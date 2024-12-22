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Вернувшиеся из СОЧ военные снова будут получать выплаты после приказа о зачислении в резервный батальон, - ВСП

ВСП про виплати військовим після СЗЧ

Военнослужащие, которые добровольно вернулись в воинскую часть из СОЧ, снова будут получать выплаты и обеспечение. Восстановление всех выплат и обеспечения состоится после официального приказа о зачислении в резервный батальон.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций Главного управления военной службы правопорядка, полковник Сергей Кузьменко, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Кузьменко, восстановление всех выплат и обеспечения тем, кто вернулся из СОЧ, восстанавливается после официального приказа о зачислении в резервный батальон.

"Когда командир издает приказ по строевой части, что военнослужащий зачислен в резервный батальон, с этого момента ему возобновляется выплата денежного обеспечения, осуществляется обеспечение вещевое, пищевое, а также возобновляются все льготы в соответствии с действующим законодательством", - рассказал полковник.

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В то же время он отметил, что в период с момента оставления военным своей части до издания приказа о зачислении в резервный батальон - выплаты денежного обеспечения и обеспечения вещевым имуществом не осуществляются.

Напомним, что ранее Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины призвала военных, которые впервые совершили СОЧ, добровольно возвращаться на службу до 1 января 2025 года.

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Возвращение на службу после СОЧ

28 ноября президент Зеленский подписал закон, позволяющий добровольно и без наказания возвращаться на службу тем, кто впервые совершил СОЧ или дезертировал.

Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Также сообщалось, что военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлении со всеми социальными гарантиями.

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"Розвели як кошенят"?!
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22.12.2024 18:44 Ответить
особенно учитывая тот факт что,ни амнистии ни отменения наказания и других последствий не гарантировано,и став калекой, если выживешь,будешь отдан под суд...
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22.12.2024 18:51 Ответить
а батальйон элитный??смертников??
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22.12.2024 18:46 Ответить
"Ціпа-ціпа-ціпа!"
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22.12.2024 18:57 Ответить
Що таке резервні батальйони

"Бійці, яких командири на свій розсуд відносять до категорії "непотріб", можуть потрапити у такий резервний батальйон. Там переважно люди із залежностями й ті, хто створює проблеми у війську, - розповідає військова. - Але деякі командири відправляють туди також поранених і хворих бійців. Наприклад, у військового, який п'ять років прослужив на контракті, а в повномасштабну війну був залучений до протиповітряної оборони, загострилися хронічні хвороби. Проте замість лікарні його направили у резервний батальйон".

Резервні батальйони створювали для доукомплектації - представники підрозділів набирають звідти бійців для поповнення, пояснює бойова медикиня. Бувають випадки, коли таким чином на фронт знову потрапляють бійці, які потребують лікування й реабілітації. "Я стала свідком того, як у резервному батальйоні опинився важко поранений боєць із Сил спеціальних операцій, раніше відзначений командуванням. Його, із майже непрацюючою рукою, забрала звідти одна з піхотних бригад", - додає Олена. Проте, за її спостереженнями, частіше підрозділи все-таки не беруть поранених і хворих, вони лишаються в резервному батальйоні на невизначений термін, без належних умов та допомоги.

https://www.dw.com/uk/a-prijsov-u-vijsko-vilnou-ludinou-a-stav-kripakom-ak-vijskovi-zvilnautsa-zi-sluzbi/a-66046445
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22.12.2024 18:59 Ответить
Резервний батальйон...гм...що ж, можна й так назвати.
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22.12.2024 19:20 Ответить
Судячі з того як керують "батькі командири"особовим складом,та веденням бою,та відсутності закону про демобілізацію( відсутності сроків служби) з нового року випадків сзч буде набагато більше,
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22.12.2024 19:31 Ответить
Судячи з того що в коментах ніхто не розуміє що таке резервний батальйон, то стає зрозуміло, сюди відразу набігли ухилянти.
Само собою, що СЗЧники попадають у резервний батальйон. І зарплати звісно вони почнуть получати тільки після того як отримають посади. Не бачу в цьому ніякої новини.
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22.12.2024 19:50 Ответить
А за вимушений прогул? Нє?
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23.12.2024 09:31 Ответить
 
 