Попадание "Шахеда" в многоэтажку в Тернополе: погиб Виталий Ременец, его жена прикрыла собой дочь и пострадала. ФОТО

2 декабря 2024 года во время вражеской дроновой атаки на Тернополь пострадала семья Ременцов. Муж погиб, жена прикрыла собой дочь и пострадала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

Как отмечается, 45-летний отец, Виталий Ременец - погиб. Жена, которая прикрывала собственным телом, младшую, 11-летнюю дочь Веронику, выжила, но пострадала.

Их квартира, в которой они прожили более 10 лет, - сгорела.

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Панихида по Виталию Ременцу состоится 3 декабря, в 19.00 в часовне Храма Матери Божьей Неустанной Помощи УГКЦ, что на бульваре Д. Галицкого.

Чин похорон будет 4 декабря в 11.00 в селе Нырков, Товстенской громады Чертковского района Тернопольской области.

Как сообщалось, ночью 2 декабря в Тернополе рашисты попали в многоэтажный дом, есть погибшие и тяжелораненые. Впоследствии стало известно, что 1 человек погиб, 3 - получили ранения в результате вражеской атаки.