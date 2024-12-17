Боятся украинских дронов: войска КНДР размещают дополнительные наблюдательные посты, - ГУР МО

После серьезных потерь подразделения КНДР начали размещать дополнительные наблюдательные посты для обнаружения беспилотников Сил обороны Украины на Курщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Перед штурмом северокорейские войска на передовых рубежах накапливают группу до 20-30 солдат - в район сосредоточения передвигаются малыми группами до шести военнослужащих. Постоянное накопление штурмовых групп личным составом армии КНДР на Курщине свидетельствует, что Москва не хочет терять темп наступательных действий", - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что для распознавания на фронте северокорейские военные используют красный скотч.

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Войска КНДР на Курщине

Напомним, 14 декабря впервые в истории подразделения армии Северной Кореи осуществили массированную атаку на позиции ВС Украины возле города Суджа, на территории РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть данные, что россияне начали привлекать к штурмам заметное количество солдат из КНДР, пока что в Курской области.

По данным ГУР, северокорейские войска, задействованные оккупантами в штурмовых действиях в Курской области, уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери.

Из-за больших потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на территории Украины, рассказали в Силах обороны.

В Пентагоне подтвердили потери среди войск КНДР в боях на Курщине.

Государственный департамент США предупредил, что привлечение военных КНДР в боевых действиях на территории Украины будет расцениваться как усиление эскалации.

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