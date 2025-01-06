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Дело Тищенко: нардеп присоединился к заседанию онлайн, его защита требует отвода судьи

Микола Тищенко долучився до судового засідання онлайн

В Бабушкинском райсуде Днепра продолжается подготовительное заседание по делу нардепа Николая Тищенко и потерпевшего - бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи.

Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

Суд должен пересмотреть меру пресечения для нардепа и собрать доказательства, чтобы дойти до рассмотрения дела по существу.

Тищенко присоединился к заседанию по видео, его адвокат попросил об отводе судьи. Он отметил, что судья нарушила нормы и что в предыдущий раз он предупреждал, что нардеп не прибудет в суд.

Адвокат потерпевшего Виталий Коломиец сказал, что отвод судьи нацелен на затягивание процесса. После него может последовать отвод прокурора.

По словам Мазохи, личное неприсутствие Тищенко в суде доказывает его виновность, а ситуация с его якобы заболеванием - "показуха".

В прошлый раз об отводе судьи просил и обвиняемый Богдан Писаренко.

Также читайте: Дело Тищенко: нардеп не явился на заседание суда в Днепре

Дело Тищенко

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которой Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

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Автор: 

суд (25110) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+7
Дві жаби.Це ж яким треба бути збоченцем щоб отаке подобалось?
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06.01.2025 16:51
+6
А Евеліна Андрієвська робоча сосна!
На фото з сестрою, ;Місс динири;
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06.01.2025 16:32
+4
А чому "невиліковно хворий" ще не оформив інвалідність та не перейшов тихенько лісом кордон! Сподіваєтьцч, що кум дЄрмак відмаже? 😁
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06.01.2025 16:54
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Правила форума Совет форумчан
Каклєта сиди і не рипайся ще 100 років. Зникли з радарів.
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06.01.2025 16:24 Ответить
утворений 12 квітня 1973 року і отримав назву Бабушкінський район (на честь революціонера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Івана Бабушкіна - соратника Леніна).

26 листопада 2015 року Бабушкінський район було перейменовано на Шевченківськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE)#cite_note-1 [

на сьогодні район Шевченківський, а суд майже 10 років - совєцький Бабушкінський

.
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06.01.2025 16:53 Ответить
Бо бабуся-це святе.
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06.01.2025 17:53 Ответить
А де ці всі "прострілювачі колін" ?? Ті, хто обіцяє "приїхати на "буханці " в тил зі зброєю та набрати поповнення??? Проти хазяїв життя навіть побратими спецпризначенця бояться відверто виступати. Це не слюсаря або тракториста в трьох гамселити та принижувати. Тут "атвєточка" може прилетіти
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06.01.2025 16:26 Ответить
Ви прослухали істеричний монолог ухилянта, прихильника кацапів, позивний ;Магірус;.
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06.01.2025 16:33 Ответить
Все ,чему меня учили с детства - оказалось неверным
То, что плохо - стало при Зеленском - хорошим
И наоборот....
Не понимаю - почему тогда мы воюем с россией?
Там путин такое давно уже сделал
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06.01.2025 16:27 Ответить
А Евеліна Андрієвська робоча сосна!
На фото з сестрою, ;Місс динири;
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06.01.2025 16:32 Ответить
Дві жаби.Це ж яким треба бути збоченцем щоб отаке подобалось?
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06.01.2025 16:51 Ответить
Та на фоні чукч, мордви та замоташок може вони ще й нічого. Кацапом треба бути.
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06.01.2025 17:19 Ответить

Здивую Вас, шановний: перверзії бувають дуже різноманітні та несподівані...
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06.01.2025 21:21 Ответить
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06.01.2025 21:39 Ответить
Казав мені знайомий, "дотичний" до "крутеликів", що такі "губастенькі" дуже серед них ціняться... У них спеціалізація - мінет... Як "крутелики" казали", у ТАКИХ це найефективніше виходить...
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06.01.2025 17:32 Ответить
А я вважаю що такі губи нагадують анус. А в кацапів це головна скрєпа.
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06.01.2025 18:10 Ответить
Не знаю... Не "перевіряв...
"За що купив - за те й продав...".
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06.01.2025 18:12 Ответить
О! Піхвороті гарнюньки...
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06.01.2025 19:33 Ответить
Почались ігри
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06.01.2025 16:33 Ответить
А чому "невиліковно хворий" ще не оформив інвалідність та не перейшов тихенько лісом кордон! Сподіваєтьцч, що кум дЄрмак відмаже? 😁
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06.01.2025 16:54 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%83+%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&oq=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%83+%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&gs_lcrp=********************************************************************&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:5a9675e9,vid:xWNKET4F30E,st:0 Онлайн присоединение Тищенко к заседанию.

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06.01.2025 17:25 Ответить
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06.01.2025 21:40 Ответить
 
 