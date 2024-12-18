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150 суток "на нуле": Воины 10-й ОГШБ "Эдельвейс" 5 месяцев держали позицию на передовой

Бійці 10-ї ОГШБ Едельвейс провели 150 діб на нулі

Бойцы 10-й ОГШБ "Эдельвейс" Виталий Сидорук (Сидор) и Виктор Янишевский (Зевс) в течение 5 месяцев удерживали позицию под постоянными атаками оккупантов.

Об этом говорится в материале "Западного курьера", информирует Цензор.НЕТ.

Главный сержант Виталий Сидорук (Сидор) родился 7 марта 1978 года в селе Липляны Киверцовского района Волынской области.

Віталій Сидорук (Сидор)
Виталий Сидорук (Сидор)

23 апреля 2024 года мобилизовался и сразу пришел на службу в мотопехотный батальон. Первая позиция, на которую зашел Виталий называлась "Тайфун". А дальше "Масян" - тяжелая позиция, на которую было почти невозможно зайти, но он это сделал.

"На "Масяне" нас было двое: я и мой побратим Виктор Янишевский с позывным Зевс. Там мы впервые увиделись и познакомились. Задача была в наблюдении и правильных своевременных докладах, ведь позиция находится на переднем краю. ... Дни тянулись долго, со временем мы уже привыкли к вражеским обстрелам, постоянным взрывам и звукам дронов. Так, как логистика была невозможна, провизию и все необходимое для несения службы нам доставляли дронами. Была страшная жара, случалось, что во время сбрасывания провизии бутылка могла повредиться и мы оставались без воды", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 10 ОГШБр во время вражеского штурма уничтожили 6 танков и 9 БМП, а также ликвидировали 19 оккупантов. ВИДЕО

Со временем он понял, что его организм ослабляется, за 150 суток мышцы начали атрофироваться от того, что он мало двигается. Впоследствии ему с побратимом сообщили, что будет замена.

"Я сильно переживал, как мы будем выходить, ведь самое тяжелое - это дорога, постоянные обстрелы, дроны-камикадзе преследуют на каждом шагу, а организм ослаблен. Это была так называемая "дорога смерти". И вот прозвучала команда: "На выход"! Эту дорогу я не забуду никогда! Казалось, что мы не выйдем, звуки дронов сопровождали нас везде. Вдруг взрыв, я почувствовал боль в ногах и понял, что ранен и идти уже не смогу. Казалось еще совсем немного, а я не могу двигаться. Зевс быстро оказал мне домедицинскую помощь и наложил турникет. В этот момент я сказал побратиму: "Дальше иди сам, потому что еще погибнешь из-за меня". На что он мне ответил: "Мы столько времени были вместе, ты думаешь что я сейчас тебя брошу?" И не оставил. Когда Витя дотянул меня до точки эвакуации, я уже почти не терял сознание. Смотрел на него и понимал, что за это время мы стали не просто случайными знакомыми, а настоящими побратимами", - сказал Сидор.

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Пришел в себя Виталий в госпитале, ему ампутировали ногу. Однако воин отметил, что несмотря на все, если вернуть время назад, то он сделал бы то же самое. По его словам, война не только для ребят в окопах, это общая беда для всей Украины.

Виктор Янишевский (Зевс) родился 15 мая 1980 года в селе Бровары Бучацкого района Тернопольской области. В ряды ВСУ присоединился в феврале 2024 года, после прохождения курса базовой военной подготовки примкнул к "эдельвейсам".

Віктор Янішевський (Зевс)
Виктор Янишевский (Зевс)

Вместе с Виталием Сидоруком мужественно держал оборону на "Масяне". Зевс пробыл на позиции 124 дня.

После ранения и лечения Зевс больше всего хотел увидеть любимую жену и дочь, впоследствии отправился в долгожданный отпуск, после которого вернется в строй и будет продолжать защищать Украину.

Также смотрите: Бойцы 10-й ОГШБ "Едельвейс" отбили атаку россиян: 24 оккупанта - "двести", 10 - "триста", уничтожены и повреждены шесть боевых машин и пять мотоциклов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+31
Справжні військові майже ніколи не схожі на фігуристих, накачаних, розпіарених вояк із зомбоящика.

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18.12.2024 09:57
+20
Здоровʼя Вам , дорогі наші захисники і спільноі Перемоги 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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18.12.2024 10:00
+18
одне слово-герої !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.12.2024 09:58
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Справжні військові майже ніколи не схожі на фігуристих, накачаних, розпіарених вояк із зомбоящика.

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18.12.2024 09:57 Ответить
Одному 44, другому 46, і військові вони з лютого 2024го., отака реальність. Коли в керівництві держави 30 років зрадники, то воювати доводиться комбайнерам, музєєведам, поварам та слюсарям…
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18.12.2024 10:33 Ответить
Солдатами безпосередньо керує не "керівництво держави" , а офіцери і генерали !
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18.12.2024 10:38 Ответить
А хто армію скорочує і роздає та розпродає озброєння?
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18.12.2024 10:40 Ответить
А міни, які не вибухають, хто їм постачає? І при цьому ще брешуть, що винувата погода.
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18.12.2024 10:41 Ответить
А хто ті міни приймає ? Імен та прізвища , звання та посади , коли оголосять ?
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18.12.2024 12:40 Ответить
хочеш імена та прізвища керівництва-******..цтва? записуй:

ЗЄльоні на чолі з ЗЄльоним.
і "нєсть їх числа" - 73% наріту

.
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18.12.2024 12:46 Ответить
мАлАдоє зілЬОноє ліцо Сметанін не має нести відповідальність за браковані міни, які випускають і мають перевіряти підпорядковані йому підприємства?
Не бачила інформації, що його покарали.

Браковані 120-ті міни продовжують постачати на фронт: "Геніальний "Укроборонпром" нап#здував туди силікону". ВIДЕО

https://m.censor.net/ua/news/3525257/brakovani-miny-************-vyrobnytstva-znovu-vidpravyly-na-front

Непокараний кошерний тіпок Сметанін, який допомагає ху@лу вбивати українських військових бракованими мінами.

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18.12.2024 12:54 Ответить
Але вони реально воювали і неймовірно складних умовах. І робили це дуже гідно.
Вони справжні воїни, бійці.
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18.12.2024 10:39 Ответить
Це так.
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18.12.2024 10:41 Ответить
Якими нагородами віддячено?!
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18.12.2024 10:41 Ответить
Як завжди - кілька днів відпочинку і знову туди !
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18.12.2024 12:47 Ответить
Лисого та ще одного ЗЄльоного-95

"Орден за мужність"

.
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18.12.2024 12:48 Ответить
Всі фільми про війну - художній свист. Перша половина "Чистилища" Невзорова ще якось схоже. Бруд, руїни та жодного героїзму.
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18.12.2024 13:26 Ответить
одне слово-герої !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.12.2024 09:58 Ответить
без сумніву Герої !
і мають бути саме так відзначені !

але, якщо функція опорника полягала в спостереженні, то невже це не можна робити дронами?
наприклад, "прив'язним" дроном із живленням по електричному кабелю - такий може висіти хоч цілодобово

.
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18.12.2024 13:05 Ответить
Здоровʼя Вам , дорогі наші захисники і спільноі Перемоги 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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18.12.2024 10:00 Ответить
Героїзм одних - це завжди недбалість інших. 150 діб на нулі, без евакуації, до атрофування мязів, це як?
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18.12.2024 10:06 Ответить
Бо ніким замінити, нічим прикрити.
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18.12.2024 10:18 Ответить
Точно ніким ?
В Силах Спротиву офіційно більше 1,2 млн , а на фронті задіяно десь 600 тис , отже - чим займається решта ?!
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18.12.2024 10:40 Ответить
спитай у вищого військово-політичного керівництва та верховного головнокомандувача лічно

.
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18.12.2024 12:51 Ответить
Не ніким а немає як, почитайте що то за позиція, щоб туди дістатитсь вже потрібно героем стати.
От так і воюємо.
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18.12.2024 11:40 Ответить
і ніким !

бо замість мобілізації та фортифікації, на яких наголошував поперли піар-наступом на курвщину

.
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18.12.2024 12:53 Ответить
до чого тут мобілізація та фортифікації, якщо до позицій практично нереально дійти.
З таких позицій потрібно відступати, але ні, тцк ще мяса наловить...
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18.12.2024 13:23 Ответить
Велика Україна, а отступать немає куди - позаду Банкова ОПа

фортифікація і потрібна, щоб тримати позицію, а з логістикою, то знову читай Залужного про якісне технічне переоснащення ЗСУ

у Залужного як в Біблії - про все написано, треба лише виконувати

.
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18.12.2024 13:48 Ответить
помолись на Іконостас святого залужного, який здав у рази більше територій ніж кацап сирок.
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18.12.2024 13:53 Ответить
Хто був у війську знає: кожний випадок героїзму рядового - це пройп його командирів....
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18.12.2024 10:15 Ответить
На таких простих і героїчних людях тримається фронт, не на набундючених молодих 20 річних майорах-дов...х.
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18.12.2024 10:19 Ответить
за 20-ти річних майорів прикуси язик - вчора був некролог про 29-ти річного майора, який загинув на передку

під час війни військова кар'єра скаче по трупах твоїх побратимів

.
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18.12.2024 12:59 Ответить
Молодці воїни!!! Шкода Віталія, пробути 150 днів в аду і в останній день втратити ногу, немає слів!!! Тримайся Віталію!!!
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18.12.2024 10:23 Ответить
Дякую вам хлопці. Дай Боже Вам здоров'я! Такі худенькі, а такі хоробрі. А в "95 кварталі" відгудовані бики с кнурі сидять в бункерах подалі від вибухів, мають нагороди, мають величезну зарплатню і майже кожного дня влазити в телевізор. Але нарід 73% зробив героями ту шоблу із "95 кварталу", не соромно?
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18.12.2024 10:27 Ответить
150 діб...майже пів-року.Тільки хто бував на передку хоч день зрозуміє цих козаків.
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18.12.2024 10:51 Ответить
Мужичари з великої букви!
це не нафуфирене бидло яке ганяє по києву в тилу на пікапах і деребанить все підряд
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18.12.2024 10:54 Ответить
Коли ми почуємо про батальйон 95го кварталу і його перемоги????
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18.12.2024 11:23 Ответить
ніяких бандеромобілів чи бредлі ? 4 місяці на нулі і втратити ногу при виході ? боже боже
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18.12.2024 11:45 Ответить
Героям слава!
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18.12.2024 12:28 Ответить
ордена дадуть якомусь лисому з 95го кварталу.
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18.12.2024 12:28 Ответить
Дякую, рідненькі.
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18.12.2024 12:36 Ответить
Майже пів року у першому окопі - окопи від зеленского це окопи по коліно, бліндаж від зеленского - це вода по пояс. Ніяких бетонних капсул виживання, ніяких бетоних дотів, дзотів, міних полів - взагалі ціль зелених шакалів - це знищеня войовничої меньшості, а більшість не хоче воювати у таких умовах, тай взагалі хоче щоб бойко став наступним президентом - це з його слів. Слова ви герої та молодці - це знущання з цих військових.
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18.12.2024 15:11 Ответить
У такому віці навіть у ркка при ДСВ на передньому краї не майже ніхто не воював, а сьогодні зрілі українці гідно дають спеку русні на лбд ..Слава ЗСУ!
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18.12.2024 18:40 Ответить
 
 