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Новости Война
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Украина должна вести переговоры о прекращении войны с позиции силы, - глава МИД Франции Барро

У Франції зробили заяву щодо переговорів України та РФ

Украина должна сама решать, когда она будет готова вести переговоры о прекращении войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По словам глава МИД, Киев должен делать это с позиции силы.

Это заявление Барро сделал после трехсторонних переговоров Дональда Трампа, Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского, которые состоялись 7 декабря в Париже.

Также читайте: Зеленский хочет заключить мир, - Трамп

Встреча Трампа, Макрона и Зеленского 7 декабря

Напомним, 7 декабря 2024 года в Париже президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча длилась более 30 минут, после чего лидеры отправились на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.

Зеленский рассказал, что на встрече с Дональдом Трампом в Париже говорили о замороженном конфликте.

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Франция (3506) переговоры с Россией (962) война в Украине (3804)


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А сила де ? Партнери мають не тільки базікати. Вони готові допомагати без застережень ? До кінця ? До останнього набою ?
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09.12.2024 17:08 Ответить
Хто цю позицію сили має профінансувати та власне виготовити у вигляді ракет/танків/бмп/рсзв/літаків та дронів, Барро волів не уточнювати.
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09.12.2024 17:10 Ответить
А з цими запитаннями яким хером до Барро? Тут в нас свої мали б бути відповідальні, і на рахунок ракет/танків/бмп/рсзв/літаків та дронів, і на рахунок фінансування. З них і питай! Чи нема коли, шашлики треба маринувати?
Prozapas. Одночасне "ми не повторимо помилки "Мінських" з "необхідно повернути ситуацію хоча б до стану 23.02.22" - якось може вміщатись лише в потужній голові Єрмака.

"Ситуація" 23.02.22 це і є "Мінські", шановний Андрій Борисович.

"Мінські", підкріплені ракетною програмою, реформою ЗСУ, замінованим Чонгаром та розгорнутими на небезпечних напрямках бригадами.... що ви успішно розвалили своїми "розведеннями військ", розмінуваннями акваторії Маріуполя, генералами в клітках, кротами в СБУ, воплями про "надо просто пєрєстать" і "война виґодна Порошенко" та ішною дічью.

А тепер ниєте, намагаючись впихнути ********** в голови затурканого вами народа, який під ракетами все чекає дива від "формул мира" та "планів перемоги", але продовжує хавати з "єдыного" " злочинні "Мінські".

"Ситуація" почне змінюватись з усвідомлення і визнання вами ваших провалів - але за цим неодмінно постане питання відповідальності, тому адекватності очікувати годі, продовжимо спостерігати за танцями кротів на сковородці.
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09.12.2024 17:17 Ответить
Виготовляти особливо й ніколи. Потрібно не жлобитися, а давати те, що є. Там ще багатоо.
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09.12.2024 17:24 Ответить
Сили ДУХу чи сили ВОЛІ????
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09.12.2024 17:15 Ответить
А де вона ту силу візьме? На дорозі знайде?
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09.12.2024 17:21 Ответить
В нас ''потужність'' , коли ''нюхне''.
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09.12.2024 17:29 Ответить
А ви нам ту силу дали,що вимагаєте від пана атамана ЗЄльоного такої дєрзості ?)))
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09.12.2024 17:49 Ответить
 
 