Европа ожидает вовлеченности в переговорный процесс по Украине после прихода Трампа, - посол Италии Формоза

Европейские союзники Украины ожидают, что в случае инициирования Дональдом Трампом после его возвращения в Белый дом некоего "переговорного процесса" по Украине они также будут вовлечены в него.

Об этом заявил посол Италии в Украине Карло Формоза в комментарии агентству ANSA, пишет"Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Формоза заявил, что никто не стремится к миру больше, чем Украина, которая ежедневно страдает от последствий полномасштабного вторжения РФ.

"Поэтому, исходя из этого предположения, есть надежда со стороны украинского населения и руководства, что с началом президентства Трампа, благодаря его решимости, может быть фактически запущена динамика переговоров",- сказал дипломат.

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В то же время он добавил, что еще предстоит увидеть, "что получится из нового подхода".

"Мы сейчас находимся на этапе определения того, что это может быть, что, естественно, также предполагает участие всех союзников, включая Европу, в плане того, что может быть окончательным решением",- сказал Формоза.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что много работает над прекращением войны России против Украины, и уже достиг "небольшого прогресса".

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