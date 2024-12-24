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Боднар Василий (158) Польша (8144) добровольцы (1125)

В новом наборе Украинского легиона будет в разы больше добровольцев, чем в первом - посол Боднар

Український легіон

Второй набор в Украинский легион, который формируется в Польше, будет значительно масштабнее первого.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире телемарафона.

"Поскольку военные просили не называть цифр, то не могу вам называть конкретику. Но точно это в разы больше, чем было первое подразделение", - сказал Боднар.

Он отметил, что сейчас расширяется информкампания о деятельности легиона в разных странах. Также ведется борьба с российскими фейками и разъясняются детали того, как функционирует это подразделение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украинский легион в Польше подано более тысячи заявлений, - посол Боднар

"Объясняем, насколько это полезное и нужное дело для мобилизации всего украинства, не только тех, кто проживает в Европе", - подчеркнул Боднар.

Ранее сообщалось, что первое подразделение Украинского легиона, который сейчас формируют в Польше, уже отправилось в Украину. Здесь военнослужащие продолжат обучение.

Также читайте: Первые добровольцы Украинского легиона уже прибыли в Украину, - посол Боднар

Украинский легион в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.

В польском городе Люблине 1 октября в День защитников и защитниц заработал рекрутинговый центр Украинского легиона.
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"Дух захватывает при одной мысли, что..."
(хф "Операция "Ы", новелла "Напарник")
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24.12.2024 15:11 Ответить
Перший неможливо добрати, зелений фейкомет вже про другий чеше. Це як з планами перемоги Потужного
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24.12.2024 15:19 Ответить
Мабуть сини еліт та держслужбовців нарешті до армії призовуть
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24.12.2024 15:46 Ответить
хто.. призиве?
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24.12.2024 15:51 Ответить
Ну назбирали вони 400 душ і на скільки цього вистачить, судячи по втратам кацапні, то максимум на пів дня.
Найвеличніший підер і його зграя корупціонерів і зрадників вбили усю мотивацію🤬
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24.12.2024 16:02 Ответить
 
 