Посольство Австралии возобновит работу в Киеве
Глава МИД Австралии Пенни Вонг, которая находится с визитом в Украине, объявила о возобновлении работы посольства в ближайшие месяцы.
Об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"Я рада объявить, что теперь мы можем снова открыть наше посольство в Киеве. Мы всегда говорили, что сделаем это, когда это будет безопасно. Мы работали для того, чтобы обеспечить все условия безопасности. Теперь я очень рада быть здесь и объявить вновь открытым посольство Австралии в Украине", - сказала министр.
По ее словам, в следующем месяце посол Пол Леманн будет работать в Киеве.
"И в ближайшие месяцы наше посольство начнет работать в полную силу", - добавила Вонг.
Ранее сообщалось, что 18 декабря 2024 года в Киев прибыла с визитом министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
Глава МИД Сибига провел встречу с Вонг. Она осуществила первый за десять лет двусторонний визит главы МИД Австралии в Украину.
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