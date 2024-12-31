Между Сирией и Украиной будет стратегическое партнерство, - глава МИД Хассан аш-Шайбани
Сирия готова развивать стратегическое партнерство с Украиной.
Об этом заявил глава МИД Асаад Хассан аш-Шайбани на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Между нами и Украиной будет стратегическое партнерство на политическом, экономическом и социальном уровнях, а также научное партнерство", - отметил глава МИД.
Также Асаад Хассан аш-Шайбани заявил, что "сирийский народ и украинский народ имеют одинаковый опыт и одинаковые страдания, которые мы пережили за 14 лет", вероятно сравнивая войну в Сирии и российскую агрессию в Украине.
Как сообщалось, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске. Также он отметил, что в Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine.
Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что Сибига раскрыл детали визита в Дамаск и заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией.
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Україна геополітично набула Сирію
гойда
Нагадую, в України є нові кораблі (2 корвети). Знаходяться вони зараз в Туреччині (там і добудовуються). І їм потрібне місце для базування...
Такі як ви мабуть і авіаносець атомний хотіли б мати, і навіть знайшли б пояснення для чого він нам потрібен.
До чого тут ЗСУ і податки?
Закусюйте вже.
Наведеш докази потреби нашої держави в кораблях такого типу, Вовчику? Чи теж притримуєшся принципу "шоб було"?
з такими політичними перемогами можна нічого не боятися.
треба ще підписати меморандум освоєння космосу, та протидії забруднення навколишнього довкілля.
- Україна більш толерантна країна у мусульман, ніж Россія. Суспільство у нас більш терпиме. Тому і вихідці з Азербайджану, Узбекістану, Ірану, Сирії почуваються себе більш захищеними у нас. Тому і, слава Богу, не відчули ми джихаду, як росіяни.
- Так, поспішили з Сирією. Ще не зрозуміло що за курча вилупилось - чи півень яйцеклад, чи новий птеродактиль Ближнього Сходу.
- Але встановленням швидких відносин сильно не обісралися в світі - всратим втрачати крім засратих штанів нічого!
- В той же час, без якоїсь задньої думки, тільки з точки зору продюсера чергового відосика, Україна може зайняти місце посередника переговорів з новим урядом Сирії.
Але то вже Господь дає нам останній шанс вціліти і скрегочучи зубами подарував тим курвам з ОП ще один шанс...