Понад 2,5 млн українців подали заяви на виплату "Тисячі від Зеленського". Це наймасовіша онлайн-послуга у світі, - Федоров

Упродовж доби українці подали 2 500 000+ заяв на отримання 1000 гривень у мерах програми "Зимова єПідтримка".

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це абсолютний рекорд для цифрових сервісів.

"Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі", - наголошує Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За перший же день роботи "єПідтримки" – вже більш ніж 2 мільйони 100 тисяч заявок на виплату 1000 гривень, - Зеленський

Цікаві деталі:

на дітей подали 551 000+ заяв;

64% користувачів жінки, 36 % - чоловіки;

середній вік заявників - 30-40 років

"Послуга настільки швидка, що майже непомітна, щоб подати заяву треба всього кілька секунд. Супернавантаження, до речі, витримали, Дія працює стабільно", - резюмує міністр.

"Тисяча Зеленського"

Нагадаємо, з 1 грудня українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші".