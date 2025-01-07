В Севастополе за два дня собрали более 100 тонн грунта, загрязненного мазутом

За два последних дня во временно оккупированном Севастополе было собрано 111,8 тонны грунта, загрязненного мазутом в результате крушения двух танкеров РФ в Керченском проливе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым. Реалии" со ссылкой на так называемого главу города Михаила Развожаева.

В частности, за 5 января было вывезено 84,5 тонны загрязненного мазутом грунта, а 6 января собрали еще 27,3 тонны.

От нефтепродуктов пострадали 42 птицы, которых передали ветеринарам.

Ранее Министерство защиты окружающей среды Украины сообщило, что загрязнение мазутом распространилось вблизи Феодосии на площади около двух квадратных км

Отмечается, что проведенный 4 января спутниковый мониторинг Sentinel-1 зафиксировал загрязнение в виде пятен нефтепродуктов площадью примерно два километра квадратных вблизи Феодосии и 0,25 - у мыса Такиль. Также были обнаружены возможные следы загрязнения между Партенитом и Судаком.

"5 января спутниковые снимки подтвердили широкое распространение мазута вдоль южного побережья Крыма. Вблизи г. Севастополь и г. Кача были зафиксированы мазутные пятна протяженностью до 15 км, общая площадь загрязненной акватории составила около 1000 квадратных километров", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Напомним, 15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Минприроды Украины отметило, что до 27 - 29 декабря мазут может достичь Азовского моря. Под угрозой оказались природоохранные территории, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль".

27 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за разлива мазута в Черном море после аварии двух танкеров.

4 января в Севастополе в оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за обнаруженных на берегу пятен мазута.

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