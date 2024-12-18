Шольц хочет встретиться с Трампом после его инаугурации

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет провести встречу с Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января 2025 года, но до досрочных выборов в ФРГ, запланированных на 23 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет издание DPA.

"Шольц надеется посетить Дональда Трампа после его инаугурации на посту президента США 20 января и перед досрочными выборами в Германии, которые, вероятнее всего, состоятся 23 февраля", - говорится в сообщении.

По данным издания, Шольц "выразил желание встретиться с Трампом вскоре после его вступления в должность" еще в ноябре, во время первого после президентских выборов в США телефонного разговора между канцлером и Трампом.

Ранее Шольц в очередной раз повторил свой отказ предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он считает, что его сопротивление поставке Taurus Украине соответствует позиции избранного президента США Дональда Трампа.

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Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии.

Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) - сложили свои полномочия.

Партия социал-демократов выдвинет действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца своим кандидатом на пост главы правительства Германии на выборах.

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