Украина опровергает заявления Словакии о срыве переговоров по транзиту газа, - Ченцов

Украина опровергла заявления Словакии об отказе от участия в трехсторонних переговорах с ЕС и словацкой стороной по транзиту российского газа.

Об этом сообщил сообщил посол Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов сообщил в комментарии изданию Politico, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, заявления правительства Словакии о срыве встречи являются ложными. Встреча, запланированная на 7 января в Брюсселе, должна была обсудить последствия завершения срока действия соглашения о транзите российского газа через Украину.

"Украина запустила механизм раннего предупреждения по поставкам электроэнергии из-за угроз Фицо прекратить поставки, а не из-за переговоров по транзиту газа", - заявил Ченцов.

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По его словам, министр энергетики Украины Герман Галущенко планировал посетить встречу, но из-за сложной ситуации в энергетическом секторе был вынужден остаться в Украине. Украинская сторона предложила провести переговоры онлайн, но Еврокомиссия предложила перенести их на другую дату.

Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

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