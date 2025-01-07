Суд оставил "слугу народа" Шевченко под стражей до 7 марта

Во вторник, 7 января, Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для нардепа Евгения Шевченко, которого подозревают в государственной измене.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Шевченко будет находиться в СИЗО до 7 марта 2025 года без права внесения залога.

Отмечается, что прокурор просил суд продлить нардепу содержание под стражей, без права внесения залога. Он считает, что нардеп может скрываться от следствия.

Также во время досудебного расследования с момента взятия Шевченко под стражу, установлено, что отдельные видеозаписи, которые были размещены на YouTube и были взяты за основу доказательств в госизмене - были уничтожены.

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В то же время адвокат нардепа отметил, что нет доказательств, что канал на YouTube, с которого удалили записи может принадлежать его подзащитному.

Сам Шевченко назвал дело против него "политическим заказом". По его словам, видеозаписи с его участием выставляли другие люди, а он просто высказывал в них свое мнение. Нардеп также заявил, что бежать из Украины ему "не выгодно".

Дело "слуги народа" Евгения Шевченко

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с Александром Лукашенко, который захватил власть в Беларуси и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.

Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 года Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".

Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.

8 ноября 2024 года Шевченко призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией и заявил, что якобы написал письмо Дональду Трампу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония".

14 ноября СБУ сообщила нардепу о подозрении в государственной измене.

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