланника по Украине для проведения переговоров о завершении российско-украинской войны.

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