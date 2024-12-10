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Новости Война
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Бойцы 3-й ОШБр уничтожили КНП противника, а скопление живой силы накрыли кассетными боеприпасами. ВИДЕО

Бойцы подразделения артиллерийского дивизиона "Вершники Грому" 3-й отдельной штурмовой бригады нанесли сокрушительный удар по позициям оккупантов на Харьковском направлении.

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Операция началась с точного удара FPV-дрона по командно-наблюдательному пункту врага, который рухнул как конструкция из картонных кубиков, ликвидировав группу оккупантов. Сразу после этого украинские защитники поразили миномет противника с боекомплектом, который сдетонировал и превратился в груду металлолома.

Скопление живой силы противника наши воины накрыли кассетными боеприпасами, окончательно сорвав очередную попытку штурма украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Оперативный ВСУ опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

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Автор: 

армия РФ (19160) уничтожение (6887) 3-я Отдельная штурмовая бригада (414)


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Ой як файно касетник животворящий ліг.... ! 9 із 10 балів
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10.12.2024 21:07 Ответить
Молодці посікли кацапоту на капусту. Слава ЗСУ.
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10.12.2024 21:09 Ответить
Дякую, хлопці !

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10.12.2024 21:32 Ответить
Одні переможні відео. Може покажете як і чому ЗСУ відступає - більше толку буде.
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11.12.2024 00:22 Ответить
тому що ти ухилянт
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11.12.2024 01:26 Ответить
Треба бути дуже розумово обмеженною людиною щоб не знаючи істини робити такі безапеляційні твердження.
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12.12.2024 13:44 Ответить
Тисячі кілометрівв фронту, а Донбас посипався у наслідок безтолковщини головнокомандуючого, який позвільняв командирів , а на місце них поставив корупціонерів, які беруть відкат за бойові, коли вони не посилають на передову бійців, а беруть гроші за це. Тому і сипиться фронт.
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11.12.2024 08:41 Ответить
 
 