ДБРівець Говорущак подав до суду на "Слідство.Інфо" після розслідування про майно його родини
Керівник першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління ДБР Олександр Говорущак подав до суду на журналістів "Слідство.Інфо", які розповіли про придбання його ріднею майна, що могло коштувати 35 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт розслідувачів.
Так, Говорущак подав до суду позов на редакцію "Слідства.Інфо" та авторку матеріалу Яну Корнійчук про захист честі, гідності та ділової репутації.
У заяві він просить журналістів спростувати та видалити всю опубліковану інформацію, пов’язану з ним та його ріднею.
"Знехтувавши зазначеними принципами, не перевіряючи достовірність фактів, використовуючи неперевірені джерела без жодного доказу та без жодного підтверджуючого факту, редакція "Слідство.Інфо" умисно створила у суспільстві уявлення про вчинення мною неприпустимих, у тому числі корупційних, дій, не сумісних зі статусом працівника правоохоронного органу та керівника органу досудового розслідування", - зазначається у заяві Говорущака. Все це, на його думку, порушує його права на повагу до гідності, честі та ділової репутації.
ДБРівець вимагає по 40 тисяч гривень моральної шкоди від редакції "Слідства.Інфо" та від журналістки Яни Корнійчук.
Розслідування журналістів щодо Олександра Говорущака
"Слідство.Інфо" оприлюднило розслідування, в якому розповіло що рідні Говорущака придбали будинків, квартир та автівок на 35 мільйонів гривень. Майно почало зʼявлятися у посадовця та його родичів, коли він прийшов працювати у ДБР.
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Але яка нарвана наглість, як сильно *********.
На фронт!
Без моего отношения к Говорущуку, нужно будет обосновать цифру 35 лимонов.
Судя по статье она выведена со слов соседей. Допущения и возможных расходов. А если он предоставит акт оценки?
Тогда мы скажем что акт не настоящий, а слово журналиста верное. В насквозь коррумпированной стране возможна независимая журналистика?
а може і більше, Всі будуть білі та пухнасті в десь страшно демократичній( за вазятки) країні ЕС яка їх буде завзято захищати.
Якщо у тебе є "правильна" ксіва, можеш покласти на всіх і вся.
"Ми, справжні джентльмени, віримо один одному на слово! І тут у мене як пішла карта..."
Українських судів майже не залишилось...
В цивілізованих країнах
Або працює на ворога
Або наркотрафік
Або проституція
Або шахрайство
Або рекет
Або схеми
І ТД і ТД
Бо звідки гроші?