Более 2,5 млн украинцев подали заявления на выплату "Тысячи от Зеленского". Это самая массовая онлайн-услуга в мире, - Федоров
В течение суток украинцы подали 2 500 000+ заявлений на получение 1000 гривен в мерах программы "Зимняя еПоддержка".
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, это абсолютный рекорд для цифровых сервисов.
"Бесспорно, она стала самой массовой онлайн-услугой в мире", - отмечает Федоров.
Интересные детали:
на детей подали 551 000+ заявлений;
64% пользователей женщины, 36% - мужчины;
средний возраст заявителей - 30-40 лет
"Услуга настолько быстрая, что почти незаметна, чтобы подать заявление надо всего несколько секунд. Супернагрузки, кстати, выдержали, Дія работает стабильно", - резюмирует министр.
"Тысяча Зеленских"
Напомним, с сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".
Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.
Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Національний кешбек".
В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.
В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші
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Без цих понтів неможна було просто додатково профінансувати ЗСУ?
Так отож. Так само її і в ЗСУ відчують.
Якщо вже донатити - то напряму бригадам зі своїми людьми (знайомі, друзі, родичі)
Треба ж уміти так потужно зіпсувати повітря.
Цим виверженням газів Фьодоров навіть Зеленського перевершив.
В чому суть послуги? Піар зе!клована - це та сама онлайн-послуга? Її ще треба замовляти???
Політична складова таки є - це наймасовіший он-лайн підкуп виборців та ще й за рахунок самих виборців (як завжди - зідрати сто, повернути одну).
Але ж до НАЙМАСОВІШОЇ у світі цій "послузі" як до Марсу на повітряній кульці.
Навіть якщо усі 40 млн. українців її замовлять.
Але у зелених мародерів усе найпотужніше у світі... Дихати від відпрацьованих газів вже скоро стане нічим.
Та й прокурори-інваліди вже вишикувались в чергу.
чи то не соціальний проєкт ?
Тим же пенсіонерам легко могли перерахувати свою вшиву 1000 на пенсійну картку.
Без створення клопоту для пенсіонерів.
У пенсіонерів із кнопковими телефонами її немає.
Так про яке бажання Зермаків допомогти найбільш вразливим верствам населення тією 1000 можна говорити?
https://x.com/NeTojPrytula NeTojPrytula
Якщо держава хоче допомогти мені 1000-ю гривень то мої картки в банку є для чого мені проводити якісь ще дії?
Пенсійна картка зареєстрована в пенсійному фонді.
Як у совковому анекдоті про КГБ. Чи буде при комунізмі КГБ, ні не буде - бо народ научиться самоарєстовиватся.
Ці нові шнирі-ЗЕбільшовички використовують новітні технології для своїх сатанинських задумів.
Це тисяча платників податків, які він підняв, іншими словами, вони однією рукою дають,
а іншою забирають, а наріду впарюють, наче вони щось дають
З якого це дива?
Це наші народні гроші які ми всі заробили своїм трудом, і до яких немає жодного відношення влада! Мабудь вже в глотку не влазить, це крихти які падають с пащі обоіжравшоїся крімінально-олігархічної влади.
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Треба не радіти за Тисячу(20 дол), а вимагати вибори. Зєля вкрав мішок грошей, а жменю жбурнув під ноги українцям, що животіють.
Гадьониша зєлю геть. Вибори
Цікаво, а користувачі онлайн-додатків банків не рахуються?
Бо там десятки мільйонів щоденно користуються надійними додатками для отримання фінансових онлайн-послуг, а не криво-косою кацапською їбалою Федорова.