В новом наборе Украинского легиона будет в разы больше добровольцев, чем в первом - посол Боднар

Второй набор в Украинский легион, который формируется в Польше, будет значительно масштабнее первого.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире телемарафона.

"Поскольку военные просили не называть цифр, то не могу вам называть конкретику. Но точно это в разы больше, чем было первое подразделение", - сказал Боднар.

Он отметил, что сейчас расширяется информкампания о деятельности легиона в разных странах. Также ведется борьба с российскими фейками и разъясняются детали того, как функционирует это подразделение.

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"Объясняем, насколько это полезное и нужное дело для мобилизации всего украинства, не только тех, кто проживает в Европе", - подчеркнул Боднар.

Ранее сообщалось, что первое подразделение Украинского легиона, который сейчас формируют в Польше, уже отправилось в Украину. Здесь военнослужащие продолжат обучение.

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Украинский легион в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.

В польском городе Люблине 1 октября в День защитников и защитниц заработал рекрутинговый центр Украинского легиона.