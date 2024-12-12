РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10741 посетитель онлайн
Новости Война
2 634 17

С ноября тысяча украинцев вернулись на ВОТ, 18,9 тыс. - на условно безопасные территории, - Минсоцполитики

Мінсоцполітики повідомило, скільки ВПО повернулися на тимчасово окуповані території

По состоянию на 1 ноября 2024 года в целом 29 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись к предыдущему месту жительства, из них около одной тысячи - на временно оккупированные территории.

Об этом Министерство социальной политики сообщило на запрос "Радио Свобода" (проект "Свобода.Ранок"), передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по состоянию на 2 декабря в Украине было зарегистрировано почти пять миллионов внутренне перемещенных лиц.

По состоянию на 02.12.2023 было зарегистрировано 4,9 миллиона ВПЛ. То есть за год произошло уменьшение количества ВПЛ на 250 тысяч человек. Согласно данным электронных систем Минсоцполитики, по состоянию на 01.11.2024 на предыдущее место жительства вернулось всего 29 тысяч человек (около 7,7% от общего количества тех, кто снялся с учета)", - заявили в ведомстве.

Читайте также: Для обеспечения жильем ВПЛ нужны программы восстановления, а не строительства социального жилья, - Азархина

В Минсоцполитики объяснили, что из 29 тысяч человек на временно оккупированные территории вернулась одна тысяча, зато большинство - на "условно безопасные территории", а еще часть - на территории, где продолжаются боевые действия.

"В это количество входят украинцы, которые возвращались в любой из регионов страны, в том числе и тех, которые считаются условно безопасными (например, Киевщина, Житомирщина, Черниговщина и т.д.). Из этих 29 тысяч: одна тысяча - вернулись на ВОТ; 18,9 тысячи - на условно безопасные территории; 9 тысяч - территории возможных боевых действий", - пояснили в министерстве.

Читайте также: Кремль заставляет коллаборантов в Донецкой области "улучшать" демографию

Что предшествовало?

Ранее нардеп "Слуги народа" Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории, а позже сам опроверг такие данные.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что в Украине ухудшается ситуация с внутренне перемещенными лицами - из-за социально-экономических трудностей на новом месте ВПЛ возвращаются на временно оккупированные территории и в прифронтовые города.

Автор: 

оккупация (10135) Министерство социальной политики (882) ВПЛ (23) война в Украине (3761)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Звичайно ти краще всіх знаєш цю тему. І знаєш за кожного з тих всіх хто повернувся на ТОТ і причини.
Шо мені, як рядовому волонтеру який працював з переселенцями біля року, сказати такому експерту малоросів?

Але пригадую випадок з абсолютно нормальною парою, бабулєю та дідом, яки повернулась з 10 річною онукою (батьки померли) на ТОТ, тому тут у них НІФІГА не було, а вони все життя прожили у себе на луганщині, тільки дім з господарством та курами у них і був, а дом вцілів.. А тут вони пів року помикалась на утриманні в шелтері, на роботу ж стареньких ніхто не візьме, квартиру нема за що знімати. Те що вони нікому не потрібні - ну це явно було видно.
Одно дня вони заявили бажання не бути далі на нашому утриманні і повернутись назад. Потім записались на автобус до інших кто вирішив повернутись і поїхали на ТОТ з онукою. І якось ніхто з нас не спробував їм щось сказати, бо нічого було сказати.

Хоча було дуже жалко їх онуку, яка за ці місяці з іншими дітьми малювала листівки для ЗСУ

Тільки кожен з нас уявив про себе, яка ж жахлива ситуація в старості отак залишитись нікому не потрібному без хати.
показать весь комментарий
12.12.2024 20:08
+9
ну ось і досягнення півшостої влади малоросів пропутінських. вони хоч по 1000 отримали від наркєта?
показать весь комментарий
12.12.2024 19:45
+6
Зебіли, підкажіть, це записати в досягнення нинішньої влади , чи в пройопи папєрєдніків?
показать весь комментарий
12.12.2024 20:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну ось і досягнення півшостої влади малоросів пропутінських. вони хоч по 1000 отримали від наркєта?
показать весь комментарий
12.12.2024 19:45 Ответить
Звичайно ти краще всіх знаєш цю тему. І знаєш за кожного з тих всіх хто повернувся на ТОТ і причини.
Шо мені, як рядовому волонтеру який працював з переселенцями біля року, сказати такому експерту малоросів?

Але пригадую випадок з абсолютно нормальною парою, бабулєю та дідом, яки повернулась з 10 річною онукою (батьки померли) на ТОТ, тому тут у них НІФІГА не було, а вони все життя прожили у себе на луганщині, тільки дім з господарством та курами у них і був, а дом вцілів.. А тут вони пів року помикалась на утриманні в шелтері, на роботу ж стареньких ніхто не візьме, квартиру нема за що знімати. Те що вони нікому не потрібні - ну це явно було видно.
Одно дня вони заявили бажання не бути далі на нашому утриманні і повернутись назад. Потім записались на автобус до інших кто вирішив повернутись і поїхали на ТОТ з онукою. І якось ніхто з нас не спробував їм щось сказати, бо нічого було сказати.

Хоча було дуже жалко їх онуку, яка за ці місяці з іншими дітьми малювала листівки для ЗСУ

Тільки кожен з нас уявив про себе, яка ж жахлива ситуація в старості отак залишитись нікому не потрібному без хати.
показать весь комментарий
12.12.2024 20:08 Ответить
нажаль ти тут один. мене до себе та своєї родини не приписуй
показать весь комментарий
12.12.2024 20:15 Ответить
ти знаєш волонтер, я не чіпав переселенців. це їх справа. я зачепив нашу недорозвинену владу. вони їм похєр як і ти волонтер. чи ти цього ще не зрозумів?
показать весь комментарий
12.12.2024 20:14 Ответить
На автобус, київ донецьк?
показать весь комментарий
12.12.2024 20:57 Ответить
перестань писати тут свої брехні ,"волонтер"!
показать весь комментарий
12.12.2024 22:36 Ответить
Зебіли, підкажіть, це записати в досягнення нинішньої влади , чи в пройопи папєрєдніків?
показать весь комментарий
12.12.2024 20:04 Ответить
То посчитать их нельзя и точно сказать невозможно то уже точные числа. Хоть бы коорденировали свой треп пустой между собой
показать весь комментарий
12.12.2024 20:18 Ответить
Це фейк! Аларм, Аларм! Кацапське ІПСО!

Офіційних даних, скільки людей повернулися на окуповані території, немає і бути не може, - Верещук Джерело: https://censor.net/ua/n3522227
показать весь комментарий
12.12.2024 20:23 Ответить
це точно. щас побудять всі сплячі аккаунти, активують байцов нєвідімого хронта і ті почнуть на всих кидатись, розказуючи які вони парашні агенти, що вірять цьому вкиду. і що це явне іпсо проти найвеличнішого дєрьмака і його наручної кукли )))
показать весь комментарий
12.12.2024 20:51 Ответить
По перше, як це порахували?
По друге, яким автобусом?
показать весь комментарий
12.12.2024 20:58 Ответить
Рейсовим , через мінні поля , фортифікаційні лінії , окопи, землянки , лінію зіткнення , під обстрілами , дронами .. )))
показать весь комментарий
12.12.2024 21:44 Ответить
Взагалі досі їздять до орків , через країни Балтії , але є одне але ! От ті розповіді, що нема коштів , нещасні пенси з онучкою , повернулися на ТОТ --казочки бо ! Бо що б потрапити на ТОТ потрібні кошти виїхати в ЕС , доїхати до країн Балтії з Польщі , купити квитки на московію , а це дорого .
показать весь комментарий
12.12.2024 21:48 Ответить
 
 