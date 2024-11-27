Трамп призначив Келлога спецпосланцем США з питань війни в Україні (доповнено)

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого спеціального представника з питань врегулювання війни Росії проти України.

Про це Трамп заявив у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Келлог "має видатну військову та ділову кар'єру", зокрема досвід у сфері національної безпеки.

"Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними!", - додав Трамп.

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Що відомо про Кіта Келлога

Генерал-лейтенант США у відставці Кіт Келлог у 2017-2021 роках обіймав високі посади в адміністрації Трампа. Зокрема, був головою апарату Ради національної безпеки й радника з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.

За інформацією Reuters, Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що постачання американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з РФ.

Водночас у США готові попередити Москву про наслідки відмови від переговорів, включно з посиленням підтримки Києва.

Видання додає, що план передбачає зняття питання членства України в НАТО з порядку денного на найближче майбутнє.

Нині Келлог працює в протрампівському центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.

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Нагадаємо, 16 листопада, газета The New York Times з посиланням на співрозмовників заявила, що один із радників новообраного президента США Дональда Трампа Борис Епштейн, який є уродженцем Росії, запропонував свою кандидатуру на посаду спеціального представника з питань врегулювання російсько-української війни.