Вернувшиеся из СОЧ военные снова будут получать выплаты после приказа о зачислении в резервный батальон, - ВСП

Военнослужащие, которые добровольно вернулись в воинскую часть из СОЧ, снова будут получать выплаты и обеспечение. Восстановление всех выплат и обеспечения состоится после официального приказа о зачислении в резервный батальон.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций Главного управления военной службы правопорядка, полковник Сергей Кузьменко, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Кузьменко, восстановление всех выплат и обеспечения тем, кто вернулся из СОЧ, восстанавливается после официального приказа о зачислении в резервный батальон.

"Когда командир издает приказ по строевой части, что военнослужащий зачислен в резервный батальон, с этого момента ему возобновляется выплата денежного обеспечения, осуществляется обеспечение вещевое, пищевое, а также возобновляются все льготы в соответствии с действующим законодательством", - рассказал полковник.

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В то же время он отметил, что в период с момента оставления военным своей части до издания приказа о зачислении в резервный батальон - выплаты денежного обеспечения и обеспечения вещевым имуществом не осуществляются.

Напомним, что ранее Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины призвала военных, которые впервые совершили СОЧ, добровольно возвращаться на службу до 1 января 2025 года.

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Возвращение на службу после СОЧ

28 ноября президент Зеленский подписал закон, позволяющий добровольно и без наказания возвращаться на службу тем, кто впервые совершил СОЧ или дезертировал.

Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Также сообщалось, что военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлении со всеми социальными гарантиями.

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