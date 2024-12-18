150 суток "на нуле": Воины 10-й ОГШБ "Эдельвейс" 5 месяцев держали позицию на передовой

Бойцы 10-й ОГШБ "Эдельвейс" Виталий Сидорук (Сидор) и Виктор Янишевский (Зевс) в течение 5 месяцев удерживали позицию под постоянными атаками оккупантов.

Об этом говорится в материале "Западного курьера", информирует Цензор.НЕТ.

Главный сержант Виталий Сидорук (Сидор) родился 7 марта 1978 года в селе Липляны Киверцовского района Волынской области.

Виталий Сидорук (Сидор)

23 апреля 2024 года мобилизовался и сразу пришел на службу в мотопехотный батальон. Первая позиция, на которую зашел Виталий называлась "Тайфун". А дальше "Масян" - тяжелая позиция, на которую было почти невозможно зайти, но он это сделал.

"На "Масяне" нас было двое: я и мой побратим Виктор Янишевский с позывным Зевс. Там мы впервые увиделись и познакомились. Задача была в наблюдении и правильных своевременных докладах, ведь позиция находится на переднем краю. ... Дни тянулись долго, со временем мы уже привыкли к вражеским обстрелам, постоянным взрывам и звукам дронов. Так, как логистика была невозможна, провизию и все необходимое для несения службы нам доставляли дронами. Была страшная жара, случалось, что во время сбрасывания провизии бутылка могла повредиться и мы оставались без воды", - рассказал он.

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Со временем он понял, что его организм ослабляется, за 150 суток мышцы начали атрофироваться от того, что он мало двигается. Впоследствии ему с побратимом сообщили, что будет замена.

"Я сильно переживал, как мы будем выходить, ведь самое тяжелое - это дорога, постоянные обстрелы, дроны-камикадзе преследуют на каждом шагу, а организм ослаблен. Это была так называемая "дорога смерти". И вот прозвучала команда: "На выход"! Эту дорогу я не забуду никогда! Казалось, что мы не выйдем, звуки дронов сопровождали нас везде. Вдруг взрыв, я почувствовал боль в ногах и понял, что ранен и идти уже не смогу. Казалось еще совсем немного, а я не могу двигаться. Зевс быстро оказал мне домедицинскую помощь и наложил турникет. В этот момент я сказал побратиму: "Дальше иди сам, потому что еще погибнешь из-за меня". На что он мне ответил: "Мы столько времени были вместе, ты думаешь что я сейчас тебя брошу?" И не оставил. Когда Витя дотянул меня до точки эвакуации, я уже почти не терял сознание. Смотрел на него и понимал, что за это время мы стали не просто случайными знакомыми, а настоящими побратимами", - сказал Сидор.

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Пришел в себя Виталий в госпитале, ему ампутировали ногу. Однако воин отметил, что несмотря на все, если вернуть время назад, то он сделал бы то же самое. По его словам, война не только для ребят в окопах, это общая беда для всей Украины.

Виктор Янишевский (Зевс) родился 15 мая 1980 года в селе Бровары Бучацкого района Тернопольской области. В ряды ВСУ присоединился в феврале 2024 года, после прохождения курса базовой военной подготовки примкнул к "эдельвейсам".

Виктор Янишевский (Зевс)

Вместе с Виталием Сидоруком мужественно держал оборону на "Масяне". Зевс пробыл на позиции 124 дня.

После ранения и лечения Зевс больше всего хотел увидеть любимую жену и дочь, впоследствии отправился в долгожданный отпуск, после которого вернется в строй и будет продолжать защищать Украину.

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