Южная Корея выделила Украине $100 млн, - Шмыгаль
Южная Корея предоставила Украине $100 млн бюджетной помощи.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы. В этом году между нашими правительствами было подписано соглашение, которое позволит привлечь до 2,1 млрд долларов", - отметил он.
Визит Умерова в Южную Корею
Накануне СМИ сообщили, что Рустем Умеров прибыл в Южную Корею.
Журналисты предполагали, что министр обороны будет просить передать Украине оружие.
Министр обороны Рустем Умеров во время визита в Сеул встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Обсуждали сотрудничество РФ и КНДР.
По данным СМИ, Южная Корея отказала Украине в продаже зенитных комплексов Cheongung.
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В квітні 2024 року між Урядами України та Республіки Корея було підписано Угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до 2,1 млрд доларів США протягом 2024 - 2029 років.
«Сьогодні, 2 жовтня, міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення 100 млн доларів США.Залучення 100 млн доларів США стане першою фінансовою підтримкою, яка надійде до держбюджету України від Республіки Корея», - зазначили у міністерстві.Кредит надається на пільгових умовах: термін - 20 років, процентна ставка - 1,0% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.
Це умєрову командировочні.
війна, парасєнок і так і так непереїзбираємий - може це утвердити законодавчо?
Південна Корея мала бути надійним партнером України, тому що українці зараз нищать їх ворогів з КНДР. Але офіс Ермака гра в російську политику і все паскудить
Лидер якої країни буде з таким типом вести справи? Азіати - особі люди. Туди треба було не корупціонера слати, а президента - тобто поважати партнера
на 5-6 менеджерів в самий раз. на новий рік кісточки погріти в індійському океані.
умеров, на тобі 100 млн. на 5-6 менеджерів вистачить?
розділите там, між своїх.
і що б більше, ми тебе тут не бачили! у нас красиві мальчікі з кейпопа, а не таке чувирло як ти.
Не переконав,а мав отримати саме зброю...тож дарма ви так...