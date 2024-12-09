Україна має вести переговори про припинення війни з позиції сили, - глава МЗС Франції Барро

Україна має сама вирішувати, коли вона буде готова вести переговори про припинення війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За словами глава МЗС, Київ повинен робити це з позиції сили.

Цю заяву Барро зробив після тристоронніх переговорів Дональда Трампа, Емманюеля Макрона та Володимира Зеленського, які відбулися 7 грудня в Парижі.

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Зустріч Трампа, Макрона та Зеленського 7 грудня

Нагадаємо, 7 грудня 2024 року в Парижі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Зустріч тривала понад 30 хвилин, після чого лідери відправилися на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.

Зеленський розповів, що на зустрічі із Дональдом Трампом у Парижі говорили про заморожений конфлікт.

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