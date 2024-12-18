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Шольц хочет встретиться с Трампом после его инаугурации

Шольц хоче зустрітися із Трампом до виборів у Німеччині

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет провести встречу с Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января 2025 года, но до досрочных выборов в ФРГ, запланированных на 23 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет издание DPA.

"Шольц надеется посетить Дональда Трампа после его инаугурации на посту президента США 20 января и перед досрочными выборами в Германии, которые, вероятнее всего, состоятся 23 февраля", - говорится в сообщении.

По данным издания, Шольц "выразил желание встретиться с Трампом вскоре после его вступления в должность" еще в ноябре, во время первого после президентских выборов в США телефонного разговора между канцлером и Трампом.

Ранее Шольц в очередной раз повторил свой отказ предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он считает, что его сопротивление поставке Taurus Украине соответствует позиции избранного президента США Дональда Трампа.

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Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии.

Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) - сложили свои полномочия.

Партия социал-демократов выдвинет действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца своим кандидатом на пост главы правительства Германии на выборах.

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Топ комментарии
+2
У цього старого лисого дурня схоже дах поїхав.
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18.12.2024 10:16
+1
Хоче додати собі голосів - чи не запізно?
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18.12.2024 10:15
+1
А з Господом Богом не хочеш зустрітися?
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18.12.2024 10:19
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Хоче додати собі голосів - чи не запізно?
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18.12.2024 10:15 Ответить
У цього старого лисого дурня схоже дах поїхав.
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18.12.2024 10:16 Ответить
А з Господом Богом не хочеш зустрітися?
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18.12.2024 10:19 Ответить
З чортом у пеклі
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18.12.2024 10:21 Ответить
На пенсіє вже йди! На пенсію!
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18.12.2024 10:22 Ответить
Шольц - де TAURUSи?
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18.12.2024 10:25 Ответить
Шольц це політичний пацієнт реанімації - не факт що виживе... Ну от про що чувак під глибоким наркозом ***** буде говорити з щойно обраним Трампом? Розповість про запропоновану йому ****** посаду в правлінні Північних потоків замість Меркель? Про якість якутських алмазів? Ну от про що? І який взагалі сенс Трампу взагалі з ним зустрічатися?
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18.12.2024 10:35 Ответить
Буде виконувати вказівку куйла.Домовлятися з Трампоном ,про заборону на дальнобійні ракети для України ,та неприйняття України в НАТО(с..чий потрох)
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18.12.2024 10:36 Ответить
До Трампа вже черга, як в совітський час до мавзолею. А це ще гівнаурації ще й не було.
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18.12.2024 10:37 Ответить
От я і кажу: "В чергу, суки! В чергу!"
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18.12.2024 11:32 Ответить
Як би там не було, але фактично Шольц вже пакує чемодан. Навіщо Трампу з ним зустрічатись? Чи точніше - він зустрінеться, але ніякого уваги на слова вже екс канцлера, не зверне.
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18.12.2024 10:38 Ответить
Прощальнии поцілуи - стакан горілки
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18.12.2024 10:38 Ответить
Хоче то він хоче, та хто ж йому дасть?
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18.12.2024 10:40 Ответить
А потім після Трампліна на літак та й гайда до *****?
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18.12.2024 11:33 Ответить
 
 