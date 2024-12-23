ЕС готов к прекращению Украиной транзита российского газа, - Еврокомиссия

Сейчас Евросоюз готов к прекращению транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года.

Об этом говорится в письменном ответе представителя Европейской комиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Прекращение потока (газа) через Украину с 1 января является ожидаемым событием, и ЕС к нему готов", - отмечается в ответе.

Представитель напомнил, что Европейская комиссия, в координации со странами-членами, больше года работала для подготовки к тому сценарию, когда не будет российского газа, поступающего через Украину с 1 января 2025 года, и для обеспечения альтернативных путей поставок газа для стран-членов.

"Европейская газовая инфраструктура является достаточно гибкой для того, чтобы обеспечивать поставки газа нерусского происхождения в Центральную и Восточную Европу через альтернативные пути. С 2022 года она была значительно усилена новыми возможностями по импорту LNG (сжиженного газа. - Ред.)", - отметил представитель Еврокомиссии.

Кроме того, по его словам, безопасность в поставках газа в ЕС была значительно повышена в течение нескольких прошлых лет благодаря мерам по эффективному использованию энергии и развитию ее возобновляемых источников.

"Негативное влияние от завершения транзита (газа) через Украину для безопасности поставок ЕС является ограниченным", - добавил представитель Еврокомиссии.

В то же время он отметил, что в настоящее время Еврокомиссия не комментирует визит премьер-министра Фицо в Москву.

Ранее Орбан сообщил, что Венгрия ведет переговоры о поставках российского газа через Украину. Напомним, что 22 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что совершил визит к Путину в ответ на нежелание Зеленского продолжать транзит российского газа через Украину.