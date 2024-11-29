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Новости Помощь Украине
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Южная Корея выделила Украине $100 млн, - Шмыгаль

Південна Корея надала Україні $100 млн

Южная Корея предоставила Украине $100 млн бюджетной помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы. В этом году между нашими правительствами было подписано соглашение, которое позволит привлечь до 2,1 млрд долларов", - отметил он.

Также читайте: РФ будет использовать военных КНДР как пушечное мясо, - министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хён

Визит Умерова в Южную Корею

Накануне СМИ сообщили, что Рустем Умеров прибыл в Южную Корею.

Журналисты предполагали, что министр обороны будет просить передать Украине оружие.

Министр обороны Рустем Умеров во время визита в Сеул встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Обсуждали сотрудничество РФ и КНДР.

По данным СМИ, Южная Корея отказала Украине в продаже зенитных комплексов Cheongung.

Также читайте: Военные КНДР уже ведут бои против Украины, - разведка Южной Кореи

Автор: 

помощь (7758) Южная Корея (332) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+11
зелені в нас такі гроші на сніданок *******...
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29.11.2024 09:46
+9
умєрова "післали культурно " нак,,,й,але українцям копійчину підкинули
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29.11.2024 09:45
+9
наколядували, тепер можна с3,14здити
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29.11.2024 09:50
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"Цього року між нашими урядами була підписана угода, яка дозволить залучити до 2,1 млрд доларів", - зазначив він.

цікавий синонім до с314здити(залучити)
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29.11.2024 09:44 Ответить
Ostap B c00f24c3 Це ще цікавіше )
В квітні 2024 року між Урядами України та Республіки Корея було підписано Угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до 2,1 млрд доларів США протягом 2024 - 2029 років.
«Сьогодні, 2 жовтня, міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення 100 млн доларів США.Залучення 100 млн доларів США стане першою фінансовою підтримкою, яка надійде до держбюджету України від Республіки Корея», - зазначили у міністерстві.Кредит надається на пільгових умовах: термін - 20 років, процентна ставка - 1,0% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.
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29.11.2024 11:40 Ответить
кредит хто віддавати буде ? (риторичне звісно)..а куди він піде - зрозуміло
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29.11.2024 11:44 Ответить
Як зрозуміло і то, як влада вже забрехалася.Підкинули ще порцію локшини нам на вуха.
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29.11.2024 11:57 Ответить
умєрова "післали культурно " нак,,,й,але українцям копійчину підкинули
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29.11.2024 09:45 Ответить
Яким українцям,про що ви?
Це умєрову командировочні.
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29.11.2024 10:11 Ответить
бюджетної допомоги....
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29.11.2024 10:34 Ответить
зелені в нас такі гроші на сніданок *******...
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29.11.2024 09:46 Ответить
а може бубу, як *****, обнуліть і на пожизняк?
війна, парасєнок і так і так непереїзбираємий - може це утвердити законодавчо?
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29.11.2024 09:48 Ответить
Відносно пожизняка непогана ідея.
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29.11.2024 09:52 Ответить
наколядували, тепер можна с3,14здити
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29.11.2024 09:50 Ответить
та це якись йоць!
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29.11.2024 09:54 Ответить
"Гроші не стріляють!"
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29.11.2024 09:57 Ответить
Зате можна купити. Хоча згоден, при таких цінах на зброю і такої інтенсивності війни, цього зовсім мало.
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29.11.2024 10:05 Ответить
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29.11.2024 09:57 Ответить
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29.11.2024 10:03 Ответить
Корейська тисяча, по $1000 за кожного північного корейця
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29.11.2024 10:04 Ответить
ППО так і не надали
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29.11.2024 10:06 Ответить
УМЕРОВА у відставку . В нього окромя наглой пики більш ніяких здібностей нема І ПРОФЕСІЙНІ ПОЛИТИКІ ОДРАЗУ ЦЕ ЧИТАЮТЬ
Південна Корея мала бути надійним партнером України, тому що українці зараз нищать їх ворогів з КНДР. Але офіс Ермака гра в російську политику і все паскудить
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29.11.2024 10:06 Ответить
А ще перед зустрічами розвідка робить доклад про перемовника . Ось у УМЕРОВА вілла у США і уся родина там. І у міністерстві бардак .
Лидер якої країни буде з таким типом вести справи? Азіати - особі люди. Туди треба було не корупціонера слати, а президента - тобто поважати партнера
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29.11.2024 10:11 Ответить
100 000 000 $ це зеленим тільки на чай вистачить! Зовсім корейці жадібні стали!
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29.11.2024 10:08 Ответить
нєнє.
на 5-6 менеджерів в самий раз. на новий рік кісточки погріти в індійському океані.
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29.11.2024 10:11 Ответить
а звучало це так:
умеров, на тобі 100 млн. на 5-6 менеджерів вистачить?
розділите там, між своїх.
і що б більше, ми тебе тут не бачили! у нас красиві мальчікі з кейпопа, а не таке чувирло як ти.
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29.11.2024 10:10 Ответить
Стамбульскій посланець,замість зброї везе....
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29.11.2024 10:19 Ответить
Якби вони звітували за кожен доллар допомоги, то може б ті гроші приносили користь. А так розкрадуть...
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29.11.2024 10:19 Ответить
А техники никто бы и не дал там южные знают, какие идиоты рядом . А мы только вид делали, или песню про калину начинали петь! Допелись?
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29.11.2024 10:30 Ответить
Шмигаль ,яким боком ти до цього.
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29.11.2024 10:33 Ответить
Йой, пропали гроші... в зелених офшорах буде поповнення.
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29.11.2024 10:41 Ответить
Вони теж готуються до війни , як і інші притомні країни , а ще і нам допомагають .
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29.11.2024 10:54 Ответить
Після такої допомоги, потрібно розпочати антикорейську пропаганду їхніх машин і техніки.
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29.11.2024 11:15 Ответить
Хто поїхав той так і отримав ...
Не переконав,а мав отримати саме зброю...тож дарма ви так...
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29.11.2024 12:55 Ответить
То наче й добре,але краще б зброю,бо гроші наш уряд просто "проїсть"...(
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29.11.2024 12:54 Ответить
 
 