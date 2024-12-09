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За два тижні українці задекларували 618 одиниць вогнепальної зброї та 42 514 боєприпасів, - МВС

Скільки зброї зареєстрували українці

З моменту старту процедури декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена або отримана громадянами в органах Національної поліції українцями було задекларовано 618 одиниць вогнепальної зброї та 42 514 боєприпасів. 

Про це пише пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

"Ще 49 одиниць зброї та 9845 боєприпасів були добровільно здані громадянами до поліції без декларування. Дякуємо кожному громадянину, хто вже задекларував вогнепальну зброю", - йдеться в повідомленні.

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У міністерстві нагадують, що декларування зброї в підрозділах Національної поліції - це:

  • законне володіння зброєю до кінця воєнного стану;
  • прояв відповідальності та поваги до закону.

Щоб задекларувати знайдену або отриману зброю потрібно надати зброю та пакет необхідних документів (письмова заява; паспорт; ідентифікаційний код; витяг про місце проживання/реєстрації; фотокартка 3,5х4,5) до найближчого підрозділу НПУ, після чого дочекайтеся ухвалення відповідного рішення.

Раніше в МВС заявляли, що Єдиний реєстр зброї буде наповненим на 100% у 2026 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК перевіряє дані журналістського розслідування щодо посадовців Головного сервісного центру МВС

Автор: 

МВС (3501) зброя (7451) Нацполіція (15151) реєстр (844)


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Топ коментарі
+7
Мне вот интересно два вопроса.

1. Кто эти 618 альтернативно-одаренных?

2. Кто вообще в здравом уме купится на эту дичь? Ладно если бы на всю жизнь, а до конца войны проще его по-тихому где-нибудь прикопать, этот ствол.

Но логика зеленых понятна.

Если война закончится в их пользу (т.е. они останутся у власти) - они будут знать у кого стволы.
Если война закончится не в их пользу - у кацапов будет готовая база, у кого стволы.

Будь в Украине адекватное правительство и адекватный парламент, законодательно запретили бы напрочь короткоствольное с реальными тюремными сроками, и чуть ли не обязали законодательно иметь в каждом доме нарезное автоматическое в сейфе.

Глядишь и пуйло не напало бы на страну с 10-тью миллионами калашей в каждом доме.
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09.12.2024 20:43
+6
Де автомат можна задекларувати? Калаш.... Завтра хочу знайти!
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09.12.2024 20:24
+5
Певен, що половина з цих стволів задекларована самими ментами.

Майже у кожного мента раніше, окрім табельної зброї, був ще "сірий" ствол, який можна скинути після вбивства.
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09.12.2024 20:34
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Де автомат можна задекларувати? Калаш.... Завтра хочу знайти!
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09.12.2024 20:24 Відповісти
Певен, що половина з цих стволів задекларована самими ментами.

Майже у кожного мента раніше, окрім табельної зброї, був ще "сірий" ствол, який можна скинути після вбивства.
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09.12.2024 20:34 Відповісти
Нахрєна?
Маєш? Тримай тихенько разом з цинком натрофеєних.
І прикупи легальну арку під .223 (5.56)
З 5,45х39 вже починається реальний дефіцит.
З ментами гратися в ті "реєстрації" автоматичної - це несерйозно.
*****************
А краще мобілізуйся. Будеш мати що завгодно. Абсолютно все.
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09.12.2024 20:37 Відповісти
Це дуже мало ! Це не про що !
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09.12.2024 20:38 Відповісти
Мне вот интересно два вопроса.

1. Кто эти 618 альтернативно-одаренных?

2. Кто вообще в здравом уме купится на эту дичь? Ладно если бы на всю жизнь, а до конца войны проще его по-тихому где-нибудь прикопать, этот ствол.

Но логика зеленых понятна.

Если война закончится в их пользу (т.е. они останутся у власти) - они будут знать у кого стволы.
Если война закончится не в их пользу - у кацапов будет готовая база, у кого стволы.

Будь в Украине адекватное правительство и адекватный парламент, законодательно запретили бы напрочь короткоствольное с реальными тюремными сроками, и чуть ли не обязали законодательно иметь в каждом доме нарезное автоматическое в сейфе.

Глядишь и пуйло не напало бы на страну с 10-тью миллионами калашей в каждом доме.
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09.12.2024 20:43 Відповісти
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09.12.2024 21:30 Відповісти
А "правоохоронні" не передають інфу про власників зброї портнову-татарову, для списків "неугодних"?
100%?
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09.12.2024 20:51 Відповісти
КОЛИ БУДЕ ЗАКОН ПРО ЗБРОЮ?
ПРО НОРМАЛЬНІ ОБЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ДЛЯ ЗАХИСТУ ТИПУ ТЕРОБОРОНИ???
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09.12.2024 21:04 Відповісти
Тілки вдуматись в розклад для мусорів!!
Степану продамо бо він заніс котлетку,або дозволимо заредекларувати!
А Петру ні!А ще потім і провадження влупим бо його ствол "після перевірки" виявився "не таким",щоб знав як без котлеток заходити.
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09.12.2024 21:11 Відповісти
Не заплатив, ще й до ТЦК вiдправлять, мез медкомiсii!
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09.12.2024 21:53 Відповісти
Коли наш БжеЗiнський зарееструе "лiки", якi вiн приймае перед вiдосiками?
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09.12.2024 21:50 Відповісти
а какая статистика насчет того, сколько стволов (и как быстро) "правоохранители" сдали оккупантам и сочувствующим при оккупации Крыма\Донецка\Луганска и т.п. и сколько персональных данных "зарегистрированных владельцев" передали (до и после оккупации) и что потом с этими владельцами случилось и сколько их было?
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09.12.2024 22:06 Відповісти
про знайдену дуже цікаво. З ПКМом можно приходить, чи хай ще полежить?
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09.12.2024 22:52 Відповісти
 
 