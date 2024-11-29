Южная Корея выделила Украине $100 млн, - Шмыгаль

Южная Корея предоставила Украине $100 млн бюджетной помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы. В этом году между нашими правительствами было подписано соглашение, которое позволит привлечь до 2,1 млрд долларов", - отметил он.

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Визит Умерова в Южную Корею

Накануне СМИ сообщили, что Рустем Умеров прибыл в Южную Корею.

Журналисты предполагали, что министр обороны будет просить передать Украине оружие.

Министр обороны Рустем Умеров во время визита в Сеул встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Обсуждали сотрудничество РФ и КНДР.

По данным СМИ, Южная Корея отказала Украине в продаже зенитных комплексов Cheongung.

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