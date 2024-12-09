УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10980 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 643 5

Німеччина та США спільно розробляють програмне забезпечення для інтеграції українських дронів, - FT

Rheinmetall та Auterion розробляють спільні стандарти управління для українських безпілотників

Німеччина та США розробляють універсальне програмне забезпечення для управління українськими дронами. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Financial Times.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall почав співпрацю з американською компанією Auterion для розробки спільних операційних стандартів управління автономними дронами. 

"В умовах загального переходу від пілотованих до безпілотних систем вкрай важливо, щоб автономні системи могли взаємодіяти одна з одною", - зазначив Генеральний директор Auterion Лоренц Маєр.

Український контекст

Українські безпілотники вже використовують програмне забезпечення Auterion. Нова операційна система дозволить об'єднати всі дрони на загальній платформі, забезпечуючи їхню сумісність незалежно від виробника.

За словами директора з цифрових технологій Rheinmetall Тімо Хааса, в Україні експлуатується понад 200 різних безпілотних повітряних систем, і їхня підготовка вимагає значних витрат та часу. Розробка універсальної операційної системи допоможе вирішити ці проблеми.

Читайте також: Українські військові матимуть детальні космічні знімки фронту: Міноборони підписало контракт з ICEYE

Значення для НАТО

Auterion вже працює над створенням стандарту з відкритим вихідним кодом для автономних систем у рамках ініціативи Міноборони США. Генеральний директор компанії підкреслив:

"Якби у кожної країни НАТО був свій власний стандарт зв’язку для безпілотників, НАТО не змогло б воювати спільно", - підкреслив Маєр

Читайте також: Зеленський підписав закон для залучення кредиту від ЄС, який погашатимуть за рахунок активів РФ

Діяльність Rheinmetall в Україні

Rheinmetall активно розширює свою присутність в Україні:

Нагадаємо, раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважатиме "законною військовою метою" будівництво в Україні заводів з виробництва зброї німецького оборонного концерну Rheinmetall.

Читайте також: Мерц запропонував створити європейську Контактну групу щодо завершення війни в Україні

Автор: 

Німеччина (7344) співпраця (1054) США (22685) дрони (4662) Rheinmetall (118)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце діло?! А то "глобальний саміт миру", "гарантії безпеки", "план перемоги", "контактна група з закінчення війни", ... Хто б цьому Боневтіку пельку заткнув?!
показати весь коментар
09.12.2024 16:25 Відповісти
Янелоху про це не говоріть - а то він знову буде думати "погоджуватися - не погоджуватися", "брати - не брати"?
показати весь коментар
09.12.2024 16:34 Відповісти
Один стандарт і заглушити простіше
показати весь коментар
09.12.2024 17:35 Відповісти
Не плутайте внутрішню програму мікроконтролера дрона, і інтеграція їх вхідних - вихідних сигналів в систему зв'язку, з самою системою зв'язку, яка може бути з різною стійкістю до впливу.
показати весь коментар
09.12.2024 18:40 Відповісти
замість того що зараз працює безкоштовно, буде щось невідоме, та за гроші?
показати весь коментар
09.12.2024 17:51 Відповісти
 
 