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Сирия (3118) Сибига (213)

Между Сирией и Украиной будет стратегическое партнерство, - глава МИД Хассан аш-Шайбани

Сирія готова до стратегічного партнерства з Україною

Сирия готова развивать стратегическое партнерство с Украиной.

Об этом заявил глава МИД Асаад Хассан аш-Шайбани на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Между нами и Украиной будет стратегическое партнерство на политическом, экономическом и социальном уровнях, а также научное партнерство", - отметил глава МИД.

Также Асаад Хассан аш-Шайбани заявил, что "сирийский народ и украинский народ имеют одинаковый опыт и одинаковые страдания, которые мы пережили за 14 лет", вероятно сравнивая войну в Сирии и российскую агрессию в Украине.

Читайте также: Над почетным консульством Украины в Сирии подняли государственный флаг, - Сибига

Как сообщалось, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске. Также он отметил, что в Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine.

Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что Сибига раскрыл детали визита в Дамаск и заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией.

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Топ комментарии
+8
Ми будемо стратегічно постачати туди зерно та дівчат для мусульманських радикалів, а вони у відповідь стратегічно співпрацюватимуть з ерефією та Іраном. Яка Потужна Перемога!
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31.12.2024 10:22
+6
Якось дивно все це виглядає на фоні того, що Сирія не визнає агресії рф проти України. Я не дипломат. Але блін, хоч би офіційно "нова" влада Сирії засудила агресію кацапні. Натомість вони офіційно заявляють, що не проти і далі, як асад тусити з мокшами. І тут зелені гниди потужно об'являють, що вони не проти підкинути сирійцям борошна. Ми вже напевно забули, як кацапи з півдня України вивозили зерно в сирійські порти? Це типу так працює трускавецька "дІпламатія"?
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31.12.2024 10:44
+5
Ну - так - 500т хліба - це ніщо -- даваите ще
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31.12.2024 09:56
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Ну - так - 500т хліба - це ніщо -- даваите ще
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31.12.2024 09:56 Ответить
Вони шукають друзів на параші та ірані на м вони потрібні захочуть жерти самі прилізуть
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31.12.2024 09:58 Ответить
росія геополітично втратила Сирію
Україна геополітично набула Сирію
гойда
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31.12.2024 11:54 Ответить
Краще б подумали, як це виглядатиме, коли на нову владу Сирії міжнародні санкції накладуть.
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31.12.2024 10:15 Ответить
Санкцій немає - дружать. Санкції накладуть - слухняно перестануть дружити. Головне - вчасно "під козирьок" показувати... Бо є різне. Читайте мій пост нижче.
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31.12.2024 10:20 Ответить
Якби не війна та не інтервенція засрашки в Україну, це навіть було б трішки смішно, якби нова влада Сирії в рамках "стратегічного партнерства" віддала Україні в оренду на 99 років порт Тартус для влаштування військово-морської бази України в Середземному морі.

Нагадую, в України є нові кораблі (2 корвети). Знаходяться вони зараз в Туреччині (там і добудовуються). І їм потрібне місце для базування...
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31.12.2024 10:18 Ответить
Лишається головне питання - нахіба Україні ті корвети?
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31.12.2024 10:40 Ответить
Так-так, і ВМС Україні не потрібен (на них же податки ідуть), і ЗСУ можна скоротити (в них же призивають і там служити треба, а ще там кацапи вбивають), і взагалі податки нахєра (скрізь же страшна корупція - за все платим напряму з кишені)?!? Стали б районом могутньої держави ДНР, на умовах відсутності податків і нечіпання українчиків Ярославів Кийко взагалі - і жили б поживали "в своїй сторонці"...
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31.12.2024 10:54 Ответить
Ваша спроба зробити з мухи слона та все звалити в одну купу - жалюгідна та смішна.
Такі як ви мабуть і авіаносець атомний хотіли б мати, і навіть знайшли б пояснення для чого він нам потрібен.
До чого тут ЗСУ і податки?
Закусюйте вже.
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31.12.2024 11:05 Ответить
А я лише констатую факти і жартую з конкретного дебіла - вас. А от ваша спроба поумнічать на тему "що потрібніше для України" і виставити себе більш знающим та далекоглядним, ніж ГШ ЗСУ, який, очевидно, стоїть за цією купівлею та взагалі розбудовою ВМС - настільки жалюгідна, що я вам прямо кажу: зверніться до психіатра, у вас манія величі.
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31.12.2024 11:40 Ответить
Ну то розкажи нам, "недебіл орест гарай", про досягнення наприклад могутнього фрегата «Гетьман Сагайдачний». Яку користь принесло державі це корито, починаючи з 2-го квітня 1993 року, тобто з того часу, коли воно було включене у бойовий склад ВМС України? Ще можеш згадати наш підводний флот. Якщо вирішив тут ганьбитися, то не зупиняйся, йди до кінця.
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31.12.2024 11:52 Ответить
Ярославчику , а Орест таки правий . З приводу твого дебелізма то , мабуть , він перебрав , а от з приводу твого невіглавства я здивований . Поцікався історією цього корабля - вона не така довга , зважаючи на його вік .
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31.12.2024 19:19 Ответить
Ще один "знавець" прийшов без аргументів.
Наведеш докази потреби нашої держави в кораблях такого типу, Вовчику? Чи теж притримуєшся принципу "шоб було"?
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01.01.2025 09:48 Ответить
Ми будемо стратегічно постачати туди зерно та дівчат для мусульманських радикалів, а вони у відповідь стратегічно співпрацюватимуть з ерефією та Іраном. Яка Потужна Перемога!
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31.12.2024 10:22 Ответить
Проще - запустять мігрантів, тут і їсти і пити дадуть.
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31.12.2024 11:11 Ответить
Ну так, все за класикою: ворог мого ворога - мій друг! Ми з Сирією можемо дружити лише в одному випадку - проти кацапії.
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31.12.2024 10:28 Ответить
500 тонн зерна, це тактичне партнерство, а скільки буде коштувати стратегічне?
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31.12.2024 10:35 Ответить
Україна не дарує ці 500 тонн. Цю справу фінансує ЄС.
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31.12.2024 10:38 Ответить
Питання не в грошових знаках. Ясно, що зелені х...й що за просто так кому дадуть.
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31.12.2024 10:45 Ответить
Оце так поворот! Молодці МЗС України!
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31.12.2024 10:36 Ответить
тобто, єрмачина?
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31.12.2024 10:42 Ответить
Хто б не був. Головне результат.
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31.12.2024 10:46 Ответить
сирія ознайомилась з планом миру та підписала безпекові гарантії?
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31.12.2024 10:49 Ответить
Ознай1омиться і підпише, після своїх виборів.
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31.12.2024 10:51 Ответить
слався слався зе!лідор!
з такими політичними перемогами можна нічого не боятися.
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31.12.2024 10:58 Ответить
Якось дивно все це виглядає на фоні того, що Сирія не визнає агресії рф проти України. Я не дипломат. Але блін, хоч би офіційно "нова" влада Сирії засудила агресію кацапні. Натомість вони офіційно заявляють, що не проти і далі, як асад тусити з мокшами. І тут зелені гниди потужно об'являють, що вони не проти підкинути сирійцям борошна. Ми вже напевно забули, як кацапи з півдня України вивозили зерно в сирійські порти? Це типу так працює трускавецька "дІпламатія"?
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31.12.2024 10:44 Ответить
******, у тєбя ус атклєілса. Це Сирія Асада любила Рашу, а Сирія теперішня - то країна, якій Україна допомогла скинути Асада.
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31.12.2024 10:48 Ответить
Ага, десь я вже це чув. Точно, "Ва всєм путін вінават, ета всє путінская расія, а расіян проста абманулі, ані харошие". З такою філософією можеш сходити н...х...й.
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31.12.2024 10:52 Ответить
З Іваном вже стратегічно попартнерили...
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31.12.2024 10:46 Ответить
З Іраном.
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31.12.2024 10:47 Ответить
Очепятка вуйку у тебе доречна вийшла. Було і з Іваном і з Іраном. За часів Кучми і Януковіча.
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31.12.2024 10:50 Ответить
Стратегічний партнер... Гарант безпеки на планеті...
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31.12.2024 10:53 Ответить
нєнє.
треба ще підписати меморандум освоєння космосу, та протидії забруднення навколишнього довкілля.
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31.12.2024 10:59 Ответить
То і нормально. Всим треба, щоб там козломордими і не пахло, то хай буде. Сирія - це удар в ботоксну морду, хай витерається.
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31.12.2024 11:01 Ответить
Ось вам і міграційне заміщення, і новий закон про дармове громадянство. Забагато збігів.
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31.12.2024 11:08 Ответить
З іншої сторони:
- Україна більш толерантна країна у мусульман, ніж Россія. Суспільство у нас більш терпиме. Тому і вихідці з Азербайджану, Узбекістану, Ірану, Сирії почуваються себе більш захищеними у нас. Тому і, слава Богу, не відчули ми джихаду, як росіяни.
- Так, поспішили з Сирією. Ще не зрозуміло що за курча вилупилось - чи півень яйцеклад, чи новий птеродактиль Ближнього Сходу.
- Але встановленням швидких відносин сильно не обісралися в світі - всратим втрачати крім засратих штанів нічого!
- В той же час, без якоїсь задньої думки, тільки з точки зору продюсера чергового відосика, Україна може зайняти місце посередника переговорів з новим урядом Сирії.
Але то вже Господь дає нам останній шанс вціліти і скрегочучи зубами подарував тим курвам з ОП ще один шанс...
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31.12.2024 11:15 Ответить
Ага,толерантне 😀
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31.12.2024 11:46 Ответить
Це сирійський варіант Талібану. І розвивати стратегічні відносини з цими бабаями ,які до речі тягнуться до рашистів з персами ,таке собі рішення...
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31.12.2024 11:33 Ответить
Гарне ж "стратегічне партнерство" з кацапськими базами!
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31.12.2024 11:53 Ответить
А з Белорусією теж так !
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31.12.2024 13:23 Ответить
Зеленскій випросить в Сирії черговий договір нечуваної гарантії безпеки?
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31.12.2024 11:53 Ответить
👍
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31.12.2024 12:25 Ответить
Уся надія на Сірію та на Оман !
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31.12.2024 13:22 Ответить
Восток еще не оценил наше зе шобло во всей красе правильно
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31.12.2024 12:11 Ответить
Що за стратегичне партнерство? Це кожного місяця по 500 т борошна ?
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31.12.2024 13:21 Ответить
Сирійцям доведеться і вони хочуть навчитися воювати із сильнішим кількісно і технологічно противником. У цьому плані ЗСУ одна з найефективніших Армій з колосальним досвідом ми маємо чим поділитися крім борошна.
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01.01.2025 11:41 Ответить
 
 