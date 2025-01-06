"Десятки" украинских военных дезертировали во время учений во Франции, - AFP

Несколько "десятков" украинских военных из 155-й бригады "Анна Киевская", которые проходили подготовку во Франции, дезертировали.

Об этом агентству AFP заявил представитель французской армии, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, среди украинцев "было определенное количество дезертиров, но их количество остается крайне незначительным, учитывая количество людей, которые прошли подготовку".

"Они находились во французских казармах, они имели право выйти", - отметил чиновник армии Франции.

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По словам представителя французской армии, украинские солдаты, которые проходили подготовку во Франции, подчинялись дисциплинарному режиму, "установленному украинским командованием".

"У нас, во Франции, не предусмотрена уголовная ответственность за дезертирство", - сказал офицер.

"Если кто-то дезертировал, французский прокурор не имел полномочий арестовать это лицо. А право, предоставленное украинским властям на французской земле, является лишь дисциплинарным правом", - добавил он.

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Издание отмечает, что французская армия тренировала на своей территории 2300 солдат из бригады "Анна Киевская".

Большинство солдат были призывниками без боевого опыта. Их сопровождали 300 украинских надзирателей. Остальные 2200 солдат бригады прошли подготовку в Украине.

Что предшествовало?

Напомним, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

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Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на обучение во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры.

Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

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Журналист обвинил политическое и военное руководство государства в непродуманном пиар-ходе и призвал к ответственности.

ГБР также начало расследование по фактам превышения полномочий и дезертирства в 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская" после расследования, опубликованного в СМИ.

В то же время в Министерстве обороны Франции не комментируют информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада Анна Киевская стала объектом расследования в Украине.