Более 2,5 млн украинцев подали заявления на выплату "Тысячи от Зеленского". Это самая массовая онлайн-услуга в мире, - Федоров

В течение суток украинцы подали 2 500 000+ заявлений на получение 1000 гривен в мерах программы "Зимняя еПоддержка".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это абсолютный рекорд для цифровых сервисов.

"Бесспорно, она стала самой массовой онлайн-услугой в мире", - отмечает Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За первый же день работы "еПоддержки" - уже более чем 2 миллиона 100 тысяч заявок на выплату 1000 гривен, - Зеленский

Интересные детали:

на детей подали 551 000+ заявлений;

64% пользователей женщины, 36% - мужчины;

средний возраст заявителей - 30-40 лет

"Услуга настолько быстрая, что почти незаметна, чтобы подать заявление надо всего несколько секунд. Супернагрузки, кстати, выдержали, Дія работает стабильно", - резюмирует министр.

"Тысяча Зеленских"

Напомним, с сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Національний кешбек".

В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші