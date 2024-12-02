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Понад 2,5 млн українців подали заяви на виплату "Тисячі від Зеленського". Це наймасовіша онлайн-послуга у світі, - Федоров

Тисяча від Зеленського

Упродовж доби українці подали 2 500 000+ заяв на отримання 1000 гривень у мерах програми "Зимова єПідтримка".

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це абсолютний рекорд для цифрових сервісів.

"Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі", - наголошує Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За перший же день роботи "єПідтримки" – вже більш ніж 2 мільйони 100 тисяч заявок на виплату 1000 гривень, - Зеленський

Цікаві деталі: 

на дітей подали 551 000+ заяв;

64% користувачів жінки, 36 % - чоловіки;

середній вік заявників - 30-40 років

"Послуга настільки швидка, що майже непомітна, щоб подати заяву треба всього кілька секунд. Супернавантаження, до речі, витримали, Дія працює стабільно", - резюмує міністр.

"Тисяча Зеленського"

Нагадаємо, з 1 грудня українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші".

Автор: 

виплати (1036) Федоров Михайло (874) Дія (1119)


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Топ коментарі
+35
це наймасовіший онлайн-хабар у світі у виконанні ЗЕлідора та його ОПешних покидьків. на фронті не вистачає всього, від снарядів до дронів, а ЗЕлена падлота намагається за тисячу врятувати падаючий рейтинг.
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02.12.2024 10:20
+31
Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі...

Треба ж уміти так потужно зіпсувати повітря.
Цим виверженням газів Фьодоров навіть Зеленського перевершив.
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02.12.2024 10:20
+28
На ЗСУ денег НЕ хватает , на подкуп избирателей деньги нашлись. Всё что надо знать о зелёных ушлёпках.
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02.12.2024 10:24
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02.12.2024 10:16 Відповісти
Навіть уявити не можу, як би ми далі жили без одноразової виплати 24,1$
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02.12.2024 10:20 Відповісти
дурко. відправ на дрони ЗСУ і не воняй...
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02.12.2024 10:22 Відповісти
а чому не можна одразу закупити дрони без мого посередництва?
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02.12.2024 10:26 Відповісти
А відосік?!
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02.12.2024 10:30 Відповісти
Я-то відправлю, за мене не переживай. А ось на тебе, я бачу, атракціон "невиданной щедрости" справив незабутній ефект.....
Без цих понтів неможна було просто додатково профінансувати ЗСУ?
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02.12.2024 10:28 Відповісти
Ви фізично ту "тисячу" в руках тримали?
Так отож. Так само її і в ЗСУ відчують.
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02.12.2024 12:57 Відповісти
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02.12.2024 10:46 Відповісти
Тобі, недалекому зє-виборцю, з грудня підняли податки неслабо так, але в цьому ж грудні і підкинули цілу тищу грн. Різниці як було до та після ти навіть не відчуєш бо є відчуття "стабільності".... а от з січня цю тисячу тобі вже ніхто давати не буде, а податки платити вже будеш по новому на постійній основі.....
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02.12.2024 10:46 Відповісти
А де впевненість, що ці гроші підуть САМЕ на ЗСУ? Я давно цим державним фондам допомоги армії не довіряю, як і великим псевдо-волонтерам, які кормляться з рук верхівки (прізвища їхні, думаю, всім відомі).
Якщо вже донатити - то напряму бригадам зі своїми людьми (знайомі, друзі, родичі)
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02.12.2024 10:51 Відповісти
Твій лідор обіцяв сам завалити дронами. Чи ******** як завжди.
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02.12.2024 11:09 Відповісти
а може твій? Дурко, не хочеш допомогти ЗСУ просто пащу свою чорну закрий і більше не гавкай!
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02.12.2024 13:03 Відповісти
То ти у лідора свого спитай ,чого нема бабла на армію та куди вони поділося. А то тільки тут можеш гавкати.
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02.12.2024 13:20 Відповісти
Зэрмак взагалі не має права на розпорядженя коштами, чого це вона Зеленського? Та ще її і просити потрібно, податки вони збирають якось без прохання. І пенсіонери у них всі на обліку. Ну а непрацюючим, зате з Дією ця тисяча вкрай потрібна. Як найвеличніший сказав - щоб пережити зіму, бл... Просто тестують Дію на предмет виборів, суки. Щоб вони подавилися і до виборів не дожили.
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02.12.2024 10:53 Відповісти
Це дуже потужно. Гундосик треба зняти та прокрутити ввечері..
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02.12.2024 10:41 Відповісти
Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі...

Треба ж уміти так потужно зіпсувати повітря.
Цим виверженням газів Фьодоров навіть Зеленського перевершив.
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02.12.2024 10:20 Відповісти
Як на мене отаке от формулювання є ознакою *******.
В чому суть послуги? Піар зе!клована - це та сама онлайн-послуга? Її ще треба замовляти???
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02.12.2024 10:35 Відповісти
Те, що це он-лайн послуга - ще так-сяк, ніби таки он-лайн.
Політична складова таки є - це наймасовіший он-лайн підкуп виборців та ще й за рахунок самих виборців (як завжди - зідрати сто, повернути одну).
Але ж до НАЙМАСОВІШОЇ у світі цій "послузі" як до Марсу на повітряній кульці.
Навіть якщо усі 40 млн. українців її замовлять.
Але у зелених мародерів усе найпотужніше у світі... Дихати від відпрацьованих газів вже скоро стане нічим.
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02.12.2024 10:42 Відповісти
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02.12.2024 10:20 Відповісти
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02.12.2024 10:32 Відповісти
це наймасовіший онлайн-хабар у світі у виконанні ЗЕлідора та його ОПешних покидьків. на фронті не вистачає всього, від снарядів до дронів, а ЗЕлена падлота намагається за тисячу врятувати падаючий рейтинг.
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02.12.2024 10:20 Відповісти
додаткові 3,8 мільярда гривень на кешбек і "1000 від Зеленського" забрали з деяких інших програм. Зокрема, Кабмін вирішив забрати гроші з програм підтримки бізнесу та розмінування. ----------------якщо ті, хто отримає 1000 потім підірвуться на міні, дякуйте за це зеленському. А бізнесмени---порегочуть.-------------А ще вони наекономили на переселенцях----програма не виконана. Це й переселенці, які голосували за гравця на піаніно мають йому дякувати за 1000.
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02.12.2024 12:51 Відповісти
Щастя для людей, коли президент виділяє народу гроші зі своїх сімейних заощаджень...вперше в історії України...
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02.12.2024 10:21 Відповісти
фьодоров, "скумбрія по 8" подала заяву?
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02.12.2024 10:21 Відповісти
Я переконаний, що Крупа (та сама МСЕКівська мразота) подала і вже отримала.
Та й прокурори-інваліди вже вишикувались в чергу.
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02.12.2024 13:02 Відповісти
Послуга настільки швидка, що майже непомітна і лох навіть не помітить як йому дають тисячу, а з його кишені дістають 10 тисяч.
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02.12.2024 10:22 Відповісти
Може краще би в ракетну галузь вклали?
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02.12.2024 10:23 Відповісти
На ЗСУ денег НЕ хватает , на подкуп избирателей деньги нашлись. Всё что надо знать о зелёных ушлёпках.
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02.12.2024 10:24 Відповісти
Деньги которые выделяются на социальные проекты по условиям ЕС нельзя потратить на ЗСУ. Только через добровольные донаты самих граждан
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02.12.2024 10:49 Відповісти
а ти цю тисячу зможеш задонатити на армію?
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02.12.2024 12:54 Відповісти
а вже всі переселенці, які втратили домівки, прилаштовані, обігріті і нагодовані ?

чи то не соціальний проєкт ?
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02.12.2024 12:54 Відповісти
Ахахаххаха - ну ви і дитятко погано знаєте "схемщиків"
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02.12.2024 13:53 Відповісти
сир в мишоловкє об'єма тоже неімєєт )))
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02.12.2024 10:24 Відповісти
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02.12.2024 10:24 Відповісти
Саме так.
Тим же пенсіонерам легко могли перерахувати свою вшиву 1000 на пенсійну картку.
Без створення клопоту для пенсіонерів.
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02.12.2024 10:30 Відповісти
"середній вік заявників - 30-40 років Джерело: https://censor.net/ua/n3522900
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02.12.2024 11:11 Відповісти
Саме так. У багатьох таких вже стоїть та дірява Дія в телефонах.
У пенсіонерів із кнопковими телефонами її немає.
Так про яке бажання Зермаків допомогти найбільш вразливим верствам населення тією 1000 можна говорити?
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02.12.2024 11:14 Відповісти
Питання до видатного зеленого діджиталізатора федорова.

https://x.com/NeTojPrytula NeTojPrytula

Якщо держава хоче допомогти мені 1000-ю гривень то мої картки в банку є для чого мені проводити якісь ще дії?
Пенсійна картка зареєстрована в пенсійному фонді.
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02.12.2024 10:28 Відповісти
Мета мародерів не "допомогти", а намародерити ще більше та підготувати "вибори в телефоні": щоб мародерити десятиліттями.
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02.12.2024 11:10 Відповісти
Ого, Федоров довбайоб)))))
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02.12.2024 10:28 Відповісти
А тепер всіх цих любителів шари у базу даних ТЦК...
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02.12.2024 10:31 Відповісти
Лишається створити цілодобовий телемарафон, де в онлайн режимі будуть висвітлювати цифри облагодіянних цією тисячею!
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02.12.2024 10:33 Відповісти
2.5 млн запитів за добу слабувато. Треба в 10 разів більше за добу. А ще перегнати дані через російські сервери і змінити, щоб не дуже помітно було, бажано ще мати пароль доступу до всіх користувачів . Інакше просто не уявляю, як зелений виродок збирається виграти вибори. Це найдорожче (30 млрд грн) онлайн тестування перед наймасовішою фальсифікацією. Уявіть скільки вони готові витратити на самі вибори.
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02.12.2024 10:37 Відповісти
Хуже нє будєт
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02.12.2024 10:38 Відповісти
Не у всіх смартофони..залишки коштів тихкнько підуть на оман..
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02.12.2024 10:41 Відповісти
Я свій смартфон тою тисячою мазати не буду. Знаю пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію. Сказали, що брати не будуть.
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02.12.2024 10:59 Відповісти
Хоть паржом
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02.12.2024 10:42 Відповісти
Вот уже мрази,подачка за 1000 дней войны,а пиара как гамна в ВР.
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02.12.2024 10:44 Відповісти
Представляю что на выборах будет. ***** за три копейки скупит все голоса, а он дебил миллиарды долларов в день тратит на бомбардировки Украины
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02.12.2024 10:44 Відповісти
Жив і житему без подачки Зеленського.Най собі в сраку засуне ту тисячу.
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02.12.2024 10:44 Відповісти
розминка зеленожопого лохторату.
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02.12.2024 10:46 Відповісти
Уявіть по 10 тис перед виборами )) Лохторат повбиває за них один одного в черзі
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02.12.2024 11:34 Відповісти
Ze-лена погань таким способом збирає інформацію про усих українців.
Як у совковому анекдоті про КГБ. Чи буде при комунізмі КГБ, ні не буде - бо народ научиться самоарєстовиватся.
Ці нові шнирі-ЗЕбільшовички використовують новітні технології для своїх сатанинських задумів.
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02.12.2024 10:46 Відповісти
Фронт тріщить..кругом мародерство і злодійство...зрадник на зрадникові сидять у владі а тут якусь обісрану тисячу пхають.Ще боком вона вилізе тим хто її візьме бо це гроші криваві.
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02.12.2024 10:48 Відповісти
Воно виправилось. Вчора були мільони а у кму 1,5 мільона, а седні у чмо вже 2,5 мільона. З яким би задоволенням я б запхав ту тисячу федорову у сраку, товстим корявим дручком.
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02.12.2024 10:55 Відповісти
Це ж скільки розуму треба мати, щоб взяти цей хабар у хрипатого віслюка???!!!
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02.12.2024 10:55 Відповісти
ДБЛ-БЛД
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02.12.2024 10:56 Відповісти
Господи, як же соромно за це било
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02.12.2024 10:59 Відповісти
Яка ще тисяча від зеленського, він, що її з власної кишені роздає?
Це тисяча платників податків, які він підняв, іншими словами, вони однією рукою дають,
а іншою забирають, а наріду впарюють, наче вони щось дають
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02.12.2024 11:01 Відповісти
Потужна акція, потужний президент... тільки зруйнована країна, сотні тисяч вбитих і мільйони біженців. Чим ти дурбило хизуєшся?
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02.12.2024 11:07 Відповісти
До чого така показна скромність? "В Галактиці!"
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02.12.2024 11:16 Відповісти
Як отримати тим, хто не взмозі ні встановити застосунок "Дія", ні його оновити (наприклад - на застарілі версії андроїд на їх смартфонах), та тим, хто не користується послугами Укрпошти? До того ж на самому сайті "Дія", якщо входити туди через комп`ютер, така послуга, як зимова еПідтримка "чомусь" не передбачається. Ось про що треба казати та що розїяснювати. А не повторювати те, що всім й так відомо. Що в нас за країна за така (чи чиновні тупі, чи навмисно знущаються), що завжди в нас геть усе, перепрощую, через сраку? Чи навмисно так - щоб знайти привід ще більш познущатися, чи щоб був ще більший хаос у країні?
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02.12.2024 11:20 Відповісти
Мене ливує колу цю тисячу називають «тисяча зеленського».
З якого це дива?
Це наші народні гроші які ми всі заробили своїм трудом, і до яких немає жодного відношення влада! Мабудь вже в глотку не влазить, це крихти які падають с пащі обоіжравшоїся крімінально-олігархічної влади.
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02.12.2024 11:22 Відповісти
Вам (народу) кинули кісточку, а ви ще й голос підіймаєте Якіж раби невігласи...
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02.12.2024 14:05 Відповісти
Людей превращают в послушное стадо жалкими подачками,позорише.
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02.12.2024 11:26 Відповісти
Це не люди, це радянщина .
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02.12.2024 11:37 Відповісти
Чергова піар-булька смарагдового- "купимо зебілів ще раз''!
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02.12.2024 11:31 Відповісти
Гарантовано підвищаться тарифи на комуналку. Тисячу дали? Платіть
____________

Треба не радіти за Тисячу(20 дол), а вимагати вибори. Зєля вкрав мішок грошей, а жменю жбурнув під ноги українцям, що животіють.
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02.12.2024 11:34 Відповісти
Доречі, Ахметов і Фірташ теж отримають Тисячу(якщо буде не ліньки). А не краще було б підтримувати найбільш незахисні верстви населення?

Гадьониша зєлю геть. Вибори
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02.12.2024 11:41 Відповісти
странная вещь, из всех радио и телеканалов слышится дайте на армию, суммы миллион-полтора. Тут 2.5 МИЛЛИАРДА государственных денег отдается на непонятно что, непонятно кому. И это тильки початок. Если государство не имеет приоритетов на что тратить гроши, то чего ж оно хочет от граждан? Тут миллиарды гривен кидаются с вертолетов, а там десятки бригад нуждаются в самом необходимом для ведения войны. Это НЕНОРМАЛЬНО.
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02.12.2024 11:39 Відповісти
Вибори в 25 році, ось їх пріоритет.
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02.12.2024 12:17 Відповісти
І давно підкуп електората став послугою?

Цікаво, а користувачі онлайн-додатків банків не рахуються?
Бо там десятки мільйонів щоденно користуються надійними додатками для отримання фінансових онлайн-послуг, а не криво-косою кацапською їбалою Федорова.
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02.12.2024 12:28 Відповісти
Вже 2,5міл.манкуртів...скількі ще?
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02.12.2024 16:05 Відповісти
Во брешуть, не вірте!
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02.12.2024 17:59 Відповісти
 
 