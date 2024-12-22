Расстрел оккупантами военнопленных ВСУ в Донецкой области: начато досудебное расследование, - Офис Генпрокурора
Начато досудебное расследование по факту расстрела российскими военными четырех военнопленных ВСУ в Донецкой области.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительным данным, 22 декабря 2024 года в Telegram-канале обнародовали информацию о происшествии на Времевском направлении в Волновахском районе. Во время артиллерийского обстрела четверо украинских защитников были вынуждены укрыться в частном доме. После окружения российскими военными они вышли из здания и попали в плен. Двух военнопленных оставили лежать на земле, а других двух вывели на дорогу. Впоследствии всех четырех украинских военных цинично расстреляли оккупанты, грубо нарушая положения Женевских конвенций", - говорится в сообщении.
В Офисе Генпрокурора сообщили, что сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты в очередной раз расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен, попав в окружение. По данным Лубинца, только за 2024 год рашисты расстреляли 109 украинских военнопленных.
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https://censor.net/ua/videonews/3526478/samogubstvo-rosiyiskogo-okupanta
Висновок підсвідомість читача зробить сама. Така собі ненав'язлива "робота на контрастах" А на чию користь-всі притомні давно вже зрозуміли