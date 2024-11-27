Трамп рассматривает кандидатуру Келлога на должность спецпосланника по войне РФ против Украины, - Reuters
Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру американского генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность специального представителя по вопросам урегулирования российско-украинской войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как сообщают источники агентства, Келлог - один из нескольких потенциальных кандидатов на роль спецпредставителя по миру в Украине.
При этом, по словам одного из них, бывший руководитель разведки - Ричард Гренелл, которого, как писало агентство Reuters со ссылкой на данные четырех собеседников, Трамп также рассматривает на эту должность, по-прежнему является главным претендентом на эту должность.
Отметим, что генерал-лейтенант в отставке, ветеран американской войны во Вьетнаме, Келлог попал в команду Трампа как советник по нацбезопасности в аппарате вице-президента Майка Пенса.
Келлог зарекомендовал себя как один из преданных Трампу людей: он защищал его звонок Зеленскому в 2019 году, непублично призывал Пенса отклонить утверждение голосов на президентских выборах 2020 года, а когда бывший вице-президент публично открестился от Трампа - осудил его действия.
Его план прекращения войны, который он представил Трампу еще в июле, предусматривает, что Украина получит больше американского оружия, только если согласится на мирные переговоры с Россией. США также предупредят РФ, что, если она откажется от переговоров, Вашингтон усилит поддержку Киева.
Сейчас Келлог работает в протрамповском центре America First Policy Institute, где выдвигал различные предложения того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.
Пресс-секретарь переходной администрации Кэролайн Ливитт отказалась прокомментировать кандидатуру Келлога, подчеркнув, что обо всех назначениях будет объявлено тогда, когда решение будет принято.
Ранее, 16 ноября, газета The New York Times со ссылкой на собеседников заявила, что один из советников новоизбранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн, который является уроженцем России, предложил свою кандидатуру на должность специального представителя по вопросам урегулирования российско-украинской войны.
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Типично кацапское поведение
Они обожают всех унижать
Зеленский этим занимается лет с 18
Он мечтал только о деньгах и славе
И ему их дали в россии
Когда завербовали
И вложились в раскрутку
Все слова ,сказанные Зеленским про Украину и украинцев со сцены - написаны кацапами
И до сих пор пишутся на Лубянке
Но он умудряется в эти тексты добавить отсебятину
И тогда появляются незабываемые цитаты
Про Татарова и убитых им чеченцев - к примеру
https://aillarionov.livejournal.com/1416999.html
https://aillarionov.livejournal.com/1345916.html
Очі випадають від кацапської.
Даже приостановка боевых действий-значит путлер зачистит оккупированные территории от проукраинского населения и промоет мозги оставшимся.И настроит укреплений.А если их возвращать силой то уже себя выставит жертвой на которую напали.