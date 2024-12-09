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Новости Война
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Германия и США совместно разрабатывают программное обеспечение для интеграции украинских дронов, - FT

Rheinmetall та Auterion розробляють спільні стандарти управління для українських безпілотників

Германия и США разрабатывают универсальное программное обеспечение для управления украинскими дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Financial Times.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал сотрудничество с американской компанией Auterion для разработки совместных операционных стандартов управления автономными дронами.

"В условиях общего перехода от пилотируемых к беспилотным системам крайне важно, чтобы автономные системы могли взаимодействовать друг с другом", - отметил Генеральный директор Auterion Лоренц Майер.

Украинский контекст

Украинские беспилотники уже используют программное обеспечение Auterion. Новая операционная система позволит объединить все дроны на общей платформе, обеспечивая их совместимость независимо от производителя.

По словам директора по цифровым технологиям Rheinmetall Тимо Хааса, в Украине эксплуатируется более 200 различных беспилотных воздушных систем, и их подготовка требует значительных затрат и времени. Разработка универсальной операционной системы поможет решить эти проблемы.

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Значение для НАТО

Auterion уже работает над созданием стандарта с открытым исходным кодом для автономных систем в рамках инициативы Минобороны США. Генеральный директор компании подчеркнул:

"Если бы у каждой страны НАТО был свой собственный стандарт связи для беспилотников, НАТО не смогло бы воевать сообща", - подчеркнул Майер

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Деятельность Rheinmetall в Украине

Rheinmetall активно расширяет свое присутствие в Украине:

Напомним, ранее спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет считать "законной военной целью" строительство в Украине заводов по производству оружия немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

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Автор: 

Германия (6952) сотрудничество (749) США (26620) дроны (3909) Rheinmetall (79)


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Оце діло?! А то "глобальний саміт миру", "гарантії безпеки", "план перемоги", "контактна група з закінчення війни", ... Хто б цьому Боневтіку пельку заткнув?!
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09.12.2024 16:25 Ответить
Янелоху про це не говоріть - а то він знову буде думати "погоджуватися - не погоджуватися", "брати - не брати"?
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09.12.2024 16:34 Ответить
Один стандарт і заглушити простіше
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09.12.2024 17:35 Ответить
Не плутайте внутрішню програму мікроконтролера дрона, і інтеграція їх вхідних - вихідних сигналів в систему зв'язку, з самою системою зв'язку, яка може бути з різною стійкістю до впливу.
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09.12.2024 18:40 Ответить
замість того що зараз працює безкоштовно, буде щось невідоме, та за гроші?
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09.12.2024 17:51 Ответить
 
 