Запад готовит для Зеленского "золотую ссылку" в Лондоне, пока в Украине будут проходить президентские выборы, - El Mundo

В дипломатических кругах украинской столицы последние две недели "ходят слухи", что Запад готовит для Владимира Зеленского "золотую ссылку" в Лондоне, пока в Украине будут проходить президентские выборы. Это может быть после достижения соглашения с Россией о завершении войны.

Об этом пишет El Mundo со ссылкой на дипломатические круги в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Как отмечается, среди дипломатов в Киеве в последние недели "ходят слухи" об отправке Зеленского в Лондон. Там это назвали "золотой ссылкой".

Издание пишет, что в это время в Украине якобы должны состояться президентские выборы, на которые ожидают с 2023 года и которые пришлось отложить из-за войны.

Смотрите также: Зеленский в 30-ю годовщину Будапештского меморандума: "Просто подписи любого государства, каких-либо заверений или обещаний для безопасности недостаточно". ВИДЕО

Как отмечает El Mundo, такой шаг сопровождался бы "быстрым" вступлением в Евросоюз, финансовой помощью на восстановление и развертыванием европейских миротворцев. Эти войска были бы преимущественно из Великобритании и Франции на линии соприкосновения с россиянами, замороженной, как только будет достигнуто перемирие, чтобы "обеспечить соблюдение режима прекращения огня".

Французское издание, в частности, ссылается на план спецпосланника новоизбранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога по Украине, который ранее описывали в СМИ.

В частности, он будет предлагать прекращение огня между РФ и Украиной по текущей линии боевых действий.

"США будут продолжать вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы гарантировать, что Россия не сделает никаких дальнейших шагов вперед и не нанесет новых ударов после прекращения огня или мирного соглашения. Однако будущая военная помощь США потребует от Украины участия в мирных переговорах с Россией", - цитирует издание план Келлога.

Читайте также: Зеленский сигнализирует о готовности к мирным переговорам, - WSJ