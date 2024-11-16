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Новини
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Росіянин з команди Трампа Борис Епштейн запропонував йому стати спецпредставником для переговорів щодо миру в Україні, - NYT

Епштейн може стати посланником Трампа щодо України

Один із радників новообраного президента США Дональда Трампа Борис Епштейн, який є уродженцем Росії, запропонував свою кандидатуру на посаду спеціального представника з питань врегулювання російсько-української війни.

Про це пише New York Times з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, інформує Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовників видання, Епштейн висунув свою кандидатуру в той момент, коли Трамп летів у Вашингтон на зустріч із чинним главою США Джо Байденом у середу, 13 листопада.

"Трамп вислухав з очевидним інтересом і не відхилив пропозицію, попри те, що він не погодився на неї", - пише NYT.

Журналісти пишуть, що кандидатура Епштейна здивувала близьке оточення Трампа.

Епштейн, який народився в Росії і жив там у дитинстві, не має досвіду зовнішньої політики. Сам радник Трампа заявляв, що нібито має родину як в Росії, так і в Україні.

Як пише видання, на додачу до браку дипломатичного досвіду, Епштейн зараз перебуває під звинуваченням в Арізоні разом з кількома іншими союзниками Трампа за їхні зусилля зірвати вибори 2020 року.

Читайте також: Трамп може бути корисним для України, якщо не вважатиме Київ перешкодою для миру, - Politico

Вплив Епштейна на Трампа

Журналісти NYT пишуть, що Трамп уже наділив Епштейна надзвичайними повноваженнями й продемонстрував готовність дослухатися до його порад більше, ніж до порад інших. Це здивувало навіть мільярдера Ілона Маска, який брав участь у багатьох перехідних засіданнях минулого тижня. Маск приватно зазначив, наскільки він здивований тим, що пан Епштейн отримав стільки повноважень, зауважили журналісти.

Видання додає, що в оточенні Трампа є люди, які не в захваті від Епштейна, але немає нікого, хто б сумнівався у рівні його впливу.

"Він швидко став однією з найвпливовіших фігур на перших днях президентських змін, попри те, що формальної ролі в ній не мав. Він став суттєвим захисником Трампа, зокрема формуючи частину інформації, яку він отримує про персонал і відбір кабінету", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що Трамп може "незабаром" призначити мирного посланця щодо України для проведення переговорів про завершення російсько-української війни.

Читайте також: Трамп хоче завершити війну, і він на стороні підтримки України, - Зеленський

Автор: 

США (22455) Трамп (5444) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+21
Ще один з рабсійським корінням і без досвіду роботи взагалі. Ховайтеся хто може!🤢
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16.11.2024 18:04
+20
Он воно виявляється, як прізвище Єрмак, пишеться на англійській - Epshteyn. Пишеться по різному, а читається однаково - мутний агент впливу.
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16.11.2024 18:13
+15
Ну кому ж ще мирити "два брацкіх нарота", як не Епштейну!
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16.11.2024 18:06
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Ще один з рабсійським корінням і без досвіду роботи взагалі. Ховайтеся хто може!🤢
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16.11.2024 18:04 Відповісти
Вельми цікаво а що це за особа Епштейн? У Путіна теж прізвище Шаламов-Епштейн. Вони часом не родичі?
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16.11.2024 19:42 Відповісти
Он тут слева. Это чтобы не перепутать.
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16.11.2024 21:35 Відповісти
Та хто їх знає цих Епштейнів.
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16.11.2024 22:05 Відповісти
Ну кому ж ще мирити "два брацкіх нарота", як не Епштейну!
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16.11.2024 18:06 Відповісти
Ну, дивлячись які "народи" мати на увазі - фірташи, шефіри та каломойши не тільки ж в Україні є. Он і наш хрипатий з того ж "народу". Так що, цей "миротворець" нічого нового чи дивного і не сказав - він їх і буде "примиряти", а на нас їм...як і ЗЕпоцу - пох.
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16.11.2024 18:34 Відповісти
"І щуку випустили в річку" (с)
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16.11.2024 18:07 Відповісти
Донні, дай мнє поруліть, ну дай. Міня там всє знают.
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16.11.2024 18:08 Відповісти
Хтось іде слідами найвеличнішевшивого.
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16.11.2024 18:11 Відповісти
Росіянин з прізвищем Епштейн
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16.11.2024 18:11 Відповісти
ну буває, я український єврей з прізвищем Терентьєв
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16.11.2024 18:13 Відповісти
У меня был знакомый еврей по фамилии Чумаченко. А йще знал украинцев с фамилиями Шиман и Герман.
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16.11.2024 18:55 Відповісти
Призвища передаються по-батькові
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16.11.2024 21:32 Відповісти
И шо?
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16.11.2024 23:44 Відповісти
Ну а не дивно губернатор Чукоткі був абрамовіч???
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16.11.2024 18:51 Відповісти
Он воно виявляється, як прізвище Єрмак, пишеться на англійській - Epshteyn. Пишеться по різному, а читається однаково - мутний агент впливу.
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16.11.2024 18:13 Відповісти
там є свій Єрмак, звуть його Ілон.
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16.11.2024 18:37 Відповісти
а ось і американський єрмак
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16.11.2024 18:14 Відповісти
на всі штати не знайшлось нікого , крім росіянина, щоб врегульовувати війну росії проти України. Хоча і американців там вже понабирали (прокурора, міністра, Пентагон) ...Чекаємо 20 січня 2025.

Цікаво що буде після інаугурації:

- Попросять закрити біолабораторії?

- Запросять росію до НАТО ?

- Змусять Україну віддати все що просить росія , бо росія перемагала наполеона ?

- США вступлять у російсько-українську війну, але "буде нюанс" на чиєму боці ?
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16.11.2024 18:17 Відповісти
звинуватять Україну в вбивстві Кенеді і поширенню ковіда і наложать ембарго на поставки зброї.
Плюс виплатити репарації росії за нанесений ущерб.
Я вже нічому не здивуюся.
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17.11.2024 01:10 Відповісти
...а нашого Сонцеликого Боневтіка Незламного персонально звинуватять у вбивстві Лори Палмер.
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17.11.2024 18:30 Відповісти
Чисто москальске прізвище, мабуть ліпше цьому москаліку стосунки з Ізраїлем доручили.
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16.11.2024 18:17 Відповісти
Яка гарна у трампуші команда...
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16.11.2024 18:23 Відповісти
Да - ***** - маразм крепчає
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16.11.2024 18:26 Відповісти
Ему, с такой ковбойской фамилией, лучше Израиль с Ливаном умиротворять..
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16.11.2024 18:27 Відповісти
Там уже Кушнер керуе.
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16.11.2024 18:56 Відповісти
У них один шеф - фсб.
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16.11.2024 18:31 Відповісти
- Эпштейн, вы умеете играть на балалайке?
- Никогда не пробовал, но наверное умею. Да, точно умею. Сбацать?
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16.11.2024 18:30 Відповісти
не виключено, що рука куйла, котра купляла Трампа лояльність до рашистської окупації України, разом із майбутнім "несправедливим миром для українського народу, через втрату окупованих українських територій називалася "Борис Епштейн"
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16.11.2024 18:30 Відповісти
Ведущий ток-шоу консервативного радио https://lenta.ru/tags/persons/levin-mark/ Марк Левин назвал президента США https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/ Дональда Трампа первым евреем-президентом. Об этом сообщает The Hill.
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16.11.2024 18:38 Відповісти
Ага, а сам "Марк Левин" наверное ж монгол?
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16.11.2024 18:57 Відповісти
Порошенка у євреї записала єврейська філія Форбс...
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16.11.2024 19:24 Відповісти
Яку тоді купили мертвечуківці чи янукввці
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16.11.2024 19:53 Відповісти
Десь пропали Трампануті на всю голову юзери, один літій вигрібає за всіх.
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16.11.2024 18:39 Відповісти
А ну і пришелепкувата Ведана
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16.11.2024 18:40 Відповісти
просто літієва батарея більш ємна, у інших дураселів заряд менший.
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16.11.2024 18:44 Відповісти
Десь там свіже гуакамоле пролітало, неочікувано бідкалося щодо трампа. Але вигрібло своє та зникло.
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17.11.2024 09:17 Відповісти
доні, большє епштейнав, харошіх і разних! Амєріка трєбуєт большє треша!
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16.11.2024 18:41 Відповісти
Він вже інфікований кацапсячим сморідом та вЯлічієм, хоч і зараз громадянин США.
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16.11.2024 18:53 Відповісти
Масова інформаційна атака на Дональд Дака. Нагадує, як травили Порошенко. Підсмерджує русньою
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16.11.2024 18:55 Відповісти
нйт... Ну раньше ж эта газетка всегда чистую правду пейсала, значит и сейчас не высосаное с пальца фуфло толкает!
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16.11.2024 18:59 Відповісти
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16.11.2024 19:33 Відповісти
Хтось сумнівається звідки роги ростуть зі смрадом щів, балайок і матрьошок?
Раніше респів підтримували хлопці ВПК - а ті просто хочуть сильно озброїти Україну! А де вони беруть гроші тепер? Де взяв Маск аутист мільярди на покупку Твітора?
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16.11.2024 19:51 Відповісти
Про це https://www.nytimes.com/2024/11/15/us/politics/boris-epshteyn-trump.html пише New York Times з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією. Яка термінологія "джерела, обізнані із ситуацією". І більше ніхто подібного не пише. Чи джерелам рота заліпили, чи Нью Йорк Таймес бреше, як завжди. До речі, хлопцеві було 10 років , коли сімя емігрувала в США. Цікаво яке імя дали юному агенту в кдб
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16.11.2024 20:07 Відповісти
Українське МЗС має попередити що з виходцями з кацапстану розмову не вестиме. Хай шукають іншого.
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16.11.2024 20:29 Відповісти
А у трампа навіть прес-секретутка має еврейсько-савєцкага діда. Трамп просто обожнює народжених в сесесерє.
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16.11.2024 23:56 Відповісти
Какой неожиданный поворот!
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16.11.2024 20:33 Відповісти
а Трамп розуміється в Епштейнах.., один педофіл, правда, повісився в камері, чи повісили.., хз.
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16.11.2024 21:23 Відповісти
Борис Епштейн запропонував Трампу стати спецпредставником для переговорів щодо миру в Україні. А сам Епштейн буде президентом США?
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16.11.2024 21:30 Відповісти
Цей Іпштейн в Америці радник, а в Одесі він був би ледве-ледве поц.
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16.11.2024 23:53 Відповісти
Олег Пономарь: https://www.ponomaroleg.com/nedelya-vyzovov-tusk-olland-i-tramp/
Президент-елект США Д.Трамп, пообещавший положить конец войне между Киевом и Москвой за 24 часа, на самом деле готовит «капитуляцию Украины», которая была бы «невыносимой для украинцев» и «унижением» для европейцев, - заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд, он работал с Трампом в конце своей каденции.
То, что Трамп «говорит, он реализует с избытком». В украинском вопросе Дональд Трамп "перестанет помогать" Киеву, "что создаст проблему дисбаланса сил", прогнозирует г-н Олланд.
В рамках мирной конференции он затем отдаст «Путину всю территорию, которую он приобрел» после российского наступления 2014 и 2022 годов», а затем скажет европейцам: «В остальном решать вам - гарантируйте безопасность Украины, если вы считаете это необходимым, и вы должны помочь Украине в ее восстановлении». Короче говоря, «это не мир, который он (Трамп) готовит, это капитуляция Украины», - сказал он.
«Предоставление Путину преимущества силы против международного права было бы серьезным и даже невыносимым для украинцев» и вызвало бы опасения по поводу «других наступательных действий России в ближайшие годы», - предупредил он. По словам Олланда, массированная атака, совершенная в воскресенье против украинской энергетической сети, в результате которой также погибли по меньшей мере восемь человек и около двадцати получили ранения, является частью этого контекста: "это должно истощить и запугать украинцев, заставить их «сдаться» во время этих «знаменитых переговоров».
Столкнувшись с этой перспективой, Европа, и особенно Франция и Германия, должны оставаться едиными, подчеркнул г-н Олланд, который призвал своего преемника Эммануэля Макрона «проявить сильную инициативу» в отношении нового правительства Германии, которое появится на выборах в феврале. В то время как канцлер Олаф Шольц подал «плохой сигнал», позвонив Путину в пятницу, Парижу и Берлину, утверждает Олланд, с февраля придется говорить в один голос, чтобы «противостоять Трампу» и «ничего не дать России».

У меня вопрос к защитникам Трампа в комментариях - Олланд тоже розовый пони, который зря наговаривает на Трампа?
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17.11.2024 20:17 Відповісти
 
 