За два тижні українці задекларували 618 одиниць вогнепальної зброї та 42 514 боєприпасів, - МВС

З моменту старту процедури декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена або отримана громадянами в органах Національної поліції українцями було задекларовано 618 одиниць вогнепальної зброї та 42 514 боєприпасів.

Про це пише пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

"Ще 49 одиниць зброї та 9845 боєприпасів були добровільно здані громадянами до поліції без декларування. Дякуємо кожному громадянину, хто вже задекларував вогнепальну зброю", - йдеться в повідомленні.

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У міністерстві нагадують, що декларування зброї в підрозділах Національної поліції - це:

законне володіння зброєю до кінця воєнного стану;

прояв відповідальності та поваги до закону.

Щоб задекларувати знайдену або отриману зброю потрібно надати зброю та пакет необхідних документів (письмова заява; паспорт; ідентифікаційний код; витяг про місце проживання/реєстрації; фотокартка 3,5х4,5) до найближчого підрозділу НПУ, після чого дочекайтеся ухвалення відповідного рішення.

Раніше в МВС заявляли, що Єдиний реєстр зброї буде наповненим на 100% у 2026 році.

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