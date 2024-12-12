Разговор с Путиным "был разочарованием", но я сделаю это снова, - Шольц
Несмотря на безрезультатный телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, канцлер Германии Олаф Шольц готов к дальнейшим переговорам с ним.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Aachener Zeitung.
Он назвал недавний разговор с Путиным "разочарованием".
"Это было разочарованием, потому что он просто повторял все свои фразы", - сказал Шольц.
Однако, считает канцлер, разговор был необходим, чтобы дать понять Путину, что он не может надеяться на то, что немецкая поддержка Украины уменьшится, и "что он также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира".
"И это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но мы не должны иметь никаких иллюзий", - добавил он.
Звонок Шольца Путину
Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.
По его словам, телефонный разговор с Путиным не был приятным, поскольку российский диктатор продолжает настаивать на достижении своих военных целей в Украине.
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Не вспомінать в сує НАШОГО Леопольда фон Захера-Мазоху!
На Німеччині своїх збоченців достатньо!
Медвідь і каже:
-Слухай, чоловіче, я незрозумів, ти мисливець, чи під@рас?
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Playboy краще розбирається в людях, ніж Олаф Шольц.
- і що тепер?
- сьогодні піду знову
автор Шульц
У немецких канцлеров любовь к путину - в крови
Она передается от канцлера к канцлеру
Вот уже более четверти века
Есть что - то в этих двух народах похожее
Ну любят они гитлеров!!!
І пусти вже до влади норм канцела, хто своі мессаджи доставить путену Таурусами, бо той кремлівскій обсос розуміє тількі мову "орєшніків" і в кого більший "орєшнік" той і прав