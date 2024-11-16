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Новости
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Россиянин из команды Трампа Борис Эпштейн предложил ему стать спецпредставителем для переговоров по миру в Украине, - NYT

Епштейн може стати посланником Трампа щодо України

Один из советников новоизбранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн, который является уроженцем России, предложил свою кандидатуру на должность специального представителя по вопросам урегулирования российско-украинской войны.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, информирует Цензор.НЕТ.

По данным собеседников издания, Эпштейн выдвинул свою кандидатуру в тот момент, когда Трамп летел в Вашингтон на встречу с действующим главой США Джо Байденом в среду, 13 ноября.

"Трамп выслушал с очевидным интересом и не отклонил предложение, несмотря на то, что он не согласился на него", - пишет NYT.

Журналисты пишут, что кандидатура Эпштейна удивила близкое окружение Трампа.

Эпштейн, который родился в России и жил там в детстве, не имеет опыта внешней политики. Сам советник Трампа заявлял, что якобы имеет семью как в России, так и в Украине.

Как пишет издание, в дополнение к недостатку дипломатического опыта, Эпштейн сейчас находится под обвинением в Аризоне вместе с несколькими другими союзниками Трампа за их усилия сорвать выборы 2020 года.

Также читайте: США до сих пор не передали Украине половину обещанного оружия, - Зеленский

Влияние Эпштейна на Трампа

Журналисты NYT пишут, что Трамп уже наделил Эпштейна чрезвычайными полномочиями и продемонстрировал готовность прислушиваться к его советам больше, чем к советам других. Это удивило даже миллиардера Илона Маска, который участвовал во многих переходных заседаниях на прошлой неделе. Маск приватно отметил, насколько он удивлен тем, что господин Эпштейн получил столько полномочий, отметили журналисты.

Издание добавляет, что в окружении Трампа есть люди, которые не в восторге от Эпштейна, но нет никого, кто бы сомневался в уровне его влияния.

"Он быстро стал одной из самых влиятельных фигур на первых днях президентских изменений, несмотря на то, что формальной роли в ней не имел. Он стал существенным защитником Трампа, в частности формируя часть информации, которую он получает о персонале и отборе кабинета", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Трамп может "вскоре" назначить мирного посланника по Украине для проведения переговоров о завершении российско-украинской войны.

Читайте также: Трамп может быть полезным для Украины, если не сочтет Киев препятствием для мира, - Politico

США (26542) Трамп Дональд (5162) переговоры с Россией (957)


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Топ комментарии
+21
Ще один з рабсійським корінням і без досвіду роботи взагалі. Ховайтеся хто може!🤢
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16.11.2024 18:04
+20
Он воно виявляється, як прізвище Єрмак, пишеться на англійській - Epshteyn. Пишеться по різному, а читається однаково - мутний агент впливу.
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16.11.2024 18:13
+15
Ну кому ж ще мирити "два брацкіх нарота", як не Епштейну!
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16.11.2024 18:06
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Ще один з рабсійським корінням і без досвіду роботи взагалі. Ховайтеся хто може!🤢
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16.11.2024 18:04 Ответить
Вельми цікаво а що це за особа Епштейн? У Путіна теж прізвище Шаламов-Епштейн. Вони часом не родичі?
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16.11.2024 19:42 Ответить
Он тут слева. Это чтобы не перепутать.
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16.11.2024 21:35 Ответить
Та хто їх знає цих Епштейнів.
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16.11.2024 22:05 Ответить
Ну кому ж ще мирити "два брацкіх нарота", як не Епштейну!
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16.11.2024 18:06 Ответить
Ну, дивлячись які "народи" мати на увазі - фірташи, шефіри та каломойши не тільки ж в Україні є. Он і наш хрипатий з того ж "народу". Так що, цей "миротворець" нічого нового чи дивного і не сказав - він їх і буде "примиряти", а на нас їм...як і ЗЕпоцу - пох.
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16.11.2024 18:34 Ответить
"І щуку випустили в річку" (с)
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16.11.2024 18:07 Ответить
Донні, дай мнє поруліть, ну дай. Міня там всє знают.
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16.11.2024 18:08 Ответить
Хтось іде слідами найвеличнішевшивого.
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16.11.2024 18:11 Ответить
Росіянин з прізвищем Епштейн
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16.11.2024 18:11 Ответить
ну буває, я український єврей з прізвищем Терентьєв
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16.11.2024 18:13 Ответить
У меня был знакомый еврей по фамилии Чумаченко. А йще знал украинцев с фамилиями Шиман и Герман.
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16.11.2024 18:55 Ответить
Призвища передаються по-батькові
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16.11.2024 21:32 Ответить
И шо?
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16.11.2024 23:44 Ответить
Ну а не дивно губернатор Чукоткі був абрамовіч???
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16.11.2024 18:51 Ответить
Он воно виявляється, як прізвище Єрмак, пишеться на англійській - Epshteyn. Пишеться по різному, а читається однаково - мутний агент впливу.
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16.11.2024 18:13 Ответить
там є свій Єрмак, звуть його Ілон.
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16.11.2024 18:37 Ответить
а ось і американський єрмак
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16.11.2024 18:14 Ответить
на всі штати не знайшлось нікого , крім росіянина, щоб врегульовувати війну росії проти України. Хоча і американців там вже понабирали (прокурора, міністра, Пентагон) ...Чекаємо 20 січня 2025.

Цікаво що буде після інаугурації:

- Попросять закрити біолабораторії?

- Запросять росію до НАТО ?

- Змусять Україну віддати все що просить росія , бо росія перемагала наполеона ?

- США вступлять у російсько-українську війну, але "буде нюанс" на чиєму боці ?
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16.11.2024 18:17 Ответить
звинуватять Україну в вбивстві Кенеді і поширенню ковіда і наложать ембарго на поставки зброї.
Плюс виплатити репарації росії за нанесений ущерб.
Я вже нічому не здивуюся.
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17.11.2024 01:10 Ответить
...а нашого Сонцеликого Боневтіка Незламного персонально звинуватять у вбивстві Лори Палмер.
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17.11.2024 18:30 Ответить
Чисто москальске прізвище, мабуть ліпше цьому москаліку стосунки з Ізраїлем доручили.
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16.11.2024 18:17 Ответить
Яка гарна у трампуші команда...
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16.11.2024 18:23 Ответить
Да - ***** - маразм крепчає
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16.11.2024 18:26 Ответить
Ему, с такой ковбойской фамилией, лучше Израиль с Ливаном умиротворять..
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16.11.2024 18:27 Ответить
Там уже Кушнер керуе.
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16.11.2024 18:56 Ответить
У них один шеф - фсб.
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16.11.2024 18:31 Ответить
- Эпштейн, вы умеете играть на балалайке?
- Никогда не пробовал, но наверное умею. Да, точно умею. Сбацать?
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16.11.2024 18:30 Ответить
не виключено, що рука куйла, котра купляла Трампа лояльність до рашистської окупації України, разом із майбутнім "несправедливим миром для українського народу, через втрату окупованих українських територій називалася "Борис Епштейн"
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16.11.2024 18:30 Ответить
Ведущий ток-шоу консервативного радио https://lenta.ru/tags/persons/levin-mark/ Марк Левин назвал президента США https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/ Дональда Трампа первым евреем-президентом. Об этом сообщает The Hill.
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16.11.2024 18:38 Ответить
Ага, а сам "Марк Левин" наверное ж монгол?
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16.11.2024 18:57 Ответить
Порошенка у євреї записала єврейська філія Форбс...
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16.11.2024 19:24 Ответить
Яку тоді купили мертвечуківці чи янукввці
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16.11.2024 19:53 Ответить
Десь пропали Трампануті на всю голову юзери, один літій вигрібає за всіх.
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16.11.2024 18:39 Ответить
А ну і пришелепкувата Ведана
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16.11.2024 18:40 Ответить
просто літієва батарея більш ємна, у інших дураселів заряд менший.
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16.11.2024 18:44 Ответить
Десь там свіже гуакамоле пролітало, неочікувано бідкалося щодо трампа. Але вигрібло своє та зникло.
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17.11.2024 09:17 Ответить
доні, большє епштейнав, харошіх і разних! Амєріка трєбуєт большє треша!
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16.11.2024 18:41 Ответить
Він вже інфікований кацапсячим сморідом та вЯлічієм, хоч і зараз громадянин США.
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16.11.2024 18:53 Ответить
Масова інформаційна атака на Дональд Дака. Нагадує, як травили Порошенко. Підсмерджує русньою
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16.11.2024 18:55 Ответить
нйт... Ну раньше ж эта газетка всегда чистую правду пейсала, значит и сейчас не высосаное с пальца фуфло толкает!
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16.11.2024 18:59 Ответить
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16.11.2024 19:33 Ответить
Хтось сумнівається звідки роги ростуть зі смрадом щів, балайок і матрьошок?
Раніше респів підтримували хлопці ВПК - а ті просто хочуть сильно озброїти Україну! А де вони беруть гроші тепер? Де взяв Маск аутист мільярди на покупку Твітора?
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16.11.2024 19:51 Ответить
Про це https://www.nytimes.com/2024/11/15/us/politics/boris-epshteyn-trump.html пише New York Times з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією. Яка термінологія "джерела, обізнані із ситуацією". І більше ніхто подібного не пише. Чи джерелам рота заліпили, чи Нью Йорк Таймес бреше, як завжди. До речі, хлопцеві було 10 років , коли сімя емігрувала в США. Цікаво яке імя дали юному агенту в кдб
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16.11.2024 20:07 Ответить
Українське МЗС має попередити що з виходцями з кацапстану розмову не вестиме. Хай шукають іншого.
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16.11.2024 20:29 Ответить
А у трампа навіть прес-секретутка має еврейсько-савєцкага діда. Трамп просто обожнює народжених в сесесерє.
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16.11.2024 23:56 Ответить
Какой неожиданный поворот!
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16.11.2024 20:33 Ответить
а Трамп розуміється в Епштейнах.., один педофіл, правда, повісився в камері, чи повісили.., хз.
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16.11.2024 21:23 Ответить
Борис Епштейн запропонував Трампу стати спецпредставником для переговорів щодо миру в Україні. А сам Епштейн буде президентом США?
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16.11.2024 21:30 Ответить
Цей Іпштейн в Америці радник, а в Одесі він був би ледве-ледве поц.
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16.11.2024 23:53 Ответить
Олег Пономарь: https://www.ponomaroleg.com/nedelya-vyzovov-tusk-olland-i-tramp/
Президент-елект США Д.Трамп, пообещавший положить конец войне между Киевом и Москвой за 24 часа, на самом деле готовит «капитуляцию Украины», которая была бы «невыносимой для украинцев» и «унижением» для европейцев, - заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд, он работал с Трампом в конце своей каденции.
То, что Трамп «говорит, он реализует с избытком». В украинском вопросе Дональд Трамп "перестанет помогать" Киеву, "что создаст проблему дисбаланса сил", прогнозирует г-н Олланд.
В рамках мирной конференции он затем отдаст «Путину всю территорию, которую он приобрел» после российского наступления 2014 и 2022 годов», а затем скажет европейцам: «В остальном решать вам - гарантируйте безопасность Украины, если вы считаете это необходимым, и вы должны помочь Украине в ее восстановлении». Короче говоря, «это не мир, который он (Трамп) готовит, это капитуляция Украины», - сказал он.
«Предоставление Путину преимущества силы против международного права было бы серьезным и даже невыносимым для украинцев» и вызвало бы опасения по поводу «других наступательных действий России в ближайшие годы», - предупредил он. По словам Олланда, массированная атака, совершенная в воскресенье против украинской энергетической сети, в результате которой также погибли по меньшей мере восемь человек и около двадцати получили ранения, является частью этого контекста: "это должно истощить и запугать украинцев, заставить их «сдаться» во время этих «знаменитых переговоров».
Столкнувшись с этой перспективой, Европа, и особенно Франция и Германия, должны оставаться едиными, подчеркнул г-н Олланд, который призвал своего преемника Эммануэля Макрона «проявить сильную инициативу» в отношении нового правительства Германии, которое появится на выборах в феврале. В то время как канцлер Олаф Шольц подал «плохой сигнал», позвонив Путину в пятницу, Парижу и Берлину, утверждает Олланд, с февраля придется говорить в один голос, чтобы «противостоять Трампу» и «ничего не дать России».

У меня вопрос к защитникам Трампа в комментариях - Олланд тоже розовый пони, который зря наговаривает на Трампа?
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17.11.2024 20:17 Ответить
 
 