Росіянин з команди Трампа Борис Епштейн запропонував йому стати спецпредставником для переговорів щодо миру в Україні, - NYT

Один із радників новообраного президента США Дональда Трампа Борис Епштейн, який є уродженцем Росії, запропонував свою кандидатуру на посаду спеціального представника з питань врегулювання російсько-української війни.

Про це пише New York Times з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, інформує Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовників видання, Епштейн висунув свою кандидатуру в той момент, коли Трамп летів у Вашингтон на зустріч із чинним главою США Джо Байденом у середу, 13 листопада.

"Трамп вислухав з очевидним інтересом і не відхилив пропозицію, попри те, що він не погодився на неї", - пише NYT.

Журналісти пишуть, що кандидатура Епштейна здивувала близьке оточення Трампа.

Епштейн, який народився в Росії і жив там у дитинстві, не має досвіду зовнішньої політики. Сам радник Трампа заявляв, що нібито має родину як в Росії, так і в Україні.

Як пише видання, на додачу до браку дипломатичного досвіду, Епштейн зараз перебуває під звинуваченням в Арізоні разом з кількома іншими союзниками Трампа за їхні зусилля зірвати вибори 2020 року.

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Вплив Епштейна на Трампа

Журналісти NYT пишуть, що Трамп уже наділив Епштейна надзвичайними повноваженнями й продемонстрував готовність дослухатися до його порад більше, ніж до порад інших. Це здивувало навіть мільярдера Ілона Маска, який брав участь у багатьох перехідних засіданнях минулого тижня. Маск приватно зазначив, наскільки він здивований тим, що пан Епштейн отримав стільки повноважень, зауважили журналісти.

Видання додає, що в оточенні Трампа є люди, які не в захваті від Епштейна, але немає нікого, хто б сумнівався у рівні його впливу.

"Він швидко став однією з найвпливовіших фігур на перших днях президентських змін, попри те, що формальної ролі в ній не мав. Він став суттєвим захисником Трампа, зокрема формуючи частину інформації, яку він отримує про персонал і відбір кабінету", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що Трамп може "незабаром" призначити мирного посланця щодо України для проведення переговорів про завершення російсько-української війни.

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