150 суток "на нуле": Воины 10-й ОГШБ "Эдельвейс" 5 месяцев держали позицию на передовой
Бойцы 10-й ОГШБ "Эдельвейс" Виталий Сидорук (Сидор) и Виктор Янишевский (Зевс) в течение 5 месяцев удерживали позицию под постоянными атаками оккупантов.
Об этом говорится в материале "Западного курьера", информирует Цензор.НЕТ.
Главный сержант Виталий Сидорук (Сидор) родился 7 марта 1978 года в селе Липляны Киверцовского района Волынской области.
23 апреля 2024 года мобилизовался и сразу пришел на службу в мотопехотный батальон. Первая позиция, на которую зашел Виталий называлась "Тайфун". А дальше "Масян" - тяжелая позиция, на которую было почти невозможно зайти, но он это сделал.
"На "Масяне" нас было двое: я и мой побратим Виктор Янишевский с позывным Зевс. Там мы впервые увиделись и познакомились. Задача была в наблюдении и правильных своевременных докладах, ведь позиция находится на переднем краю. ... Дни тянулись долго, со временем мы уже привыкли к вражеским обстрелам, постоянным взрывам и звукам дронов. Так, как логистика была невозможна, провизию и все необходимое для несения службы нам доставляли дронами. Была страшная жара, случалось, что во время сбрасывания провизии бутылка могла повредиться и мы оставались без воды", - рассказал он.
Со временем он понял, что его организм ослабляется, за 150 суток мышцы начали атрофироваться от того, что он мало двигается. Впоследствии ему с побратимом сообщили, что будет замена.
"Я сильно переживал, как мы будем выходить, ведь самое тяжелое - это дорога, постоянные обстрелы, дроны-камикадзе преследуют на каждом шагу, а организм ослаблен. Это была так называемая "дорога смерти". И вот прозвучала команда: "На выход"! Эту дорогу я не забуду никогда! Казалось, что мы не выйдем, звуки дронов сопровождали нас везде. Вдруг взрыв, я почувствовал боль в ногах и понял, что ранен и идти уже не смогу. Казалось еще совсем немного, а я не могу двигаться. Зевс быстро оказал мне домедицинскую помощь и наложил турникет. В этот момент я сказал побратиму: "Дальше иди сам, потому что еще погибнешь из-за меня". На что он мне ответил: "Мы столько времени были вместе, ты думаешь что я сейчас тебя брошу?" И не оставил. Когда Витя дотянул меня до точки эвакуации, я уже почти не терял сознание. Смотрел на него и понимал, что за это время мы стали не просто случайными знакомыми, а настоящими побратимами", - сказал Сидор.
Пришел в себя Виталий в госпитале, ему ампутировали ногу. Однако воин отметил, что несмотря на все, если вернуть время назад, то он сделал бы то же самое. По его словам, война не только для ребят в окопах, это общая беда для всей Украины.
Виктор Янишевский (Зевс) родился 15 мая 1980 года в селе Бровары Бучацкого района Тернопольской области. В ряды ВСУ присоединился в феврале 2024 года, после прохождения курса базовой военной подготовки примкнул к "эдельвейсам".
Вместе с Виталием Сидоруком мужественно держал оборону на "Масяне". Зевс пробыл на позиции 124 дня.
После ранения и лечения Зевс больше всего хотел увидеть любимую жену и дочь, впоследствии отправился в долгожданный отпуск, после которого вернется в строй и будет продолжать защищать Украину.
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ЗЄльоні на чолі з ЗЄльоним.
і "нєсть їх числа" - 73% наріту
.
Не бачила інформації, що його покарали.
Браковані 120-ті міни продовжують постачати на фронт: "Геніальний "Укроборонпром" нап#здував туди силікону". ВIДЕО
https://m.censor.net/ua/news/3525257/brakovani-miny-************-vyrobnytstva-znovu-vidpravyly-na-front
Непокараний кошерний тіпок Сметанін, який допомагає ху@лу вбивати українських військових бракованими мінами.
Вони справжні воїни, бійці.
"Орден за мужність"
.
і мають бути саме так відзначені !
але, якщо функція опорника полягала в спостереженні, то невже це не можна робити дронами?
наприклад, "прив'язним" дроном із живленням по електричному кабелю - такий може висіти хоч цілодобово
.
В Силах Спротиву офіційно більше 1,2 млн , а на фронті задіяно десь 600 тис , отже - чим займається решта ?!
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От так і воюємо.
бо замість мобілізації та фортифікації, на яких наголошував поперли піар-наступом на курвщину
.
З таких позицій потрібно відступати, але ні, тцк ще мяса наловить...
фортифікація і потрібна, щоб тримати позицію, а з логістикою, то знову читай Залужного про якісне технічне переоснащення ЗСУ
у Залужного як в Біблії - про все написано, треба лише виконувати
.
під час війни військова кар'єра скаче по трупах твоїх побратимів
.
це не нафуфирене бидло яке ганяє по києву в тилу на пікапах і деребанить все підряд