Разговор с Путиным "был разочарованием", но я сделаю это снова, - Шольц

Несмотря на безрезультатный телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, канцлер Германии Олаф Шольц готов к дальнейшим переговорам с ним.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Aachener Zeitung.

Он назвал недавний разговор с Путиным "разочарованием".

"Это было разочарованием, потому что он просто повторял все свои фразы", - сказал Шольц.

Однако, считает канцлер, разговор был необходим, чтобы дать понять Путину, что он не может надеяться на то, что немецкая поддержка Украины уменьшится, и "что он также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира".

"И это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но мы не должны иметь никаких иллюзий", - добавил он.

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Звонок Шольца Путину

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.

По его словам, телефонный разговор с Путиным не был приятным, поскольку российский диктатор продолжает настаивать на достижении своих военных целей в Украине.

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