УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10523 відвідувача онлайн
Новини
6 140 65

За перший же день роботи "єПідтримки" – вже більш ніж 2 мільйони 100 тисяч заявок на виплату 1000 гривень, - Зеленський

Володимир Зеленський

У перший день роботи "єПідтримки" було отримано понад  2 мільйони 100 тисяч заявок на виплату 1000 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав президент України Володимир Зеленський.

"Зокрема, майже пів мільйона заявок на виплату дітям. "єПідтримка" працює для кожного й кожної в Україні – і для дорослих, і для дітей. Важливі цифри, які доводять своєчасність програми. Кошти можна буде спрямувати для оплати українських товарів та послуг, зокрема комунальних послуг, українських ліків, залізничних квитків, українських книжок. Є можливість спрямувати виплату на підтримку Сил оборони України через волонтерські фонди", - зазначив Зеленський.

Також він додав, що кошти можна отримати впродовж 3 місяців – до 28 лютого, а витратити до кінця 2025 року.

Дивіться також: Будуть нові програми підтримки для українців цієї зими і впродовж наступного року, - Зеленський. ВIДЕО

"Тисяча Зеленського"

Нагадаємо, відсьогодні українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші".

Автор: 

виплати (1041) Зеленський Володимир (23790) єПідтримка (89)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
Люди самі обрали шлях жебрацтва у 2019 році, бо думали лупою замість голови. Причина і наслідки.
Як казав класик, нарід який обирає циркового пуделя замість сторожового пса не хоче існувати, а хоче бути або рабом або знищеним
показати весь коментар
01.12.2024 21:55
+27
зробили з людей жебраків зелені покидьки
показати весь коментар
01.12.2024 21:50
+18
На фото Зеленский выписывает тысячу каждому лично.
показати весь коментар
01.12.2024 21:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зробили з людей жебраків зелені покидьки
показати весь коментар
01.12.2024 21:50 Відповісти
Люди самі обрали шлях жебрацтва у 2019 році, бо думали лупою замість голови. Причина і наслідки.
Як казав класик, нарід який обирає циркового пуделя замість сторожового пса не хоче існувати, а хоче бути або рабом або знищеним
показати весь коментар
01.12.2024 21:55 Відповісти
Нажаль, від цієї катастрофи страждають не тільки зебіли, які це чучело обрали...
показати весь коментар
01.12.2024 22:30 Відповісти
Що правда то правда. Шкода тільки що більшість тих ЗЕбілів розїхалась по світу, а не насолоджується своїм вибіром
показати весь коментар
01.12.2024 22:59 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2024 22:16 Відповісти
З цих людей і робити не треба. Льоню-космоса пам'ятаєте?
показати весь коментар
01.12.2024 22:43 Відповісти
урря ! гей-гойда !
всі за тисячою в очєрєдь, сукіни дєті !!!!

а Курахове з Великими Новосілками вже вофка здав?
чи хлопці де тримаються, зціпивши зуби.... ?

курва!
показати весь коментар
02.12.2024 00:58 Відповісти
Нова забавка для ішака.
показати весь коментар
01.12.2024 21:52 Відповісти
Да что вы так негативно то все? Представьте, что это вам на мясо для шашлыков, 3 кила ошейка, можно обожраться от души
показати весь коментар
01.12.2024 21:52 Відповісти
там і на скумбрію по 8 грвн вистачить з головою!
показати весь коментар
01.12.2024 21:55 Відповісти
Краще би категорію А1 скасували!
показати весь коментар
01.12.2024 21:52 Відповісти
На фото Зеленский выписывает тысячу каждому лично.
показати весь коментар
01.12.2024 21:54 Відповісти
Зі свого особистого оахунку.
показати весь коментар
01.12.2024 22:03 Відповісти
З рахунку скумбрія, на який зайшли гроші від кацапів. Хто пам'ятає кацапи платили тим хто здавав позиції військових у 2014 році
показати весь коментар
01.12.2024 22:06 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2024 22:04 Відповісти
нє мєшайтє аріфмєтіку вофкє !

одібрав через налоги десять тисяч кожного місяця, а віддав одну раз на рік.

уррррряяя!

.
показати весь коментар
02.12.2024 01:01 Відповісти
Гайда по алкомаркетам!!!
показати весь коментар
01.12.2024 21:54 Відповісти
Війна це десь там далеко , а Українська Армія оснащена шо аж Ізраїль заздрить.
показати весь коментар
01.12.2024 21:57 Відповісти
Гуляй рванина
показати весь коментар
01.12.2024 22:19 Відповісти
а фуля, тепер кожен солдат собі нову лопату купить !

.
показати весь коментар
02.12.2024 01:03 Відповісти
.... нагадую для недолугих, треба дати можливість заробляти людям ,а не чекати на подачки...
показати весь коментар
01.12.2024 21:56 Відповісти
Популістка і приятельниця ***** Тимошенко, будучи при владі, в "тлустих нульових" заміняла свою "юлькіну тисячку" на 200 долярів, бо їх тоді було хоч "завались", а гривня була в дефіциті.
Тож жадібний до "халяви" піпл по старій пам'яті кинувся за "вовкиною тисячкою" у $25, не шкодуючи при цьому загадити свої смартфони шпигунськими дієдодатками.
Воістину: "все нове - це добре забуте старе" (c).
показати весь коментар
01.12.2024 22:03 Відповісти
Ой да ладно, дія еще со времен ковидлы у многих стоит. Тогда нада была шоб шнырять без опаски от ментов. Щас у многих стоит "абырвалг+", так что про шпионское ПО это вы драматизируете
показати весь коментар
01.12.2024 22:10 Відповісти
Узнаю, що хтось з знайомих повівся на це лайно - руки більше не подам, не кажучи про гроші у борг чи допомогу.
показати весь коментар
01.12.2024 22:04 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2024 22:10 Відповісти
А ты не ной а сделай Зеленскому назло. Возьми тысячу и перечисли ее нашим парням на дроны. Для етого уже предусмотрена отдельная кнопка.
показати весь коментар
01.12.2024 22:17 Відповісти
І додати ще один пойнт до його піару. Йому ж насрати, як вони будуть використані. Головне, що беруть.

А задонатити на дрони я можу і з чесно зароблених, а не спизжених з бюджету.

Хоча, якщо це засіб заспокоїти себе і приспати сумління, то вперед.

А за скільки ти дупою готовий торгувати?
Гроші можна буде задонатити на ЗСУ.
показати весь коментар
01.12.2024 22:28 Відповісти
Ето деньги не с бюджета, а из замороженных росийских активов. Но прямо на военные нужды ети деньги потратить нельзя. Только через третьи руки и через донаты
показати весь коментар
01.12.2024 22:35 Відповісти
Кабінет міністрів вирішив забрати гроші з програм підтримки бізнесу та розмінування і надати додаткові 3,8 млрд грн цього року на програму кешбеку і на програму "Зимова єПідтримка", яку в народі прозвали "тисячею Зеленського"
показати весь коментар
01.12.2024 22:40 Відповісти
А ти у колхозі живеш?

Прикинь - економіка це працюючий бізнес.
Хоча пролетарю з класовою ненавистю мабуть краще отримувати подачки ніж заробляти...

Ок. Ти ненавидиш бізнесменів разом з фермерами, які страждають від віцськових дій.
А розмінування теж не потрібно?
показати весь коментар
01.12.2024 22:49 Відповісти
Я скептически отношусь к бизнесу и бизнесменам которые подсасывают втихаря деньги у государтсва тобишь у украинского народа.
Вау,,, кто удалил мой комент сверху? Обиженные бизнесмены сидящие на подсосе у государства?
показати весь коментар
01.12.2024 23:02 Відповісти
В методичке только про активи було!
показати весь коментар
01.12.2024 22:45 Відповісти
Дякую лідору нації за подачку!Аве лідору!На царство довічне "того що не втік"!
показати весь коментар
01.12.2024 22:04 Відповісти
А більше крутих новин немає окрім вавиної тисячі? Все у нас вже добре в країні?
показати весь коментар
01.12.2024 22:07 Відповісти
боже чим воно гордиться бо по всьому іншому повна срака та давай сьогодні вже антракт бо всі втомилися від цих пустих статистичних переказів за сьогодні
артист больших и малих театров сегодня в ударе
показати весь коментар
01.12.2024 22:07 Відповісти
Пішла жара!
показати весь коментар
01.12.2024 22:11 Відповісти
Вечер в хату
показати весь коментар
01.12.2024 22:22 Відповісти
Бидло.
показати весь коментар
01.12.2024 22:12 Відповісти
До 24:00 ще завгосп має заявити про 2,5 млн заявок на тищу
,
показати весь коментар
01.12.2024 22:12 Відповісти
Ця 1000 грн і є тим потужним планом?

показати весь коментар
01.12.2024 22:13 Відповісти
Новий фільм можна зняти: "Гарі Потер і Зеліна тисяча"!
показати весь коментар
01.12.2024 22:17 Відповісти
https://x.com/Rooftop564



https://x.com/Rooftop564

Петр Петров



https://x.com/Rooftop564

@Rooftop564


https://x.com/Rooftop564/status/1863250623757439246

Ще нагадаю. Ніякої "тисячі Зеленського" не існує. Бо Зеленський по закону навіть не може її призначити. Тисячу призначає Кабмін. Гроші на це взято з недовкрадених грошей українського же народу. Ні Зеленський, ні Шмигаль жодної копійки сюди не вкладають. Це наші гроші.
показати весь коментар
01.12.2024 22:13 Відповісти
А взагалі, тепер усі, від опозиції до 73%-го елехторату будуть до самого нового року говорити про цю тисячі. Не про проблеми на фронті, втрачені міста, загрозу для інших населених пунктів, навіть не про прокурорів-інвалідів та міни. Всі розмови про 1000. Від похвальби до критики. Всі при ділі, заклопотані обговореннями.
Отак от, відносно легко, перебивається негативна повістка. Наслідки звісно будуть, адже якщо про проблему не говорити, то вона нікуди і не зникне, ну і нестача коштів на ЗСУ звісно буде ще більшою. Ну і пару (а напевно і більше) голосів на виборах теж додасть.
Просто черговий приклад, що зелені не такі і дурні - просто свій розум вони застосовую лише для власної вигоди.
показати весь коментар
01.12.2024 22:15 Відповісти
Завтра на работе буду коллег подъйобывать, мол ну что получили Зелину тысячу ?
показати весь коментар
01.12.2024 22:18 Відповісти
Може так статися, що підйобка перетвориться у розчарування у людях.
показати весь коментар
01.12.2024 23:04 Відповісти
А цей вже рахує свій лохторат для майбутніх виборів... Зараз почнуть баблом закидати охлос.
показати весь коментар
01.12.2024 22:18 Відповісти
ахмєтов, пінчюк, кучьма вже падалі заявкі?
показати весь коментар
01.12.2024 22:22 Відповісти
Где-то заплакал Коля Азаров
показати весь коментар
01.12.2024 22:26 Відповісти
кіля азіров
показати весь коментар
01.12.2024 23:23 Відповісти
Краще б ти, зе!пдр виготовив 2.3 млн ракет та дронів на 1000 км!!!
показати весь коментар
01.12.2024 22:25 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2024 22:27 Відповісти
Вова Підрахуй? )
показати весь коментар
01.12.2024 22:32 Відповісти
Вава хароший,по гривне за день войны прое..аной зелидером.
показати весь коментар
01.12.2024 22:53 Відповісти
Зеленский, як передаточна деталь. Лапшать йому, він лапшить на камеру.
показати весь коментар
01.12.2024 23:00 Відповісти
Кінець епохи бідності.Через тиждень буде 30 мільйонів
показати весь коментар
01.12.2024 23:19 Відповісти
це перемога
показати весь коментар
01.12.2024 23:21 Відповісти
Это хорошо или плохо
показати весь коментар
01.12.2024 23:42 Відповісти
раджу цю славетну тисячку подарувати бубочці на білет, нехай вже пі@@дує на@@ер з України!
показати весь коментар
02.12.2024 00:24 Відповісти
Знецінене слово «підтримка» . Подачку видає за підтримку. Барин кинув кісту обгризену в натовп, жеріть злидні, сьогодні пан добрий. Підтримка, це про розіиток чи стабілізацію. Подачка це про дрібязок для понтів пана
показати весь коментар
02.12.2024 06:24 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2024 06:44 Відповісти
Тепер знаю точну кількість манкуртів.
показати весь коментар
02.12.2024 07:11 Відповісти
Вібірі мєня, Вібірі мєня, зЄжабу нещастя вчорашнього дня
показати весь коментар
02.12.2024 08:55 Відповісти
 
 