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Расстрел оккупантами военнопленных ВСУ в Донецкой области: начато досудебное расследование, - Офис Генпрокурора

Розстріл українських полонених на Донеччині

Начато досудебное расследование по факту расстрела российскими военными четырех военнопленных ВСУ в Донецкой области.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, 22 декабря 2024 года в Telegram-канале обнародовали информацию о происшествии на Времевском направлении в Волновахском районе. Во время артиллерийского обстрела четверо украинских защитников были вынуждены укрыться в частном доме. После окружения российскими военными они вышли из здания и попали в плен. Двух военнопленных оставили лежать на земле, а других двух вывели на дорогу. Впоследствии всех четырех украинских военных цинично расстреляли оккупанты, грубо нарушая положения Женевских конвенций", - говорится в сообщении.

Также читайте: 110-я ОМБр о расстреле пленных на Времевском выступлении: На позиции было 6 воинов, двое погибли от артобстрела, четырех - казнили

В Офисе Генпрокурора сообщили, что сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец обратится к ООН и Красному Кресту из-за расстрела оккупантами пяти украинских военнопленных

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты в очередной раз расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен, попав в окружение. По данным Лубинца, только за 2024 год рашисты расстреляли 109 украинских военнопленных.
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це фронт прокурорів
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22.12.2024 18:44 Ответить
... і в той же час-новина про геройського кацапа...
https://censor.net/ua/videonews/3526478/samogubstvo-rosiyiskogo-okupanta
Висновок підсвідомість читача зробить сама. Така собі ненав'язлива "робота на контрастах" А на чию користь-всі притомні давно вже зрозуміли
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22.12.2024 18:49 Ответить
ДБР відкриває багато справ без майбутнього за розстріл москалями наших героїв, але коли нарешті розпочне ДБР відкривати справи на командирів, які не хочуть доповідати командуванню правдиву ситуацію, що їх підрозділи за мить від оточення?
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22.12.2024 19:39 Ответить
Так скільки загиблих від розтрілу кідарів, 5 чи 4?
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22.12.2024 20:28 Ответить
 
 