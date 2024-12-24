Военные смогут покупать билеты из спецрезерва через "Армия+", - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" присоединилась к сервису поддержки военных "Плюсы" от "Армия+" и предоставляет возможность онлайн покупать железнодорожные билеты, доступные только военным.

Об этом говорится в сообщении "УЗ", информирует Цензор.НЕТ.

Отныне через приложение Минобороны "Армия+" пользователи смогут получить доступ на приобретение до 4-х билетов за один раз из спецрезерва на поезда, следующие из/в города, приближенные к зоне ведения боевых действий.

"Билеты из спецброни доступны в срок от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции, когда билеты на обычные места заканчиваются, а приобретенный билет обязательно нужно отправить на собственную электронную почту или сделать его скриншот после приобретения - ведь учитывая защиту данных, он не будет храниться", - рассказали в "УЗ".

Также во время поиска в приложении для удобства пассажиров будут отображаться все свободные места на рейсы, которые подходят пользователю.

Читайте: Из-за отсутствия билетов на поезда "Укрзализныци" военнослужащие не могут попасть к родным

В то же время сервис бронирования билетов для военнослужащих и их семей также продолжит функционировать.

Напомним, что Министерство обороны Украины запустило новую национальную программу поддержки военнослужащих "Плюсы" в мобильном приложении "Армия+".

Также читайте: "Укрзализныця" создала спецрезерв билетов для военных и их семей