"Десятки" украинских военных дезертировали во время учений во Франции, - AFP
Несколько "десятков" украинских военных из 155-й бригады "Анна Киевская", которые проходили подготовку во Франции, дезертировали.
Об этом агентству AFP заявил представитель французской армии, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, среди украинцев "было определенное количество дезертиров, но их количество остается крайне незначительным, учитывая количество людей, которые прошли подготовку".
"Они находились во французских казармах, они имели право выйти", - отметил чиновник армии Франции.
По словам представителя французской армии, украинские солдаты, которые проходили подготовку во Франции, подчинялись дисциплинарному режиму, "установленному украинским командованием".
"У нас, во Франции, не предусмотрена уголовная ответственность за дезертирство", - сказал офицер.
"Если кто-то дезертировал, французский прокурор не имел полномочий арестовать это лицо. А право, предоставленное украинским властям на французской земле, является лишь дисциплинарным правом", - добавил он.
Издание отмечает, что французская армия тренировала на своей территории 2300 солдат из бригады "Анна Киевская".
Большинство солдат были призывниками без боевого опыта. Их сопровождали 300 украинских надзирателей. Остальные 2200 солдат бригады прошли подготовку в Украине.
Что предшествовало?
Напомним, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.
По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.
Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.
В октябре 155-я бригада выехала на обучение во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.
Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры.
Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.
Журналист обвинил политическое и военное руководство государства в непродуманном пиар-ходе и призвал к ответственности.
ГБР также начало расследование по фактам превышения полномочий и дезертирства в 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская" после расследования, опубликованного в СМИ.
В то же время в Министерстве обороны Франции не комментируют информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада Анна Киевская стала объектом расследования в Украине.
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https://www.radiosvoboda.org/a/istoriya-viyskovoho-155-bryhada-szch/33262506.html Радіо Свобода. Розповідь військового 155-ї бригади про причини СЗЧ:
«Повністю загороджена територія, де ми проживали. Французи ходили з собаками навколо. Дрони вночі запускали над цією територією. Паркан був з колючим дротом. Ну, якимось чином і там примудрялися втікати. Чесно кажучи, якби за нами не дивились, як в тюрмі, то там би половина втекла», - розповідає військовий.
Им никто не предоставит притулок во Франции
Их явно кто - то на это подбил
Чтобы и Украину опозорить
И Францию замарать
Я бы не удивилась - что поработали кацапы .....
Во Франции у них агентуры - немеряно
Они вон НОТР - ДАМ подожгли
А какие теракты устраивали
А тут сработали без жертв
Но удар под дых нанесли сильнейший
їбатурбувати
Это ребенок может сказать - не хочу идти в детский сад
И даже ребенка мама с папой туда отведут ,потому что им надо на работу
Денежки заработать ,чтобы у этого ребенка были еда и одежда - как минимум
А у взрослого человека - кроме прав - есть еще и обязанности
Не хочешь их выполнять - живи на необитаемом острове
Why not?
А если родился в Украине
Живешь в Украине
Носишь в кармане паспорт гражданина Украины - выполняй обязанности гражданина Украины
Все ж просто.....
Було б набагато краще. А так вивезли нахапаних на вулицях людей у Європу і дивуються чому це так вийшло?
Так делают все страны
Дадут по жопе
Привезут на полигон
И за полгода сделают из ПРИДУРКОВ- людей
Научат родину защищать
А у нас развели антимонии
Пора с этим заканчивать
Одни 3 года воюют
Пора их сменить
Пусть повоюют те, кто три года отдыхал
ЗАЛУЖНЫЙ- скотина?
Поверьте - пловцов через Тису
Которых выловили
Отдать в руки классных военных инструкторов
И через полгода они станут отличными бойцами
А еще скажу такое
Человек - часть государственной системы ,винтик этой системы
К примеру - у нас - всеобщее среднее образование
Вы думаете - все дети хотят ходить в школу?
Нет,не все
Но они ходят
Хотя в школе с ними тоже может случиться неприятное
Могут поставить двойку
А могут и по роже дать пацаны
Всякое бывает
Но все украинские дети должны получить образование
А все украинские мужчины призывного возраста
ДОЛЖНЫ ЗАЩИЩАТЬ СТРАНУ
Даже если им этого не хочется
Их даже спрашивать об этом не надо- когда война
У всех этих ПРИДУРКОВ, которые не хотят сегодня
Защищать Украину
Был в 2019 выбор
Они выбрали Зеленского и БОЛЬШУЮ ВОЙНУ
Я своим молодым знакомым придуркам говорила - не голосуйте за зеленского
Вам придется пойти на войну - а они в ответ они ржали
Так вот пусть сегодня ржавшие надо мной сопли не распускают
Пусть теперь за свой ******** выбор - ПОВОЮЮТ!!!!!
В Израиле не дураки живут
У них тот,кто НЕ СЛУЖИЛ
Вообще карьеру НИКОГДА не сделает
Вот надо и у нас так сделать
Просто мы с вами очень разные
Я всегда все пытаюсь изменить к лучшему
И в личной жизни
И на моей работе
Легче, конечно - ныть
Мои подруги ноют десятилетиями
Но так и живут в неудачном браке - несчастливыми
Мои коллеги ноют десятилетиями
Но так и работают - как было принято 50 лет назад
Ну кто им доктор?
У человека во всем,кроме смерти- есть выбор
Начиная от простого
Что выпить на завтрак - чай или кофе.....
Удачи!!!!!! Берегите себя ....
И бригада у вас - крутая!!!!
Вы - человек со своим мнением,с совестью
А еще и на барабанах.....
Ужасно приятно,что вы меня нашли
А я начала смотреть ваш канал
Надо пополнить свежими видео...
Країна яка нічого не дала людям за 30 років, немає жодного права вказувати що цим людям робити. Хочуть щоб воювали, нехай мотивують, ширшими чи ще чимось і ще до того як людина піде у бій, бо он знайома жінка за сина вже другий рік намагається отримати компенсацію по загибелі.
Вот только Зеленского выбрали
НЕ ИЗРАИЛЬТЯНЕ
А значит - и проблемы свои украинская жінка будет разгребать сама
Я не удивлюсь - если и она голосовала за ТАКУЮ ЖИЗНЬ
Украинцы хотят жить хорошо
Но не учатся искать причин СВОЕЙ ПЛОХОЙ ЖИЗНИ
И исправлять свои же ошибки
Насправді проблема не в тому, що закрили кордони, а те, що закрили для половини населення.
Нормальним варіантом було б або не закривати їх взагалі, або закрити для всіх.
А так в Україні вже сформувалося кастове суспільство:
1) вища каста (депутати, судді прокурори),
2)середня каста (продажні українські жінки для котрих війна це можливість облаштуватися за кордоном і котрі поки країна захлинається кров'ю в цей час постять фото з пляжів Іспанії і Італії з місцевими хахалями.)
3) нижча каста лямкарів, розхідний матеріал- бідні українські чоловіки, котрі не мають відношення до влади, або правоохоронної системи, не мають грошей відкупитись, котрі мають всім пожертвувати включно зі здоров'ям і життям, щоб першим двом жилося добре.
Стоявших в очередях у военкоматов по всей Украине
С 24 февраля 2022 года
Я этих рабов НИКОГДА не забуду
Именно эти рабы и спасли тогда вас,Витенька
И благодаря этим рабам вы сегодня в теплой квартирке
Сидите на диване и пишите в чатике
Высоколобый вы мой - ДВОРЯНИН, ***.....