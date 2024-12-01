За перший же день роботи "єПідтримки" – вже більш ніж 2 мільйони 100 тисяч заявок на виплату 1000 гривень, - Зеленський
У перший день роботи "єПідтримки" було отримано понад 2 мільйони 100 тисяч заявок на виплату 1000 гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав президент України Володимир Зеленський.
"Зокрема, майже пів мільйона заявок на виплату дітям. "єПідтримка" працює для кожного й кожної в Україні – і для дорослих, і для дітей. Важливі цифри, які доводять своєчасність програми. Кошти можна буде спрямувати для оплати українських товарів та послуг, зокрема комунальних послуг, українських ліків, залізничних квитків, українських книжок. Є можливість спрямувати виплату на підтримку Сил оборони України через волонтерські фонди", - зазначив Зеленський.
Також він додав, що кошти можна отримати впродовж 3 місяців – до 28 лютого, а витратити до кінця 2025 року.
"Тисяча Зеленського"
Нагадаємо, відсьогодні українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського".
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.
Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".
У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.
У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші".
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Як казав класик, нарід який обирає циркового пуделя замість сторожового пса не хоче існувати, а хоче бути або рабом або знищеним
всі за тисячою в очєрєдь, сукіни дєті !!!!
а Курахове з Великими Новосілками вже вофка здав?
чи хлопці де тримаються, зціпивши зуби.... ?
курва!
одібрав через налоги десять тисяч кожного місяця, а віддав одну раз на рік.
уррррряяя!
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Тож жадібний до "халяви" піпл по старій пам'яті кинувся за "вовкиною тисячкою" у $25, не шкодуючи при цьому загадити свої смартфони шпигунськими дієдодатками.
Воістину: "все нове - це добре забуте старе" (c).
А задонатити на дрони я можу і з чесно зароблених, а не спизжених з бюджету.
Хоча, якщо це засіб заспокоїти себе і приспати сумління, то вперед.
А за скільки ти дупою готовий торгувати?
Гроші можна буде задонатити на ЗСУ.
Прикинь - економіка це працюючий бізнес.
Хоча пролетарю з класовою ненавистю мабуть краще отримувати подачки ніж заробляти...
Ок. Ти ненавидиш бізнесменів разом з фермерами, які страждають від віцськових дій.
А розмінування теж не потрібно?
Вау,,, кто удалил мой комент сверху? Обиженные бизнесмены сидящие на подсосе у государства?
артист больших и малих театров сегодня в ударе
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https://x.com/Rooftop564
Петр Петров
https://x.com/Rooftop564
@Rooftop564
https://x.com/Rooftop564/status/1863250623757439246
Ще нагадаю. Ніякої "тисячі Зеленського" не існує. Бо Зеленський по закону навіть не може її призначити. Тисячу призначає Кабмін. Гроші на це взято з недовкрадених грошей українського же народу. Ні Зеленський, ні Шмигаль жодної копійки сюди не вкладають. Це наші гроші.
Отак от, відносно легко, перебивається негативна повістка. Наслідки звісно будуть, адже якщо про проблему не говорити, то вона нікуди і не зникне, ну і нестача коштів на ЗСУ звісно буде ще більшою. Ну і пару (а напевно і більше) голосів на виборах теж додасть.
Просто черговий приклад, що зелені не такі і дурні - просто свій розум вони застосовую лише для власної вигоди.