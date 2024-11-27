Трамп розглядає кандидатуру Келлога на посаду спецпосланця з війни РФ проти України, - Reuters
Новообраний президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру американського генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального представника з питань врегулювання російсько-української війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як повідомляють джерела агентства, Келлог - один із кількох потенційних кандидатів на роль спецпредставника щодо миру в Україні.
Водночас, за словами одного із них, колишній керівник розвідки – Річард Гренелл, якого, як писало агентство Reuters із посиланням на дані чотирьох співрозмовників, Трамп також розглядає на цю посаду – як і раніше, є головним претендентом на цю посаду.
Зазначимо, що генерал-лейтенант у відставці, ветеран американської війни у Вʼєтнамі, Келлог потрапив у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса.
Келлог зарекомендував себе як один із відданих Трампу людей: він захищав його дзвінок Зеленському у 2019 році, непублічно закликав Пенса відхилити затвердження голосів на президентських виборах 2020 року, а коли колишній віцепрезидент публічно відхрестився від Трампа – засудив його дії.
Його план припинення війни, який він представив Трампу ще в липні, передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що, якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва.
Нині Келлог працює в протрампівському центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.
Прессекретар перехідної адміністрації Керолайн Лівітт відмовилася прокоментувати кандидатуру Келлога, наголосивши, що про всі призначення буде оголошено тоді, коли рішення буде ухвалено.
Раніше, 16 листопада, газета The New York Times з посиланням на співрозмовників заявила, що один із радників новообраного президента США Дональда Трампа Борис Епштейн, який є уродженцем Росії, запропонував свою кандидатуру на посаду спеціального представника з питань врегулювання російсько-української війни.
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Типично кацапское поведение
Они обожают всех унижать
Зеленский этим занимается лет с 18
Он мечтал только о деньгах и славе
И ему их дали в россии
Когда завербовали
И вложились в раскрутку
Все слова ,сказанные Зеленским про Украину и украинцев со сцены - написаны кацапами
И до сих пор пишутся на Лубянке
Но он умудряется в эти тексты добавить отсебятину
И тогда появляются незабываемые цитаты
Про Татарова и убитых им чеченцев - к примеру
https://aillarionov.livejournal.com/1416999.html
https://aillarionov.livejournal.com/1345916.html
Очі випадають від кацапської.
Даже приостановка боевых действий-значит путлер зачистит оккупированные территории от проукраинского населения и промоет мозги оставшимся.И настроит укреплений.А если их возвращать силой то уже себя выставит жертвой на которую напали.