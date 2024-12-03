В "Армія+" опрацьовано 8,5 тис. рапортів на переведення, з них 2 тис. погоджено, - Міноборони

Через застосунок "Армія+" за два з половиною тижні роботи сервісу щодо зміни місця служби опрацьовано 8500 рапортів на переведення, з яких 2000 погодили.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Зміна місця служби в Армія+ руйнує бюрократичні бар’єри під час переведення та дає військовослужбовцям можливість служити там, де їхні навички необхідні найбільше... Ми створили інструмент, який допомагає бригадам залучити вмотивованих військових до себе. І з кожним відгуком військових ми робитимемо його ефективнішим", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Що потрібно для подачі рапорту

Як зазначається, для подачі рапорту необхідний лише військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від підрозділу, куди військовий хоче перевестися. Додатково може знадобитися висновок ВЛК. Наприклад, якщо за станом здоров’я військовому треба перевестись з бойової в тилову частину.

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Рапорт має бути розглянутий протягом 72 годин, результат повідомляється військовому через "Армія+".

Причини відхилення рапортів

У Міноборони повідомили, що наразі відхилено 6500 рапортів, із них 70% - через такі причини:

неякісні фотокопії документів;

прикріплені не всі фотокопії сторінок з військового документа, що вказані у підказках в застосунку;

рекомендаційний лист старого зразка та має неповну інформацію про службу військового (новий зразок можна завантажити на платформі "Турбота про військовослужбовця": https://turbota.mil.gov.ua/raporty/pysmova-zgoda).

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У разі погодження переведення готується наказ, а військовослужбовець отримує сповіщення з його номером і датою. Цей наказ передається в частини через систему електронного документообігу (СЕДО).

Раніше повідомлялося, що за перший день роботи нової функції в "Армія+" військові подали 610 рапортів на зміну місця служби.