Дело Тищенко: нардеп присоединился к заседанию онлайн, его защита требует отвода судьи

В Бабушкинском райсуде Днепра продолжается подготовительное заседание по делу нардепа Николая Тищенко и потерпевшего - бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи.

Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

Суд должен пересмотреть меру пресечения для нардепа и собрать доказательства, чтобы дойти до рассмотрения дела по существу.

Тищенко присоединился к заседанию по видео, его адвокат попросил об отводе судьи. Он отметил, что судья нарушила нормы и что в предыдущий раз он предупреждал, что нардеп не прибудет в суд.

Адвокат потерпевшего Виталий Коломиец сказал, что отвод судьи нацелен на затягивание процесса. После него может последовать отвод прокурора.

По словам Мазохи, личное неприсутствие Тищенко в суде доказывает его виновность, а ситуация с его якобы заболеванием - "показуха".

В прошлый раз об отводе судьи просил и обвиняемый Богдан Писаренко.

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Дело Тищенко

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которой Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

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