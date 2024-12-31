Между Сирией и Украиной будет стратегическое партнерство, - глава МИД Хассан аш-Шайбани

Сирия готова развивать стратегическое партнерство с Украиной.

Об этом заявил глава МИД Асаад Хассан аш-Шайбани на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Между нами и Украиной будет стратегическое партнерство на политическом, экономическом и социальном уровнях, а также научное партнерство", - отметил глава МИД.

Также Асаад Хассан аш-Шайбани заявил, что "сирийский народ и украинский народ имеют одинаковый опыт и одинаковые страдания, которые мы пережили за 14 лет", вероятно сравнивая войну в Сирии и российскую агрессию в Украине.

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Как сообщалось, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске. Также он отметил, что в Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine.

Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что Сибига раскрыл детали визита в Дамаск и заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией.

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