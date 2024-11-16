Росіянин з команди Трампа Борис Епштейн запропонував йому стати спецпредставником для переговорів щодо миру в Україні, - NYT
Один із радників новообраного президента США Дональда Трампа Борис Епштейн, який є уродженцем Росії, запропонував свою кандидатуру на посаду спеціального представника з питань врегулювання російсько-української війни.
Про це пише New York Times з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, інформує Цензор.НЕТ.
За даними співрозмовників видання, Епштейн висунув свою кандидатуру в той момент, коли Трамп летів у Вашингтон на зустріч із чинним главою США Джо Байденом у середу, 13 листопада.
"Трамп вислухав з очевидним інтересом і не відхилив пропозицію, попри те, що він не погодився на неї", - пише NYT.
Журналісти пишуть, що кандидатура Епштейна здивувала близьке оточення Трампа.
Епштейн, який народився в Росії і жив там у дитинстві, не має досвіду зовнішньої політики. Сам радник Трампа заявляв, що нібито має родину як в Росії, так і в Україні.
Як пише видання, на додачу до браку дипломатичного досвіду, Епштейн зараз перебуває під звинуваченням в Арізоні разом з кількома іншими союзниками Трампа за їхні зусилля зірвати вибори 2020 року.
Вплив Епштейна на Трампа
Журналісти NYT пишуть, що Трамп уже наділив Епштейна надзвичайними повноваженнями й продемонстрував готовність дослухатися до його порад більше, ніж до порад інших. Це здивувало навіть мільярдера Ілона Маска, який брав участь у багатьох перехідних засіданнях минулого тижня. Маск приватно зазначив, наскільки він здивований тим, що пан Епштейн отримав стільки повноважень, зауважили журналісти.
Видання додає, що в оточенні Трампа є люди, які не в захваті від Епштейна, але немає нікого, хто б сумнівався у рівні його впливу.
"Він швидко став однією з найвпливовіших фігур на перших днях президентських змін, попри те, що формальної ролі в ній не мав. Він став суттєвим захисником Трампа, зокрема формуючи частину інформації, яку він отримує про персонал і відбір кабінету", - пише видання.
Раніше повідомлялося, що Трамп може "незабаром" призначити мирного посланця щодо України для проведення переговорів про завершення російсько-української війни.
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Цікаво що буде після інаугурації:
- Попросять закрити біолабораторії?
- Запросять росію до НАТО ?
- Змусять Україну віддати все що просить росія , бо росія перемагала наполеона ?
- США вступлять у російсько-українську війну, але "буде нюанс" на чиєму боці ?
Плюс виплатити репарації росії за нанесений ущерб.
Я вже нічому не здивуюся.
- Никогда не пробовал, но наверное умею. Да, точно умею. Сбацать?
Раніше респів підтримували хлопці ВПК - а ті просто хочуть сильно озброїти Україну! А де вони беруть гроші тепер? Де взяв Маск аутист мільярди на покупку Твітора?
Президент-елект США Д.Трамп, пообещавший положить конец войне между Киевом и Москвой за 24 часа, на самом деле готовит «капитуляцию Украины», которая была бы «невыносимой для украинцев» и «унижением» для европейцев, - заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд, он работал с Трампом в конце своей каденции.
То, что Трамп «говорит, он реализует с избытком». В украинском вопросе Дональд Трамп "перестанет помогать" Киеву, "что создаст проблему дисбаланса сил", прогнозирует г-н Олланд.
В рамках мирной конференции он затем отдаст «Путину всю территорию, которую он приобрел» после российского наступления 2014 и 2022 годов», а затем скажет европейцам: «В остальном решать вам - гарантируйте безопасность Украины, если вы считаете это необходимым, и вы должны помочь Украине в ее восстановлении». Короче говоря, «это не мир, который он (Трамп) готовит, это капитуляция Украины», - сказал он.
«Предоставление Путину преимущества силы против международного права было бы серьезным и даже невыносимым для украинцев» и вызвало бы опасения по поводу «других наступательных действий России в ближайшие годы», - предупредил он. По словам Олланда, массированная атака, совершенная в воскресенье против украинской энергетической сети, в результате которой также погибли по меньшей мере восемь человек и около двадцати получили ранения, является частью этого контекста: "это должно истощить и запугать украинцев, заставить их «сдаться» во время этих «знаменитых переговоров».
Столкнувшись с этой перспективой, Европа, и особенно Франция и Германия, должны оставаться едиными, подчеркнул г-н Олланд, который призвал своего преемника Эммануэля Макрона «проявить сильную инициативу» в отношении нового правительства Германии, которое появится на выборах в феврале. В то время как канцлер Олаф Шольц подал «плохой сигнал», позвонив Путину в пятницу, Парижу и Берлину, утверждает Олланд, с февраля придется говорить в один голос, чтобы «противостоять Трампу» и «ничего не дать России».
У меня вопрос к защитникам Трампа в комментариях - Олланд тоже розовый пони, который зря наговаривает на Трампа?