Трамп призначив Келлога спецпосланцем США з питань війни в Україні (доповнено)
Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого спеціального представника з питань врегулювання війни Росії проти України.
Про це Трамп заявив у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, Келлог "має видатну військову та ділову кар'єру", зокрема досвід у сфері національної безпеки.
"Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними!", - додав Трамп.
Що відомо про Кіта Келлога
Генерал-лейтенант США у відставці Кіт Келлог у 2017-2021 роках обіймав високі посади в адміністрації Трампа. Зокрема, був головою апарату Ради національної безпеки й радника з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.
За інформацією Reuters, Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що постачання американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з РФ.
Водночас у США готові попередити Москву про наслідки відмови від переговорів, включно з посиленням підтримки Києва.
Видання додає, що план передбачає зняття питання членства України в НАТО з порядку денного на найближче майбутнє.
Нині Келлог працює в протрампівському центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.
Нагадаємо, 16 листопада, газета The New York Times з посиланням на співрозмовників заявила, що один із радників новообраного президента США Дональда Трампа Борис Епштейн, який є уродженцем Росії, запропонував свою кандидатуру на посаду спеціального представника з питань врегулювання російсько-української війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а рецепт тут не такий вже й складний. щоб відправити рашку на дно потрібно позбавити рашку грошей - знизити світові ціни на нафту, або понизити рашці стелю цін на її нафту з 60 до 30 хоча би. і санкції ще більші ввести. і тотально слідкувати і наказувати тих, хто буде допомагати рашці ці санкції обходити. від цього виграє весь світ.. і це зробити значно вигідніше буде, ніж знову з головою поринути в чергову гонку озброєнь і нову холодну війну. кінчати економічно і технологічно з рашкою потрібно тут і зараз. і ніяких переговорів з ними. переговори з ними можуть бути тільки одні - забираєтесь з України, з її усіх окупованих земель і відшкодовуєте українцям всі завдані війною збитки, а організаторів того "сво" усіх передати в Гаагу.. так, це звучить ультимативно. однак і рашка перед нападом на Україну викотила до НАТО ультиматум, щоб НАТО забирало свої манатки на кордони 97-го року. і вони про цей ультиматум не забули. недавно лавров його повторював. тому тут не варто плекати ілюзій Трампу, що він умовить ху йла припинити війну, віддавши йому Крим і Донбас... війна не закінчиться на таких умовах, лише відтермінується на кілька років.
Краще ліквідуйте скотину
Вони пропонують Україні впровадити план хутіна.
Вас очевидно влаштовує.
Так моя думка зрозуміліша?
боюся запитати, на яких умовах?
Додатком до вашого посту , один клінічний ідіот із Верховної Ради звісно партія "Слугa народу"
вже висунувши Трампа на Нобелівську премію миру.
are you having fun in the usa?
Трамп ще нікого нікуди не призначав - бо він ще не президент.
Призначати він почне в кінці січня наступного року, після інавгурації.
Окрім того - кандидатів на деякі посади ще узгоджують профільні комісії Конгресу.
нам до вашого ******іуму ще рости і рости.
Моя бабуся так казала.