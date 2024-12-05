Запад готовит для Зеленского "золотую ссылку" в Лондоне, пока в Украине будут проходить президентские выборы, - El Mundo
В дипломатических кругах украинской столицы последние две недели "ходят слухи", что Запад готовит для Владимира Зеленского "золотую ссылку" в Лондоне, пока в Украине будут проходить президентские выборы. Это может быть после достижения соглашения с Россией о завершении войны.
Об этом пишет El Mundo со ссылкой на дипломатические круги в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Как отмечается, среди дипломатов в Киеве в последние недели "ходят слухи" об отправке Зеленского в Лондон. Там это назвали "золотой ссылкой".
Издание пишет, что в это время в Украине якобы должны состояться президентские выборы, на которые ожидают с 2023 года и которые пришлось отложить из-за войны.
Как отмечает El Mundo, такой шаг сопровождался бы "быстрым" вступлением в Евросоюз, финансовой помощью на восстановление и развертыванием европейских миротворцев. Эти войска были бы преимущественно из Великобритании и Франции на линии соприкосновения с россиянами, замороженной, как только будет достигнуто перемирие, чтобы "обеспечить соблюдение режима прекращения огня".
Французское издание, в частности, ссылается на план спецпосланника новоизбранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога по Украине, который ранее описывали в СМИ.
В частности, он будет предлагать прекращение огня между РФ и Украиной по текущей линии боевых действий.
"США будут продолжать вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы гарантировать, что Россия не сделает никаких дальнейших шагов вперед и не нанесет новых ударов после прекращения огня или мирного соглашения. Однако будущая военная помощь США потребует от Украины участия в мирных переговорах с Россией", - цитирует издание план Келлога.
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в Монако??
Передвиборна програма Володимира Зеленського має назву "Крана мрій" і побудована як антитеза тим основним проблемам з якими країна стикається сьогодні. Своїм головним завданням він визначає зміну системи заради майбутнього і одразу зазначає, що для цього йому потрібен лише один термін. https://apostrophe.ua/projects/zelensky
Тра заздалегідь подумати про "золоту шибеницю" чи "золоту стінку".
Міністр оборони Умєров і голова комітету ВРУ з нацбезпеки Завітневич діють заодно. Завітневич, у свою чергу, «кришує» Державну службу експортного контролю, яку очолює його довірена особа Павліченко. Поруч на фото - заступник Умєрова Кліменков, повністю людина міністра. Кліменкову, теж мусульманину, Умєров зараз передав усі (!) ресурсні питання в Міністерстві оборони. Забрали зокрема у першого заступника Гаврилюка, який відмовився брати участь у схемах.
Крім того, було обмежено максимально діяльність антикорупційної голови закупівельної агенції Безрукової, хоча не вдалося її звільнити після суспільного резонансу. Наглядова рада, яка мала б забезпечувати контроль і прозорість, досі не функціонує.
Тимчасову спеціальну комісію ВРУ, яка відповідає за нагляд щодо наданої військово-технічної допомоги, очолює народна депутатка Олександра Устінова. Вона рекомендувала Умєрова Єрмаку як кандидата на посаду міністра та всіляко його підтримує, зокрема «відмазує» перед міжнародними партнерами. Чоловік Устінової проживає у США, де, до речі, вона і народжувала, щоб дитина отримала громадянство США.
Кругова порука.
Пане Президенте Володимир Зеленський, Ви не знали?
В Британії він в списках рос.агентів.
Скоріше,оба в ростові оголосяться.
Чи йому не слід лякатись, бо волелюбний нарід швидко пробачить та забуде тих, хто їм країну об стіну макітрою розбив. І через 50 років, якщо щось лишиться, в українських підручниках будуть писати, що Зєля то потужний український герой, який згуртував та врятував націю і помер в 90 років.
В обмен на уход из власти и НЕУЧАСТИЕ в будущих выборах
То есть украинский народ будет по вине этого урода
Еще лет 50 разгребать последствия
А у него будет НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ в Лондоне
Ну разве не прелесть?
От такому підписанту і надають "золоте заслання".
Уявляю як йому спиться... Кільце звужуютєься і це тільки питання часу.
Хіба що,для братерської підтримки.
А Евросоюз нам лучше пока не вступать. Нас там разорят окончательно..соседи у нас со всех сторон шакалье. Может и нам пора подумать про о своих интересах. А потом лет через 20 уже и Евросоюзе думать. Туда со слабой экономикой нельзя идти