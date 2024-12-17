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Европа ожидает вовлеченности в переговорный процесс по Украине после прихода Трампа, - посол Италии Формоза

Формоза про можливий переговорний процес по Україні

Европейские союзники Украины ожидают, что в случае инициирования Дональдом Трампом после его возвращения в Белый дом некоего "переговорного процесса" по Украине они также будут вовлечены в него.

Об этом заявил посол Италии в Украине Карло Формоза в комментарии агентству ANSA, пишет"Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Формоза заявил, что никто не стремится к миру больше, чем Украина, которая ежедневно страдает от последствий полномасштабного вторжения РФ.

"Поэтому, исходя из этого предположения, есть надежда со стороны украинского населения и руководства, что с началом президентства Трампа, благодаря его решимости, может быть фактически запущена динамика переговоров",- сказал дипломат.

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В то же время он добавил, что еще предстоит увидеть, "что получится из нового подхода".

"Мы сейчас находимся на этапе определения того, что это может быть, что, естественно, также предполагает участие всех союзников, включая Европу, в плане того, что может быть окончательным решением",- сказал Формоза.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что много работает над прекращением войны России против Украины, и уже достиг "небольшого прогресса".

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Очікуйте... В "очко"!
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17.12.2024 19:10 Ответить
Європа очікує залученості

***********!
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17.12.2024 19:10 Ответить
А хіба Європа не залучена? Чи Шольц з Орбаном вже не Європа?
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17.12.2024 19:12 Ответить
Вони вже ради всі кричати ,, слава путіну !"
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17.12.2024 19:15 Ответить
Угу ... от тільки вперта Україна ніяк здаватись не бажає ...
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17.12.2024 19:19 Ответить
а вам не здається, що, маючи бажання залучити вас до цього процесу, він робив би це ВЖЕ...
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17.12.2024 19:19 Ответить
Точніше - європейські союзники України очкують ....
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17.12.2024 19:22 Ответить
 
 