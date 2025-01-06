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"Десятки" украинских военных дезертировали во время учений во Франции, - AFP

У Франції підтвердили дезертирство деяких українських військових на навчаннях

Несколько "десятков" украинских военных из 155-й бригады "Анна Киевская", которые проходили подготовку во Франции, дезертировали.

Об этом агентству AFP заявил представитель французской армии, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, среди украинцев "было определенное количество дезертиров, но их количество остается крайне незначительным, учитывая количество людей, которые прошли подготовку".

"Они находились во французских казармах, они имели право выйти", - отметил чиновник армии Франции.

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По словам представителя французской армии, украинские солдаты, которые проходили подготовку во Франции, подчинялись дисциплинарному режиму, "установленному украинским командованием".

"У нас, во Франции, не предусмотрена уголовная ответственность за дезертирство", - сказал офицер.

"Если кто-то дезертировал, французский прокурор не имел полномочий арестовать это лицо. А право, предоставленное украинским властям на французской земле, является лишь дисциплинарным правом", - добавил он.

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Издание отмечает, что французская армия тренировала на своей территории 2300 солдат из бригады "Анна Киевская".

Большинство солдат были призывниками без боевого опыта. Их сопровождали 300 украинских надзирателей. Остальные 2200 солдат бригады прошли подготовку в Украине.

Что предшествовало?

Напомним, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

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Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на обучение во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры.

Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

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Журналист обвинил политическое и военное руководство государства в непродуманном пиар-ходе и призвал к ответственности.

ГБР также начало расследование по фактам превышения полномочий и дезертирства в 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская" после расследования, опубликованного в СМИ.

В то же время в Министерстве обороны Франции не комментируют информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада Анна Киевская стала объектом расследования в Украине.

Автор: 

Франция (3523) дезертирство (333) СОЧ (71)


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Топ комментарии
+16
"серед українців "була певна кількість дезертирів, але їхня кількість залишається вкрай незначною"

https://www.radiosvoboda.org/a/istoriya-viyskovoho-155-bryhada-szch/33262506.html Радіо Свобода. Розповідь військового 155-ї бригади про причини СЗЧ:

«Повністю загороджена територія, де ми проживали. Французи ходили з собаками навколо. Дрони вночі запускали над цією територією. Паркан був з колючим дротом. Ну, якимось чином і там примудрялися втікати. Чесно кажучи, якби за нами не дивились, як в тюрмі, то там би половина втекла», - розповідає військовий.
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06.01.2025 22:20
+15
Як не крути, а виходить, що винен Верховний Головнокомандувач. Як це кинути в бій бригаду без прикриття і з бракованими мінами, коли про ці міни вже 2 місяці йдуть розмови? Що зроблено? Та нічого, збільшені оклади в рази працівникам офісу президента. То хіба бійці такі дурні, хіба не бачать, що їх кинули на забій? Така славна назва бригади "Анна Київська", яка була і королевою Франції і таке скотське відношення до людей влади України.
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06.01.2025 23:01
+15
Галина Боброва - бот.

Насправді проблема не в тому, що закрили кордони, а те, що закрили для половини населення.
Нормальним варіантом було б або не закривати їх взагалі, або закрити для всіх.

А так в Україні вже сформувалося кастове суспільство:

1) вища каста (депутати, судді прокурори),
2)середня каста (продажні українські жінки для котрих війна це можливість облаштуватися за кордоном і котрі поки країна захлинається кров'ю в цей час постять фото з пляжів Іспанії і Італії з місцевими хахалями.)
3) нижча каста лямкарів, розхідний матеріал- бідні українські чоловіки, котрі не мають відношення до влади, або правоохоронної системи, не мають грошей відкупитись, котрі мають всім пожертвувати включно зі здоров'ям і життям, щоб першим двом жилося добре.
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06.01.2025 23:17
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"серед українців "була певна кількість дезертирів, але їхня кількість залишається вкрай незначною"

https://www.radiosvoboda.org/a/istoriya-viyskovoho-155-bryhada-szch/33262506.html Радіо Свобода. Розповідь військового 155-ї бригади про причини СЗЧ:

«Повністю загороджена територія, де ми проживали. Французи ходили з собаками навколо. Дрони вночі запускали над цією територією. Паркан був з колючим дротом. Ну, якимось чином і там примудрялися втікати. Чесно кажучи, якби за нами не дивились, як в тюрмі, то там би половина втекла», - розповідає військовий.
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06.01.2025 22:20 Ответить
Дезертиров нигде не любят
Им никто не предоставит притулок во Франции
Их явно кто - то на это подбил
Чтобы и Украину опозорить
И Францию замарать
Я бы не удивилась - что поработали кацапы .....
Во Франции у них агентуры - немеряно
Они вон НОТР - ДАМ подожгли
А какие теракты устраивали
А тут сработали без жертв
Но удар под дых нанесли сильнейший
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06.01.2025 22:37 Ответить
Синочки прокурорів і суддів виїхали не через Тису - щоби не ризикувати....
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06.01.2025 22:38 Ответить
Вони виїхали, а тебе відправлять разом з сім'єю в Сибір,тих хто в живих залишаться, в принципі в тебе напевно триколор під ліжком захований і ікона путлєра
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06.01.2025 23:12 Ответить
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06.01.2025 23:14 Ответить
А ти як виїхав, через Сибір чи Тису ?
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07.01.2025 16:34 Ответить
Я виїхав +20 років тому , був в травні минулого року в Україні крайній раз, але це тебе не повинно їба турбувати
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07.01.2025 18:36 Ответить
20+ років ? Ну так якого ти тут тявкаєш ? 😂 "Патріот" 🤣
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07.01.2025 20:33 Ответить
Де я написав ,що я патріот? Патріоти в Україні,але вони не повинні помирати, а будувати державу, використовуючи як інструмент навіть у війні,всяку шушеру типу тебе, яким "какая разніца ,главное пожрать і поржать"
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07.01.2025 21:04 Ответить
Лол це так смішно коли якраз шушера яка втікла з країни щоб пожрать і поржать розказує хто що має робити в Україні 😂 я тобі так скажу, таких як ти повно всюди, галімі балаболи які проспали свою країну, бо не цікавились політикою і втікши в іншу) от і сиди там 😉
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08.01.2025 00:28 Ответить
Уявіть вас схопили на війну, на яку ви ніколи не хотіли йти, вас вивозять у Європу. Чи це не шанс втекти, адже ви на війну не збиралися і вас схопили на вулиці проти вашої ж волі? Їх можна зрозуміти.
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06.01.2025 22:47 Ответить
Вы же не ребенок
Это ребенок может сказать - не хочу идти в детский сад
И даже ребенка мама с папой туда отведут ,потому что им надо на работу
Денежки заработать ,чтобы у этого ребенка были еда и одежда - как минимум
А у взрослого человека - кроме прав - есть еще и обязанности
Не хочешь их выполнять - живи на необитаемом острове
Why not?
А если родился в Украине
Живешь в Украине
Носишь в кармане паспорт гражданина Украины - выполняй обязанности гражданина Украины
Все ж просто.....
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06.01.2025 22:57 Ответить
Легко писати про борг громадянина, коли тебе на війну не візьмуть ніколи. Я цих людей розумію. І бачу помилку зеледента. Замість того, щоб дати цих людей на підсилення у досвідчені бригади, де їх би навчили і допомогли майже без болю увійти в курс справ їх схопили на вулиці і вивезли у Європу, а потім кинули одразу в бій майже без підготовки. Я розумію чому багато з них вирішили не чекати поки їх кинуть проти озброєних до зубів досвідчених росіян.
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06.01.2025 23:15 Ответить
У зєлєдєнта немає помилок; він діє свідомо. І не на користь Державі.
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06.01.2025 23:52 Ответить
Ну в Франції таких під час першої світової розстрілювали тих хто не хотів воювати
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08.01.2025 22:14 Ответить
Прямо з ОП посил, від того наркоші, який не втік
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07.01.2025 09:19 Ответить
Щоб виконувати обов'язок мабудь спочатку треба отримати своє право ? Наприклад на землю під ща удову і посів, спробуй отримати, потім розкажеш як вийшло ) от так само люди йдуть воювати. Бо людям всеодно вже, ця влада настільки остогидла своєю брехнею і корупцією, що реально пофіг що там буде далі.
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07.01.2025 16:36 Ответить
Так повертайся в Україну і чекай, коли до тебе прийде радной бурят
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07.01.2025 05:48 Ответить
Ти вже повернувся ?
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07.01.2025 16:37 Ответить
Десь тихенько засміялися Дмитрук та Арєстовіч...
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07.01.2025 07:30 Ответить
Краще додали б циїлюдей до досвідчених у боях військових частин. Їх би там нормально б навчили і не боялися б новобранці воювати, коли поряд досвідчені бійці є.
Було б набагато краще. А так вивезли нахапаних на вулицях людей у Європу і дивуються чому це так вийшло?
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06.01.2025 22:44 Ответить
Бусифікація = СЗЧ.
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06.01.2025 22:46 Ответить
Як не крути, а виходить, що винен Верховний Головнокомандувач. Як це кинути в бій бригаду без прикриття і з бракованими мінами, коли про ці міни вже 2 місяці йдуть розмови? Що зроблено? Та нічого, збільшені оклади в рази працівникам офісу президента. То хіба бійці такі дурні, хіба не бачать, що їх кинули на забій? Така славна назва бригади "Анна Київська", яка була і королевою Франції і таке скотське відношення до людей влади України.
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06.01.2025 23:01 Ответить
И правильно делают - что не выпускают
Так делают все страны
Дадут по жопе
Привезут на полигон
И за полгода сделают из ПРИДУРКОВ- людей
Научат родину защищать
А у нас развели антимонии
Пора с этим заканчивать
Одни 3 года воюют
Пора их сменить
Пусть повоюют те, кто три года отдыхал
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06.01.2025 23:07 Ответить
вы про 95-й квартал?
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06.01.2025 23:16 Ответить
То есть по вашей логике
ЗАЛУЖНЫЙ- скотина?
Поверьте - пловцов через Тису
Которых выловили
Отдать в руки классных военных инструкторов
И через полгода они станут отличными бойцами
А еще скажу такое
Человек - часть государственной системы ,винтик этой системы
К примеру - у нас - всеобщее среднее образование
Вы думаете - все дети хотят ходить в школу?
Нет,не все
Но они ходят
Хотя в школе с ними тоже может случиться неприятное
Могут поставить двойку
А могут и по роже дать пацаны
Всякое бывает
Но все украинские дети должны получить образование
А все украинские мужчины призывного возраста
ДОЛЖНЫ ЗАЩИЩАТЬ СТРАНУ
Даже если им этого не хочется
Их даже спрашивать об этом не надо- когда война
У всех этих ПРИДУРКОВ, которые не хотят сегодня
Защищать Украину
Был в 2019 выбор
Они выбрали Зеленского и БОЛЬШУЮ ВОЙНУ
Я своим молодым знакомым придуркам говорила - не голосуйте за зеленского
Вам придется пойти на войну - а они в ответ они ржали
Так вот пусть сегодня ржавшие надо мной сопли не распускают
Пусть теперь за свой ******** выбор - ПОВОЮЮТ!!!!!
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07.01.2025 12:19 Ответить
Я вам про те, що армія "людину" ні з кого не робить. Мені чхати на них на всіх - не ліпіть собі ікони - ікони мовчать. На ваше життя їм плювати, як і на моє. Вибачте, я вже не в тому віці, щоб на мене діяли лозунги
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07.01.2025 12:38 Ответить
У вас представление о современной армии - совковое
В Израиле не дураки живут
У них тот,кто НЕ СЛУЖИЛ
Вообще карьеру НИКОГДА не сделает
Вот надо и у нас так сделать
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07.01.2025 12:43 Ответить
Жіночко, я війну пройшов. І строкову службу служив. Крім укладання кубіками снігу та "Закрой @бало" більш мене там нічого не навчили. У нас армія зараз і є совкова. Ізраїль. Там медицина найкраща в світі і людей за кріпаків не тримають. У нас діалог про те, що армія ні з кого людину не робить. Після армії з людиною працюють психологи. Щоб людина повернулася до нормального життя. Людиною народжуються
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07.01.2025 14:00 Ответить
Сочувствую ,мужчина
Просто мы с вами очень разные
Я всегда все пытаюсь изменить к лучшему
И в личной жизни
И на моей работе
Легче, конечно - ныть
Мои подруги ноют десятилетиями
Но так и живут в неудачном браке - несчастливыми
Мои коллеги ноют десятилетиями
Но так и работают - как было принято 50 лет назад
Ну кто им доктор?
У человека во всем,кроме смерти- есть выбор
Начиная от простого
Что выпить на завтрак - чай или кофе.....
Удачи!!!!!! Берегите себя ....
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07.01.2025 14:06 Ответить
Ну, якщо хтось ниє - то то таке
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07.01.2025 14:31 Ответить
Так Вы - крутой!!!
И бригада у вас - крутая!!!!
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13.01.2025 19:54 Ответить
Та ладно..... Я звичайна людина...
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13.01.2025 20:06 Ответить
Нет, я давно за вами слежу в чате Цензора
Вы - человек со своим мнением,с совестью
А еще и на барабанах.....
Ужасно приятно,что вы меня нашли
А я начала смотреть ваш канал
Надо пополнить свежими видео...
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13.01.2025 21:00 Ответить
Армія необхідна сильна армія це найбільш що необхідно для держави, не економіка не рівень життя а армія, яка готова воювати і вбивати за інтереси держави і перетворювати інші держави на колонії якщо треба
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08.01.2025 22:16 Ответить
Риба гниє з голови, Ізраїльська влада це приклад того як має влада працювати. А наша це приклад того які люди зазвичай сидять на заході у тюрмі.
Країна яка нічого не дала людям за 30 років, немає жодного права вказувати що цим людям робити. Хочуть щоб воювали, нехай мотивують, ширшими чи ще чимось і ще до того як людина піде у бій, бо он знайома жінка за сина вже другий рік намагається отримати компенсацію по загибелі.
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07.01.2025 16:44 Ответить
Понимаю
Вот только Зеленского выбрали
НЕ ИЗРАИЛЬТЯНЕ
А значит - и проблемы свои украинская жінка будет разгребать сама
Я не удивлюсь - если и она голосовала за ТАКУЮ ЖИЗНЬ
Украинцы хотят жить хорошо
Но не учатся искать причин СВОЕЙ ПЛОХОЙ ЖИЗНИ
И исправлять свои же ошибки
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07.01.2025 17:00 Ответить
Так вже набрали тих хто мав поміняти, але замість того щоб поміняти, створили нові бригади і кинули не укомплектованими у бій, здогадаєтесь що з ними стало ? Доречі які півроку ? Ви з якого року пишите? Півтора місяця "підготовка" Та і взагалі, ви старі квочки якщо такі розумні то беріть зброю до рук, у нас всі можуть служити добровільно)))
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07.01.2025 16:40 Ответить
Галина Боброва - бот.

Насправді проблема не в тому, що закрили кордони, а те, що закрили для половини населення.
Нормальним варіантом було б або не закривати їх взагалі, або закрити для всіх.

А так в Україні вже сформувалося кастове суспільство:

1) вища каста (депутати, судді прокурори),
2)середня каста (продажні українські жінки для котрих війна це можливість облаштуватися за кордоном і котрі поки країна захлинається кров'ю в цей час постять фото з пляжів Іспанії і Італії з місцевими хахалями.)
3) нижча каста лямкарів, розхідний матеріал- бідні українські чоловіки, котрі не мають відношення до влади, або правоохоронної системи, не мають грошей відкупитись, котрі мають всім пожертвувати включно зі здоров'ям і життям, щоб першим двом жилося добре.
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06.01.2025 23:17 Ответить
Назовите мне хоть один случай в истории человеческих войн, когда было по другому. Любая война это война бедных в первую очередь. У которых как правило нет выбора. А потом уже знать. Там как получиться. У кого есть честь, достоинство и патриотизм -те воюют, у кого нет, то.... Первые это скорее исключение , чем правило. Всегда так было и так будет.
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07.01.2025 00:40 Ответить
як казав наш Президент - повна "*****", раби ніколи не воювали, в війську Римської імперії не було рабів, в середні віки віки воювали лицарі-дворяни і їх коло, васали, армії середньовічні і пізніші переважно були вільні найманці і це факт. Ніколи і ніде не було армії рабів. Україна - це перша в історії держава яка воює армією безправних кріпаків і ще середнім віком 45++.
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07.01.2025 09:36 Ответить
Помню этих рабов
Стоявших в очередях у военкоматов по всей Украине
С 24 февраля 2022 года
Я этих рабов НИКОГДА не забуду
Именно эти рабы и спасли тогда вас,Витенька
И благодаря этим рабам вы сегодня в теплой квартирке
Сидите на диване и пишите в чатике
Высоколобый вы мой - ДВОРЯНИН, ***.....
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07.01.2025 12:01 Ответить
з Європи боту Боровой видніше, та добровольці і патріоти закінчились десь під кінець 2022-го, влада просрала цей момент коли в черзі стояли добровольці, і просрала цілеспрямовано. Далі говорити ніпрощо, всі все знають, і катання "еліти" закордон коли інші невиїздні, і бусифікація епілептиків, і воєнкоми з особняками в Іспанії, і МСЕК і прокурори інваліди...перераховувати далі нема сенсу
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07.01.2025 14:58 Ответить
Починаючи з 19 століття всі воювали примусовою армією і зараз якщо країни воюють і їм не хватає людей насильно призивають
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08.01.2025 22:18 Ответить
напевно хруст французской булки соблазнил
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06.01.2025 23:26 Ответить
дещо двозначно
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06.01.2025 23:29 Ответить
***** на дезертирів, хоч половина зїбеться. Зате залишились справжні воїни, з якими не страшно воювати пліч-о-пліч
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07.01.2025 00:07 Ответить
50 це терпимо,з наших УЦ нарізає десь в районі 30%.л\ч.
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07.01.2025 00:21 Ответить
Как ветеран и инвалид войны, доброволец батальона Донбасс, ответственно заявляю: зебильную насильственную мобилизацию прекратить! Создать мотивирующие комфортные условия для службы. Вновь поступившим - три месяца подготовки, после каждых трех месяцев службы две недели отпуска, кадые три месяца ротация с линии фронта в тыл. Зарплаты всем военным не менее 2000долл.США в месяц. Так служить и воевать можно. Через пять лет службы(по желанию) в запас. Мы в Широкино, под Мариуполем, менялись на позициях с азовцами. И ДОЛ.******* ВОЕННЫЙ ЗАПРЕТИТЬ!
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07.01.2025 01:14 Ответить
Тим паче, що Шмигаль хвалився, що на рахунках Казначейства до фіга грошей .
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07.01.2025 05:52 Ответить
2 тисячі ? Це типу просто зп без доплат я так розумію ? Бо це копійки вже на наш час. Має бути 5, а ті гроші які у разі загибелі виплачуються видаються відразу. Або житло. От це вже непогана грошова мотивація, як ще варіант після трьох років служби повне звільнення від всіх податків.
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07.01.2025 16:49 Ответить
Это базовый минимум, 2000.
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08.01.2025 05:14 Ответить
"Професійна" робота ТЦК (і не тільки ТЦК) дає результатим.
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07.01.2025 08:10 Ответить
А ніхто не додумався у мобілізованих хоча б паспорти вилучати?
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07.01.2025 08:52 Ответить
Так у людини без паспорта більше прав ніж в громадянина України
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07.01.2025 11:04 Ответить
300 українських наглядачів. Це точний переклад? То ще мало втікло. Всі інші просто не змогли?
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07.01.2025 09:47 Ответить
Скажіть мені будь ласка...Коли тебе трое з тцк виловили та бьють по голові за та що не назвав швидко своє прізвище а потім кажуть що ти був п'яний , відвозять та дають підписати присягу бо кинуть у яму на морозі ...то ти сильно вмотивований захищати тих тилових качків, які тебе били у підвалі , щоб камери не бачили???
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07.01.2025 11:01 Ответить
В Франції в часи першої світової війни тих хто не хотів воювати їх не били їх розстрілювали
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08.01.2025 22:22 Ответить
 
 