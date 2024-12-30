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Ляшко Виктор (1358) инвалидность (152) МСЭК (70)

МСЭКи передают незавершенные дела по инвалидности экспертным комиссиям в медучреждениях, - Ляшко

Віктор Ляшко про ліквідацію МСЕК

Медико-социальные комиссии передадут дела по установлению инвалидности, которые не успели закрыть до 1 января 2025 года, экспертным комиссиям в больницах.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сейчас идет передача тех дел, которые не успевают завершить МСЭКи. Они передают в определенные учреждения здравоохранения, а их более 290, в которых сформировано 1450 экспертных команд и более 4 тыс. врачей", - сказал Ляшко.

Он отметил, что за каждой МСЭК закреплено медицинское учреждение, дела оцифровываются и попадают в электронную систему, в которой в дальнейшем будут происходить все процессы по дальнейшей оценке функционирования человека.

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"У нас есть реестр дел, мы знаем, какие дела куда передались, формируется электронная очередь, каждое медучреждение предупредит, где находится дело и на когда назначено рассмотрение. И будет поддержка горячей линии с 1 января", - пояснил глава Минздрава.

Отмечается, что сейчас в архивах МСЭК насчитывается 1,3 млн дел, более 40 тысяч из них уже переданы от МСЭК в медучреждения, в которых будут функционировать экспертные команды по оценке функционирования человека.

"Человеку не нужно волноваться, что его дело где-то потерялось и не нужно дополнительное направление делать. Исключение - те случаи, когда дело на МСЭК было принято некомплектное, когда не хватает какого-то документа, тогда приходится его возвращать, чтобы оно было доработано тем учреждением, которое его формировало", - добавила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
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Топ комментарии
+4
І що змінилось ? Вивіска? Люди? Міністр охорони здоров'я? Кількість інвалідів?
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30.12.2024 18:55
+4
До цього гроші текли в праву кишеню, а зараз будуть в ліву
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30.12.2024 19:09
+3
Більше перепон. Більше буде корупційних складових.
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30.12.2024 19:09
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І що змінилось ? Вивіска? Люди? Міністр охорони здоров'я? Кількість інвалідів?
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30.12.2024 18:55 Ответить
Більше перепон. Більше буде корупційних складових.
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30.12.2024 19:09 Ответить
Ціна, так як кількість комісій більша чим мсеки. Та і вони ще не Вкурсі реальних цін та демпінгують
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30.12.2024 19:09 Ответить
Годинник на руці міністра зміниться. Коштував як пів моєї квартири. Тебер буде коштувати, як вся
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30.12.2024 21:17 Ответить
Цей міністр знатний борцун з пандемією, герої "карантинного періоду". Чим воно взагалі займається, мабуть і сам толком не знає.
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30.12.2024 21:40 Ответить
Цього міністра витягнули на хвилі боротьби з КОВІД0м. Вірніше - на багатомільярдних бюджетних закупках для "порятунку нації". Привладні жулики подивилися, ти,що він - БАРАН, підписує платіжки на мільярди вказаним (ними же!) фармацевтичним компаніям і призначили його далі підписувати щоб вони могли гребти "відкати" (бо ж родіна в апасності!). Скільки на цьому нагріла руки зелена камарілья! Особливо на нах.й не потрібних вакцинах.
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31.12.2024 16:51 Ответить
Граблі 2.? )
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30.12.2024 19:03 Ответить
Говорят сотрудники МСЕК стали массово устраиваться в ТЦК.😎
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30.12.2024 19:07 Ответить
До цього гроші текли в праву кишеню, а зараз будуть в ліву
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30.12.2024 19:09 Ответить
Якось цей ЗЕлений телепень швидко активізувався. Ще зовсім недавно казав що «його немає у вертикалі МСЕК», він не призначає та не звільняє очільників комісій, а МОЗ є регулятором та у відставку йти не збирається. Мабуть, саме на часі врегулювати потоки з одного русла в інше, але цей нескінчений потік повинен закінчуватися в одній єдиній кишені при будь яких обставинах.
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30.12.2024 20:26 Ответить
так дорожче чи дешевше буде?
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30.12.2024 21:48 Ответить
Нічого не зміниться, бо ліві групи не мсекі робили, а лікуючи лікарі. А тепер в тій самій лікарні будуть малювати виписки і групу давати, що зміниться. Інвалідів стане ще більше.
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30.12.2024 21:49 Ответить
 
 