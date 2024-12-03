Попадание "Шахеда" в многоэтажку в Тернополе: погиб Виталий Ременец, его жена прикрыла собой дочь и пострадала. ФОТО
2 декабря 2024 года во время вражеской дроновой атаки на Тернополь пострадала семья Ременцов. Муж погиб, жена прикрыла собой дочь и пострадала.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.
Как отмечается, 45-летний отец, Виталий Ременец - погиб. Жена, которая прикрывала собственным телом, младшую, 11-летнюю дочь Веронику, выжила, но пострадала.
Их квартира, в которой они прожили более 10 лет, - сгорела.
Панихида по Виталию Ременцу состоится 3 декабря, в 19.00 в часовне Храма Матери Божьей Неустанной Помощи УГКЦ, что на бульваре Д. Галицкого.
Чин похорон будет 4 декабря в 11.00 в селе Нырков, Товстенской громады Чертковского района Тернопольской области.
Как сообщалось, ночью 2 декабря в Тернополе рашисты попали в многоэтажный дом, есть погибшие и тяжелораненые. Впоследствии стало известно, что 1 человек погиб, 3 - получили ранения в результате вражеской атаки.
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