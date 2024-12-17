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Боятся украинских дронов: войска КНДР размещают дополнительные наблюдательные посты, - ГУР МО

Військові КНДР через страх перед українськими БПЛА розставляють спостережні пости

После серьезных потерь подразделения КНДР начали размещать дополнительные наблюдательные посты для обнаружения беспилотников Сил обороны Украины на Курщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Перед штурмом северокорейские войска на передовых рубежах накапливают группу до 20-30 солдат - в район сосредоточения передвигаются малыми группами до шести военнослужащих. Постоянное накопление штурмовых групп личным составом армии КНДР на Курщине свидетельствует, что Москва не хочет терять темп наступательных действий", - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что для распознавания на фронте северокорейские военные используют красный скотч.

Смотрите также: Ликвидировано 50 военных КНДР и ранены еще 47: результаты 3 дней работы ССО на Курщине. ВИДЕО

Войска КНДР на Курщине

Напомним, 14 декабря впервые в истории подразделения армии Северной Кореи осуществили массированную атаку на позиции ВС Украины возле города Суджа, на территории РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть данные, что россияне начали привлекать к штурмам заметное количество солдат из КНДР, пока что в Курской области.

По данным ГУР, северокорейские войска, задействованные оккупантами в штурмовых действиях в Курской области, уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери.

Из-за больших потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на территории Украины, рассказали в Силах обороны.

В Пентагоне подтвердили потери среди войск КНДР в боях на Курщине.

Государственный департамент США предупредил, что привлечение военных КНДР в боевых действиях на территории Украины будет расцениваться как усиление эскалации.

Смотрите: Единственная причина, по которой корейцы гибнут в этой войне, - безумие Путина, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+6
могли би їм і червоний камуфляж видати на зиму.
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17.12.2024 14:13
+5
саме погане навіть не те, що з цих собакогризів хтось таки виживе і навчиться не йти в ура-атаку по голому полю сотнями,
і навіть не те, шо вони інших чухченців навчять.
саме погане те, що південні корейці не вчяться і не хочуть - може і в них які свої шашликі є...
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17.12.2024 14:32
+4
Это не страх, а адаптация под условия войны.
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17.12.2024 14:19
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Правила форума Совет форумчан
могли би їм і червоний камуфляж видати на зиму.
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17.12.2024 14:13 Ответить
Чучхеїстав воно зайве, ще ганчірря на них витрачати, хоча порада цікава.
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17.12.2024 14:41 Ответить
Это не страх, а адаптация под условия войны.
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17.12.2024 14:19 Ответить
схожі на маленьких хлопчиків що заблукали в лісі - притиснулися до деревця - накрилися шинелкою та ждуть спасатєлей від Солнцелікого
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17.12.2024 14:21 Ответить
Нам бы побольше касетных боеприпасов. Все касетки сейчас идут из США, куда скоро придет ************ Тампон обещавший устроить нам геноцид. А в Европе касеток нету. Обычными же боеприпасами не остановишь косоглазое стадо которое ломанется на наши позиции как безмозгие сайгаки.
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17.12.2024 14:30 Ответить
Дофіга касеток у Європі. Наш улюблений Rheinmetall виготовляє 155 мм, включно з керованими, ATACAMS, GSMLR, та баражуючи ********** HERO від 10 до 125 кг. Було би у Сцольца бажання. Чи краще щоб не було Сцольца.
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17.12.2024 15:03 Ответить
Ага. Только они нам не дадут патамушта им жалко убивать рузгих и корейцев. Поетому нам нужно самим их производить. Пускай Rheinmetall поставит нам хотя бы оборудование для их производства.
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17.12.2024 16:27 Ответить
Вони https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dd-iieGp5YFg&ved=2ahUKEwicoKnsha-KAxWZ8LsIHU4oDnIQwqsBegQIFBAG&usg=AOvVaw0__uMiNuRR6srmHJ2orlyx заводи будують
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17.12.2024 16:54 Ответить
саме погане навіть не те, що з цих собакогризів хтось таки виживе і навчиться не йти в ура-атаку по голому полю сотнями,
і навіть не те, шо вони інших чухченців навчять.
саме погане те, що південні корейці не вчяться і не хочуть - може і в них які свої шашликі є...
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17.12.2024 14:32 Ответить
подивіться блоги про Корею, вони у зовсім іншому світі живуть
там йде війна за красу і статус в суспільстві.
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17.12.2024 18:40 Ответить
навіть не збираюся.
єдине яке щє всіх внятних тримає? - це не дивитися марафон,
і не читати блоги про Корею...
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17.12.2024 18:47 Ответить
пані Ксенія, вам не сподобається,
aле ж ви ж з джамалом цілувалися в десна,
коли я орав це гніда! - помилкі, такі які помилкі
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17.12.2024 21:17 Ответить
 
 