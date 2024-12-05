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Новости Война
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Запад готовит для Зеленского "золотую ссылку" в Лондоне, пока в Украине будут проходить президентские выборы, - El Mundo

Зеленського можуть відправити в Лондон після мирної угоди з РФ

В дипломатических кругах украинской столицы последние две недели "ходят слухи", что Запад готовит для Владимира Зеленского "золотую ссылку" в Лондоне, пока в Украине будут проходить президентские выборы. Это может быть после достижения соглашения с Россией о завершении войны.

Об этом пишет El Mundo со ссылкой на дипломатические круги в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Как отмечается, среди дипломатов в Киеве в последние недели "ходят слухи" об отправке Зеленского в Лондон. Там это назвали "золотой ссылкой".

Издание пишет, что в это время в Украине якобы должны состояться президентские выборы, на которые ожидают с 2023 года и которые пришлось отложить из-за войны.

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Как отмечает El Mundo, такой шаг сопровождался бы "быстрым" вступлением в Евросоюз, финансовой помощью на восстановление и развертыванием европейских миротворцев. Эти войска были бы преимущественно из Великобритании и Франции на линии соприкосновения с россиянами, замороженной, как только будет достигнуто перемирие, чтобы "обеспечить соблюдение режима прекращения огня".

Французское издание, в частности, ссылается на план спецпосланника новоизбранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога по Украине, который ранее описывали в СМИ.

В частности, он будет предлагать прекращение огня между РФ и Украиной по текущей линии боевых действий.

"США будут продолжать вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы гарантировать, что Россия не сделает никаких дальнейших шагов вперед и не нанесет новых ударов после прекращения огня или мирного соглашения. Однако будущая военная помощь США потребует от Украины участия в мирных переговорах с Россией", - цитирует издание план Келлога.

Читайте также: Зеленский сигнализирует о готовности к мирным переговорам, - WSJ

Автор: 

выборы (24725) Зеленский Владимир (20268) переговоры (4924) переговоры с Россией (954)


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Топ комментарии
+62
А чому в Лондон, а не в буцигарню? Його місце на нарах.
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05.12.2024 21:52
+46
А може держзраднику Гаагу підготувати? За знищення України? Нє?
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05.12.2024 21:51
+36
Засранець.
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05.12.2024 21:59
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а єрмак і ще 3 мін'єджерів
в Монако??
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05.12.2024 22:43 Ответить
Хто ж дьЄрьмака посадить? Він же - пам'ятник
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06.12.2024 18:32 Ответить
А чому б йому не залишитися в країні його мрій?

Передвиборна програма Володимира Зеленського має назву "Крана мрій" і побудована як антитеза тим основним проблемам з якими країна стикається сьогодні. Своїм головним завданням він визначає зміну системи заради майбутнього і одразу зазначає, що для цього йому потрібен лише один термін. https://apostrophe.ua/projects/zelensky
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05.12.2024 22:46 Ответить
А чому не на о.С.Йєлєни,як в свій час виїхав на пмж його ідол Наполєон,який Банапарт???)
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05.12.2024 22:47 Ответить
І не тільки заслання. А й підмішування в вінішко різних сполук, щоб здихав повільно і в муках.
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06.12.2024 18:34 Ответить
А чому не на о.С.Йєлєни,як в свій час виїхав на пмж його ідол Наполєон,який Банапарт???)
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05.12.2024 22:49 Ответить
Захід готує для Зеленського "золоте заслання"

Тра заздалегідь подумати про "золоту шибеницю" чи "золоту стінку".
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05.12.2024 22:50 Ответить
Про організоване злочинне угруповання.

Міністр оборони Умєров і голова комітету ВРУ з нацбезпеки Завітневич діють заодно. Завітневич, у свою чергу, «кришує» Державну службу експортного контролю, яку очолює його довірена особа Павліченко. Поруч на фото - заступник Умєрова Кліменков, повністю людина міністра. Кліменкову, теж мусульманину, Умєров зараз передав усі (!) ресурсні питання в Міністерстві оборони. Забрали зокрема у першого заступника Гаврилюка, який відмовився брати участь у схемах.

Крім того, було обмежено максимально діяльність антикорупційної голови закупівельної агенції Безрукової, хоча не вдалося її звільнити після суспільного резонансу. Наглядова рада, яка мала б забезпечувати контроль і прозорість, досі не функціонує.

Тимчасову спеціальну комісію ВРУ, яка відповідає за нагляд щодо наданої військово-технічної допомоги, очолює народна депутатка Олександра Устінова. Вона рекомендувала Умєрова Єрмаку як кандидата на посаду міністра та всіляко його підтримує, зокрема «відмазує» перед міжнародними партнерами. Чоловік Устінової проживає у США, де, до речі, вона і народжувала, щоб дитина отримала громадянство США.

Кругова порука.

Пане Президенте Володимир Зеленський, Ви не знали?
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05.12.2024 22:51 Ответить
мусли
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06.12.2024 00:01 Ответить
Получается,что в Украине он седеть не будет?
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05.12.2024 22:51 Ответить
Сивіти чи сидіти?
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05.12.2024 23:07 Ответить
Висіти.
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06.12.2024 00:25 Ответить
зеленський ти ЧМО .
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05.12.2024 22:54 Ответить
Навіть ліньки коментувати якийсь вкид ...
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05.12.2024 23:01 Ответить
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06.12.2024 21:23 Ответить
певно, їм усім медом намазано в тому Лондоні
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05.12.2024 23:04 Ответить
при чому саме місто - нічого особливого.
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06.12.2024 01:19 Ответить
Там климат особливий. Зима як в Сочі, а влітку плюс двадцять.
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06.12.2024 08:10 Ответить
і дощ і мряка постійно
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06.12.2024 21:55 Ответить
А як ермак,без якого він ні кроку?
В Британії він в списках рос.агентів.
Скоріше,оба в ростові оголосяться.
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05.12.2024 23:06 Ответить
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06.12.2024 21:25 Ответить
Цікаво- а куди зашлють завгоспа ОПи...?)8
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05.12.2024 23:13 Ответить
Цікаво - чи буде Зебздюк в холодному поті прокидатись в своєму золотому вигнанні, очікуючи ледоруб в макітру, або FPV дрон в сраку.
Чи йому не слід лякатись, бо волелюбний нарід швидко пробачить та забуде тих, хто їм країну об стіну макітрою розбив. І через 50 років, якщо щось лишиться, в українських підручниках будуть писати, що Зєля то потужний український герой, який згуртував та врятував націю і помер в 90 років.
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05.12.2024 23:16 Ответить
Чомусь усі дописи про долю Зеленського і де він би мав бути окрім Лондона. Але зміст новини не про це, а про вже практично вирішену долю України. Розчленовану Україну. Пошматовану Україну. Зганьблену Україну. Про якусь її частину, яку з пафосом приймуть до ЄС. Можливо, Колись. Захід покрив себе ганьбою віддавши нас на поталу *****. Те, що залишки нашої країни якийсь час, можливо, навіть побудуть частиною ЄС не змінить плани росії щодо захоплення половини Європи. Бо ніхто не бажає вибити їй зуби. Що ж, хай колишні країни Варшавського Договору починають знову вивчати російську. Вона їм незабаром знадобиться. А згодом знадобиться і парижським рантьє, і лондонським денді. Це тільки питання часу. Відлік вже почався. З тої самої секунди коли заговорили про лінію розмежування, а не про відновлення міжнародно признаних кордонів України.
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05.12.2024 23:20 Ответить
Цікаво, рашисти погодяться на лінію розмежування у Курській області ?? Ги- ги ...
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06.12.2024 00:09 Ответить
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06.12.2024 21:27 Ответить
👍
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06.12.2024 01:20 Ответить
Нехай забирають,а нам Залужного на місце цого чмурика Зелі...
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05.12.2024 23:23 Ответить
Оченята протри, може після цього побачиш, що вони з одного кагалу
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06.12.2024 16:27 Ответить
о? кругом одни евреи?..йой бідося....
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07.12.2024 01:28 Ответить
Да, з твоєю товкачкою дійсно бідося, ні навіть біда. Протерти зеньки вже не допоможуть.
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12.12.2024 07:58 Ответить
воно підсадной, зіц.председатель, глупо було б думати, що воно чи єлдак в чомусь серйозному шарять. вони звичайні маріонетки.
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05.12.2024 23:24 Ответить
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06.12.2024 21:29 Ответить
🤡 Пів України здав ! Сотні тисяч люду згубив ,і в золоте заслання ?!!! Це тільки тому Захід на це їде , шо зеленський це їх ,та кремлівська с*ка , який на 60 % впорався з задачею України і більше вже не може ...Та він там на передозі вхопиться ...
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05.12.2024 23:35 Ответить
В Лондоні є кунсткамера? Не знав...
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05.12.2024 23:37 Ответить
Видно будуть такі угоди, що доведеться переховувати Зе в Лондоні.
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05.12.2024 23:51 Ответить
Ему явно предлагают ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ
В обмен на уход из власти и НЕУЧАСТИЕ в будущих выборах
То есть украинский народ будет по вине этого урода
Еще лет 50 разгребать последствия
А у него будет НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ в Лондоне
Ну разве не прелесть?
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06.12.2024 00:28 Ответить
А чому б і ні? Захід схиблений на законності. А "велике всенародне горе" можна й відстрочити. Головне не злякати передчасно ...
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06.12.2024 21:37 Ответить
Ну чому ж так радикально, можна просто: "Я втомився. Я йду." Таке вже було ...
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06.12.2024 21:44 Ответить
І не треба морочитися ні з переворотом, ні з виборами. Таке теж уже було ...
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06.12.2024 21:48 Ответить
Згадайте Єльцина та Януковича ...
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06.12.2024 22:04 Ответить
Думаю Заходу потрібен хтось, хто підпише не вигідні для України умови. Вони це подадуть своєму електорату як досягнення миру, а що буде з Україню, то вже таке - Меркель з Обамою ж пропитляли.
От такому підписанту і надають "золоте заслання".
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06.12.2024 21:55 Ответить
Умовний Захід цинічний, але не дурний. Для них воювати чужими руками саме те. Ваш варіант означає, що зрештою воювати доведеться їм. Це нам не пощастило з сусідом і це у нас немає особливого вибору: або ми їх, або вони нас. На жаль ...
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06.12.2024 22:18 Ответить
Та не буде ніякий Захід воювати, путін не на стільки тупий щоб починати війну проти НАТО. Його вже з Сирії гонять, куди йому тягатись з альянсом. Це звісно не виключає гібридну війну, але у відкриту наврят. Та з рештою він дві області в Україні намагається захопити три роки, воюючи проти армії яка не має ******** авіації, флоту, ракетних військ, супутників і багато чого, що має Захід - включно з людським ресурсом.
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06.12.2024 22:36 Ответить
Поживемо - побачимо ...
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07.12.2024 01:59 Ответить
Зелєнскій буде чудово виглядати на будь якому дереві. "Какая разніца?" на лондонському платані чи на києвському каштані?
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06.12.2024 00:29 Ответить
Це піздёжь - не пускайте слюні.
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06.12.2024 00:44 Ответить
чхати де буде зеленський. Що буде з самою країною?
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06.12.2024 01:21 Ответить
Ага розмріялись.Зеля може спокійно піти на другі вибори бо конкурентів по рейтингу тут по суті в нього немає.Залужний фіг повернеться зі свого теплого місця в Британії.Але на 99 % буде те шо пуйло не піде ні на яку довготривалу заморозку бо 4 українські області він вніс в свою гівноконституцію,а по суті ні над одною областю не має 100 % контролю.Переговори пуйло може вести, навіть зупинити бойові дії,але тільки для того щоб переозброїтись,окріпнути і через півроку чи рік знову почати наступ.
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06.12.2024 02:35 Ответить
Міняємо зе на Залужного?
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06.12.2024 06:20 Ответить
Їх можна тільки в тюрмі в камерах міняти
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06.12.2024 07:08 Ответить
Агенство "Еl Bulba" якась .
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06.12.2024 07:39 Ответить
А може його в Марік чи Бахмут ? Какая разніца
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06.12.2024 07:53 Ответить
а для чого це москалям?
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06.12.2024 08:12 Ответить
Як тільки Зеленськмй втратить владу,його чекає динамічне майбутне,там навіть не потрібно особливого розслідування. Починаючи від продажу масок під час пандемії,вагнер далі більше.
Уявляю як йому спиться... Кільце звужуютєься і це тільки питання часу.
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06.12.2024 08:43 Ответить
Набагато цікавіше, це питання щодо скумбрії, адже вона розумніша, але влізла в цей заміс і, як буде вилазити з "отприскамми" ?
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12.12.2024 08:02 Ответить
То що, вони тій ****** хочуть життя зберегти! Ну нічого, ''новічьок'' тебе і там знайде!
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06.12.2024 08:50 Ответить
Всю цю зе-банду злодіїв на шибеницю.
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06.12.2024 09:05 Ответить
Гуантанамо.
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06.12.2024 10:56 Ответить
Краще б йому золотий шнурок від султана прислали. Щоб вдавився сам з честю
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06.12.2024 13:17 Ответить
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06.12.2024 22:28 Ответить
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06.12.2024 22:29 Ответить
Про честь це ви загнули не подумавши ...
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06.12.2024 22:50 Ответить
Один з його корешів-ефективних менеджерів, котрий начебто "має честь" (твердження з його заяви) до цих пір не дібрався до війська. То про яку честь чотирижди ухилянта можна говорити взагалі?
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12.12.2024 08:10 Ответить
А слідом і пєтров з бошировим підтягнуться знову відвідати лондонські шпілі-вілі.
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06.12.2024 18:52 Ответить
Вони одного поля ягоди.
Хіба що,для братерської підтримки.
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06.12.2024 20:50 Ответить
Невже тут немає тих хто за нього голосував.
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06.12.2024 21:48 Ответить
Поховалися ...
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06.12.2024 22:31 Ответить
Якийсь тупий текст. Маючи в руках марафон, Зе спокійно набере своїх 73%. Нафіг йому той Лондон
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07.12.2024 08:37 Ответить
Без вступления в НАТО нет смысла заключать мир. Иначе потом россия окрепнет и попрет дальше.
А Евросоюз нам лучше пока не вступать. Нас там разорят окончательно..соседи у нас со всех сторон шакалье. Может и нам пора подумать про о своих интересах. А потом лет через 20 уже и Евросоюзе думать. Туда со слабой экономикой нельзя идти
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07.12.2024 10:58 Ответить
Без вступу внатиє смисл в тому щоб перезавантажити цю зелену недоношену владу оптом. Вступ в НАТО з цією шоблою, за словами покійного С. Хмари, для України нічого доброго не гаранту.
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12.12.2024 08:06 Ответить
Скоріше б ця українофобська гнида здохла
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07.12.2024 13:05 Ответить
Перша інформаційна ластівка пішла в Україну...
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08.12.2024 12:49 Ответить
Эь мундо....Оно канешно,да...В курсе всех событий,&&ять,как радио Сандино,"всюду и ни где"....А если серьезно,"Цензор,Вы ж вроде как приличное новостное издание,а перепечатываете новостной шлак)))
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11.12.2024 23:41 Ответить
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