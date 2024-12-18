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Медийщики призывают Раду не принимать законопроект об ответственности за публикацию данных из реестров

Медіа закликають не ухвалювати закон 10242 про відповідальність для ЗМІ

Медийщики и правозащитные общественные организации призывают Раду не принимать законопроект №10242, предусматривающий ответственность для журналистов, в действующей редакции.

Об этом говорится в заявлении Института массовой информации, передает Цензор.НЕТ.

Там объяснили, что проект закона продолжает представлять значительные угрозы для свободы слова, работы журналистов, защиты журналистских источников и обличителей коррупции в Украине.

"Законопроект усиливает уголовную ответственность за несанкционированное распространение конфиденциальной информации. Под этим законодатель подразумевает размещение в свободном доступе конфиденциальной информации из публичных реестров или другие действия, создающие возможность свободного доступа к такой информации неопределенного круга лиц. Такая дефиниция содержится в примечании к статье 361 Уголовного кодекса, и она не претерпела никаких изменений по сравнению с текстом, который выносился на голосование две недели назад", - отмечается в обращении ИМИ.

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В Институте массовой информации объяснили, что в законопроекте не учтены критические замечания о необходимости введения эффективных механизмов защиты для лиц, которые разглашают конфиденциальную информацию в интересах общества, в частности - журналистов и обличителей коррупции.

"Как мы уже отмечали в предыдущем заявлении, даже при наличии общественной необходимости разглашения такой информации,  действующих норм Законов Украины "Об информации" и "О доступе к публичной информации", направленных на ее защиту, может оказаться недостаточно для обеспечения безопасности журналистов в судах в условиях применения обновленной редакции статьи 361-2 Уголовного кодекса.

Несмотря на уменьшение соответствующей санкции, предлагаемое наказание в виде до пяти лет лишения свободы за подобные действия во время правового режима военного положения остается непропорциональным. Хотя такая максимальная санкция и квалификация преступления как нетяжкого не позволяет применять к журналистам негласные следственные действия - такие, как прослушивание и слежка, этот инструмент все еще может быть использован для преследования журналистов за некомфортные для представителей органов власти расследования", - говорится в заявлении.

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Таким образом, положения законопроекта №10242 в обновленной редакции продолжают противоречить принципам свободы слова, защиты журналистских источников и обличителей, закрепленных в международных документах, в частности - в недавно принятом Европейском акте о свободе медиа.

"Уголовная ответственность за разглашение конфиденциальных сведений из реестров должна сопровождаться созданием надежных механизмов защиты журналистов и обличителей коррупции.

Призываем народных депутатов не голосовать за законопроект № 10242, а представителей Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности - к настоящему диалогу с представителями медийного сообщества с целью совершенствования системы уголовного законодательства в этой сфере. Любые новые нормы, введенные подобными законопроектами, должны действительно защищать государство от рисков, связанных с торговлей данными и массовыми утечками информации, а не ограничивать возможности общественного контроля за властью и способствовать созданию атмосферы страха среди журналистов", - подытожили в ИМИ.

Обращение пока подписали 38 представителей медиа и ОО.

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Законопроект о реестрах №10242

Глава ЦПК Виталий Шабунин ранее сообщал, что в Раде предлагают принять законопроект №10242, который позволит правоохранителям проводить негласные следственные действия, в частности, против журналистов и медиа.

С призывом не принимать законопроект также выступил журналист-расследователь Михаил Ткач. По его словам, это даст возможность правоохранителями масштабно усилить контроль за источниками журналистов и самими журналистами.

4 декабря Верховная Рада не проголосовала законопроект №10242 об установлении уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах. Законопроект отправили на повторное второе чтение.

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18.12.2024 16:19 Ответить
Це вам не барига Дорогенькі...
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18.12.2024 16:22 Ответить
Зелені усіма методами хочуть уникнути відповідальності.
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18.12.2024 16:23 Ответить
Депутатів задовбало, що всі їхні, оформлені на жінок, мам і тещ куплені за хабарі палаци і машини легко знаходять журналісти от і вирішили заткнути всім роти. Ну знайшов в реєстрі, що ПІБ збагатився в десятки тисяч разів за каденцію нардепа, ну і молодець, візьми з полиці "строк 8 років тюрми".
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18.12.2024 16:29 Ответить
Чуйка підказуе що зелені мразі проголосують за це одностайно, бо це безмозгла стая зеленського
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18.12.2024 16:37 Ответить
"розміщення у вільному доступі конфіденційної інформації з публічних реєстрів"

я не розумію, яка може бути конфіденційна інформація в публічних реєстрах? Це або не конфiденційна інформація, або реєстр не публічний. Це звучить як "гіркий цукор" або "жівітєльная евтаназія".
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18.12.2024 16:43 Ответить
Закони проти корупції не на часі, а от закони, щоб корупціонерам жилося вільно для чинних підарів від влади в пріоритеті.
Хоча з іншого боку населення мовчать, то чому б його не загнати в стойло.
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18.12.2024 17:23 Ответить
Из достоверных источников "Схемам" удалось узнать, что аренда отдельного острова на курорте Cheval Blanc стоила 46 тысяч долларов в сутки. Таким образом, подсчитали журналисты, во время отдыха Порошенко стоимость проживания за 6 ночей обошлась в 276 тысяч долларов.

Журнашлюхи бьются за возможность скрывать самые достоверные свои источники. Передвижение президента это закрытая информация? Откуда к "Схемам" она могла попасть? Они чартером летели с президентом? Купили информацию у члена семьи?
Разведка, мощная государственная служба передала им эту информацию.
Прикиньте ...н к носу, кому это было нужно, и чия это была разведка.
А еще там фигурировали номера паспортов и сканы посадочных талонов.
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18.12.2024 17:27 Ответить
 
 