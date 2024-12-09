В течение двух недель украинцы задекларировали 618 единиц огнестрельного оружия и 42 514 боеприпасов, - МВД

С момента старта процедуры декларирования огнестрельного оружия, которое было найдено или получено гражданами, в органах Национальной полиции украинцами было задекларировано 618 единиц огнестрельного оружия и 42 514 боеприпасов.

Об этом пишет пресс-служба Министерства внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

"Еще 49 единиц оружия и 9845 боеприпасов были добровольно сданы гражданами в полицию без декларирования. Спасибо каждому гражданину, кто уже задекларировал огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

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В министерстве напоминают, что декларирование оружия в подразделениях Национальной полиции - это:

законное владение оружием до конца военного положения;

проявление ответственности и уважения к закону.

Чтобы задекларировать найденное или полученное оружие нужно предоставить оружие и пакет необходимых документов (письменное заявление; паспорт; идентификационный код; выписка о месте жительства/регистрации; фотография 3,5х4,5) в ближайшее подразделение НПУ, после чего дождитесь принятия соответствующего решения.

Ранее в МВД заявляли, что Единый реестр оружия будет наполнен на 100% в 2026 году.

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