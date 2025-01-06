Дело Тищенко: нардеп присоединился к заседанию онлайн, его защита требует отвода судьи
В Бабушкинском райсуде Днепра продолжается подготовительное заседание по делу нардепа Николая Тищенко и потерпевшего - бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи.
Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.
Суд должен пересмотреть меру пресечения для нардепа и собрать доказательства, чтобы дойти до рассмотрения дела по существу.
Тищенко присоединился к заседанию по видео, его адвокат попросил об отводе судьи. Он отметил, что судья нарушила нормы и что в предыдущий раз он предупреждал, что нардеп не прибудет в суд.
Адвокат потерпевшего Виталий Коломиец сказал, что отвод судьи нацелен на затягивание процесса. После него может последовать отвод прокурора.
По словам Мазохи, личное неприсутствие Тищенко в суде доказывает его виновность, а ситуация с его якобы заболеванием - "показуха".
В прошлый раз об отводе судьи просил и обвиняемый Богдан Писаренко.
Дело Тищенко
20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которой Павлов поспорил.
В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.
Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.
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26 листопада 2015 року Бабушкінський район було перейменовано на Шевченківськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE)#cite_note-1 [
на сьогодні район Шевченківський, а суд майже 10 років - совєцький Бабушкінський
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То, что плохо - стало при Зеленском - хорошим
И наоборот....
Не понимаю - почему тогда мы воюем с россией?
Там путин такое давно уже сделал
На фото з сестрою, ;Місс динири;
Здивую Вас, шановний: перверзії бувають дуже різноманітні та несподівані...
"За що купив - за те й продав...".