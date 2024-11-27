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Новини
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Трамп розглядає кандидатуру Келлога на посаду спецпосланця з війни РФ проти України, - Reuters

Кіт Келлог може стати спецпредставником Трампа щодо миру в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру американського генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального представника з питань врегулювання російсько-української війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як повідомляють джерела агентства, Келлог - один із кількох потенційних кандидатів на роль спецпредставника щодо миру в Україні.

Водночас, за словами одного із них, колишній керівник розвідки – Річард Гренелл, якого, як писало агентство Reuters із посиланням на дані чотирьох співрозмовників, Трамп також розглядає на цю посаду – як і раніше, є головним претендентом на цю посаду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру. ДОКУМЕНТ

Зазначимо, що генерал-лейтенант у відставці, ветеран американської війни у Вʼєтнамі, Келлог потрапив у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса.

Келлог зарекомендував себе як один із відданих Трампу людей: він захищав його дзвінок Зеленському у 2019 році, непублічно закликав Пенса відхилити затвердження голосів на президентських виборах 2020 року, а коли колишній віцепрезидент публічно відхрестився від Трампа – засудив його дії.

Його план припинення війни, який він представив Трампу ще в липні, передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва.

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Нині Келлог працює в протрампівському центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.

Прессекретар перехідної адміністрації Керолайн Лівітт відмовилася прокоментувати кандидатуру Келлога, наголосивши, що про всі призначення буде оголошено тоді, коли рішення буде ухвалено.

Раніше, 16 листопада, газета The New York Times з посиланням на співрозмовників заявила, що один із радників новообраного президента США Дональда Трампа Борис Епштейн, який є уродженцем Росії, запропонував свою кандидатуру на посаду спеціального представника з питань врегулювання російсько-української війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак про умови для початку переговорів із Росією: "Необхідно повернути ситуацію хоча б до стану на 23 лютого 2022 року"

Автор: 

США (22417) Трамп (5429) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+8
Ленд-ліз провалила не Маркарова, а Зеленський. То в демократичних і вільних країніх кожен посадовець відповідає за свої дії політично і по закону, а в нас всим керує і призначає, звільняє... виключно Зеленський.
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27.11.2024 18:54
+5
Ви направді думаєте що Макарова взагалі щось могла вирішити? Вона і говорила "по-папірцю" висланого з опи... Просто найвеличнішому разом з єрмаком не потрібен був ленд-ліз, вони потребували живих грошей щоб красти. Тепер Макарова буде відповідальна за те що не робила, але у зелених є така традиція вішати всіх собак на назначеного винуватим...
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27.11.2024 18:52
+3
Попереду 2 міс гадання на кавовіи гущі
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27.11.2024 18:38
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Попереду 2 міс гадання на кавовіи гущі
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27.11.2024 18:38 Відповісти
Повідомляли, що з нашої сторони можлива заміна Маркарової. Є така думка, що Маркарова провалила ленд-ліз з США. Треба укладати ленд-ліз по новому. І хоча гроші по ленд-лізу колись треба повертати і не всі, все одне це набагато більш надійно ніж просто безкоштовна допомога Україні. По ленд лізу так: один раз прийняли і не треба більше ніяких голосувань у конгресі і сенаті.
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27.11.2024 18:39 Відповісти
Ви направді думаєте що Макарова взагалі щось могла вирішити? Вона і говорила "по-папірцю" висланого з опи... Просто найвеличнішому разом з єрмаком не потрібен був ленд-ліз, вони потребували живих грошей щоб красти. Тепер Макарова буде відповідальна за те що не робила, але у зелених є така традиція вішати всіх собак на назначеного винуватим...
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27.11.2024 18:52 Відповісти
Ленд-ліз провалила не Маркарова, а Зеленський. То в демократичних і вільних країніх кожен посадовець відповідає за свої дії політично і по закону, а в нас всим керує і призначає, звільняє... виключно Зеленський.
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27.11.2024 18:54 Відповісти
Це правда. Хто така якась жирна тітка Маркарова, що впливати на такі процеси.
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27.11.2024 18:58 Відповісти
Ображати жінку це негарно, але при Зеленському ні жирні, ні худі, ні білі, ні чорні, а тільки зелені вершать долю вчсієї країни і навіть її майбутнє за кордоном. Так вирішив вумний і мудрий нарід 73%.
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27.11.2024 19:07 Відповісти
Писать откровенно абъюзерский пост - это в наше время неприлично
Типично кацапское поведение
Они обожают всех унижать
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27.11.2024 19:13 Відповісти
маєте на увазі,що "зелені" з 2016 року "обожают" принижувати все українське???
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27.11.2024 19:38 Відповісти
С 2016 ?
Зеленский этим занимается лет с 18
Он мечтал только о деньгах и славе
И ему их дали в россии
Когда завербовали
И вложились в раскрутку
Все слова ,сказанные Зеленским про Украину и украинцев со сцены - написаны кацапами
И до сих пор пишутся на Лубянке
Но он умудряется в эти тексты добавить отсебятину
И тогда появляются незабываемые цитаты
Про Татарова и убитых им чеченцев - к примеру
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27.11.2024 19:47 Відповісти
Так

https://aillarionov.livejournal.com/1416999.html

https://aillarionov.livejournal.com/1345916.html
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27.11.2024 19:15 Відповісти
Згідно Конституції України ст 106 пункту 3 -президент представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України.
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27.11.2024 19:20 Відповісти
Чорд..да вивчіть вже українську! Ви тут не один рік.

Очі випадають від кацапської.
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27.11.2024 19:00 Відповісти
Кіт Келлога на фото показує розмір арєшніка.😸
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27.11.2024 18:56 Відповісти
Треба посилати не не спецпосланця а спецракети,недолугі.
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27.11.2024 19:24 Відповісти
Путлеровцам наверно стоит нанести максимальный урон американским оружием до 20 января.Чтобы Трамп не истерил потом про эскалацию и отказ отдавать земли в обмен на перемирие грозя санкциями.
Даже приостановка боевых действий-значит путлер зачистит оккупированные территории от проукраинского населения и промоет мозги оставшимся.И настроит укреплений.А если их возвращать силой то уже себя выставит жертвой на которую напали.
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27.11.2024 19:28 Відповісти
Брєжнєв в повному маразмі помер в віці 76 років. Медицина в США для багатих на висоті, але те що відбувається в політиці США вже нагадує геронтократію. Маразм кріпчає...
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27.11.2024 20:05 Відповісти
 
 