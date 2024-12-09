Украина должна вести переговоры о прекращении войны с позиции силы, - глава МИД Франции Барро

Украина должна сама решать, когда она будет готова вести переговоры о прекращении войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По словам глава МИД, Киев должен делать это с позиции силы.

Это заявление Барро сделал после трехсторонних переговоров Дональда Трампа, Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского, которые состоялись 7 декабря в Париже.

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Встреча Трампа, Макрона и Зеленского 7 декабря

Напомним, 7 декабря 2024 года в Париже президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча длилась более 30 минут, после чего лидеры отправились на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.

Зеленский рассказал, что на встрече с Дональдом Трампом в Париже говорили о замороженном конфликте.

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