МСЭКи передают незавершенные дела по инвалидности экспертным комиссиям в медучреждениях, - Ляшко
Медико-социальные комиссии передадут дела по установлению инвалидности, которые не успели закрыть до 1 января 2025 года, экспертным комиссиям в больницах.
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сейчас идет передача тех дел, которые не успевают завершить МСЭКи. Они передают в определенные учреждения здравоохранения, а их более 290, в которых сформировано 1450 экспертных команд и более 4 тыс. врачей", - сказал Ляшко.
Он отметил, что за каждой МСЭК закреплено медицинское учреждение, дела оцифровываются и попадают в электронную систему, в которой в дальнейшем будут происходить все процессы по дальнейшей оценке функционирования человека.
"У нас есть реестр дел, мы знаем, какие дела куда передались, формируется электронная очередь, каждое медучреждение предупредит, где находится дело и на когда назначено рассмотрение. И будет поддержка горячей линии с 1 января", - пояснил глава Минздрава.
Отмечается, что сейчас в архивах МСЭК насчитывается 1,3 млн дел, более 40 тысяч из них уже переданы от МСЭК в медучреждения, в которых будут функционировать экспертные команды по оценке функционирования человека.
"Человеку не нужно волноваться, что его дело где-то потерялось и не нужно дополнительное направление делать. Исключение - те случаи, когда дело на МСЭК было принято некомплектное, когда не хватает какого-то документа, тогда приходится его возвращать, чтобы оно было доработано тем учреждением, которое его формировало", - добавила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
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