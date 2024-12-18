Россияне совершили 58 штурмов на Курском направлении сегодня, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 224 боевых столкновения. Самыми активными остаются Покровское и Курское направления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием одной ракеты, 32 авиационных ударов, сбросив 31 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 529 дронов-камикадзе и осуществили более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны отбили попытку оккупантов продвинуться вперед.

По предварительным подсчетам за сегодня на данном направлении противник потерял 44 военнослужащих убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили три артиллерийские системы, единицу автомобильного транспорта, 17 БПЛА и две единицы специального транспорта оккупантов, кроме того, повредили автомобиль и три единицы специальной техники.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Петропавловки, Колесниковки и Лозовой. Украинские защитники остановили 18 вражеских атак.

Читайте также: Самые горячие направления сейчас - Курщина, Покровское, Кураховское и Времевское, - Генштаб

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Новоегоровки, Надии, Ямполовки и Тернов, получили отпор, продолжается три боестолкновения.

Боевые действия на Востоке

Четыре попытки атакующих действий вражеских войск отбили украинские защитники на Сиверском направлении, сейчас идет бой вблизи Верхнекаменского.

Пять раз противник пытался продвигаться в районе Часова Яра, Григорьевки и в направлении Белой Горы, один бой еще не закончился.

На Торецком направлении произошло 13 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Десять атак агрессора отбиты, бои продолжаются.

Также читайте: 49 вражеских атак отбиты на Курщине, войска РФ активно проводят штурмы на Покровском направлении, - Генштаб

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 45 раз атаковал в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Даченского, Зеленого, Нововасильевки, Чумацкого и Новооленевки. Наши защитники отбили 38 штурмов, еще семь боестолкновений продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 255 оккупантов, из них 110 - безвозвратно. Также уничтожен квадроцикл и оборудование спутниковой связи противника.

На Кураховском направлении враг осуществил 22 попытки прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Сонцевка, Старые Терны, Курахово и Дачное. Восемнадцать боестолкновений завершены, еще четыре - до сих пор продолжаются.

Читайте также: На Курщине Силы обороны отразили 42 штурма российских захватчиков, еще 4 боестолкновения продолжаются, - Генштаб

Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник 24 раза атаковал наши подразделения возле Константинопольского, Разлива, Большой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого. Украинские защитники стойко держат оборону, до сих пор продолжается десять боевых столкновений.

На Ореховском направлении вражеские подразделения пытались прорваться к Новоандреевке, понесли потери и отступили.

Дважды враг бесполезно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракеты SCALP/Storm Shadow летят в "направлении империи зла", - Воздушные силы. ФОТО

Курское направление

На Курщине Силы обороны отбили 55 штурмов российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня стоит отметить воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты, 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады, 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко, 425-го отдельного штурмового батальона, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны ведут активные боевые действия на участке фронта протяженностью более 1170 километров, - Сырский