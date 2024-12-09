В течение двух недель украинцы задекларировали 618 единиц огнестрельного оружия и 42 514 боеприпасов, - МВД
С момента старта процедуры декларирования огнестрельного оружия, которое было найдено или получено гражданами, в органах Национальной полиции украинцами было задекларировано 618 единиц огнестрельного оружия и 42 514 боеприпасов.
Об этом пишет пресс-служба Министерства внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.
"Еще 49 единиц оружия и 9845 боеприпасов были добровольно сданы гражданами в полицию без декларирования. Спасибо каждому гражданину, кто уже задекларировал огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.
В министерстве напоминают, что декларирование оружия в подразделениях Национальной полиции - это:
- законное владение оружием до конца военного положения;
- проявление ответственности и уважения к закону.
Чтобы задекларировать найденное или полученное оружие нужно предоставить оружие и пакет необходимых документов (письменное заявление; паспорт; идентификационный код; выписка о месте жительства/регистрации; фотография 3,5х4,5) в ближайшее подразделение НПУ, после чего дождитесь принятия соответствующего решения.
Ранее в МВД заявляли, что Единый реестр оружия будет наполнен на 100% в 2026 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Майже у кожного мента раніше, окрім табельної зброї, був ще "сірий" ствол, який можна скинути після вбивства.
Маєш? Тримай тихенько разом з цинком натрофеєних.
І прикупи легальну арку під .223 (5.56)
З 5,45х39 вже починається реальний дефіцит.
З ментами гратися в ті "реєстрації" автоматичної - це несерйозно.
*****************
А краще мобілізуйся. Будеш мати що завгодно. Абсолютно все.
1. Кто эти 618 альтернативно-одаренных?
2. Кто вообще в здравом уме купится на эту дичь? Ладно если бы на всю жизнь, а до конца войны проще его по-тихому где-нибудь прикопать, этот ствол.
Но логика зеленых понятна.
Если война закончится в их пользу (т.е. они останутся у власти) - они будут знать у кого стволы.
Если война закончится не в их пользу - у кацапов будет готовая база, у кого стволы.
Будь в Украине адекватное правительство и адекватный парламент, законодательно запретили бы напрочь короткоствольное с реальными тюремными сроками, и чуть ли не обязали законодательно иметь в каждом доме нарезное автоматическое в сейфе.
Глядишь и пуйло не напало бы на страну с 10-тью миллионами калашей в каждом доме.
100%?
ПРО НОРМАЛЬНІ ОБЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ДЛЯ ЗАХИСТУ ТИПУ ТЕРОБОРОНИ???
Степану продамо бо він заніс котлетку,або дозволимо заредекларувати!
А Петру ні!А ще потім і провадження влупим бо його ствол "після перевірки" виявився "не таким",щоб знав як без котлеток заходити.