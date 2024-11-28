Львовского псевдоактивиста Стахива оставили под стражей и назначили залог в 908 тысяч гривен

Галицкий районный суд Львова оставил псевдоактивиста Остапа Стахива под стражей и определил размер залога на сумму 908 тысяч гривен. Его подозревают в незаконном распространении локаций ВСУ и мошенничестве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне" из зала суда.

Стахива будут держать под стражей до 25 декабря включительно. Псевдоактивисту дали возможность внести залог - 908 тысяч гривен.

Также Стахиву запретили выезжать за пределы Львовской области.

Заседание о продлении меры пресечения, срок которой истекает 30 ноября, началось 27 ноября, но суд объявил перерыв до 28 ноября по просьбе адвоката подозреваемого Николая Кременца.

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Напомним, суд отправил Стахива под стражу 2 октября без возможности внести залог. Принять это решение удалось не сразу - до этого он дважды не появлялся на заседание из-за вызова на следственные действия в другом уголовном производстве, а затем подавал ходатайство об отводе судьи и прокурора.

Что предшествовало?

25 сентября в доме Остапа Стахива работники СБУ провели обыски.

В тот же день львовскому псевдоактивисту Остапу Стахиву сообщено о новом подозрении за "слив" позиций Вооруженных сил Украины.

Напомним, по информации следствия, после полномасштабного вторжения Остап Стахив публично заявлял, что война продолжается из-за "третьих стран", которые "спровоцировали" Москву. Также во время одного из стримов он озвучил точную локацию расположения одного из подразделений ВСУ - личного состава одного из отделов ТЦК Ровенской области. Кроме этого, Стахив в течение 2023 и 2024 годов проводил платные псевдожурналистские курсы и продавал журналистские удостоверения.

Суд четыре раза не мог избрать меру пресечения Остапу Стахиву.

Подозреваемый не пришел в суд 25 и 27 сентября. Стахив появился на судебном заседании 30 сентября, но меру пресечения снова не избрали, поскольку подозреваемый подал ходатайство об отводе судьи Виктора Романюка. Судья Ольга Павлюк это ходатайство не удовлетворила.

Во время заседания 1 октября Стахив пытался отстранить прокурора Олега Ковальчука, следователя СБУ Ростислава Тивонюка и судью Виктора Романюка. В общем Стахив и его адвокаты заявили о пяти ходатайствах. Судья Виктор Романюк заявил, что Стахив злоупотребляет правом на отвод.

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