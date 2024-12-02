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Более 2,5 млн украинцев подали заявления на выплату "Тысячи от Зеленского". Это самая массовая онлайн-услуга в мире, - Федоров

Тисяча від Зеленського

В течение суток украинцы подали 2 500 000+ заявлений на получение 1000 гривен в мерах программы "Зимняя еПоддержка".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это абсолютный рекорд для цифровых сервисов.

"Бесспорно, она стала самой массовой онлайн-услугой в мире", - отмечает Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За первый же день работы "еПоддержки" - уже более чем 2 миллиона 100 тысяч заявок на выплату 1000 гривен, - Зеленский

Интересные детали:

на детей подали 551 000+ заявлений;

64% пользователей женщины, 36% - мужчины;

средний возраст заявителей - 30-40 лет

"Услуга настолько быстрая, что почти незаметна, чтобы подать заявление надо всего несколько секунд. Супернагрузки, кстати, выдержали, Дія работает стабильно", - резюмирует министр.

"Тысяча Зеленских"

Напомним, с сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Національний кешбек".

В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші

Автор: 

выплаты (645) Федоров Михаил (506) Дія (423)


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Топ комментарии
+35
це наймасовіший онлайн-хабар у світі у виконанні ЗЕлідора та його ОПешних покидьків. на фронті не вистачає всього, від снарядів до дронів, а ЗЕлена падлота намагається за тисячу врятувати падаючий рейтинг.
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02.12.2024 10:20
+31
Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі...

Треба ж уміти так потужно зіпсувати повітря.
Цим виверженням газів Фьодоров навіть Зеленського перевершив.
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02.12.2024 10:20
+28
На ЗСУ денег НЕ хватает , на подкуп избирателей деньги нашлись. Всё что надо знать о зелёных ушлёпках.
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02.12.2024 10:24
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"Дух захватывает при одной мысли,что..." (с)
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02.12.2024 10:16 Ответить
Навіть уявити не можу, як би ми далі жили без одноразової виплати 24,1$
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02.12.2024 10:20 Ответить
дурко. відправ на дрони ЗСУ і не воняй...
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02.12.2024 10:22 Ответить
а чому не можна одразу закупити дрони без мого посередництва?
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02.12.2024 10:26 Ответить
А відосік?!
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02.12.2024 10:30 Ответить
Я-то відправлю, за мене не переживай. А ось на тебе, я бачу, атракціон "невиданной щедрости" справив незабутній ефект.....
Без цих понтів неможна було просто додатково профінансувати ЗСУ?
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02.12.2024 10:28 Ответить
Ви фізично ту "тисячу" в руках тримали?
Так отож. Так само її і в ЗСУ відчують.
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02.12.2024 12:57 Ответить
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02.12.2024 10:46 Ответить
Тобі, недалекому зє-виборцю, з грудня підняли податки неслабо так, але в цьому ж грудні і підкинули цілу тищу грн. Різниці як було до та після ти навіть не відчуєш бо є відчуття "стабільності".... а от з січня цю тисячу тобі вже ніхто давати не буде, а податки платити вже будеш по новому на постійній основі.....
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02.12.2024 10:46 Ответить
А де впевненість, що ці гроші підуть САМЕ на ЗСУ? Я давно цим державним фондам допомоги армії не довіряю, як і великим псевдо-волонтерам, які кормляться з рук верхівки (прізвища їхні, думаю, всім відомі).
Якщо вже донатити - то напряму бригадам зі своїми людьми (знайомі, друзі, родичі)
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02.12.2024 10:51 Ответить
Твій лідор обіцяв сам завалити дронами. Чи ******** як завжди.
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02.12.2024 11:09 Ответить
а може твій? Дурко, не хочеш допомогти ЗСУ просто пащу свою чорну закрий і більше не гавкай!
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02.12.2024 13:03 Ответить
То ти у лідора свого спитай ,чого нема бабла на армію та куди вони поділося. А то тільки тут можеш гавкати.
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02.12.2024 13:20 Ответить
Зэрмак взагалі не має права на розпорядженя коштами, чого це вона Зеленського? Та ще її і просити потрібно, податки вони збирають якось без прохання. І пенсіонери у них всі на обліку. Ну а непрацюючим, зате з Дією ця тисяча вкрай потрібна. Як найвеличніший сказав - щоб пережити зіму, бл... Просто тестують Дію на предмет виборів, суки. Щоб вони подавилися і до виборів не дожили.
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02.12.2024 10:53 Ответить
Це дуже потужно. Гундосик треба зняти та прокрутити ввечері..
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02.12.2024 10:41 Ответить
Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі...

Треба ж уміти так потужно зіпсувати повітря.
Цим виверженням газів Фьодоров навіть Зеленського перевершив.
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02.12.2024 10:20 Ответить
Як на мене отаке от формулювання є ознакою *******.
В чому суть послуги? Піар зе!клована - це та сама онлайн-послуга? Її ще треба замовляти???
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02.12.2024 10:35 Ответить
Те, що це он-лайн послуга - ще так-сяк, ніби таки он-лайн.
Політична складова таки є - це наймасовіший он-лайн підкуп виборців та ще й за рахунок самих виборців (як завжди - зідрати сто, повернути одну).
Але ж до НАЙМАСОВІШОЇ у світі цій "послузі" як до Марсу на повітряній кульці.
Навіть якщо усі 40 млн. українців її замовлять.
Але у зелених мародерів усе найпотужніше у світі... Дихати від відпрацьованих газів вже скоро стане нічим.
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02.12.2024 10:42 Ответить
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02.12.2024 10:20 Ответить
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02.12.2024 10:32 Ответить
це наймасовіший онлайн-хабар у світі у виконанні ЗЕлідора та його ОПешних покидьків. на фронті не вистачає всього, від снарядів до дронів, а ЗЕлена падлота намагається за тисячу врятувати падаючий рейтинг.
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02.12.2024 10:20 Ответить
додаткові 3,8 мільярда гривень на кешбек і "1000 від Зеленського" забрали з деяких інших програм. Зокрема, Кабмін вирішив забрати гроші з програм підтримки бізнесу та розмінування. ----------------якщо ті, хто отримає 1000 потім підірвуться на міні, дякуйте за це зеленському. А бізнесмени---порегочуть.-------------А ще вони наекономили на переселенцях----програма не виконана. Це й переселенці, які голосували за гравця на піаніно мають йому дякувати за 1000.
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02.12.2024 12:51 Ответить
Щастя для людей, коли президент виділяє народу гроші зі своїх сімейних заощаджень...вперше в історії України...
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02.12.2024 10:21 Ответить
фьодоров, "скумбрія по 8" подала заяву?
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02.12.2024 10:21 Ответить
Я переконаний, що Крупа (та сама МСЕКівська мразота) подала і вже отримала.
Та й прокурори-інваліди вже вишикувались в чергу.
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02.12.2024 13:02 Ответить
Послуга настільки швидка, що майже непомітна і лох навіть не помітить як йому дають тисячу, а з його кишені дістають 10 тисяч.
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02.12.2024 10:22 Ответить
Може краще би в ракетну галузь вклали?
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02.12.2024 10:23 Ответить
На ЗСУ денег НЕ хватает , на подкуп избирателей деньги нашлись. Всё что надо знать о зелёных ушлёпках.
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02.12.2024 10:24 Ответить
Деньги которые выделяются на социальные проекты по условиям ЕС нельзя потратить на ЗСУ. Только через добровольные донаты самих граждан
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02.12.2024 10:49 Ответить
а ти цю тисячу зможеш задонатити на армію?
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02.12.2024 12:54 Ответить
а вже всі переселенці, які втратили домівки, прилаштовані, обігріті і нагодовані ?

чи то не соціальний проєкт ?
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02.12.2024 12:54 Ответить
Ахахаххаха - ну ви і дитятко погано знаєте "схемщиків"
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02.12.2024 13:53 Ответить
сир в мишоловкє об'єма тоже неімєєт )))
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02.12.2024 10:24 Ответить
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02.12.2024 10:24 Ответить
Саме так.
Тим же пенсіонерам легко могли перерахувати свою вшиву 1000 на пенсійну картку.
Без створення клопоту для пенсіонерів.
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02.12.2024 10:30 Ответить
"середній вік заявників - 30-40 років Джерело: https://censor.net/ua/n3522900
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02.12.2024 11:11 Ответить
Саме так. У багатьох таких вже стоїть та дірява Дія в телефонах.
У пенсіонерів із кнопковими телефонами її немає.
Так про яке бажання Зермаків допомогти найбільш вразливим верствам населення тією 1000 можна говорити?
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02.12.2024 11:14 Ответить
Питання до видатного зеленого діджиталізатора федорова.

https://x.com/NeTojPrytula NeTojPrytula

Якщо держава хоче допомогти мені 1000-ю гривень то мої картки в банку є для чого мені проводити якісь ще дії?
Пенсійна картка зареєстрована в пенсійному фонді.
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02.12.2024 10:28 Ответить
Мета мародерів не "допомогти", а намародерити ще більше та підготувати "вибори в телефоні": щоб мародерити десятиліттями.
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02.12.2024 11:10 Ответить
Ого, Федоров довбайоб)))))
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02.12.2024 10:28 Ответить
А тепер всіх цих любителів шари у базу даних ТЦК...
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02.12.2024 10:31 Ответить
Лишається створити цілодобовий телемарафон, де в онлайн режимі будуть висвітлювати цифри облагодіянних цією тисячею!
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02.12.2024 10:33 Ответить
2.5 млн запитів за добу слабувато. Треба в 10 разів більше за добу. А ще перегнати дані через російські сервери і змінити, щоб не дуже помітно було, бажано ще мати пароль доступу до всіх користувачів . Інакше просто не уявляю, як зелений виродок збирається виграти вибори. Це найдорожче (30 млрд грн) онлайн тестування перед наймасовішою фальсифікацією. Уявіть скільки вони готові витратити на самі вибори.
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02.12.2024 10:37 Ответить
Хуже нє будєт
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02.12.2024 10:38 Ответить
Не у всіх смартофони..залишки коштів тихкнько підуть на оман..
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02.12.2024 10:41 Ответить
Я свій смартфон тою тисячою мазати не буду. Знаю пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію. Сказали, що брати не будуть.
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02.12.2024 10:59 Ответить
Хоть паржом
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02.12.2024 10:42 Ответить
Вот уже мрази,подачка за 1000 дней войны,а пиара как гамна в ВР.
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02.12.2024 10:44 Ответить
Представляю что на выборах будет. ***** за три копейки скупит все голоса, а он дебил миллиарды долларов в день тратит на бомбардировки Украины
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02.12.2024 10:44 Ответить
Жив і житему без подачки Зеленського.Най собі в сраку засуне ту тисячу.
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02.12.2024 10:44 Ответить
розминка зеленожопого лохторату.
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02.12.2024 10:46 Ответить
Уявіть по 10 тис перед виборами )) Лохторат повбиває за них один одного в черзі
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02.12.2024 11:34 Ответить
Ze-лена погань таким способом збирає інформацію про усих українців.
Як у совковому анекдоті про КГБ. Чи буде при комунізмі КГБ, ні не буде - бо народ научиться самоарєстовиватся.
Ці нові шнирі-ЗЕбільшовички використовують новітні технології для своїх сатанинських задумів.
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02.12.2024 10:46 Ответить
Фронт тріщить..кругом мародерство і злодійство...зрадник на зрадникові сидять у владі а тут якусь обісрану тисячу пхають.Ще боком вона вилізе тим хто її візьме бо це гроші криваві.
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02.12.2024 10:48 Ответить
Воно виправилось. Вчора були мільони а у кму 1,5 мільона, а седні у чмо вже 2,5 мільона. З яким би задоволенням я б запхав ту тисячу федорову у сраку, товстим корявим дручком.
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02.12.2024 10:55 Ответить
Це ж скільки розуму треба мати, щоб взяти цей хабар у хрипатого віслюка???!!!
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02.12.2024 10:55 Ответить
ДБЛ-БЛД
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02.12.2024 10:56 Ответить
Господи, як же соромно за це било
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02.12.2024 10:59 Ответить
Яка ще тисяча від зеленського, він, що її з власної кишені роздає?
Це тисяча платників податків, які він підняв, іншими словами, вони однією рукою дають,
а іншою забирають, а наріду впарюють, наче вони щось дають
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02.12.2024 11:01 Ответить
Потужна акція, потужний президент... тільки зруйнована країна, сотні тисяч вбитих і мільйони біженців. Чим ти дурбило хизуєшся?
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02.12.2024 11:07 Ответить
До чого така показна скромність? "В Галактиці!"
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02.12.2024 11:16 Ответить
Як отримати тим, хто не взмозі ні встановити застосунок "Дія", ні його оновити (наприклад - на застарілі версії андроїд на їх смартфонах), та тим, хто не користується послугами Укрпошти? До того ж на самому сайті "Дія", якщо входити туди через комп`ютер, така послуга, як зимова еПідтримка "чомусь" не передбачається. Ось про що треба казати та що розїяснювати. А не повторювати те, що всім й так відомо. Що в нас за країна за така (чи чиновні тупі, чи навмисно знущаються), що завжди в нас геть усе, перепрощую, через сраку? Чи навмисно так - щоб знайти привід ще більш познущатися, чи щоб був ще більший хаос у країні?
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02.12.2024 11:20 Ответить
Мене ливує колу цю тисячу називають «тисяча зеленського».
З якого це дива?
Це наші народні гроші які ми всі заробили своїм трудом, і до яких немає жодного відношення влада! Мабудь вже в глотку не влазить, це крихти які падають с пащі обоіжравшоїся крімінально-олігархічної влади.
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02.12.2024 11:22 Ответить
Вам (народу) кинули кісточку, а ви ще й голос підіймаєте Якіж раби невігласи...
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02.12.2024 14:05 Ответить
Людей превращают в послушное стадо жалкими подачками,позорише.
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02.12.2024 11:26 Ответить
Це не люди, це радянщина .
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02.12.2024 11:37 Ответить
Чергова піар-булька смарагдового- "купимо зебілів ще раз''!
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02.12.2024 11:31 Ответить
Гарантовано підвищаться тарифи на комуналку. Тисячу дали? Платіть
____________

Треба не радіти за Тисячу(20 дол), а вимагати вибори. Зєля вкрав мішок грошей, а жменю жбурнув під ноги українцям, що животіють.
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02.12.2024 11:34 Ответить
Доречі, Ахметов і Фірташ теж отримають Тисячу(якщо буде не ліньки). А не краще було б підтримувати найбільш незахисні верстви населення?

Гадьониша зєлю геть. Вибори
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02.12.2024 11:41 Ответить
странная вещь, из всех радио и телеканалов слышится дайте на армию, суммы миллион-полтора. Тут 2.5 МИЛЛИАРДА государственных денег отдается на непонятно что, непонятно кому. И это тильки початок. Если государство не имеет приоритетов на что тратить гроши, то чего ж оно хочет от граждан? Тут миллиарды гривен кидаются с вертолетов, а там десятки бригад нуждаются в самом необходимом для ведения войны. Это НЕНОРМАЛЬНО.
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02.12.2024 11:39 Ответить
Вибори в 25 році, ось їх пріоритет.
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02.12.2024 12:17 Ответить
І давно підкуп електората став послугою?

Цікаво, а користувачі онлайн-додатків банків не рахуються?
Бо там десятки мільйонів щоденно користуються надійними додатками для отримання фінансових онлайн-послуг, а не криво-косою кацапською їбалою Федорова.
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02.12.2024 12:28 Ответить
Вже 2,5міл.манкуртів...скількі ще?
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02.12.2024 16:05 Ответить
Во брешуть, не вірте!
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02.12.2024 17:59 Ответить
 
 