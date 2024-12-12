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Новости Война
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Разговор с Путиным "был разочарованием", но я сделаю это снова, - Шольц

Шольц готовий знову розмовляти із Путіним

Несмотря на безрезультатный телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, канцлер Германии Олаф Шольц готов к дальнейшим переговорам с ним.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Aachener Zeitung.

Он назвал недавний разговор с Путиным "разочарованием".

"Это было разочарованием, потому что он просто повторял все свои фразы", - сказал Шольц.

Однако, считает канцлер, разговор был необходим, чтобы дать понять Путину, что он не может надеяться на то, что немецкая поддержка Украины уменьшится, и "что он также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира".

"И это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но мы не должны иметь никаких иллюзий", - добавил он.

Читайте также: Шольц призвал граждан Германии во время выборов "приблизиться к справедливому миру" в Украине

Звонок Шольца Путину

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.

По его словам, телефонный разговор с Путиным не был приятным, поскольку российский диктатор продолжает настаивать на достижении своих военных целей в Украине.

Читайте также: Шольц после разговора с Трампом: Уверен, что мы можем разработать общую стратегию в отношении Украины

Автор: 

путин владимир (31239) Шольц Олаф (906) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+15
Мозахист - збочинець.
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12.12.2024 10:09
+14
Садомазохiзм?
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12.12.2024 10:09
+12
З анекдоту: "Я бачу, тобі сподобалося"
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12.12.2024 10:09
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Садомазохiзм?
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12.12.2024 10:09 Ответить
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12.12.2024 13:02 Ответить
Мозахист - збочинець.
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12.12.2024 10:09 Ответить
Це ШОЛЬЦИНІЗМ!
Не вспомінать в сує НАШОГО Леопольда фон Захера-Мазоху!
На Німеччині своїх збоченців достатньо!
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12.12.2024 13:09 Ответить
От я "дєрьовня". Написав "мОзахист". Вибачайте, не дуже обізнаний в різновидах збочень.
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12.12.2024 14:47 Ответить
Фатальна для тебе помилка. Помилки треба виправляти. За це будеш наказаний
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12.12.2024 15:07 Ответить
З анекдоту: "Я бачу, тобі сподобалося"
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12.12.2024 10:09 Ответить
Варіант 2 .
Медвідь і каже:
-Слухай, чоловіче, я незрозумів, ти мисливець, чи під@рас?
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12.12.2024 10:46 Ответить
Як в анекдоті про поїдання кактусу...
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12.12.2024 10:10 Ответить
Шольц вже програв вибори.
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12.12.2024 10:16 Ответить
Срака болить але піду ще
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12.12.2024 10:16 Ответить
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12.12.2024 10:17 Ответить
Німецький журнал Playboy обрав Канцлера Німеччини Олафа Шольца анти-чоловіком року.
-----------
Playboy краще розбирається в людях, ніж Олаф Шольц.
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12.12.2024 10:18 Ответить
+ в людях і політиці
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12.12.2024 10:26 Ответить
Невже це національне-показувати шлях неодноразово?
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12.12.2024 10:19 Ответить
А Шольцу не сказали що то він з ****** спілкується?
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12.12.2024 10:24 Ответить
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12.12.2024 10:25 Ответить
Все німецьке керівництво завербовані і куплене орками. Німеччина гниє і занепадає.
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12.12.2024 10:25 Ответить
Їжаки плакали та кололись, але продовжувавли їсти кактус.
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12.12.2024 10:27 Ответить
Идиот. Его ссаными трусами по морде отхлестали, он утерся и лезет снова. Расскажите ему кто нибудь,интеллигенту сраному, что гопник понимает только силу, а все ваши уговоры он воспринимает только как слабость. После того как ты уже который раз талдычишь про Таурусы и боязнь эскалации - ***** сделал для себя вывод что ты ссыкун и в грош тебя не ставит. И боится он скорее всего только Трампа и Си, потому что эти в случае чего сопли жевать не будут.
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12.12.2024 10:28 Ответить
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12.12.2024 10:30 Ответить
уїб@н
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12.12.2024 10:32 Ответить
Когда Шольц лизал ***** жопу он надеялся что там будет шоколад но там вдруг оказалось говно.- Пойду еще раз полижу ***** жопу вдруг там уже шоколад появился, подумал Шольц
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12.12.2024 10:32 Ответить
Шольцик я вижу любит доминацию
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12.12.2024 10:37 Ответить
Меня граблями полбу долбануло , но повторю этот эксперемент.
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12.12.2024 10:38 Ответить
якщо 100 разів сказати свині Привіт, марно сподіватись, що на 101 раз свиня точно тобі відповість..., свині не вміють розмовляти..., німці ніяк не зрозуміють, що випадок з путіним, це той самий, коли розмовляти не треба, тебе ніколи не зрозуміють..., треба бити, бажано боляче, тоді воно відповзе...
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12.12.2024 10:39 Ответить
Тот случай когда хочешь выглядеть голубем мира ?
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12.12.2024 10:44 Ответить
голубцом
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12.12.2024 11:11 Ответить
- ой, бабоньки, вчора ходила по тому провулку - так мене там згвалтували !
- і що тепер?
- сьогодні піду знову

автор Шульц
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12.12.2024 10:44 Ответить
,,Не тратьте , дядьку сил"--це до Шольца .
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12.12.2024 10:45 Ответить
давай, дзвони, ми вже якось підготуємося до бомбардування фасшиського недомірка.
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12.12.2024 10:48 Ответить
Садо- мазо якесь...
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12.12.2024 10:59 Ответить
На Вову, вместо твоего миролюбивого блеяния, больше Таурусы подействовали бы.
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12.12.2024 11:07 Ответить
Миротворець недолугий!!!!
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12.12.2024 11:12 Ответить
Нічого ти не зробиш. Скоро німці тебе викинуть на смітник. Щоб такої ганьби в Німеччині більше ніколи не було.
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12.12.2024 11:13 Ответить
Пітух розхвилювався, шо йому газпромівську пенсію не дадуть.
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12.12.2024 11:15 Ответить
Досі зачарований?
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12.12.2024 11:18 Ответить
Видається, що Шольцу приємно коли йому плюють в харю і глузують з нього. До чого скотилась Німеччина якщо таке чмо презентує її на міжнародній арені.
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12.12.2024 11:18 Ответить
Принцип життя Шольца- Шмуоьца:"Нас е..т ,а ми крєпчаєм...)
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12.12.2024 11:23 Ответить
А если это ЛЮБОВЬ?
У немецких канцлеров любовь к путину - в крови
Она передается от канцлера к канцлеру
Вот уже более четверти века
Есть что - то в этих двух народах похожее
Ну любят они гитлеров!!!
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12.12.2024 11:35 Ответить
задньоприводний мозахіст
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12.12.2024 11:36 Ответить
Олаф Ґергардович Мазох.
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12.12.2024 11:39 Ответить
Ми тут регочемо над Шольцем. Мовляв, недолугий мазохіст, клоун, терпіла. А насправді це талановитий актор який грає потрібну ***** роль. Це російський шпигун як і Меркель. В Німеччині таких багато. І в робітничих кварталах, і у владних кабінетах.
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12.12.2024 11:41 Ответить
Як його ім'я? Олаф чи Олух?
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12.12.2024 11:50 Ответить
Що таке божевілля? Це коли ти робиш багато разів одне й те саме, сподіваючись отримати новий результат...
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12.12.2024 11:55 Ответить
«Нас *****, а ми міцнішаєм» (с) шольц. Їжачки плакали, кололись, але продовжували їсти кактус.
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12.12.2024 11:58 Ответить
чувак, йди у відставку, переізджай до путена, і спілкуйся

І пусти вже до влади норм канцела, хто своі мессаджи доставить путену Таурусами, бо той кремлівскій обсос розуміє тількі мову "орєшніків" і в кого більший "орєшнік" той і прав
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12.12.2024 11:59 Ответить
Куда смотрит германская медицина? Ему же врачей давно пора вызывать...
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12.12.2024 14:24 Ответить
 
 