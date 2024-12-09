ГБРовец Говорущак подал в суд на "Слідство.Інфо" после расследования об имуществе его семьи
Руководитель первого отдела Управления по досудебному расследованию уголовных правонарушений, совершенных работниками правоохранительных органов и судьями, Главного следственного управления ГБР Александр Говорущак подал в суд на журналистов "Слідство.Інфо", которые рассказали о приобретении его родней имущества, которое могло стоить 35 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт расследователей.
Так, Говорущак подал в суд иск на редакцию "Слідства.Інфо" и автора материала Яну Корнийчук о защите чести, достоинства и деловой репутации.
В заявлении он просит журналистов опровергнуть на удалить всю опубликованную информацию, связанную с ним и его родней.
"Пренебрегая указанными принципами, не проверяя достоверность фактов, используя непроверенные источники без всякого доказательства и без всякого подтверждающего факта, редакция "Слідство.Інфо" умышленно создала в обществе представление о совершении мной недопустимых, в том числе коррупционных, действий, не совместимых со статусом работника правоохранительного органа и руководителя органа досудебного расследования", - отмечается в заявлении Говорущака. Все это, по его мнению, нарушает его права на уважение достоинства, чести и деловой репутации.
ГБРовец требует по 40 тысяч гривен морального ущерба от редакции "Слідства.Інфо" и от журналистки Яны Корнийчук.
Расследование журналистов в отношении Александра Говорущака
"Слідство.Інфо" обнародовало расследование, в котором рассказало, что родные Говорущака приобрели домов, квартир и автомобилей на 35 миллионов гривен. Имущество начало появляться у чиновника и его родственников, когда он пришел работать в ГБР.
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Але яка нарвана наглість, як сильно *********.
На фронт!
Без моего отношения к Говорущуку, нужно будет обосновать цифру 35 лимонов.
Судя по статье она выведена со слов соседей. Допущения и возможных расходов. А если он предоставит акт оценки?
Тогда мы скажем что акт не настоящий, а слово журналиста верное. В насквозь коррумпированной стране возможна независимая журналистика?
а може і більше, Всі будуть білі та пухнасті в десь страшно демократичній( за вазятки) країні ЕС яка їх буде завзято захищати.
Якщо у тебе є "правильна" ксіва, можеш покласти на всіх і вся.
"Ми, справжні джентльмени, віримо один одному на слово! І тут у мене як пішла карта..."
Українських судів майже не залишилось...
В цивілізованих країнах
Або працює на ворога
Або наркотрафік
Або проституція
Або шахрайство
Або рекет
Або схеми
І ТД і ТД
Бо звідки гроші?