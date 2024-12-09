Німеччина та США спільно розробляють програмне забезпечення для інтеграції українських дронів, - FT
Німеччина та США розробляють універсальне програмне забезпечення для управління українськими дронами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Financial Times.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall почав співпрацю з американською компанією Auterion для розробки спільних операційних стандартів управління автономними дронами.
"В умовах загального переходу від пілотованих до безпілотних систем вкрай важливо, щоб автономні системи могли взаємодіяти одна з одною", - зазначив Генеральний директор Auterion Лоренц Маєр.
Український контекст
Українські безпілотники вже використовують програмне забезпечення Auterion. Нова операційна система дозволить об'єднати всі дрони на загальній платформі, забезпечуючи їхню сумісність незалежно від виробника.
За словами директора з цифрових технологій Rheinmetall Тімо Хааса, в Україні експлуатується понад 200 різних безпілотних повітряних систем, і їхня підготовка вимагає значних витрат та часу. Розробка універсальної операційної системи допоможе вирішити ці проблеми.
Значення для НАТО
Auterion вже працює над створенням стандарту з відкритим вихідним кодом для автономних систем у рамках ініціативи Міноборони США. Генеральний директор компанії підкреслив:
"Якби у кожної країни НАТО був свій власний стандарт зв’язку для безпілотників, НАТО не змогло б воювати спільно", - підкреслив Маєр
Діяльність Rheinmetall в Україні
Rheinmetall активно розширює свою присутність в Україні:
- У жовтні відкрив перший із чотирьох заводів;
- Завдяки партнерству з супутниковим оператором ICEYE Україна отримує нові супутникові знімки SAR.
Нагадаємо, раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважатиме "законною військовою метою" будівництво в Україні заводів з виробництва зброї німецького оборонного концерну Rheinmetall.
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