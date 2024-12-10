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Новости
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Украина успешно испытывает новую ракету "Рута", - Зеленский

Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети Рута

Президент Украины Владимир Зеленский отметил успешные испытания новой ракеты собственного производства "Рута".

Об этом он заявил на вручении Национальной премии имени Бориса Патона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ракета-дрон "Паляниця" вышла в серийное производство.

Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло". На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Идут успешные испытания новой ракеты "Рута", - заявил президент.

Кроме того, подчеркнул глава государства, дальнобойный "Нептун" вскоре станет "ужасной реальностью для оккупантов".

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Также он отметил, что похожая ситуация и с дронами.

По словам президента, в Украине производят разведывательные беспилотники "Гор", ночные бомберы "Вампир" и Heavy Shot, FPV-дроны "Колибри" и "Камик", FPV-самолеты Darts, а также дальнобойные "Лютий" и Fire Point-1.

"Все это - украинское производство. Все это уже активно используется. И на фронте, и во вражеском тылу тоже. То, что дает Украине силу. То, что дает нам, украинцам, защиту. То, что принесет нам, я уверен, справедливый мир", - добавил Зеленский.

Ракета-дрон "Паляниця"

Напомним, 24 августа 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные впервые ударили по российским военным с помощью отечественного оружия - ракеты-дрона "Паляниця".

На следующий день, 25 августа 2024 года, Зеленский показал украинский дрон-ракету "Паляниця".

В декабре президент Владимир Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших ракет-дронов "Пекло".

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) украинское оружие (162) дроны (3887) баллистические ракеты (375)


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Топ комментарии
+58
післязавтра запланований запуск української Зірки Смерті

в мене питання до виборців цього зельоного лайна, ви чим думали ?
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10.12.2024 19:58
+45
Це вже схоже на відвертий тролінг мудрого наріду...
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10.12.2024 19:58
+39
Пора вже зелених на гілляки чіпляти.
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10.12.2024 20:05
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Де вона ***** її випробовує, припизжений?
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11.12.2024 03:57 Ответить
знову новиє зєльониє васюкі
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11.12.2024 06:21 Ответить
А як з випробуванням 120 мм міни скумбрія?
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11.12.2024 06:54 Ответить
Потихеньку виробництво набирає обертів. І москалям в коментарях це не подобається
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11.12.2024 07:39 Ответить
так потихеньку до кінця цього року мало бути мільйон дронів, не скажеш шмарклявий зегенерат скільки поставлено? ну хоч приблизно? чому й далі волонтери збирають на дрони і військові кажуть, що не вистачає?
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11.12.2024 07:53 Ответить
Поки виробництво набирає (у відосиках хрипатого, в основному) потихеньку, території втрачаються, а головне, люди гинуть, далеко не потихеньку.
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11.12.2024 08:30 Ответить
"піаніст" піпетковий прокукарекал...
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11.12.2024 08:40 Ответить
Гарні назви і відоси на виході хершис
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11.12.2024 09:45 Ответить
А чому президент передає це ж не його власність чи його?
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11.12.2024 14:57 Ответить
Знаю що президентські міни є.
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11.12.2024 14:58 Ответить
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