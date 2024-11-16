Россиянин из команды Трампа Борис Эпштейн предложил ему стать спецпредставителем для переговоров по миру в Украине, - NYT
Один из советников новоизбранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн, который является уроженцем России, предложил свою кандидатуру на должность специального представителя по вопросам урегулирования российско-украинской войны.
Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, информирует Цензор.НЕТ.
По данным собеседников издания, Эпштейн выдвинул свою кандидатуру в тот момент, когда Трамп летел в Вашингтон на встречу с действующим главой США Джо Байденом в среду, 13 ноября.
"Трамп выслушал с очевидным интересом и не отклонил предложение, несмотря на то, что он не согласился на него", - пишет NYT.
Журналисты пишут, что кандидатура Эпштейна удивила близкое окружение Трампа.
Эпштейн, который родился в России и жил там в детстве, не имеет опыта внешней политики. Сам советник Трампа заявлял, что якобы имеет семью как в России, так и в Украине.
Как пишет издание, в дополнение к недостатку дипломатического опыта, Эпштейн сейчас находится под обвинением в Аризоне вместе с несколькими другими союзниками Трампа за их усилия сорвать выборы 2020 года.
Влияние Эпштейна на Трампа
Журналисты NYT пишут, что Трамп уже наделил Эпштейна чрезвычайными полномочиями и продемонстрировал готовность прислушиваться к его советам больше, чем к советам других. Это удивило даже миллиардера Илона Маска, который участвовал во многих переходных заседаниях на прошлой неделе. Маск приватно отметил, насколько он удивлен тем, что господин Эпштейн получил столько полномочий, отметили журналисты.
Издание добавляет, что в окружении Трампа есть люди, которые не в восторге от Эпштейна, но нет никого, кто бы сомневался в уровне его влияния.
"Он быстро стал одной из самых влиятельных фигур на первых днях президентских изменений, несмотря на то, что формальной роли в ней не имел. Он стал существенным защитником Трампа, в частности формируя часть информации, которую он получает о персонале и отборе кабинета", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что Трамп может "вскоре" назначить мирного посланника по Украине для проведения переговоров о завершении российско-украинской войны.
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Цікаво що буде після інаугурації:
- Попросять закрити біолабораторії?
- Запросять росію до НАТО ?
- Змусять Україну віддати все що просить росія , бо росія перемагала наполеона ?
- США вступлять у російсько-українську війну, але "буде нюанс" на чиєму боці ?
Плюс виплатити репарації росії за нанесений ущерб.
Я вже нічому не здивуюся.
- Никогда не пробовал, но наверное умею. Да, точно умею. Сбацать?
Раніше респів підтримували хлопці ВПК - а ті просто хочуть сильно озброїти Україну! А де вони беруть гроші тепер? Де взяв Маск аутист мільярди на покупку Твітора?
Президент-елект США Д.Трамп, пообещавший положить конец войне между Киевом и Москвой за 24 часа, на самом деле готовит «капитуляцию Украины», которая была бы «невыносимой для украинцев» и «унижением» для европейцев, - заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд, он работал с Трампом в конце своей каденции.
То, что Трамп «говорит, он реализует с избытком». В украинском вопросе Дональд Трамп "перестанет помогать" Киеву, "что создаст проблему дисбаланса сил", прогнозирует г-н Олланд.
В рамках мирной конференции он затем отдаст «Путину всю территорию, которую он приобрел» после российского наступления 2014 и 2022 годов», а затем скажет европейцам: «В остальном решать вам - гарантируйте безопасность Украины, если вы считаете это необходимым, и вы должны помочь Украине в ее восстановлении». Короче говоря, «это не мир, который он (Трамп) готовит, это капитуляция Украины», - сказал он.
«Предоставление Путину преимущества силы против международного права было бы серьезным и даже невыносимым для украинцев» и вызвало бы опасения по поводу «других наступательных действий России в ближайшие годы», - предупредил он. По словам Олланда, массированная атака, совершенная в воскресенье против украинской энергетической сети, в результате которой также погибли по меньшей мере восемь человек и около двадцати получили ранения, является частью этого контекста: "это должно истощить и запугать украинцев, заставить их «сдаться» во время этих «знаменитых переговоров».
Столкнувшись с этой перспективой, Европа, и особенно Франция и Германия, должны оставаться едиными, подчеркнул г-н Олланд, который призвал своего преемника Эммануэля Макрона «проявить сильную инициативу» в отношении нового правительства Германии, которое появится на выборах в феврале. В то время как канцлер Олаф Шольц подал «плохой сигнал», позвонив Путину в пятницу, Парижу и Берлину, утверждает Олланд, с февраля придется говорить в один голос, чтобы «противостоять Трампу» и «ничего не дать России».
У меня вопрос к защитникам Трампа в комментариях - Олланд тоже розовый пони, который зря наговаривает на Трампа?