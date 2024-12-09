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В течение двух недель украинцы задекларировали 618 единиц огнестрельного оружия и 42 514 боеприпасов, - МВД

Скільки зброї зареєстрували українці

С момента старта процедуры декларирования огнестрельного оружия, которое было найдено или получено гражданами, в органах Национальной полиции украинцами было задекларировано 618 единиц огнестрельного оружия и 42 514 боеприпасов.

Об этом пишет пресс-служба Министерства внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

"Еще 49 единиц оружия и 9845 боеприпасов были добровольно сданы гражданами в полицию без декларирования. Спасибо каждому гражданину, кто уже задекларировал огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

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В министерстве напоминают, что декларирование оружия в подразделениях Национальной полиции - это:

  • законное владение оружием до конца военного положения;
  • проявление ответственности и уважения к закону.

Чтобы задекларировать найденное или полученное оружие нужно предоставить оружие и пакет необходимых документов (письменное заявление; паспорт; идентификационный код; выписка о месте жительства/регистрации; фотография 3,5х4,5) в ближайшее подразделение НПУ, после чего дождитесь принятия соответствующего решения.

Ранее в МВД заявляли, что Единый реестр оружия будет наполнен на 100% в 2026 году.

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Автор: 

МВД (9318) оружие (10215) Нацполиция (16458) реестр (323)


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Топ комментарии
+7
Мне вот интересно два вопроса.

1. Кто эти 618 альтернативно-одаренных?

2. Кто вообще в здравом уме купится на эту дичь? Ладно если бы на всю жизнь, а до конца войны проще его по-тихому где-нибудь прикопать, этот ствол.

Но логика зеленых понятна.

Если война закончится в их пользу (т.е. они останутся у власти) - они будут знать у кого стволы.
Если война закончится не в их пользу - у кацапов будет готовая база, у кого стволы.

Будь в Украине адекватное правительство и адекватный парламент, законодательно запретили бы напрочь короткоствольное с реальными тюремными сроками, и чуть ли не обязали законодательно иметь в каждом доме нарезное автоматическое в сейфе.

Глядишь и пуйло не напало бы на страну с 10-тью миллионами калашей в каждом доме.
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09.12.2024 20:43
+6
Де автомат можна задекларувати? Калаш.... Завтра хочу знайти!
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09.12.2024 20:24
+5
Певен, що половина з цих стволів задекларована самими ментами.

Майже у кожного мента раніше, окрім табельної зброї, був ще "сірий" ствол, який можна скинути після вбивства.
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09.12.2024 20:34
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Де автомат можна задекларувати? Калаш.... Завтра хочу знайти!
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09.12.2024 20:24 Ответить
Певен, що половина з цих стволів задекларована самими ментами.

Майже у кожного мента раніше, окрім табельної зброї, був ще "сірий" ствол, який можна скинути після вбивства.
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09.12.2024 20:34 Ответить
Нахрєна?
Маєш? Тримай тихенько разом з цинком натрофеєних.
І прикупи легальну арку під .223 (5.56)
З 5,45х39 вже починається реальний дефіцит.
З ментами гратися в ті "реєстрації" автоматичної - це несерйозно.
*****************
А краще мобілізуйся. Будеш мати що завгодно. Абсолютно все.
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09.12.2024 20:37 Ответить
Це дуже мало ! Це не про що !
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09.12.2024 20:38 Ответить
Мне вот интересно два вопроса.

1. Кто эти 618 альтернативно-одаренных?

2. Кто вообще в здравом уме купится на эту дичь? Ладно если бы на всю жизнь, а до конца войны проще его по-тихому где-нибудь прикопать, этот ствол.

Но логика зеленых понятна.

Если война закончится в их пользу (т.е. они останутся у власти) - они будут знать у кого стволы.
Если война закончится не в их пользу - у кацапов будет готовая база, у кого стволы.

Будь в Украине адекватное правительство и адекватный парламент, законодательно запретили бы напрочь короткоствольное с реальными тюремными сроками, и чуть ли не обязали законодательно иметь в каждом доме нарезное автоматическое в сейфе.

Глядишь и пуйло не напало бы на страну с 10-тью миллионами калашей в каждом доме.
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09.12.2024 20:43 Ответить
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09.12.2024 21:30 Ответить
А "правоохоронні" не передають інфу про власників зброї портнову-татарову, для списків "неугодних"?
100%?
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09.12.2024 20:51 Ответить
КОЛИ БУДЕ ЗАКОН ПРО ЗБРОЮ?
ПРО НОРМАЛЬНІ ОБЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ДЛЯ ЗАХИСТУ ТИПУ ТЕРОБОРОНИ???
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09.12.2024 21:04 Ответить
Тілки вдуматись в розклад для мусорів!!
Степану продамо бо він заніс котлетку,або дозволимо заредекларувати!
А Петру ні!А ще потім і провадження влупим бо його ствол "після перевірки" виявився "не таким",щоб знав як без котлеток заходити.
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09.12.2024 21:11 Ответить
Не заплатив, ще й до ТЦК вiдправлять, мез медкомiсii!
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09.12.2024 21:53 Ответить
Коли наш БжеЗiнський зарееструе "лiки", якi вiн приймае перед вiдосiками?
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09.12.2024 21:50 Ответить
а какая статистика насчет того, сколько стволов (и как быстро) "правоохранители" сдали оккупантам и сочувствующим при оккупации Крыма\Донецка\Луганска и т.п. и сколько персональных данных "зарегистрированных владельцев" передали (до и после оккупации) и что потом с этими владельцами случилось и сколько их было?
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09.12.2024 22:06 Ответить
про знайдену дуже цікаво. З ПКМом можно приходить, чи хай ще полежить?
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09.12.2024 22:52 Ответить
 
 