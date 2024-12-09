Україна має вести переговори про припинення війни з позиції сили, - глава МЗС Франції Барро
Україна має сама вирішувати, коли вона буде готова вести переговори про припинення війни.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
За словами глава МЗС, Київ повинен робити це з позиції сили.
Цю заяву Барро зробив після тристоронніх переговорів Дональда Трампа, Емманюеля Макрона та Володимира Зеленського, які відбулися 7 грудня в Парижі.
Зустріч Трампа, Макрона та Зеленського 7 грудня
Нагадаємо, 7 грудня 2024 року в Парижі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Зустріч тривала понад 30 хвилин, після чого лідери відправилися на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.
Зеленський розповів, що на зустрічі із Дональдом Трампом у Парижі говорили про заморожений конфлікт.
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Prozapas. Одночасне "ми не повторимо помилки "Мінських" з "необхідно повернути ситуацію хоча б до стану 23.02.22" - якось може вміщатись лише в потужній голові Єрмака.
"Ситуація" 23.02.22 це і є "Мінські", шановний Андрій Борисович.
"Мінські", підкріплені ракетною програмою, реформою ЗСУ, замінованим Чонгаром та розгорнутими на небезпечних напрямках бригадами.... що ви успішно розвалили своїми "розведеннями військ", розмінуваннями акваторії Маріуполя, генералами в клітках, кротами в СБУ, воплями про "надо просто пєрєстать" і "война виґодна Порошенко" та ішною дічью.
А тепер ниєте, намагаючись впихнути ********** в голови затурканого вами народа, який під ракетами все чекає дива від "формул мира" та "планів перемоги", але продовжує хавати з "єдыного" " злочинні "Мінські".
"Ситуація" почне змінюватись з усвідомлення і визнання вами ваших провалів - але за цим неодмінно постане питання відповідальності, тому адекватності очікувати годі, продовжимо спостерігати за танцями кротів на сковородці.