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Новини Війна
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Україна має вести переговори про припинення війни з позиції сили, - глава МЗС Франції Барро

У Франції зробили заяву щодо переговорів України та РФ

Україна має сама вирішувати, коли вона буде готова вести переговори про припинення війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За словами глава МЗС, Київ повинен робити це з позиції сили.

Цю заяву Барро зробив після тристоронніх переговорів Дональда Трампа, Емманюеля Макрона та Володимира Зеленського, які відбулися 7 грудня в Парижі.

Також читайте: Зеленський хоче укласти мир, - Трамп

Зустріч Трампа, Макрона та Зеленського 7 грудня

Нагадаємо, 7 грудня 2024 року в Парижі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Зустріч тривала понад 30 хвилин, після чого лідери відправилися на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.

Зеленський розповів, що на зустрічі із Дональдом Трампом у Парижі говорили про заморожений конфлікт.

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Франція (3053) переговори з Росією (1077) війна в Україні (3738)


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А сила де ? Партнери мають не тільки базікати. Вони готові допомагати без застережень ? До кінця ? До останнього набою ?
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09.12.2024 17:08 Відповісти
Хто цю позицію сили має профінансувати та власне виготовити у вигляді ракет/танків/бмп/рсзв/літаків та дронів, Барро волів не уточнювати.
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09.12.2024 17:10 Відповісти
А з цими запитаннями яким хером до Барро? Тут в нас свої мали б бути відповідальні, і на рахунок ракет/танків/бмп/рсзв/літаків та дронів, і на рахунок фінансування. З них і питай! Чи нема коли, шашлики треба маринувати?
Prozapas. Одночасне "ми не повторимо помилки "Мінських" з "необхідно повернути ситуацію хоча б до стану 23.02.22" - якось може вміщатись лише в потужній голові Єрмака.

"Ситуація" 23.02.22 це і є "Мінські", шановний Андрій Борисович.

"Мінські", підкріплені ракетною програмою, реформою ЗСУ, замінованим Чонгаром та розгорнутими на небезпечних напрямках бригадами.... що ви успішно розвалили своїми "розведеннями військ", розмінуваннями акваторії Маріуполя, генералами в клітках, кротами в СБУ, воплями про "надо просто пєрєстать" і "война виґодна Порошенко" та ішною дічью.

А тепер ниєте, намагаючись впихнути ********** в голови затурканого вами народа, який під ракетами все чекає дива від "формул мира" та "планів перемоги", але продовжує хавати з "єдыного" " злочинні "Мінські".

"Ситуація" почне змінюватись з усвідомлення і визнання вами ваших провалів - але за цим неодмінно постане питання відповідальності, тому адекватності очікувати годі, продовжимо спостерігати за танцями кротів на сковородці.
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09.12.2024 17:17 Відповісти
Виготовляти особливо й ніколи. Потрібно не жлобитися, а давати те, що є. Там ще багатоо.
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09.12.2024 17:24 Відповісти
Сили ДУХу чи сили ВОЛІ????
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09.12.2024 17:15 Відповісти
А де вона ту силу візьме? На дорозі знайде?
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09.12.2024 17:21 Відповісти
В нас ''потужність'' , коли ''нюхне''.
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09.12.2024 17:29 Відповісти
А ви нам ту силу дали,що вимагаєте від пана атамана ЗЄльоного такої дєрзості ?)))
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09.12.2024 17:49 Відповісти
 
 