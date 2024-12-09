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ГБРовец Говорущак подал в суд на "Слідство.Інфо" после расследования об имуществе его семьи

ДБрівець Говорущак подав до суду на

Руководитель первого отдела Управления по досудебному расследованию уголовных правонарушений, совершенных работниками правоохранительных органов и судьями, Главного следственного управления ГБР Александр Говорущак подал в суд на журналистов "Слідство.Інфо", которые рассказали о приобретении его родней имущества, которое могло стоить 35 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт расследователей.

Так, Говорущак подал в суд иск на редакцию "Слідства.Інфо" и автора материала Яну Корнийчук о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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В заявлении он просит журналистов опровергнуть на удалить всю опубликованную информацию, связанную с ним и его родней.

"Пренебрегая указанными принципами, не проверяя достоверность фактов, используя непроверенные источники без всякого доказательства и без всякого подтверждающего факта, редакция "Слідство.Інфо" умышленно создала в обществе представление о совершении мной недопустимых, в том числе коррупционных, действий, не совместимых со статусом работника правоохранительного органа и руководителя органа досудебного расследования", - отмечается в заявлении Говорущака. Все это, по его мнению, нарушает его права на уважение достоинства, чести и деловой репутации.

ГБРовец требует по 40 тысяч гривен морального ущерба от редакции "Слідства.Інфо" и от журналистки Яны Корнийчук.

Расследование журналистов в отношении Александра Говорущака

"Слідство.Інфо" обнародовало расследование, в котором рассказало, что родные Говорущака приобрели домов, квартир и автомобилей на 35 миллионов гривен. Имущество начало появляться у чиновника и его родственников, когда он пришел работать в ГБР.

Также читайте: Дело Гринкевичей: стороны завершают ознакомление с материалами

Автор: 

иск (640) коррупция (8560) ГБР (2985) незаконное обогащение (146)


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Топ комментарии
+42
Це предводитель Шалмана, а не ДБРівець.
Але яка нарвана наглість, як сильно *********.
На фронт!
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09.12.2024 13:05
+33
такі і на фронті будуть красти - краще відразу на розмінування ...
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09.12.2024 13:13
+33
Гівно здійснює спробу не смердіти... І морда така впевнена... Невже спрацює?!
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09.12.2024 13:14
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Це предводитель Шалмана, а не ДБРівець.
Але яка нарвана наглість, як сильно *********.
На фронт!
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09.12.2024 13:05 Ответить
такі і на фронті будуть красти - краще відразу на розмінування ...
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09.12.2024 13:13 Ответить
Міни будуть ******* і на чорному ринку продавати.
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09.12.2024 16:02 Ответить
але спочатку нехай міну "знімуть із запобіжника"
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09.12.2024 16:05 Ответить
Такий собі Жан Рено і Н. Портман. Фікуса не хватає
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09.12.2024 16:19 Ответить
Краще б відразу написав заяву про звільнення.....
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09.12.2024 13:06 Ответить
Ну,тепер вже доведеться журналістам довести це все.І думаю що вони доведуть
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09.12.2024 13:10 Ответить
якшо Бігуси навіть СБУшників "причесали" як юних слідопитів - то цього вуйка запроторять до буцегарні...
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09.12.2024 13:16 Ответить
Ви наївний. Бігусята працюють на замовлення і користуються "наводками" та тим, що їм "злили", самі вони нічого не "наривають", це просто конторка по "чєго, кому, подать" - головне, щоб платити.
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09.12.2024 14:06 Ответить
... але себе захистити зможуть?
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09.12.2024 14:37 Ответить
Вы читали ссылку?
Без моего отношения к Говорущуку, нужно будет обосновать цифру 35 лимонов.
Судя по статье она выведена со слов соседей. Допущения и возможных расходов. А если он предоставит акт оценки?
Тогда мы скажем что акт не настоящий, а слово журналиста верное. В насквозь коррумпированной стране возможна независимая журналистика?
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09.12.2024 14:50 Ответить
Співчуваєте????
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09.12.2024 18:18 Ответить
Та ні, наші судді візмуть з 35млн. откат 50% ,
а може і більше, Всі будуть білі та пухнасті в десь страшно демократичній( за вазятки) країні ЕС яка їх буде завзято захищати.
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09.12.2024 13:37 Ответить
яка ж нагла та потворна тварюка
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09.12.2024 14:48 Ответить
О , ефект Барбари Стрейзанд)
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09.12.2024 13:10 Ответить
Цього вишкребка надихає приклад дружбана Віслюка Рєзнікова, який СБУ на журналістів нацьковував, коли його спіймали на відмиванні "золотих" яєць.
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09.12.2024 13:10 Ответить
Гівно здійснює спробу не смердіти... І морда така впевнена... Невже спрацює?!
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09.12.2024 13:14 Ответить
А чого у їх всіх майже зачіски "аля братва - брадягам прівіт" ?
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09.12.2024 13:21 Ответить
Братве привет, бродягам здрасте.
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09.12.2024 14:53 Ответить
Така травма для репутації, нехай негайно оформлює інвалідність і пенсію заразом.
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09.12.2024 13:22 Ответить
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09.12.2024 14:49 Ответить
Він може відновити репутацію на фронті, кабан здоровий.
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09.12.2024 15:18 Ответить
Так придбав нерухомість чи ні - все просто - скажи. Так не, пілять, честь, гідність воно згадало.
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09.12.2024 13:35 Ответить
У нас справді закон, як дишло...
Якщо у тебе є "правильна" ксіва, можеш покласти на всіх і вся.
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09.12.2024 13:46 Ответить
З 20 року працює в ДБР і вже мільйонер... а скільки кращих синів України життя відддали, щоб ця гнида крала....
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09.12.2024 13:56 Ответить
"Майно почало зʼявлятися у посадовця та його родичів, коли він прийшов працювати у ДБР"...
"Ми, справжні джентльмени, віримо один одному на слово! І тут у мене як пішла карта..."
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09.12.2024 13:58 Ответить
Мовчання, знак згоди. Тікай, поки можна.
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09.12.2024 14:02 Ответить
Честь треба захищати на фронті, Говорущак
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09.12.2024 15:02 Ответить
Майно почало зʼявлятися, коли пішов працювати в ДБР - так до цього заробляли і накопичували, тепер можна і потратити
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09.12.2024 15:04 Ответить
Я дивлюся ці потвори зовсім звʼязок з реальністю втратили.
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09.12.2024 15:21 Ответить
ДБР - це повний банкрут й потребує повного кадрового оновлення, на 95%
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09.12.2024 15:36 Ответить
"Державне Бюро Репресій працює у повній відповідності до визначних цілей" (с) Олєжа Самісєбяпастрєлялі
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09.12.2024 21:08 Ответить
"про вчинення мною неприпустимих, у тому числі корупційних, дій, не сумісних зі статусом працівника правоохоронного органу та керівника органу досудового розслідування" . Теперь посмотрим... Если суд будет не в его (Говорущака) пользу, то уволится ли он с честью с ДБР или с позором продолжит службу? Интересный вопрос
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09.12.2024 15:39 Ответить
Не заважайте чинушам красти!
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09.12.2024 15:48 Ответить
В новині помилка - забули додати, що подав до російського суду в Україні.
Українських судів майже не залишилось...
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09.12.2024 15:53 Ответить
Якщо журналісти доведуть що оприлюднили то відповідальності не буде, якщо вони не зможуть довести це - то будуть змушені спростувати і компенсувати шкоду. Ніяких образ тут не повинно бути, зачвляючі такі речі автор має відповідати за опубліковане або обирати формулювання більш мякі. Чекаємо на рішення суду, тут все йде як повинно бути
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09.12.2024 15:55 Ответить
суд це нормальна практика вирішення подібних конфліктів.
В цивілізованих країнах
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09.12.2024 15:59 Ответить
той хробак щось тявкає про честь . гідність і ділову репутацію --- 35 лімонов настругав чесно. гідно по дєловому
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09.12.2024 16:10 Ответить
все що нажито непасильным трудом, квартиры 5 штук, машины 10 штук, дома 5 штук. Если бы это было где-нибудь в Польше, там бы этот чувак уже шконку грел, а тут пожурят, скажут шо то все неправда и переведут в академию на препадавательскую работу. таких самых готовить.
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09.12.2024 16:31 Ответить
Мало що злодій,він ще тупий злодій.Розумний ніколи б не акцентував на ситуаціі,просто б змовчав.А тепер будуть розслідувати,і не одні ЗМІ,тепер докопаються і до покровителів і до кришувателів.Бо злолій може кричати "лови злодія" лише на малому,базарному рівні.А там де мільйони треба або мовчати,або мовчки тікати...
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09.12.2024 17:00 Ответить
Достаточно посмотреть на это рыло хорошо откормленное при зелёных гнида и расследовать ничего не надо.Ему на нарах сидеть до конца жизни.Волонтеры вооружают армию,а эти мордовороты раскрадывают и высасывают все что могут
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09.12.2024 17:32 Ответить
Коли вже нажеретесь крахобори їбучі !
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09.12.2024 17:51 Ответить
Ви про що???Тільки почали,а Вам вже муляє????
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09.12.2024 18:17 Ответить
Говно. ***** свинота, що він Бога за бороду схопив, а кругом всі лохи.
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09.12.2024 18:53 Ответить
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09.12.2024 19:19 Ответить
ну так судді у нього на гачку, з назви підрозділу який він очолює видно що він збирає компромат крім усього і на суддів. Так що у журналістів мало шансів
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09.12.2024 20:00 Ответить
ОН НЕ ДБЭРОВЕЦ А ДЕБИЛОВЕЦ !)
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09.12.2024 20:30 Ответить
Это его мамка слева?😁
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09.12.2024 20:39 Ответить
Ну звісно шановний Говорущак, у вас, так, саме у вас, може бути незаплямана репутація, але хтось з родичів має сісти + конфіскація, бо 35 млн звідкись же взялись. Так зрозуміло що вони з незадекларованих джерел. Тобто, не ви, бо вид поважна людина, (!). А хтось з ваших родичів отримує кошти, бо:
Або працює на ворога
Або наркотрафік
Або проституція
Або шахрайство
Або рекет
Або схеми
І ТД і ТД
Бо звідки гроші?
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09.12.2024 21:43 Ответить
 
 