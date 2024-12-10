Бойцы 3-й ОШБр уничтожили КНП противника, а скопление живой силы накрыли кассетными боеприпасами. ВИДЕО
Бойцы подразделения артиллерийского дивизиона "Вершники Грому" 3-й отдельной штурмовой бригады нанесли сокрушительный удар по позициям оккупантов на Харьковском направлении.
Операция началась с точного удара FPV-дрона по командно-наблюдательному пункту врага, который рухнул как конструкция из картонных кубиков, ликвидировав группу оккупантов. Сразу после этого украинские защитники поразили миномет противника с боекомплектом, который сдетонировал и превратился в груду металлолома.
Скопление живой силы противника наши воины накрыли кассетными боеприпасами, окончательно сорвав очередную попытку штурма украинских позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Оперативный ВСУ опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.
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