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Трамп рассматривает кандидатуру Келлога на должность спецпосланника по войне РФ против Украины, - Reuters

Кіт Келлог може стати спецпредставником Трампа щодо миру в Україні

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру американского генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность специального представителя по вопросам урегулирования российско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как сообщают источники агентства, Келлог - один из нескольких потенциальных кандидатов на роль спецпредставителя по миру в Украине.

При этом, по словам одного из них, бывший руководитель разведки - Ричард Гренелл, которого, как писало агентство Reuters со ссылкой на данные четырех собеседников, Трамп также рассматривает на эту должность, по-прежнему является главным претендентом на эту должность.

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Отметим, что генерал-лейтенант в отставке, ветеран американской войны во Вьетнаме, Келлог попал в команду Трампа как советник по нацбезопасности в аппарате вице-президента Майка Пенса.

Келлог зарекомендовал себя как один из преданных Трампу людей: он защищал его звонок Зеленскому в 2019 году, непублично призывал Пенса отклонить утверждение голосов на президентских выборах 2020 года, а когда бывший вице-президент публично открестился от Трампа - осудил его действия.

Его план прекращения войны, который он представил Трампу еще в июле, предусматривает, что Украина получит больше американского оружия, только если согласится на мирные переговоры с Россией. США также предупредят РФ, что, если она откажется от переговоров, Вашингтон усилит поддержку Киева.

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Сейчас Келлог работает в протрамповском центре America First Policy Institute, где выдвигал различные предложения того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.

Пресс-секретарь переходной администрации Кэролайн Ливитт отказалась прокомментировать кандидатуру Келлога, подчеркнув, что обо всех назначениях будет объявлено тогда, когда решение будет принято.

Ранее, 16 ноября, газета The New York Times со ссылкой на собеседников заявила, что один из советников новоизбранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн, который является уроженцем России, предложил свою кандидатуру на должность специального представителя по вопросам урегулирования российско-украинской войны.

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Автор: 

США (26528) Трамп Дональд (5155) переговоры с Россией (956)


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Топ комментарии
+8
Ленд-ліз провалила не Маркарова, а Зеленський. То в демократичних і вільних країніх кожен посадовець відповідає за свої дії політично і по закону, а в нас всим керує і призначає, звільняє... виключно Зеленський.
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27.11.2024 18:54
+5
Ви направді думаєте що Макарова взагалі щось могла вирішити? Вона і говорила "по-папірцю" висланого з опи... Просто найвеличнішому разом з єрмаком не потрібен був ленд-ліз, вони потребували живих грошей щоб красти. Тепер Макарова буде відповідальна за те що не робила, але у зелених є така традиція вішати всіх собак на назначеного винуватим...
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27.11.2024 18:52
+3
Попереду 2 міс гадання на кавовіи гущі
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27.11.2024 18:38
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Правила форума Совет форумчан
Попереду 2 міс гадання на кавовіи гущі
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27.11.2024 18:38 Ответить
Повідомляли, що з нашої сторони можлива заміна Маркарової. Є така думка, що Маркарова провалила ленд-ліз з США. Треба укладати ленд-ліз по новому. І хоча гроші по ленд-лізу колись треба повертати і не всі, все одне це набагато більш надійно ніж просто безкоштовна допомога Україні. По ленд лізу так: один раз прийняли і не треба більше ніяких голосувань у конгресі і сенаті.
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27.11.2024 18:39 Ответить
Ви направді думаєте що Макарова взагалі щось могла вирішити? Вона і говорила "по-папірцю" висланого з опи... Просто найвеличнішому разом з єрмаком не потрібен був ленд-ліз, вони потребували живих грошей щоб красти. Тепер Макарова буде відповідальна за те що не робила, але у зелених є така традиція вішати всіх собак на назначеного винуватим...
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27.11.2024 18:52 Ответить
Ленд-ліз провалила не Маркарова, а Зеленський. То в демократичних і вільних країніх кожен посадовець відповідає за свої дії політично і по закону, а в нас всим керує і призначає, звільняє... виключно Зеленський.
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27.11.2024 18:54 Ответить
Це правда. Хто така якась жирна тітка Маркарова, що впливати на такі процеси.
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27.11.2024 18:58 Ответить
Ображати жінку це негарно, але при Зеленському ні жирні, ні худі, ні білі, ні чорні, а тільки зелені вершать долю вчсієї країни і навіть її майбутнє за кордоном. Так вирішив вумний і мудрий нарід 73%.
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27.11.2024 19:07 Ответить
Писать откровенно абъюзерский пост - это в наше время неприлично
Типично кацапское поведение
Они обожают всех унижать
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27.11.2024 19:13 Ответить
маєте на увазі,що "зелені" з 2016 року "обожают" принижувати все українське???
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27.11.2024 19:38 Ответить
С 2016 ?
Зеленский этим занимается лет с 18
Он мечтал только о деньгах и славе
И ему их дали в россии
Когда завербовали
И вложились в раскрутку
Все слова ,сказанные Зеленским про Украину и украинцев со сцены - написаны кацапами
И до сих пор пишутся на Лубянке
Но он умудряется в эти тексты добавить отсебятину
И тогда появляются незабываемые цитаты
Про Татарова и убитых им чеченцев - к примеру
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27.11.2024 19:47 Ответить
Так

https://aillarionov.livejournal.com/1416999.html

https://aillarionov.livejournal.com/1345916.html
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27.11.2024 19:15 Ответить
Згідно Конституції України ст 106 пункту 3 -президент представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України.
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27.11.2024 19:20 Ответить
Чорд..да вивчіть вже українську! Ви тут не один рік.

Очі випадають від кацапської.
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27.11.2024 19:00 Ответить
Кіт Келлога на фото показує розмір арєшніка.😸
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27.11.2024 18:56 Ответить
Треба посилати не не спецпосланця а спецракети,недолугі.
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27.11.2024 19:24 Ответить
Путлеровцам наверно стоит нанести максимальный урон американским оружием до 20 января.Чтобы Трамп не истерил потом про эскалацию и отказ отдавать земли в обмен на перемирие грозя санкциями.
Даже приостановка боевых действий-значит путлер зачистит оккупированные территории от проукраинского населения и промоет мозги оставшимся.И настроит укреплений.А если их возвращать силой то уже себя выставит жертвой на которую напали.
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27.11.2024 19:28 Ответить
Брєжнєв в повному маразмі помер в віці 76 років. Медицина в США для багатих на висоті, але те що відбувається в політиці США вже нагадує геронтократію. Маразм кріпчає...
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27.11.2024 20:05 Ответить
 
 