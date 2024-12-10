Украина успешно испытывает новую ракету "Рута", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил успешные испытания новой ракеты собственного производства "Рута".

Об этом он заявил на вручении Национальной премии имени Бориса Патона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ракета-дрон "Паляниця" вышла в серийное производство.

Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло". На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Идут успешные испытания новой ракеты "Рута", - заявил президент.

Кроме того, подчеркнул глава государства, дальнобойный "Нептун" вскоре станет "ужасной реальностью для оккупантов".

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Также он отметил, что похожая ситуация и с дронами.

По словам президента, в Украине производят разведывательные беспилотники "Гор", ночные бомберы "Вампир" и Heavy Shot, FPV-дроны "Колибри" и "Камик", FPV-самолеты Darts, а также дальнобойные "Лютий" и Fire Point-1.

"Все это - украинское производство. Все это уже активно используется. И на фронте, и во вражеском тылу тоже. То, что дает Украине силу. То, что дает нам, украинцам, защиту. То, что принесет нам, я уверен, справедливый мир", - добавил Зеленский.

Ракета-дрон "Паляниця"

Напомним, 24 августа 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные впервые ударили по российским военным с помощью отечественного оружия - ракеты-дрона "Паляниця".

На следующий день, 25 августа 2024 года, Зеленский показал украинский дрон-ракету "Паляниця".

В декабре президент Владимир Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших ракет-дронов "Пекло".