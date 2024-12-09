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ДБРівець Говорущак подав до суду на "Слідство.Інфо" після розслідування про майно його родини

ДБрівець Говорущак подав до суду на

Керівник першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління ДБР Олександр Говорущак подав до суду на журналістів "Слідство.Інфо", які розповіли про придбання його ріднею майна, що могло коштувати 35 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт розслідувачів.

Так, Говорущак подав до суду позов на редакцію "Слідства.Інфо" та авторку матеріалу Яну Корнійчук про захист честі, гідності та ділової репутації.

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У заяві він просить журналістів спростувати та видалити всю опубліковану інформацію, пов’язану з ним та його ріднею.

"Знехтувавши зазначеними принципами, не перевіряючи достовірність фактів, використовуючи неперевірені джерела без жодного доказу та без жодного підтверджуючого факту, редакція "Слідство.Інфо" умисно створила у суспільстві уявлення про вчинення мною неприпустимих, у тому числі корупційних, дій, не сумісних зі статусом працівника правоохоронного органу та керівника органу досудового розслідування", - зазначається у заяві Говорущака. Все це, на його думку, порушує його права на повагу до гідності, честі та ділової репутації.

ДБРівець вимагає по 40 тисяч гривень моральної шкоди від редакції "Слідства.Інфо" та від журналістки Яни Корнійчук.

Розслідування журналістів щодо Олександра Говорущака

"Слідство.Інфо" оприлюднило розслідування, в якому розповіло що рідні Говорущака придбали будинків, квартир та автівок на 35 мільйонів гривень. Майно почало зʼявлятися у посадовця та його родичів, коли він прийшов працювати у ДБР.

Також читайте: Справа Гринкевичів: сторони завершують ознайомлення з матеріалами

Автор: 

позов (492) корупція (4682) ДБР (3483) незаконне збагачення (190)


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Топ коментарі
+42
Це предводитель Шалмана, а не ДБРівець.
Але яка нарвана наглість, як сильно *********.
На фронт!
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09.12.2024 13:05
+33
такі і на фронті будуть красти - краще відразу на розмінування ...
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09.12.2024 13:13
+33
Гівно здійснює спробу не смердіти... І морда така впевнена... Невже спрацює?!
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09.12.2024 13:14
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Це предводитель Шалмана, а не ДБРівець.
Але яка нарвана наглість, як сильно *********.
На фронт!
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09.12.2024 13:05 Відповісти
такі і на фронті будуть красти - краще відразу на розмінування ...
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09.12.2024 13:13 Відповісти
Міни будуть ******* і на чорному ринку продавати.
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09.12.2024 16:02 Відповісти
але спочатку нехай міну "знімуть із запобіжника"
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09.12.2024 16:05 Відповісти
Такий собі Жан Рено і Н. Портман. Фікуса не хватає
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09.12.2024 16:19 Відповісти
Краще б відразу написав заяву про звільнення.....
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09.12.2024 13:06 Відповісти
Ну,тепер вже доведеться журналістам довести це все.І думаю що вони доведуть
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09.12.2024 13:10 Відповісти
якшо Бігуси навіть СБУшників "причесали" як юних слідопитів - то цього вуйка запроторять до буцегарні...
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09.12.2024 13:16 Відповісти
Ви наївний. Бігусята працюють на замовлення і користуються "наводками" та тим, що їм "злили", самі вони нічого не "наривають", це просто конторка по "чєго, кому, подать" - головне, щоб платити.
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09.12.2024 14:06 Відповісти
... але себе захистити зможуть?
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09.12.2024 14:37 Відповісти
Вы читали ссылку?
Без моего отношения к Говорущуку, нужно будет обосновать цифру 35 лимонов.
Судя по статье она выведена со слов соседей. Допущения и возможных расходов. А если он предоставит акт оценки?
Тогда мы скажем что акт не настоящий, а слово журналиста верное. В насквозь коррумпированной стране возможна независимая журналистика?
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09.12.2024 14:50 Відповісти
Співчуваєте????
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09.12.2024 18:18 Відповісти
Та ні, наші судді візмуть з 35млн. откат 50% ,
а може і більше, Всі будуть білі та пухнасті в десь страшно демократичній( за вазятки) країні ЕС яка їх буде завзято захищати.
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09.12.2024 13:37 Відповісти
яка ж нагла та потворна тварюка
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09.12.2024 14:48 Відповісти
О , ефект Барбари Стрейзанд)
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09.12.2024 13:10 Відповісти
Цього вишкребка надихає приклад дружбана Віслюка Рєзнікова, який СБУ на журналістів нацьковував, коли його спіймали на відмиванні "золотих" яєць.
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09.12.2024 13:10 Відповісти
Гівно здійснює спробу не смердіти... І морда така впевнена... Невже спрацює?!
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09.12.2024 13:14 Відповісти
А чого у їх всіх майже зачіски "аля братва - брадягам прівіт" ?
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09.12.2024 13:21 Відповісти
Братве привет, бродягам здрасте.
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09.12.2024 14:53 Відповісти
Така травма для репутації, нехай негайно оформлює інвалідність і пенсію заразом.
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09.12.2024 13:22 Відповісти
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09.12.2024 14:49 Відповісти
Він може відновити репутацію на фронті, кабан здоровий.
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09.12.2024 15:18 Відповісти
Так придбав нерухомість чи ні - все просто - скажи. Так не, пілять, честь, гідність воно згадало.
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09.12.2024 13:35 Відповісти
У нас справді закон, як дишло...
Якщо у тебе є "правильна" ксіва, можеш покласти на всіх і вся.
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09.12.2024 13:46 Відповісти
З 20 року працює в ДБР і вже мільйонер... а скільки кращих синів України життя відддали, щоб ця гнида крала....
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09.12.2024 13:56 Відповісти
"Майно почало зʼявлятися у посадовця та його родичів, коли він прийшов працювати у ДБР"...
"Ми, справжні джентльмени, віримо один одному на слово! І тут у мене як пішла карта..."
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09.12.2024 13:58 Відповісти
Мовчання, знак згоди. Тікай, поки можна.
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09.12.2024 14:02 Відповісти
Честь треба захищати на фронті, Говорущак
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09.12.2024 15:02 Відповісти
Майно почало зʼявлятися, коли пішов працювати в ДБР - так до цього заробляли і накопичували, тепер можна і потратити
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09.12.2024 15:04 Відповісти
Я дивлюся ці потвори зовсім звʼязок з реальністю втратили.
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09.12.2024 15:21 Відповісти
ДБР - це повний банкрут й потребує повного кадрового оновлення, на 95%
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09.12.2024 15:36 Відповісти
"Державне Бюро Репресій працює у повній відповідності до визначних цілей" (с) Олєжа Самісєбяпастрєлялі
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09.12.2024 21:08 Відповісти
"про вчинення мною неприпустимих, у тому числі корупційних, дій, не сумісних зі статусом працівника правоохоронного органу та керівника органу досудового розслідування" . Теперь посмотрим... Если суд будет не в его (Говорущака) пользу, то уволится ли он с честью с ДБР или с позором продолжит службу? Интересный вопрос
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09.12.2024 15:39 Відповісти
Не заважайте чинушам красти!
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09.12.2024 15:48 Відповісти
В новині помилка - забули додати, що подав до російського суду в Україні.
Українських судів майже не залишилось...
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09.12.2024 15:53 Відповісти
Якщо журналісти доведуть що оприлюднили то відповідальності не буде, якщо вони не зможуть довести це - то будуть змушені спростувати і компенсувати шкоду. Ніяких образ тут не повинно бути, зачвляючі такі речі автор має відповідати за опубліковане або обирати формулювання більш мякі. Чекаємо на рішення суду, тут все йде як повинно бути
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09.12.2024 15:55 Відповісти
суд це нормальна практика вирішення подібних конфліктів.
В цивілізованих країнах
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09.12.2024 15:59 Відповісти
той хробак щось тявкає про честь . гідність і ділову репутацію --- 35 лімонов настругав чесно. гідно по дєловому
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09.12.2024 16:10 Відповісти
все що нажито непасильным трудом, квартиры 5 штук, машины 10 штук, дома 5 штук. Если бы это было где-нибудь в Польше, там бы этот чувак уже шконку грел, а тут пожурят, скажут шо то все неправда и переведут в академию на препадавательскую работу. таких самых готовить.
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09.12.2024 16:31 Відповісти
Мало що злодій,він ще тупий злодій.Розумний ніколи б не акцентував на ситуаціі,просто б змовчав.А тепер будуть розслідувати,і не одні ЗМІ,тепер докопаються і до покровителів і до кришувателів.Бо злолій може кричати "лови злодія" лише на малому,базарному рівні.А там де мільйони треба або мовчати,або мовчки тікати...
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09.12.2024 17:00 Відповісти
Достаточно посмотреть на это рыло хорошо откормленное при зелёных гнида и расследовать ничего не надо.Ему на нарах сидеть до конца жизни.Волонтеры вооружают армию,а эти мордовороты раскрадывают и высасывают все что могут
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09.12.2024 17:32 Відповісти
Коли вже нажеретесь крахобори їбучі !
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09.12.2024 17:51 Відповісти
Ви про що???Тільки почали,а Вам вже муляє????
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09.12.2024 18:17 Відповісти
Говно. ***** свинота, що він Бога за бороду схопив, а кругом всі лохи.
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09.12.2024 18:53 Відповісти
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09.12.2024 19:19 Відповісти
ну так судді у нього на гачку, з назви підрозділу який він очолює видно що він збирає компромат крім усього і на суддів. Так що у журналістів мало шансів
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09.12.2024 20:00 Відповісти
ОН НЕ ДБЭРОВЕЦ А ДЕБИЛОВЕЦ !)
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09.12.2024 20:30 Відповісти
Это его мамка слева?😁
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09.12.2024 20:39 Відповісти
Ну звісно шановний Говорущак, у вас, так, саме у вас, може бути незаплямана репутація, але хтось з родичів має сісти + конфіскація, бо 35 млн звідкись же взялись. Так зрозуміло що вони з незадекларованих джерел. Тобто, не ви, бо вид поважна людина, (!). А хтось з ваших родичів отримує кошти, бо:
Або працює на ворога
Або наркотрафік
Або проституція
Або шахрайство
Або рекет
Або схеми
І ТД і ТД
Бо звідки гроші?
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09.12.2024 21:43 Відповісти
 
 