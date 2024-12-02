Понад 2,5 млн українців подали заяви на виплату "Тисячі від Зеленського". Це наймасовіша онлайн-послуга у світі, - Федоров
Упродовж доби українці подали 2 500 000+ заяв на отримання 1000 гривень у мерах програми "Зимова єПідтримка".
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, це абсолютний рекорд для цифрових сервісів.
"Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі", - наголошує Федоров.
Цікаві деталі:
на дітей подали 551 000+ заяв;
64% користувачів жінки, 36 % - чоловіки;
середній вік заявників - 30-40 років
"Послуга настільки швидка, що майже непомітна, щоб подати заяву треба всього кілька секунд. Супернавантаження, до речі, витримали, Дія працює стабільно", - резюмує міністр.
"Тисяча Зеленського"
Нагадаємо, з 1 грудня українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського".
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.
Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".
У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.
У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші".
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Без цих понтів неможна було просто додатково профінансувати ЗСУ?
Так отож. Так само її і в ЗСУ відчують.
Якщо вже донатити - то напряму бригадам зі своїми людьми (знайомі, друзі, родичі)
Треба ж уміти так потужно зіпсувати повітря.
Цим виверженням газів Фьодоров навіть Зеленського перевершив.
В чому суть послуги? Піар зе!клована - це та сама онлайн-послуга? Її ще треба замовляти???
Політична складова таки є - це наймасовіший он-лайн підкуп виборців та ще й за рахунок самих виборців (як завжди - зідрати сто, повернути одну).
Але ж до НАЙМАСОВІШОЇ у світі цій "послузі" як до Марсу на повітряній кульці.
Навіть якщо усі 40 млн. українців її замовлять.
Але у зелених мародерів усе найпотужніше у світі... Дихати від відпрацьованих газів вже скоро стане нічим.
Та й прокурори-інваліди вже вишикувались в чергу.
чи то не соціальний проєкт ?
Тим же пенсіонерам легко могли перерахувати свою вшиву 1000 на пенсійну картку.
Без створення клопоту для пенсіонерів.
У пенсіонерів із кнопковими телефонами її немає.
Так про яке бажання Зермаків допомогти найбільш вразливим верствам населення тією 1000 можна говорити?
https://x.com/NeTojPrytula NeTojPrytula
Якщо держава хоче допомогти мені 1000-ю гривень то мої картки в банку є для чого мені проводити якісь ще дії?
Пенсійна картка зареєстрована в пенсійному фонді.
Як у совковому анекдоті про КГБ. Чи буде при комунізмі КГБ, ні не буде - бо народ научиться самоарєстовиватся.
Ці нові шнирі-ЗЕбільшовички використовують новітні технології для своїх сатанинських задумів.
Це тисяча платників податків, які він підняв, іншими словами, вони однією рукою дають,
а іншою забирають, а наріду впарюють, наче вони щось дають
З якого це дива?
Це наші народні гроші які ми всі заробили своїм трудом, і до яких немає жодного відношення влада! Мабудь вже в глотку не влазить, це крихти які падають с пащі обоіжравшоїся крімінально-олігархічної влади.
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Треба не радіти за Тисячу(20 дол), а вимагати вибори. Зєля вкрав мішок грошей, а жменю жбурнув під ноги українцям, що животіють.
Гадьониша зєлю геть. Вибори
Цікаво, а користувачі онлайн-додатків банків не рахуються?
Бо там десятки мільйонів щоденно користуються надійними додатками для отримання фінансових онлайн-послуг, а не криво-косою кацапською їбалою Федорова.