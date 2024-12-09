ГБРовец Говорущак подал в суд на "Слідство.Інфо" после расследования об имуществе его семьи

Руководитель первого отдела Управления по досудебному расследованию уголовных правонарушений, совершенных работниками правоохранительных органов и судьями, Главного следственного управления ГБР Александр Говорущак подал в суд на журналистов "Слідство.Інфо", которые рассказали о приобретении его родней имущества, которое могло стоить 35 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт расследователей.

Так, Говорущак подал в суд иск на редакцию "Слідства.Інфо" и автора материала Яну Корнийчук о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убытки на 11 млн грн: на Сумщине будут судить должностных лиц лесхоза за махинации с древесиной. ФОТОрепортаж

В заявлении он просит журналистов опровергнуть на удалить всю опубликованную информацию, связанную с ним и его родней.

"Пренебрегая указанными принципами, не проверяя достоверность фактов, используя непроверенные источники без всякого доказательства и без всякого подтверждающего факта, редакция "Слідство.Інфо" умышленно создала в обществе представление о совершении мной недопустимых, в том числе коррупционных, действий, не совместимых со статусом работника правоохранительного органа и руководителя органа досудебного расследования", - отмечается в заявлении Говорущака. Все это, по его мнению, нарушает его права на уважение достоинства, чести и деловой репутации.

ГБРовец требует по 40 тысяч гривен морального ущерба от редакции "Слідства.Інфо" и от журналистки Яны Корнийчук.

Расследование журналистов в отношении Александра Говорущака

"Слідство.Інфо" обнародовало расследование, в котором рассказало, что родные Говорущака приобрели домов, квартир и автомобилей на 35 миллионов гривен. Имущество начало появляться у чиновника и его родственников, когда он пришел работать в ГБР.

Также читайте: Дело Гринкевичей: стороны завершают ознакомление с материалами