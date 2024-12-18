Медийщики призывают Раду не принимать законопроект об ответственности за публикацию данных из реестров

Медийщики и правозащитные общественные организации призывают Раду не принимать законопроект №10242, предусматривающий ответственность для журналистов, в действующей редакции.

Об этом говорится в заявлении Института массовой информации, передает Цензор.НЕТ.

Там объяснили, что проект закона продолжает представлять значительные угрозы для свободы слова, работы журналистов, защиты журналистских источников и обличителей коррупции в Украине.

"Законопроект усиливает уголовную ответственность за несанкционированное распространение конфиденциальной информации. Под этим законодатель подразумевает размещение в свободном доступе конфиденциальной информации из публичных реестров или другие действия, создающие возможность свободного доступа к такой информации неопределенного круга лиц. Такая дефиниция содержится в примечании к статье 361 Уголовного кодекса, и она не претерпела никаких изменений по сравнению с текстом, который выносился на голосование две недели назад", - отмечается в обращении ИМИ.

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В Институте массовой информации объяснили, что в законопроекте не учтены критические замечания о необходимости введения эффективных механизмов защиты для лиц, которые разглашают конфиденциальную информацию в интересах общества, в частности - журналистов и обличителей коррупции.

"Как мы уже отмечали в предыдущем заявлении, даже при наличии общественной необходимости разглашения такой информации, действующих норм Законов Украины "Об информации" и "О доступе к публичной информации", направленных на ее защиту, может оказаться недостаточно для обеспечения безопасности журналистов в судах в условиях применения обновленной редакции статьи 361-2 Уголовного кодекса.

Несмотря на уменьшение соответствующей санкции, предлагаемое наказание в виде до пяти лет лишения свободы за подобные действия во время правового режима военного положения остается непропорциональным. Хотя такая максимальная санкция и квалификация преступления как нетяжкого не позволяет применять к журналистам негласные следственные действия - такие, как прослушивание и слежка, этот инструмент все еще может быть использован для преследования журналистов за некомфортные для представителей органов власти расследования", - говорится в заявлении.

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Таким образом, положения законопроекта №10242 в обновленной редакции продолжают противоречить принципам свободы слова, защиты журналистских источников и обличителей, закрепленных в международных документах, в частности - в недавно принятом Европейском акте о свободе медиа.

"Уголовная ответственность за разглашение конфиденциальных сведений из реестров должна сопровождаться созданием надежных механизмов защиты журналистов и обличителей коррупции.

Призываем народных депутатов не голосовать за законопроект № 10242, а представителей Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности - к настоящему диалогу с представителями медийного сообщества с целью совершенствования системы уголовного законодательства в этой сфере. Любые новые нормы, введенные подобными законопроектами, должны действительно защищать государство от рисков, связанных с торговлей данными и массовыми утечками информации, а не ограничивать возможности общественного контроля за властью и способствовать созданию атмосферы страха среди журналистов", - подытожили в ИМИ.

Обращение пока подписали 38 представителей медиа и ОО.

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Законопроект о реестрах №10242

Глава ЦПК Виталий Шабунин ранее сообщал, что в Раде предлагают принять законопроект №10242, который позволит правоохранителям проводить негласные следственные действия, в частности, против журналистов и медиа.

С призывом не принимать законопроект также выступил журналист-расследователь Михаил Ткач. По его словам, это даст возможность правоохранителями масштабно усилить контроль за источниками журналистов и самими журналистами.

4 декабря Верховная Рада не проголосовала законопроект №10242 об установлении уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах. Законопроект отправили на повторное второе чтение.

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