Украина должна вести переговоры о прекращении войны с позиции силы, - глава МИД Франции Барро
Украина должна сама решать, когда она будет готова вести переговоры о прекращении войны.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
По словам глава МИД, Киев должен делать это с позиции силы.
Это заявление Барро сделал после трехсторонних переговоров Дональда Трампа, Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского, которые состоялись 7 декабря в Париже.
Встреча Трампа, Макрона и Зеленского 7 декабря
Напомним, 7 декабря 2024 года в Париже президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча длилась более 30 минут, после чего лидеры отправились на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.
Зеленский рассказал, что на встрече с Дональдом Трампом в Париже говорили о замороженном конфликте.
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Prozapas. Одночасне "ми не повторимо помилки "Мінських" з "необхідно повернути ситуацію хоча б до стану 23.02.22" - якось може вміщатись лише в потужній голові Єрмака.
"Ситуація" 23.02.22 це і є "Мінські", шановний Андрій Борисович.
"Мінські", підкріплені ракетною програмою, реформою ЗСУ, замінованим Чонгаром та розгорнутими на небезпечних напрямках бригадами.... що ви успішно розвалили своїми "розведеннями військ", розмінуваннями акваторії Маріуполя, генералами в клітках, кротами в СБУ, воплями про "надо просто пєрєстать" і "война виґодна Порошенко" та ішною дічью.
А тепер ниєте, намагаючись впихнути ********** в голови затурканого вами народа, який під ракетами все чекає дива від "формул мира" та "планів перемоги", але продовжує хавати з "єдыного" " злочинні "Мінські".
"Ситуація" почне змінюватись з усвідомлення і визнання вами ваших провалів - але за цим неодмінно постане питання відповідальності, тому адекватності очікувати годі, продовжимо спостерігати за танцями кротів на сковородці.