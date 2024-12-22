Вернувшиеся из СОЧ военные снова будут получать выплаты после приказа о зачислении в резервный батальон, - ВСП
Военнослужащие, которые добровольно вернулись в воинскую часть из СОЧ, снова будут получать выплаты и обеспечение. Восстановление всех выплат и обеспечения состоится после официального приказа о зачислении в резервный батальон.
Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций Главного управления военной службы правопорядка, полковник Сергей Кузьменко, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал Кузьменко, восстановление всех выплат и обеспечения тем, кто вернулся из СОЧ, восстанавливается после официального приказа о зачислении в резервный батальон.
"Когда командир издает приказ по строевой части, что военнослужащий зачислен в резервный батальон, с этого момента ему возобновляется выплата денежного обеспечения, осуществляется обеспечение вещевое, пищевое, а также возобновляются все льготы в соответствии с действующим законодательством", - рассказал полковник.
В то же время он отметил, что в период с момента оставления военным своей части до издания приказа о зачислении в резервный батальон - выплаты денежного обеспечения и обеспечения вещевым имуществом не осуществляются.
Напомним, что ранее Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины призвала военных, которые впервые совершили СОЧ, добровольно возвращаться на службу до 1 января 2025 года.
Возвращение на службу после СОЧ
28 ноября президент Зеленский подписал закон, позволяющий добровольно и без наказания возвращаться на службу тем, кто впервые совершил СОЧ или дезертировал.
Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.
Также сообщалось, что военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлении со всеми социальными гарантиями.
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"Бійці, яких командири на свій розсуд відносять до категорії "непотріб", можуть потрапити у такий резервний батальйон. Там переважно люди із залежностями й ті, хто створює проблеми у війську, - розповідає військова. - Але деякі командири відправляють туди також поранених і хворих бійців. Наприклад, у військового, який п'ять років прослужив на контракті, а в повномасштабну війну був залучений до протиповітряної оборони, загострилися хронічні хвороби. Проте замість лікарні його направили у резервний батальйон".
Резервні батальйони створювали для доукомплектації - представники підрозділів набирають звідти бійців для поповнення, пояснює бойова медикиня. Бувають випадки, коли таким чином на фронт знову потрапляють бійці, які потребують лікування й реабілітації. "Я стала свідком того, як у резервному батальйоні опинився важко поранений боєць із Сил спеціальних операцій, раніше відзначений командуванням. Його, із майже непрацюючою рукою, забрала звідти одна з піхотних бригад", - додає Олена. Проте, за її спостереженнями, частіше підрозділи все-таки не беруть поранених і хворих, вони лишаються в резервному батальйоні на невизначений термін, без належних умов та допомоги.
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Само собою, що СЗЧники попадають у резервний батальйон. І зарплати звісно вони почнуть получати тільки після того як отримають посади. Не бачу в цьому ніякої новини.