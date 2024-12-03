В "Армія+" обработано 8,5 тыс. рапортов на перевод, из них 2 тыс. - согласовано, - Минобороны

Через приложение "Армія+" за две с половиной недели работы сервиса по изменению места службы обработано 8500 рапортов на перевод, из которых 2000 согласовали.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Изменение места службы в Армія+ разрушает бюрократические барьеры при переводе и дает военнослужащим возможность служить там, где их навыки необходимы больше всего... Мы создали инструмент, который помогает бригадам привлечь мотивированных военных к себе. И с каждым отзывом военных мы будем делать его более эффективным", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Что нужно для подачи рапорта

Как отмечается, для подачи рапорта необходим только военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от подразделения, куда военный хочет перевестись. Дополнительно может понадобиться заключение ВВК. Например, если по состоянию здоровья военному надо перевестись из боевой в тыловую часть.

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Рапорт должен быть рассмотрен в течение 72 часов, результат сообщается военному через "Армія+".

Причины отклонения рапортов

В Минобороны сообщили, что сейчас отклонено 6500 рапортов, из них 70% - по таким причинам:

некачественные фотокопии документов;

прикреплены не все фотокопии страниц из военного документа, указанные в подсказках в приложении;

рекомендательное письмо старого образца и имеет неполную информацию о службе военного (новый образец можно скачать на платформе "Забота о военнослужащем": https://turbota.mil.gov.ua/raporty/pysmova-zgoda).

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В случае согласования перевода готовится приказ, а военнослужащий получает уведомление с его номером и датой. Этот приказ передается в части через систему электронного документооборота (СЭДО).

Ранее сообщалось, что за первый день работы новой функции в "Армія+" военные подали 610 рапортов на смену места службы.