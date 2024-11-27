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Новини Війна
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Трамп призначив Келлога спецпосланцем США з питань війни в Україні (доповнено)

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого спеціального представника з питань врегулювання війни Росії проти України.

Про це Трамп заявив у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Келлог "має видатну військову та ділову кар'єру", зокрема досвід у сфері національної безпеки.

"Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними!", - додав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп розглядає кандидатуру Келлога на посаду спецпосланця з війни РФ проти України, - Reuters 

Кіт Келлог призначений спецпосланцем США в Україні: що відомо

Що відомо про Кіта Келлога

Генерал-лейтенант США у відставці Кіт Келлог у 2017-2021 роках обіймав високі посади в адміністрації Трампа. Зокрема, був головою апарату Ради національної безпеки й радника з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.

За інформацією Reuters, Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що постачання американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з РФ.

Водночас у США готові попередити Москву про наслідки відмови від переговорів, включно з посиленням підтримки Києва.

Видання додає, що план передбачає зняття питання членства України в НАТО з порядку денного на найближче майбутнє.

Нині Келлог працює в протрампівському центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.

Читайте також: Мін’юст США просить закрити справу проти Трампа про втручання у вибори 2020 року 

Нагадаємо, 16 листопада, газета The New York Times з посиланням на співрозмовників заявила, що один із радників новообраного президента США Дональда Трампа Борис Епштейн, який є уродженцем Росії, запропонував свою кандидатуру на посаду спеціального представника з питань врегулювання російсько-української війни.

Автор: 

США (22417) Трамп (5429) переговори з Росією (1056) Кіт Келлог (106)


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Топ коментарі
+27
Ці старці хочуть вмовити хутіна ? Вони все ще надіються ???
Краще ліквідуйте скотину
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27.11.2024 20:24
+18
Щоб зробити world safe again треба розірвать рашку на шматки і знешкодити іран, північну корею та китай. Без цього ніякої безпеки не буде. Хтось вірить, що трампакс здатен на такі можна сказать подвиги? Я не вірю, бо він махровий диктатор, він буде зайнятий розбудовою лояльної внртикалі і більш нічим. Буду рада помилитись.
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27.11.2024 20:22
+12
Геронтократія. Схоже що за Трампа склад керівництва США нагадуватиме пародію на часи Брєжнєва... Шоумени не здатні керувати... Вони та їх трухляві призначенці швидко повиздихають, а вигрібати молодим всі наслідки їх "входження в історію"...
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27.11.2024 20:22
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Геронтократія. Схоже що за Трампа склад керівництва США нагадуватиме пародію на часи Брєжнєва... Шоумени не здатні керувати... Вони та їх трухляві призначенці швидко повиздихають, а вигрібати молодим всі наслідки їх "входження в історію"...
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27.11.2024 20:22 Відповісти
Склад керівництва США більш нагадує склад керівництва України - такі ж клоуни та дебіли, взяті на керівні посади тільки за відданість найвеличнішому.
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27.11.2024 20:37 Відповісти
В Україні не такі старці, НОВИЕ ліца жадібніше , страшніші і гидкіші ‼️🤡🤢 :«янелох ,мне 42», « нада только перестать стрелять», « я відел мир🩸в очке *****» , « а какая разница» ,» дагаварімся ПААСЕРЕДІНЕ», « ніякого вторгнення не будє, а будє день ППАБЕДИІ МАЙСЬКІ ШАШЛИКІ»…………
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27.11.2024 21:32 Відповісти
За керівництва Байдена кращі? Там он Пелосі знову переобралася.А вона навіть від Байдена старша.Саме Байден,це і є американський Брєжнєв.Він навіть речення довгі говорити не може.
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27.11.2024 20:49 Відповісти
шановний, ваше зелене їбанько-********** теж довгими реченнями говорити не може, якщо не читає з суфлера... але є ще одна різниця - завдяки діду байдену країна іще є, а от завдяки вашому зе-поцу вона має усі шанси зникнути!! з брєжнєвим він зрівнює!! якщо мізків катма, то хоч би вдячність мав!!
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27.11.2024 22:08 Відповісти
Не завдяки, а всупереч Байдену
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28.11.2024 05:05 Відповісти
А ви згадайте "перегони на лафетах" - Брєжнєв, Андропов, Черненко...
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28.11.2024 01:04 Відповісти
Щоб зробити world safe again треба розірвать рашку на шматки і знешкодити іран, північну корею та китай. Без цього ніякої безпеки не буде. Хтось вірить, що трампакс здатен на такі можна сказать подвиги? Я не вірю, бо він махровий диктатор, він буде зайнятий розбудовою лояльної внртикалі і більш нічим. Буду рада помилитись.
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27.11.2024 20:22 Відповісти
Оля раскажи детали как это сделать? Финансовую часть твоего безумного проекта освети. рашка китай и корея посядают ядерное оружие. Скажем так Афган стоил Америке триллион долларов и пришлось оттуда уйти.
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27.11.2024 23:06 Відповісти
За планами і проектами до зєлі і трампакса, це ж не я обіцяла зробити Америку грейт еген і світ сейф еген. Читай уважніше
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27.11.2024 23:28 Відповісти
Земний уклін що ви не балотувались!
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28.11.2024 05:22 Відповісти
економічно можна зробити. Оголосити росію країною-терористом кишка тонка??
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27.11.2024 23:31 Відповісти
Це негативно впливатиме на ринок тому ця пропозиція відхиляється.
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28.11.2024 01:52 Відповісти
ясно. Українці ж безкоштовні. Де геноцид 41 млн країни в 21 році і де ринок.
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28.11.2024 23:40 Відповісти
прішлось оттуда уйті... ну так Амеріка в Україну і не заходила. а її сюди запрошують, кличуть прийти на допомогу. А Афганістан Америку не кликав. вона туди сама вторглась. і той трильйон вона тратила, точніше переважну частину із того трильйона, вона тратила на забезпечення в Афганістані власних збройних сил... в Україні американських військ немає. тому таке це порівняння Афганістану з Україною дуже некоректне. тим більше, що ніякого трильйона Америка Україні теж не надала.

а рецепт тут не такий вже й складний. щоб відправити рашку на дно потрібно позбавити рашку грошей - знизити світові ціни на нафту, або понизити рашці стелю цін на її нафту з 60 до 30 хоча би. і санкції ще більші ввести. і тотально слідкувати і наказувати тих, хто буде допомагати рашці ці санкції обходити. від цього виграє весь світ.. і це зробити значно вигідніше буде, ніж знову з головою поринути в чергову гонку озброєнь і нову холодну війну. кінчати економічно і технологічно з рашкою потрібно тут і зараз. і ніяких переговорів з ними. переговори з ними можуть бути тільки одні - забираєтесь з України, з її усіх окупованих земель і відшкодовуєте українцям всі завдані війною збитки, а організаторів того "сво" усіх передати в Гаагу.. так, це звучить ультимативно. однак і рашка перед нападом на Україну викотила до НАТО ультиматум, щоб НАТО забирало свої манатки на кордони 97-го року. і вони про цей ультиматум не забули. недавно лавров його повторював. тому тут не варто плекати ілюзій Трампу, що він умовить ху йла припинити війну, віддавши йому Крим і Донбас... війна не закінчиться на таких умовах, лише відтермінується на кілька років.
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28.11.2024 09:54 Відповісти
Це тільки підвищить шанси Венса зробити ворогам Америки «козью морду»
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28.11.2024 01:55 Відповісти
Козлу ,показати свою морду всім підряд зовсім не важко.
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28.11.2024 02:09 Відповісти
Ці старці хочуть вмовити хутіна ? Вони все ще надіються ???
Краще ліквідуйте скотину
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27.11.2024 20:24 Відповісти
Скотобазу
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27.11.2024 20:28 Відповісти
Все більше сигналів, що вони не путлєра будуть вмовляти.
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27.11.2024 20:29 Відповісти
Серйозно ?
Вони пропонують Україні впровадити план хутіна.
Вас очевидно влаштовує.
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27.11.2024 20:30 Відповісти
Я бачу занадто складно написав, розшифровую - все більше і більше вказівок на те, що план Трмпа, це не вмовляння/примусу путлєра до миру - це план остаточно поставити Україну на коліна і примусити виконати майже усі забаганки кремлівського фюрера.
Так моя думка зрозуміліша?
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27.11.2024 20:41 Відповісти
А якщо поставити ***** перед вибором - або домовляєшся з Україною, або необмежена допомога Україні. Щось мені видається, що саме в тому суть тої забави. Єдине, чи тої України на то вистачить...
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27.11.2024 21:10 Відповісти
Україна погодиться на мирні переговори з РФ...

боюся запитати, на яких умовах?
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27.11.2024 23:33 Відповісти
На яких сторгуються
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28.11.2024 01:56 Відповісти
Прямо сейчас администрация байдена предлагает вам снизить призывной возраст в ВСУ. Вас очевидно влаштовує?
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27.11.2024 23:00 Відповісти
І не вмовляти, а ламати через коліно. Але й ***** вони не збираються дарувати перемогу. "Сайдутся пасєрєдінє", як хотів один гундосий комік. Цікаво, де він зараз?
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27.11.2024 20:47 Відповісти
Розумієте, Мордор від допомоги США не залежить, а Україна залежить. Тому на Путіна Трамп тиснути не може, а на Заленського може і буде. Бо Трампу байдуже, на яких умовах мир, аби він мог говорити, що він приніс мир.
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28.11.2024 00:05 Відповісти
Схоже, що так і буде.

Додатком до вашого посту , один клінічний ідіот із Верховної Ради звісно партія "Слугa народу"
вже висунувши Трампа на Нобелівську премію миру.
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28.11.2024 02:32 Відповісти
Так ликвидуйце сами. У вас же малодзенький президент и вся его замечательная команда.
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27.11.2024 22:58 Відповісти
Значить Україна нарешті отримає усю необхідну зброю
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27.11.2024 20:29 Відповісти
The god of peace has been born.
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27.11.2024 20:43 Відповісти
and you're all joking around...
are you having fun in the usa?
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27.11.2024 23:34 Відповісти
Aren't you having fun in GB
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28.11.2024 01:58 Відповісти
no
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28.11.2024 23:43 Відповісти
А шо за дід? Шукати в штабі Трампа союзників України, звісно марно, але може є якісь більш-менш лояльні персони.
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27.11.2024 20:48 Відповісти
по опису - нам труба
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27.11.2024 23:35 Відповісти
Що за інформаційна дурня...?
Трамп ще нікого нікуди не призначав - бо він ще не президент.
Призначати він почне в кінці січня наступного року, після інавгурації.
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27.11.2024 21:13 Відповісти
Декого з призначенців має спочатку затвердити Сенат.
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27.11.2024 21:37 Відповісти
Все правильно - дехто проходить через Сенат.
Окрім того - кандидатів на деякі посади ще узгоджують профільні комісії Конгресу.
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27.11.2024 21:57 Відповісти
Якщо хочеться пісать окропом то згадують Трампа.
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28.11.2024 05:30 Відповісти
Чемберлен в іпостасі...
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27.11.2024 21:29 Відповісти
Різниця в традиціях управлінням СРСР і США лише в тому, що в СРСР уходящий був як правило уносящим, в США - маразм стабільний.
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27.11.2024 22:04 Відповісти
Не ну куда нам до Украины с ее наивеличайшим лидаром современности. Вам асфальтоукладчики не нужны?
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27.11.2024 23:02 Відповісти
що там ваш епштейн - права рука трампа? гроші на посади з усіх вже настриг, чи ще не встиг? і тітка Крісті? на посаду (не памятаю кого), яка собак вбивала і дуже цим пишалася. Нічого так?
нам до вашого ******іуму ще рости і рости.
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27.11.2024 23:37 Відповісти
Є надія що американські генерали помстяться , боже поможи!!!
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27.11.2024 23:13 Відповісти
трамп это просто бизнесмен .Поэтому и не видит ничего плохого в действиях рашки и северной кореи.Так как у него нет политического мышления а есть только экономика.Но и здесь не глобальное мышление а только как сэкономить и пошлины ввести.Вот и на нато экономит и делит кто сколько потратил.
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27.11.2024 23:47 Відповісти
Это то чего нафронтники не желают понять. Говорите с Трампом на его (на нашем) языке потерь и приобретений.
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28.11.2024 02:02 Відповісти
Не нужно вообще с ним говорить. Если Трамп бесполезен, то пусть говорит там с Кимом или звонит Путину. Это не наше дело вообще. Американцы же постоянно заводят пластинку как эта Украина никому не нужна - вот игнор должен быть взаимным.
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28.11.2024 03:22 Відповісти
Трамп постоянно говорит как ему нравятся диктаторы. Вот пусть с ними и общается.
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28.11.2024 03:23 Відповісти
ти притрушене, лікуйся..
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28.11.2024 11:09 Відповісти
Вопрос зачем все это Украине. Они не могут ответить на этот вопрос.
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28.11.2024 00:17 Відповісти
Вопрос прост - хочешь жить умей вертеться.
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28.11.2024 02:04 Відповісти
Як не крутись, а дупа все одно ззаду.

Моя бабуся так казала.
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28.11.2024 02:38 Відповісти
Страна которая продала свою жопу за дешевые яйца или что там у вас подорожало - не имеет права раздавать советы. Вы нищеброды духа.
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28.11.2024 03:17 Відповісти
Духом сыт не будешь. И пока вы будете на находить пристанище в пошлой пословице "бедность не порок" я буду валяться на пляжах Таити.
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28.11.2024 04:35 Відповісти
 
 