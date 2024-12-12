С ноября тысяча украинцев вернулись на ВОТ, 18,9 тыс. - на условно безопасные территории, - Минсоцполитики
По состоянию на 1 ноября 2024 года в целом 29 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись к предыдущему месту жительства, из них около одной тысячи - на временно оккупированные территории.
Об этом Министерство социальной политики сообщило на запрос "Радио Свобода" (проект "Свобода.Ранок"), передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что по состоянию на 2 декабря в Украине было зарегистрировано почти пять миллионов внутренне перемещенных лиц.
По состоянию на 02.12.2023 было зарегистрировано 4,9 миллиона ВПЛ. То есть за год произошло уменьшение количества ВПЛ на 250 тысяч человек. Согласно данным электронных систем Минсоцполитики, по состоянию на 01.11.2024 на предыдущее место жительства вернулось всего 29 тысяч человек (около 7,7% от общего количества тех, кто снялся с учета)", - заявили в ведомстве.
В Минсоцполитики объяснили, что из 29 тысяч человек на временно оккупированные территории вернулась одна тысяча, зато большинство - на "условно безопасные территории", а еще часть - на территории, где продолжаются боевые действия.
"В это количество входят украинцы, которые возвращались в любой из регионов страны, в том числе и тех, которые считаются условно безопасными (например, Киевщина, Житомирщина, Черниговщина и т.д.). Из этих 29 тысяч: одна тысяча - вернулись на ВОТ; 18,9 тысячи - на условно безопасные территории; 9 тысяч - территории возможных боевых действий", - пояснили в министерстве.
Что предшествовало?
Ранее нардеп "Слуги народа" Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории, а позже сам опроверг такие данные.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что в Украине ухудшается ситуация с внутренне перемещенными лицами - из-за социально-экономических трудностей на новом месте ВПЛ возвращаются на временно оккупированные территории и в прифронтовые города.
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Шо мені, як рядовому волонтеру який працював з переселенцями біля року, сказати такому експерту малоросів?
Але пригадую випадок з абсолютно нормальною парою, бабулєю та дідом, яки повернулась з 10 річною онукою (батьки померли) на ТОТ, тому тут у них НІФІГА не було, а вони все життя прожили у себе на луганщині, тільки дім з господарством та курами у них і був, а дом вцілів.. А тут вони пів року помикалась на утриманні в шелтері, на роботу ж стареньких ніхто не візьме, квартиру нема за що знімати. Те що вони нікому не потрібні - ну це явно було видно.
Одно дня вони заявили бажання не бути далі на нашому утриманні і повернутись назад. Потім записались на автобус до інших кто вирішив повернутись і поїхали на ТОТ з онукою. І якось ніхто з нас не спробував їм щось сказати, бо нічого було сказати.
Хоча було дуже жалко їх онуку, яка за ці місяці з іншими дітьми малювала листівки для ЗСУ
Тільки кожен з нас уявив про себе, яка ж жахлива ситуація в старості отак залишитись нікому не потрібному без хати.
Офіційних даних, скільки людей повернулися на окуповані території, немає і бути не може, - Верещук Джерело: https://censor.net/ua/n3522227
По друге, яким автобусом?