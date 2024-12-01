За перший же день роботи "єПідтримки" – вже більш ніж 2 мільйони 100 тисяч заявок на виплату 1000 гривень, - Зеленський

У перший день роботи "єПідтримки" було отримано понад 2 мільйони 100 тисяч заявок на виплату 1000 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав президент України Володимир Зеленський.

"Зокрема, майже пів мільйона заявок на виплату дітям. "єПідтримка" працює для кожного й кожної в Україні – і для дорослих, і для дітей. Важливі цифри, які доводять своєчасність програми. Кошти можна буде спрямувати для оплати українських товарів та послуг, зокрема комунальних послуг, українських ліків, залізничних квитків, українських книжок. Є можливість спрямувати виплату на підтримку Сил оборони України через волонтерські фонди", - зазначив Зеленський.

Також він додав, що кошти можна отримати впродовж 3 місяців – до 28 лютого, а витратити до кінця 2025 року.

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"Тисяча Зеленського"

Нагадаємо, відсьогодні українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші".