Трамп рассматривает кандидатуру Келлога на должность спецпосланника по войне РФ против Украины, - Reuters

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру американского генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность специального представителя по вопросам урегулирования российско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как сообщают источники агентства, Келлог - один из нескольких потенциальных кандидатов на роль спецпредставителя по миру в Украине.

При этом, по словам одного из них, бывший руководитель разведки - Ричард Гренелл, которого, как писало агентство Reuters со ссылкой на данные четырех собеседников, Трамп также рассматривает на эту должность, по-прежнему является главным претендентом на эту должность.

Читайте также: "Слуга народа" Мережко выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. ДОКУМЕНТ

Отметим, что генерал-лейтенант в отставке, ветеран американской войны во Вьетнаме, Келлог попал в команду Трампа как советник по нацбезопасности в аппарате вице-президента Майка Пенса.

Келлог зарекомендовал себя как один из преданных Трампу людей: он защищал его звонок Зеленскому в 2019 году, непублично призывал Пенса отклонить утверждение голосов на президентских выборах 2020 года, а когда бывший вице-президент публично открестился от Трампа - осудил его действия.

Его план прекращения войны, который он представил Трампу еще в июле, предусматривает, что Украина получит больше американского оружия, только если согласится на мирные переговоры с Россией. США также предупредят РФ, что, если она откажется от переговоров, Вашингтон усилит поддержку Киева.

Читайте также: У Трампа рассматривают проведение прямых переговоров с Ким Чен Ыном, - Reuters

Сейчас Келлог работает в протрамповском центре America First Policy Institute, где выдвигал различные предложения того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.

Пресс-секретарь переходной администрации Кэролайн Ливитт отказалась прокомментировать кандидатуру Келлога, подчеркнув, что обо всех назначениях будет объявлено тогда, когда решение будет принято.

Ранее, 16 ноября, газета The New York Times со ссылкой на собеседников заявила, что один из советников новоизбранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн, который является уроженцем России, предложил свою кандидатуру на должность специального представителя по вопросам урегулирования российско-украинской войны.

Читайте также: Ермак об условиях для начала переговоров с Россией: "Необходимо вернуть ситуацию хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года"